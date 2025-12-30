Buy Sell Breakout Price
RITZ KAUFEN VERKAUFEN BREAKOUT PREIS
Adaptiver Ausbruch, Volatilität & RSI-Engine
Dieser Indikator ist einmehrschichtiges Breakout-Analysesystem, das Swing-Logik, Trendbestätigung, ATR-Volatilitätsfilterung, RSI-Stärkeanalyse, Volumen-Power-Mapping und ein integriertes Wirtschaftsnachrichten-Overlay kombiniert.
Er wurde für Händler entwickelt, diesaubere, qualitativ hochwertige Breakout-Signale mit einer Validierung der Marktbedingungen wünschen.
Hauptmerkmale
1. Intelligente Breakout-Engine
-
Swing-basierte Ausbruchserkennung
-
EMA-9 Trendbestätigung
-
Einstellbare Ausbruchsempfindlichkeit für aggressive oder konservative Setups
2. ATR-Volatilitätsfilter
-
Adaptiver ATR-Umgebungsfilter
-
Mindestvolatilitätsschwelle zur Vermeidung von energiearmen Märkten
-
Reduziert Rauschen und falsche Ausbrüche
3. RSI-Marktanalyse
-
Multi-Zeitrahmen RSI
-
Erkennung von überkauften/überverkauften Kursen
-
Einstellbare Empfindlichkeit zur Erkennung von Anomalien
-
Volumen- und Fake-Breakout-Bestätigung
4. Integrierter Wirtschaftskalender (Ritz MQL5™)
-
Ereignisse mit hohem/mittlerem/niedrigem/unbekanntem Einfluss werden auf dem Chart dargestellt
-
Hilft, riskante Einstiege während der Nachrichten zu vermeiden
-
Lookback/Lookahead-Kontrolle
5. Erweiterte visuelle Ebene
-
Adaptive Ausbruchspfeile
-
Trend-Dashboard
-
Erweiterte Unterstützungs-/Widerstands-Ausbruchslinien
-
Historische Niveauverfolgung
-
Wärmebildkarte des Volumengradienten (Bullen- und Bärenstärke)
6. Vollständige Benachrichtigungssuite
-
Popup-Benachrichtigungen
-
Mobile Push-Benachrichtigungen
-
Benutzerdefinierte Alarmverzögerung zur Vermeidung von Spam
Am besten geeignet für
-
Breakout-Handel
-
Trendfortsetzungs-Setups
-
Volatilitätsbasiertes Scalping
-
Multi-Timeframe-Konfluenz
-
Nachrichtenorientierter technischer Handel
-
Präzises Einstiegs-Timing
Für maximale Analyse VERWENDUNG MIT INDIKATOREN :
1. Kaufmans AMA-Kerze oder MACD SnR-Kerze
2. Gleichgewichtsmatrix
Der Multi-Layer Breakout Analyzer ist ein fortschrittliches All-in-One-System zur Erkennung von Ausbrüchen, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Stabilität und eine mehrdimensionale Marktbestätigung verlangen.
Es kombiniert eineadaptive Swing-Breakout-Logik,EMA-Trendfluss,ATR-Volatilitätsfilterung,RSI-Marktdruckanalyse undintelligente Volumen-Gradienten-Visualisierung - alles in einem einzigen, einheitlichen System.
Dieser Indikator, der für den zuverlässigen Betrieb in den Bereichen Forex, Metalle, Kryptowährungen und Indizes entwickelt wurde, interpretiert die Marktstruktur durch mehrere Bestätigungsebenen und stellt sicher, dass jedes Ausbruchssignal durch Trendstärke, Volatilitätsdruck und Volumenverhalten gestützt wird.
Mit dem integriertenRitz Economic Calendar™ erhalten Händler ein Echtzeit-Nachrichtenbewusstsein direkt auf dem Chart, wodurch Ausbrüche während hochrelevanter Marktbedingungen validiert oder vermieden werden können.
Das System umfasst intelligente visuelle Pfeile, erweiterte Ausbruchsniveaus, historische Zuordnungen, Dashboard-Informationen und Multi-Channel-Warnungen, die nahtlos über alle Zeitrahmen hinweg funktionieren.
Ganz gleich, ob der Markt tendiert, sich verdichtet, schwankt oder Fehlausbruchsfallen aufweist, der RITZ Multi-Layer Breakout Analyzer passt sich sofort an - er filtert das Rauschen heraus, verstärkt die Signalqualität und leitet den Händler mit einer sauberen, strukturierten visuellen Ausgabe.
Dies ist ein komplettes Breakout-Ökosystem, das für Scalper, Intraday-Händler und Swing-Trader entwickelt wurde, die eine Signalbestätigung in institutioneller Qualität ohne Komplexität benötigen.