ServerAllert

Доброго времени суток уважаемые инвесторы и коллеги трейдеры!

Вашему вниманию утилита, которая следит за тем, есть ли связь с сервером у торговой платформы и если нет - посылается 1 или несколько сигналов в зависимости от того что вам нужно - Алерт, уведомление на телефон или уведомление на почту.
Напоминаю, что прежде чем включить советник нужно настроить необходимые данные в сервис - настройки - Push или Почта. 
Советник построен по таймеру, а не по тику, поэтому вы не зависите от поступающих тиков.

  • Secondss - через какой количество раз повторять Алерт ( работает если используется только аллерт ).
  • UseAlert - использовать Алерт как сигнал.
  • UsePush - использовать уведомление на телефон как сигнал.
  • UseMail - использовать уведомление на почту как сигнал. 

Если у вас есть предложения как можно улучшить данную утилиту, прошу писать мне. 

Produits recommandés
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilitaires
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicateurs
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicateurs
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Pattern Searching
Kourosh Hossein Davallou
Indicateurs
Pattern Searching: Smart, Precise, & Customizable for MT4!  Are you looking for a powerful tool to quickly and accurately identify trading patterns in Forex? This advanced indicator for MetaTrader 4 (MT4) is exactly what you need!  Key Features That Will Amaze You:  Automatic Classic Pattern Detection: This indicator automatically finds the closest classic Forex patterns for you. Whether you're looking for Smart Money Concepts (SMC) or NDS strategies, this tool covers it all!   * Popular patt
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicateurs
Indicateur de gestion du risque et de suivi des limites pour traders professionnels et comptes d’évaluation (Prop) Cet outil affiche uniquement sur le graphique des informations précises de gestion du risque et de limites afin de vous aider à décider avec plus de concentration. L’indicateur n’ouvre/ferme/modifie aucune position et n’interfère pas avec les Expert Advisors. Fonctionnalités Suivi du drawdown quotidien et total Calcule et affiche le drawdown quotidien et total sur la base du solde
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicateurs
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicateurs
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicateurs
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Utilitaires
This panel is a part of the SupDem-Pro trading system and is used to search for the best opportunities for any available instruments. Which can be selected manually in the Market Watch (open it with CTRL + M). Using this trading panel in combination with ShvedSupDem-Pro_Zone allows to analyze multiple currency pairs with a single click. The panel allows to load any instruments from the Market Watch, from 6 major currency pairs up to all instruments (480). The indicator parameters Button Width -
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
VN Trade Panel II
Vyacheslav Nekipelov
4 (1)
Utilitaires
The new version of the trading panel, which now has the ability to separately close Buy and Sell orders, display targets for all orders on the chart, as well as the ability to use the panel to trade with brokers working on the FIFO rule. Also, the new version adds option buttons for separate management of open orders. It has a convenient visualized interface and intuitive control without a lot of additional tabs to which traders have to be distracted and switch their attention. Thanks to this,
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Auto BE 2 Edition
Calvin Andile Mahlangu
Utilitaires
Auto BE #2 Edition – Trade Exit and ADR Panel Utility (MT4) Overview Auto BE #2 Edition is a MetaTrader 4 utility that manages trade exits using automatic stop-loss placement, breakeven protection, and an optional partial-close mechanism. It also includes an ADR (Average Daily Range) panel that displays market range and volatility data directly on the chart. The tool helps traders maintain consistent, rules-based trade management whether trading manually or through Expert Advisors. Main Functio
FREE
Mobile Lotsize Pro
Joe Treacher
Utilitaires
Mobile LotSize Trade on the go with confidence Have you ever spotted the perfect trade opportunity on your phone, only to enter with the wrong lot size and end up risking more than you intended? With Mobile LotSize , that’s no longer a problem. Leave this EA running on your trading platform, and it will automatically monitor your pending orders set at 0.01 lots. If you’ve placed a stop loss or take profit from your phone, Mobile LotSize will calculate and adjust the trade size to match your ris
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Moving Gann Angles Indicator
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit un éventail de lignes de tendance (après avoir cliqué sur une certaine bougie), similaire aux angles de Gann classiques. La particularité de l'indicateur est qu'il construit des angles non seulement sur une échelle fixe, mais utilise également le prix moyen d'un certain nombre de barres (facultatif). Il existe deux façons de calculer le prix moyen des cornières dans l'indicateur (facultatif) : 1) calcul du mouvement de prix moyen (pour un certain nombre de barres) du plu
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicateurs
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
JanosikFX Scalping Trade Panel
ROBERT URBANSKI
3.5 (2)
Utilitaires
The Best One Scalping Trade Panel functional manual trade panel with risk reward, auto SL by candle ( original solution), lot size calculation, one-click trading, scale in and out of trades (partial close),  Works with all symbols not just currency pairs, perfect works on DAX, NASDAQ, GOLD, ...... I earn every day during live stream on ZakopiecFX - join Me Risk by lot Risk by percent SL by points SL by Candle, Renko, RangeBar ( original solution) TP by point TP by Risk/Reward Auto Trailing by P
