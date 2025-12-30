Order Block Spectra Premium
- Indikatoren
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.0

Ritz Bestellblock SPECTRA Premium
Smart Predictive Engine für Kerzen-Trend- & Range-Analyse
Entschlüsseln Sie das Marktspektrum - Handeln Sie die Zukunft.
Ritz SPECTRA ist eine prädiktive Engine der nächsten Generation, die für die Analyse von Orderblöcken, Kerzenstrukturen und ATR-basierten adaptiven Ranges entwickelt wurde und ein umfassendes visuelles und analytisches Erlebnis bietet.
SPECTRA ist mit allen Symbolen und Zeitrahmen kompatibel und bietet kontextübergreifende Markteinblicke, die für Scalper, Intraday- und Swing-Trader gleichermaßen geeignet sind.
Automatische Erkennung von Bullish & Bearish Orderblöcken mit adaptiver Präzision.
Option zur Einbeziehung des gesamten Kerzenbereichs (UseWicks) für eine tiefere Marktzonenabdeckung.
Vollständig anpassbares Farbschema (DARK/LIGHT) mit dynamischem OB-Rendering.
Zeigt die neuesten Orderblockdaten in einem intelligenten, minimalen Infopanel an.
Erkennt Mikro-Konsolidierungszonen mithilfe eines Pivot-basierten Loopback-Algorithmus.
Hebt Bereiche hervor, die sich in einem bestimmten Bereich befinden, und antizipiert echte Ausbrüche.
Anpassbare Farbe und Deckkraft für die Visualisierung von Zonen.
Ausbruchswarnungen in Echtzeit für eine frühzeitige Handelsbestätigung.
Dynamisches ATR-basiertes Begrenzungssystem, das natürliche Volatilitätszonen abbildet.
Hilft bei der Identifizierung von Umkehrpotenzial und Trendausweitungszonen.
Vollständig konfigurierbarer ATR-Zeitraum, Multiplikator und angewandter Preistyp.
Automatisch generierte TP/SL-Projektionslinien mit bis zu drei TP-Levels.
Jede Linie verfügt über unabhängige Stil- und Farboptionen.
Ideal für Händler, die mehrstufige Gewinnmitnahmestrategien anwenden.
Zweifaches Alarmsystem (Bildschirm-Popup + Push-Benachrichtigung).
Benutzerdefinierte Verzögerungssteuerung zur Vermeidung von Alarmwiederholungen.
Erkennt Ausbrüche und Strukturveränderungen sofort, wenn sie passieren.
Spectral Heat Map (geplant)
Visualisiert die Stärke von Orderblöcken und die Liquiditätsdichte durch Intensitätsgradienten - und zeigt, wo institutionelle Aufträge am aktivsten sind.
Neuronale ATR-Anpassung (Nächstes Build)
ATR entwickelt sich basierend auf Preisrhythmus und Volatilitätszyklen - nicht auf statischen Zeitfenstern.
Cognitive Panel Sync
KI-Modul für mehrere Zeitrahmen, das die Markttendenzen von M1 bis D1 in Echtzeit anpasst.
Smart Symbol Profiling
Passt die Parameter (ATR, OB-Schwelle) automatisch auf der Grundlage von Paarcharakteristiken und Volatilitätssignaturen an.
-
Elegant + Leistungsstark - Für Profis entwickelt, für Präzision konzipiert.
Universelle Kompatibilität - Funktioniert über alle Märkte und Zeitrahmen hinweg.
Visuelle Analyse der nächsten Generation - Futuristische Oberfläche mit adaptivem Kontrast.
Modulare Architektur - Lässt sich nahtlos mit intelligenten Trend- oder Strukturindikatoren integrieren.
"Wir lesen nicht nur den Chart - wir entschlüsseln sein Spektrum"
Ritz Order Block SPECTRA verwandelt rohe Kerzendaten in Marktintelligenz,
hilft Händlern, die unsichtbaren Schichten von Liquidität und Struktur zu erkennen.