Order Block Spectra Premium

Ritz Bestellblock SPECTRA Premium

Smart Predictive Engine für Kerzen-Trend- & Range-Analyse

Entschlüsseln Sie das Marktspektrum - Handeln Sie die Zukunft.

Kernkonzept

Ritz SPECTRA ist eine prädiktive Engine der nächsten Generation, die für die Analyse von Orderblöcken, Kerzenstrukturen und ATR-basierten adaptiven Ranges entwickelt wurde und ein umfassendes visuelles und analytisches Erlebnis bietet.

SPECTRA ist mit allen Symbolen und Zeitrahmen kompatibel und bietet kontextübergreifende Markteinblicke, die für Scalper, Intraday- und Swing-Trader gleichermaßen geeignet sind.

Hauptkomponenten Ritz OrderBlock Engine

Automatische Erkennung von Bullish & Bearish Orderblöcken mit adaptiver Präzision.

Option zur Einbeziehung des gesamten Kerzenbereichs (UseWicks) für eine tiefere Marktzonenabdeckung.

Vollständig anpassbares Farbschema (DARK/LIGHT) mit dynamischem OB-Rendering.

Zeigt die neuesten Orderblockdaten in einem intelligenten, minimalen Infopanel an.

Konsolidierung & Ausbruchskartierung

Erkennt Mikro-Konsolidierungszonen mithilfe eines Pivot-basierten Loopback-Algorithmus.

Hebt Bereiche hervor, die sich in einem bestimmten Bereich befinden, und antizipiert echte Ausbrüche.

Anpassbare Farbe und Deckkraft für die Visualisierung von Zonen.

Ausbruchswarnungen in Echtzeit für eine frühzeitige Handelsbestätigung.

Adaptiver ATR-Kanal

Dynamisches ATR-basiertes Begrenzungssystem, das natürliche Volatilitätszonen abbildet.

Hilft bei der Identifizierung von Umkehrpotenzial und Trendausweitungszonen.

Vollständig konfigurierbarer ATR-Zeitraum, Multiplikator und angewandter Preistyp.

TP & SL Intelligente Visualisierung

Automatisch generierte TP/SL-Projektionslinien mit bis zu drei TP-Levels.

Jede Linie verfügt über unabhängige Stil- und Farboptionen.

Ideal für Händler, die mehrstufige Gewinnmitnahmestrategien anwenden.

Intelligentes Alarmsystem

Zweifaches Alarmsystem (Bildschirm-Popup + Push-Benachrichtigung).

Benutzerdefinierte Verzögerungssteuerung zur Vermeidung von Alarmwiederholungen.

Erkennt Ausbrüche und Strukturveränderungen sofort, wenn sie passieren.

Bonus-Feature-Ideen (Zukünftige Erweiterungen)

Spectral Heat Map (geplant)

Visualisiert die Stärke von Orderblöcken und die Liquiditätsdichte durch Intensitätsgradienten - und zeigt, wo institutionelle Aufträge am aktivsten sind. Neuronale ATR-Anpassung (Nächstes Build)

ATR entwickelt sich basierend auf Preisrhythmus und Volatilitätszyklen - nicht auf statischen Zeitfenstern. Cognitive Panel Sync

KI-Modul für mehrere Zeitrahmen, das die Markttendenzen von M1 bis D1 in Echtzeit anpasst. Smart Symbol Profiling

Passt die Parameter (ATR, OB-Schwelle) automatisch auf der Grundlage von Paarcharakteristiken und Volatilitätssignaturen an.

Warum Ritz Order Block SPECTRA?

Elegant + Leistungsstark - Für Profis entwickelt, für Präzision konzipiert.

Universelle Kompatibilität - Funktioniert über alle Märkte und Zeitrahmen hinweg.

Visuelle Analyse der nächsten Generation - Futuristische Oberfläche mit adaptivem Kontrast.

Modulare Architektur - Lässt sich nahtlos mit intelligenten Trend- oder Strukturindikatoren integrieren.

"Wir lesen nicht nur den Chart - wir entschlüsseln sein Spektrum"

Ritz Order Block SPECTRA verwandelt rohe Kerzendaten in Marktintelligenz,

hilft Händlern, die unsichtbaren Schichten von Liquidität und Struktur zu erkennen.

