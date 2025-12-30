QQE Ritz Premium

RITZ QQE - Qualitative Quantitative Schätzung



(mit RSI Momentum Anomaly Detector PRO)

Fortgeschrittener RSI-ATR Hybrid Momentum Analyzer

Kombiniert mit der ZigZag Fractal Candle: siehe mein Produkt

RITZ QQE ist eine verbesserte Version des klassischen Qualitative Quantitative Estimation-Indikators, der für moderne Trader entwickelt wurde, die Präzision und Anpassungsfähigkeit verlangen.

Er verbindet RSI-Momentum mit ATR-basierter Volatilitätsfilterung und schafft so eine reaktionsschnelle und dennoch stabile Signalmaschine für Scalping und Swing Trading.

Dieses System interpretiert das Marktmomentum durch eine geglättete RSI-Dynamik, erkennt hochwahrscheinliche Crossovers und filtert Rauschen mit Hilfe von volatilitätsangepassten Schwellenwerten heraus.

Seine leichtgewichtige Architektur gewährleistet Echtzeit-Performance und klares visuelles Feedback für mehrere Zeitrahmen.

Wesentliche Merkmale

Dual-Engine-Signalfilter - Kombiniert RSI und ATR, um falsche Signale zu unterdrücken.

Multi-Timeframe-Confluence - Richtet Signale mit niedrigerem und höherem Zeitrahmen zur Bestätigung aus.

Visuelle Präzision - Dynamische Crossover-Pfeile und vertikale Marker für sofortige Klarheit.

Intelligente Alarme - Unterstützt native, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen für die Überwachung des Live-Handels.

Optimierte Leistung - Effiziente Berechnung für Echtzeit-Chartaktualisierungen.

Handelslogik

Kaufsignal: RSI-Linie kreuzt oberhalb der geglätteten ATR-Spur → bullische Momentumverschiebung.

Verkaufssignal: RSI-Linie kreuzt unter der geglätteten ATR-Spur → bärisches Umkehrsignal.

Überkaufte/überverkaufte Niveaus bei 70 / 30, mit 50 als Gleichgewichtsvorgabe.

Strategischer Einsatz

Scalping: Schnelle Setups auf M5-M15 mit schnellen Crossover-Warnungen.

Swing-Handel: Gefilterte Signale auf H1-D1 mit Trendausrichtung.

Konfluenz-Handel: Kombinieren Sie Bestätigungen für niedrigere und höhere Zeitrahmen für präzise Einstiege.

Visuelle Gestaltung

RSI MA Linie - Momentum Kern (blau).

ATR geglättete Linie - Volatilitätspfad (gelb, gepunktet).

Pfeile - Echtzeit-Crossover-Warnungen (grün/rot).

Vertikale Markierungen - Visualisierung kontextbezogener Signale.

Warum Händler sich für RITZ QQE entscheiden

Signallogik auf institutionellem Niveau in schlanker Form.

Mehrstufige Alarmierung für sofortiges Handeln.

Nahtlose Anpassungsfähigkeit für alle Symbole und Zeitrahmen.

Entwickelt für Klarheit, Geschwindigkeit und professionelle Ausführung.





RSI Momentum Anomaly Detector PRO

Ein Analysetool der nächsten Generation zur Erkennung von Momentum-Preis-Volumen-Anomalien - Momente, in denen der RSI extreme Werte erreicht, während Preis und Volumen schwach bleiben, was auf potenzielle Umkehrungen oder Fakeouts hinweist.

Hauptmerkmale

1. Fortgeschrittene Anomalie-Erkennung

Identifiziert automatisch anomale Bedingungen auf der Grundlage von:

RSI ≥ 75 oder ≤ 25 (extremes Momentum)

Preisspanne ≤ 500 Punkte (schwache Bewegung)

Volumenverhältnis ≤ 0,7 (geringe Beteiligung)

2. Intelligentes visuelles Panel

Dynamisches Chart-Panel mit intuitiven Hervorhebungen (überkauft/überverkauft), das RSI, Spanne und Volumenmetriken in Echtzeit anzeigt.

3. Intelligentes Warn- und Empfehlungssystem

Sofortige Warnmeldungen mit Anti-Spam-Kontrolle (1 pro 2 Sekunden)

"Bearish Reversal erwarten" / "Bullish Reversal erwarten" Handelstipps

4. Mehrschichtige Analyse

Momentum: RSI Multi-Timeframe, Trendsensitivität, Stärkevalidierung

Volumen: Tick-Volumen-Verhältnis vs. 20-Perioden-Durchschnitt

Preisaktion: aktuelle vs. durchschnittliche Spanne, Divergenzerfassung

5. Anpassung & Präzision

Passen Sie die Schwellenwerte für RSI, Spanne und Volumen an; Echtzeit-Updates jede Sekunde für eine genaue dynamische Analyse.

Signalauswertung

Bullisches Signal

RSI überverkauft + hohes Volumen + normale Spanne

Kaufgenauigkeit > Verkaufsgenauigkeit + Aufwärtstrend

Überverkaufte Anomalie → Aufwärtsumkehr erwarten

Baissesignal

RSI überkauft + hohes Volumen + normale Spanne

Verkaufsgenauigkeit > Verkaufsgenauigkeit + Baissetrend

Überkaufte Anomalie → Erwartung einer bärischen Umkehr

Warnsignal

Hohes Volumen + kleine Spanne → Fake-Bewegung

Geringes Volumen + große Spanne → Schwaches Momentum

Anomalie erkannt → Mögliche Umkehrung

Handelsanwendungen

Scalping (M1-M5): frühzeitige Erkennung von falschen Ausbrüchen und schnellen Umkehrungen

Swing Trading (H1-D1): Filterung von Einstiegen, Überprüfung der Trendstärke

Risikomanagement: Frühwarnsystem für instabiles Marktverhalten

Technische Highlights

Echtzeit-Verarbeitung (1-Sekunden-Updates)

Algorithmus mit Null-Neubildung

Leichtgewichtiges & optimiertes Multi-Buffer-System

Klare visuelle Hierarchie mit intuitivem Panel-Design

Fazit

RSI Momentum Anomaly Detector PRO definiert den klassischen RSI zu einem multidimensionalen System zur Erkennung von Anomalien neu, das Preis-, Momentum- und Volumendaten für unübertroffene Einblicke zusammenführt. Es hilft Händlern, echte Umkehrungen zu erkennen, gefälschte Signale zu vermeiden und der Volatilität einen Schritt voraus zu sein - alles in Echtzeit.





RITZ QQE verbindet klassische RSI-Analysen mit moderner ATR-basierter Intelligenz und dem RSI Momentum Anomaly Detector PRO

Er liefert saubere, hochwahrscheinliche Signale und eine robuste Visualisierung, die es Händlern ermöglicht, Momentum-Verschiebungen zu erkennen, das Timing zu steuern und die Struktur über mehrere Zeitrahmen hinweg zu bestätigen.

"Präzision in Bewegung - wo RSI auf Volatilitätsintelligenz trifft".