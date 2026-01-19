Ruhm Regime

RÉGIMEN RUHM (TF M1

) Este Asesor Experto (EA) se proporcionaGRATUITAMENTE sólo con fines de prueba y educativos.

NO serecomienda su uso en cuentas de trading reales.

Si decide utilizar este EA en una cuenta real,todos los riesgos, pérdidas y consecuencias son de su entera responsabilidad. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida financiera.

## Pruebe en XAU/GOLD | Cuenta RAW (no apto para cuentas microcent), Ajuste spread y nivel, limite minimo de capital $100 ##

Ajuste los parametros de acuerdo a su Estilo de Trading, para obtener el valor estimado del calculo de la estrategia.

## Usted debe proporcionar retroalimentación en la columna de comentarios, con respecto a las pruebas que ha realizado.

Estrategia de Trading

Este EA se basa en unenfoque basado en la acción del precio y la volatilidad, presentando:

Entradas de COMPRA/VENTA basadas en señales técnicas internas

Uso de ATR (Average True Range) para : Stop Loss Adaptativo Take Profit Adaptativo Trailing Stop Dinámico

Gestión automática del riesgo mediante Risk Percentage

Spread, nivel de stop del broker y validación de las condiciones de trading

Diseñado para evitar la ejecución durante condiciones de mercado desfavorables (por ejemplo, spreads anormales)

Este EA está pensado parapruebas de estrategias, investigación y desarrollo de sistemas de trading automatizados.----------------------------------------------