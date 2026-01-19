Ruhm Regime
- Asesores Expertos
- Syamsurizal Dimjati
- Versión: 1.2
RÉGIMEN RUHM (TF M1
) Este Asesor Experto (EA) se proporcionaGRATUITAMENTE sólo con fines de prueba y educativos.
NO serecomienda su uso en cuentas de trading reales.
Si decide utilizar este EA en una cuenta real,todos los riesgos, pérdidas y consecuencias son de su entera responsabilidad. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida financiera. ## Pruebe en XAU/GOLD | Cuenta RAW (no apto para cuentas microcent), Ajuste spread y nivel, limite minimo de capital $100 ## Ajuste los parametros de acuerdo a su Estilo de Trading, para obtener el valor estimado del calculo de la estrategia. ## Usted debe proporcionar retroalimentación en la columna de comentarios, con respecto a las pruebas que ha realizado.
Estrategia de Trading
Este EA se basa en unenfoque basado en la acción del precio y la volatilidad, presentando:
-
Entradas de COMPRA/VENTA basadas en señales técnicas internas
-
Uso deATR (Average True Range) para :
-
Stop Loss
-
Adaptativo Take Profit Adaptativo
-
Trailing Stop Dinámico
-
Gestión automática del riesgo mediante Risk Percentage
-
Spread, nivel de stop del broker y validación de las condiciones de trading
-
Diseñado para evitar la ejecución durante condiciones de mercado desfavorables (por ejemplo, spreads anormales)
Este EA está pensado parapruebas de estrategias, investigación y desarrollo de sistemas de trading automatizados.----------------------------------------------
Expert Advisor (EA) ini disediakanGRATIS hanya untuk keperluan uji coba dan edukasi.
EA initidak disarankan untuk digunakan pada akun real.
Jika Anda tetap menggunakan EA ini pada akun real,seluruh risiko, kerugian, dan konsekuensi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna. Pengembang tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial dalam bentuk apa pun.
Estrategia de pago
EA ini menggunakan pendekatanprice action dan volatilitas, dengan karakteristik utama:
-
Entrada de COMPRA/VENTA por sinal teknikal interno
-
ATR (Average True Range) de entrada:
-
Stop Loss adaptado
-
Take Profit adaptado
-
Trailing Stop dinámico
-
Gestión de riesgos basada en la persistencia del riesgo (% de riesgo)
-
Valida spread, stop level broker, y kondisi trading
-
Se puede utilizar cuando un bono no es válido (por ejemplo, spread anormal)
EA ini ditujukan untukpengujian strategi, riset, dan pengembangan sistem trading otomatis.
