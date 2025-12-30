Ritz EQUILIBRIUM MATRIX™ ZONE



Smart Premium-Discount Equilibrium Zone MTF Visual System Die Ritz EQUILIBRIUM MATRIX™ basiert auf der Premium-Discount-Equilibrium-Theorie (PDE) - dem Konzept, dass sich der Preis ständig zwischen Premium- (teuer) und Discount-Zonen (billig) bewegt, während die Equilibrium-Zone den fairen Wert darstellt, in dem sich Käufer und Verkäufer die Waage halten. Dieser Indikator hebt diese Zonen über mehrere Zeitrahmen hinweg visuell hervor und ermöglicht es Händlern, sofort zu erkennen:

Die Lage des Preises innerhalb der Marktstruktur zu erkennen.

Beurteilen, ob der Preis überbewertet (Premium) oder unterbewertet (Discount) ist.

Potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungsmomente auf der Grundlage des Gleichgewichts erkennen.



2. Struktur & Kernfunktion

Jeder Zeitrahmen zeigt drei dynamische Hauptzonen an, die auf den jüngsten Hoch-Tief-Daten (LookbackBars) basieren:



Zone

Berechnung

Auswertung

Premium-Zone

> 0,95×Hoch + 0,05×Tief

Überkaufter Bereich - potentielle SELL-Zone

Gleichgewichtszone

Zwischen den Mittelwerten (≈52,5%)

Neutrales Gleichgewicht - abwarten und beobachten

Discount-Zone

< 0,95×Tief + 0,05×Hoch

Überverkaufter Bereich - potenzielle BUY-Zone



Die Zonen sind halbtransparent, um die Sichtbarkeit des Charts zu gewährleisten, ohne die Kerzen zu verdecken.



3. Multi-Timeframe-Visualisierung

Wenn AutoDetectAllTF = true ist, erkennt das System automatisch historische High-Low aus mehreren Zeitrahmen

(M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) und zeichnet alle PDE-Zonen in einem einheitlichen Chart.

Jeder Zeitrahmen verwendet seine eigene Farbe:

M5 | M15 | H1 | H4 | D1

Beispiel:

Wenn sich der Kurs in der Discount-Zone auf H1, aber in der Premium-Zone auf M5 befindet, kann

einen kurzfristigen Rücksetzer signalisieren, bevor es weiter aufwärts geht.





4. Chart-Interpretation

Kursortung

Marktauslegung

Verzerrung

Prämienzone

Überkauft, Erschöpfung wahrscheinlich

Tendenz zum VERKAUFEN

Gleichgewichtszone

Marktgleichgewicht, Unentschlossenheit

Neutral / Spanne

Discount-Zone

Überverkauft, unterbewertet

KAUFEN Tendenz



Profi-Tipps:

Vergleichen Sie zwischen höheren und niedrigeren Zeitrahmen (z. B. H1 vs. H4).

Starke Setups entstehen, wenn H1 = Discount mit H4 = Equilibrium übereinstimmt.

Beobachten Sie RitzLineEQ3 für die Echtzeit-Positionierung.

5. Visuelle Gestaltung

Weiche Transparenz sorgt dafür, dass die Kerzen sichtbar bleiben.

Gleichgewichtszonen verwenden ein helleres Alpha zur Hervorhebung des Gleichgewichts.

Die automatische Neuzeichnung wird bei einem Zeitrahmenwechsel oder alle 10 Balken ausgelöst.

Optimiert für dunkle und helle Chartthemen.

6. Leistung und Stabilität

Aktualisiert nur bei Bedarf (nicht bei jedem Tick).

OnTimer() führt leichtgewichtige Aktualisierungen nur für die Bid-Linie aus.

Vollständig optimiert für alle Symbole und Zeitrahmen.

Bereinigt Objekte automatisch bei der Deinitialisierung.

Die Ritz EQUILIBRIUM MATRIX™ ist kein Signalgenerator - sie ist ein visuelles Intelligenzsystem.

Sie hilft Händlern, Fair-Value-Bereiche zu erkennen, emotionale Einstiege zu vermeiden,

und den Rhythmus der Marktstruktur mit Klarheit, Präzision und Stil zu lesen.

| Handeln Sie mit Gleichgewicht. Verstehen Sie den Fluss. Matrix des Gleichgewichts.