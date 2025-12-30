Buy Sell Breakout Price

RITZ KAUFEN VERKAUFEN BREAKOUT PREIS

Adaptiver Ausbruch, Volatilität & RSI-Engine

Dieser Indikator ist einmehrschichtiges Breakout-Analysesystem, das Swing-Logik, Trendbestätigung, ATR-Volatilitätsfilterung, RSI-Stärkeanalyse, Volumen-Power-Mapping und ein integriertes Wirtschaftsnachrichten-Overlay kombiniert.

Er wurde für Händler entwickelt, diesaubere, qualitativ hochwertige Breakout-Signale mit einer Validierung der Marktbedingungen wünschen.

Hauptmerkmale

1. Intelligente Breakout-Engine

Swing-basierte Ausbruchserkennung

EMA-9 Trendbestätigung

Einstellbare Ausbruchsempfindlichkeit für aggressive oder konservative Setups

2. ATR-Volatilitätsfilter

Adaptiver ATR-Umgebungsfilter

Mindestvolatilitätsschwelle zur Vermeidung von energiearmen Märkten

Reduziert Rauschen und falsche Ausbrüche

3. RSI-Marktanalyse

Multi-Zeitrahmen RSI

Erkennung von überkauften/überverkauften Kursen

Einstellbare Empfindlichkeit zur Erkennung von Anomalien

Volumen- und Fake-Breakout-Bestätigung

4. Integrierter Wirtschaftskalender (Ritz MQL5™)

Ereignisse mit hohem/mittlerem/niedrigem/unbekanntem Einfluss werden auf dem Chart dargestellt

Hilft, riskante Einstiege während der Nachrichten zu vermeiden

Lookback/Lookahead-Kontrolle

5. Erweiterte visuelle Ebene

Adaptive Ausbruchspfeile

Trend-Dashboard

Erweiterte Unterstützungs-/Widerstands-Ausbruchslinien

Historische Niveauverfolgung

Wärmebildkarte des Volumengradienten (Bullen- und Bärenstärke)

6. Vollständige Benachrichtigungssuite

Popup-Benachrichtigungen

Mobile Push-Benachrichtigungen

Benutzerdefinierte Alarmverzögerung zur Vermeidung von Spam

Am besten geeignet für

Breakout-Handel

Trendfortsetzungs-Setups

Volatilitätsbasiertes Scalping

Multi-Timeframe-Konfluenz

Nachrichtenorientierter technischer Handel

Präzises Einstiegs-Timing



Für maximale Analyse VERWENDUNG MIT INDIKATOREN : 1. Kaufmans AMA-Kerze oder MACD SnR-Kerze 2. Gleichgewichtsmatrix

Der Multi-Layer Breakout Analyzer ist ein fortschrittliches All-in-One-System zur Erkennung von Ausbrüchen, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Stabilität und eine mehrdimensionale Marktbestätigung verlangen.

Es kombiniert eineadaptive Swing-Breakout-Logik,EMA-Trendfluss,ATR-Volatilitätsfilterung,RSI-Marktdruckanalyse undintelligente Volumen-Gradienten-Visualisierung - alles in einem einzigen, einheitlichen System.

Dieser Indikator, der für den zuverlässigen Betrieb in den Bereichen Forex, Metalle, Kryptowährungen und Indizes entwickelt wurde, interpretiert die Marktstruktur durch mehrere Bestätigungsebenen und stellt sicher, dass jedes Ausbruchssignal durch Trendstärke, Volatilitätsdruck und Volumenverhalten gestützt wird.

Mit dem integriertenRitz Economic Calendar™ erhalten Händler ein Echtzeit-Nachrichtenbewusstsein direkt auf dem Chart, wodurch Ausbrüche während hochrelevanter Marktbedingungen validiert oder vermieden werden können.

Das System umfasst intelligente visuelle Pfeile, erweiterte Ausbruchsniveaus, historische Zuordnungen, Dashboard-Informationen und Multi-Channel-Warnungen, die nahtlos über alle Zeitrahmen hinweg funktionieren.

Ganz gleich, ob der Markt tendiert, sich verdichtet, schwankt oder Fehlausbruchsfallen aufweist, der RITZ Multi-Layer Breakout Analyzer passt sich sofort an - er filtert das Rauschen heraus, verstärkt die Signalqualität und leitet den Händler mit einer sauberen, strukturierten visuellen Ausgabe.

Dies ist ein komplettes Breakout-Ökosystem, das für Scalper, Intraday-Händler und Swing-Trader entwickelt wurde, die eine Signalbestätigung in institutioneller Qualität ohne Komplexität benötigen.