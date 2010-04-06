ServerAllert





Вашему вниманию утилита, которая следит за тем, есть ли связь с сервером у торговой платформы и если нет - посылается 1 или несколько сигналов в зависимости от того что вам нужно - Алерт, уведомление на телефон или уведомление на почту.

Напоминаю, что прежде чем включить советник нужно настроить необходимые данные в сервис - настройки - Push или Почта.

Советник построен по таймеру, а не по тику, поэтому вы не зависите от поступающих тиков.





Secondss - через какой количество раз повторять Алерт ( работает если используется только аллерт ).

UseAlert - использовать Алерт как сигнал.

UsePush - использовать уведомление на телефон как сигнал.

UseMail - использовать уведомление на почту как сигнал.

Если у вас есть предложения как можно улучшить данную утилиту, прошу писать мне.