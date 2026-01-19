RUHM REGIME (TF M1)

Dieser Expert Advisor (EA) wirdKOSTENLOS nur zu Test- und Schulungszwecken zur Verfügung gestellt.

Er wirdNICHT für die Verwendung auf realen Handelskonten empfohlen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, diesen EA auf einem realen Konto zu verwenden,liegen alle Risiken, Verluste und Konsequenzen vollständig in Ihrer eigenen Verantwortung. Der Entwickler übernimmt keine Haftung für eventuelle finanzielle Verluste.

## Testen Sie auf XAU/GOLD | RAW-Konto (nicht für Microcent-Konten geeignet), passen Sie Spread und Level an, Minimum Equity Limit $100

## Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrem Handelsstil an, um den geschätzten Wert der Strategieberechnung zu erhalten.

## Bitte geben Sie in der Kommentarspalte Feedback zu den von Ihnen durchgeführten Versuchen.

Handelsstrategie

Dieser EA basiert auf einempreisaktions- und volatilitätsgesteuerten Ansatz, der Folgendes beinhaltet:

BUY/SELL-Einträge basierend auf internen technischen Signalen

Verwendung von ATR (Average True Range) für : Adaptiver Stop-Loss Adaptiver Take-Profit Dynamischer Trailing-Stop

Automatisches Risikomanagement unter Verwendung von Risk Percentage

Spread, Broker-Stop-Level und Validierung der Handelsbedingungen

Entwickelt, um die Ausführung unter ungünstigen Marktbedingungen (z.B. abnormale Spreads) zu vermeiden

Dieser EA ist fürStrategietests, Forschung und die Entwicklung von automatisierten Handelssystemen gedacht.