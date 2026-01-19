Ruhm Regime
- Experten
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.2
----------------------------------------------
RUHM REGIME (TF M1)
Dieser Expert Advisor (EA) wirdKOSTENLOS nur zu Test- und Schulungszwecken zur Verfügung gestellt.
Er wirdNICHT für die Verwendung auf realen Handelskonten empfohlen.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, diesen EA auf einem realen Konto zu verwenden,liegen alle Risiken, Verluste und Konsequenzen vollständig in Ihrer eigenen Verantwortung. Der Entwickler übernimmt keine Haftung für eventuelle finanzielle Verluste. ## Testen Sie auf XAU/GOLD | RAW-Konto (nicht für Microcent-Konten geeignet), passen Sie Spread und Level an, Minimum Equity Limit $100 ## Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrem Handelsstil an, um den geschätzten Wert der Strategieberechnung zu erhalten. ## Bitte geben Sie in der Kommentarspalte Feedback zu den von Ihnen durchgeführten Versuchen.
Handelsstrategie
Dieser EA basiert auf einempreisaktions- und volatilitätsgesteuerten Ansatz, der Folgendes beinhaltet:
-
BUY/SELL-Einträge basierend auf internen technischen Signalen
-
Verwendung vonATR (Average True Range) für :
-
Adaptiver Stop-Loss
-
Adaptiver Take-Profit
-
Dynamischer Trailing-Stop
-
Automatisches Risikomanagement unter Verwendung von Risk Percentage
-
Spread, Broker-Stop-Level und Validierung der Handelsbedingungen
-
Entwickelt, um die Ausführung unter ungünstigen Marktbedingungen (z.B. abnormale Spreads) zu vermeiden
Dieser EA ist fürStrategietests, Forschung und die Entwicklung von automatisierten Handelssystemen gedacht.
Expert Advisor (EA) ini disediakanGRATIS hanya untuk keperluan uji coba dan edukasi.
EA initidak disarankan untuk digunakan pada akun real.
Wenn Anda tetap menggunakan EA ini pada akun real,seluruh risiko, kerugian, dan konsekuensi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna. Pengembang tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial dalam bentuk apa pun.
Strategi Perdagangan
EA ini menggunakan pendekatanprice action dan volatilitas, dengan karakteristik utama:
-
Einstieg BUY/SELL berdasarkan sinyal teknikal internal
-
PenggunaanATR (Average True Range) untuk :
-
Stop Loss anpassbar
-
Gewinnmitnahme anpassbar
-
Nachlaufender Stop dinamis
-
Manajemen risko otomatis berbasis persentase risko (Risk %)
-
Validasi spread, stop level broker, dan kondisi trading
-
Dirancang untuk menghindari eksekusi saat kondisi pasar tidak valid (misalnya spread abnormal)
EA ini ditujukan untukpengujian strategi, riset, dan pengembangan sistem trading otomatis.
----------------------------------------------
RUHM REGIME (TF M1)
Dieser Expert Advisor (EA) wirdKOSTENLOS nur zu Test- und Schulungszwecken zur Verfügung gestellt.
Er wirdNICHT für die Verwendung auf realen Handelskonten empfohlen.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, diesen EA auf einem realen Konto zu verwenden,liegen alle Risiken, Verluste und Konsequenzen vollständig in Ihrer eigenen Verantwortung. Der Entwickler übernimmt keine Haftung für eventuelle finanzielle Verluste. ## Testen Sie auf XAU/GOLD | RAW-Konto (nicht für Microcent-Konten geeignet), passen Sie Spread und Level an, Minimum Equity Limit $100 ## Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrem Handelsstil an, um den geschätzten Wert der Strategieberechnung zu erhalten. ## Bitte geben Sie in der Kommentarspalte Feedback zu den von Ihnen durchgeführten Versuchen.
Handelsstrategie
Dieser EA basiert auf einempreisaktions- und volatilitätsgesteuerten Ansatz, der Folgendes beinhaltet:
-
BUY/SELL-Einträge basierend auf internen technischen Signalen
-
Verwendung vonATR (Average True Range) für :
-
Adaptiver Stop-Loss
-
Adaptiver Take-Profit
-
Dynamischer Trailing-Stop
-
Automatisches Risikomanagement unter Verwendung von Risk Percentage
-
Spread, Broker-Stop-Level und Validierung der Handelsbedingungen
-
Entwickelt, um die Ausführung unter ungünstigen Marktbedingungen (z.B. abnormale Spreads) zu vermeiden
Dieser EA ist fürStrategietests, Forschung und die Entwicklung von automatisierten Handelssystemen gedacht.
Er wirdNICHT für die Verwendung auf realen Handelskonten empfohlen.
BUY/SELL-Einträge basierend auf internen technischen Signalen
Verwendung vonATR (Average True Range) für :
-
Adaptiver Stop-Loss
-
Adaptiver Take-Profit
-
Dynamischer Trailing-Stop
Automatisches Risikomanagement unter Verwendung von Risk Percentage
Spread, Broker-Stop-Level und Validierung der Handelsbedingungen
Entwickelt, um die Ausführung unter ungünstigen Marktbedingungen (z.B. abnormale Spreads) zu vermeiden
Expert Advisor (EA) ini disediakanGRATIS hanya untuk keperluan uji coba dan edukasi.
Einstieg BUY/SELL berdasarkan sinyal teknikal internal
PenggunaanATR (Average True Range) untuk :
-
Stop Loss anpassbar
-
Gewinnmitnahme anpassbar
-
Nachlaufender Stop dinamis
Manajemen risko otomatis berbasis persentase risko (Risk %)
Validasi spread, stop level broker, dan kondisi trading
Dirancang untuk menghindari eksekusi saat kondisi pasar tidak valid (misalnya spread abnormal)