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Indicateurs
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilitaires
Equity Protect Pro : Votre expert en protection de compte complet pour un trading en toute sérénité Si vous recherchez des fonctionnalités telles que la protection de compte, la protection des capitaux propres, la protection de portefeuille, la protection multi-stratégies, la protection des bénéfices, la prise de bénéfices, la sécurité de trading, les programmes de contrôle des risques, le contrôle automatique des risques, la liquidation automatique, la liquidation conditionnelle, la liquidatio
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitaires
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 4 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, expert advisor (EA) ou script. Leur utilis
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitaires
Basket EA MT4 est un outil puissant de capture de bénéfices et un système complet de protection de compte, le tout réuni dans une solution simple et facile à utiliser. Son objectif principal est de vous donner un contrôle total sur le profit et la perte global de votre compte en gérant toutes les positions ouvertes au niveau du panier (basket), plutôt que traitement individuellement. Le EA propose une gamme complète de fonctions au niveau du panier : take profit, stop loss, break even et trailin
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
Risk Calculator Panell
Mykhailo Krygin
Utilitaires
The Risk and Reward calculator is designed to place market and pending orders. You only need to set the risk size you are willing to risk in one trade and the Stop Loss level. The calculator will calculate the required lot size for this. And by setting the Risk Reward size, you can set the ratio of expected profit to risk in one position. For example, you are willing to risk one dollar in one trade and, if the market moves in your favor, you want to make a profit of 2 times more. Then you need
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitaires
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [ Instructions and DEMO ] Cara
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Utilitaires
Partial Closure EA MT4 vous permet de clôturer partiellement n'importe quelle position sur votre compte, manuellement selon un pourcentage choisi de la taille du lot et/ou par numéro de ticket, ou automatiquement selon des pourcentages définis des niveaux de TP/SL, en clôturant un pourcentage de la taille de lot initiale sur jusqu’à 10 niveaux de take profit et 10 de stop loss. Il peut gérer toutes ou certaines des transactions de votre compte en spécifiant ou en excluant certains numéros magiq
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilitaires
Clôture des positions dans MetaTrader 4 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices. Vous pouvez activer les arrêts virtuels (ordre séparé) . Calcul et clôture des positions ACHAT et VENTE séparément (ACHAT VENTE séparé) . Fermeture et calcul de tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles) . Activer le suivi pour le profit ( Trailing Profit ). Clôture sur le total des profits et pertes en devise de dépôt, en points, ou en % du so
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitaires
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Utilitaires
Exp-Averager   est conçu pour faire la moyenne de vos transactions qui ont reçu un certain retrait en ouvrant des transactions de moyenne. Le conseiller a la possibilité d'ouvrir de nouvelles positions en tendance ou à contre-courant. Il comprend également une fonction intelligente de stop suiveur qui s'applique à une série de positions. Le conseiller peut augmenter ou diminuer la taille du lot des positions. Il s'agit d'une stratégie largement utilisée pour ramener les positions perdantes au p
Plus de l'auteur
ALTQRv02
Sergei Melnikov
Experts
Добрый день, Уважаемые трейдеры и инвесторы.  Вашему вниманию, советник основанный на мартингейле со встроенными индикаторами по RSI и ATR. Индикатор RSI может изменяться, тогда как ATR - нет. Советник использует динамический шаг, привязанный к показателям индикатора ATR, следовательно, с ростом волатильности, автоматически растет шаг и наоборот. Советник имеет уже подсчитанный коэффициент умножения лота в 1.45 и не требует корректировки, но в случае возникновения необходимости, это можно испра
MultiCloser
Sergei Melnikov
Utilitaires
Доброго времени суток уважаемые трейдеры и инвесторы. Вашему вниманию удобная утилита - закрыватель. Алгоритм может разделять закрытие по всем открытым ордерам и только по указанному символу. Установлена функция закрытия по: магическому номеру, комментарию, по результату позиции ( положительные и отрицательные ), по общему профиту или по общему убытку, в случае просадки большей чем задано в настройках. Balance - вводите свой изначальный для расчета максимальной просадки. PercentOfDD - максималь
HLPercents
Sergei Melnikov
Indicateurs
Доброго времени суток уважаемые трейдеры и инвесторы. Вашему вниманию предлагается индикатор, определяющий за любой промежуток времени : Максимальную цену. Минимальную цену. 50 % от от максимума до минимума. Цену закрытия периода. Кроме того, в зависимости от настроек - индикатор может добавлять 10 процентных уровней как вниз, так и вверх, эти уровни указываются, но по стандарту начинаются от 50% с шагом 50% до 500%. В обе стороны. Индикатор реализован максимально удобно, при смене тайм-фрейма
Multitime parabolic
Sergei Melnikov
Indicateurs
Доброго времени суток.  Вашему вниманию простой, но крайне удобный продукт для любителей индикатора Parabolic SAR . Он представляет собой окно осциллятора, на который выводится несколько тайм-фреймов в режими реального времени вместе с индикатором. Настройки интуитивно понятные, что бы включать и отключать количество выбранных таймов - необходимо применять PERIOD_CURRENT, в таком случае дополнительный тайм не откроется. Пишите в комментариях к продукту, что бы вы хотели увидеть в новых версия
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis