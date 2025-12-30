QQE Ritz Premium
- Indikatoren
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
RITZ QQE - Qualitative Quantitative Schätzung
(mit RSI Momentum Anomaly Detector PRO)
Fortgeschrittener RSI-ATR Hybrid Momentum Analyzer
Kombiniert mit der ZigZag Fractal Candle: siehe mein ProduktRITZ QQE ist eine verbesserte Version des klassischen Qualitative Quantitative Estimation-Indikators, der für moderne Trader entwickelt wurde, die Präzision und Anpassungsfähigkeit verlangen.
Er verbindet RSI-Momentum mit ATR-basierter Volatilitätsfilterung und schafft so eine reaktionsschnelle und dennoch stabile Signalmaschine für Scalping und Swing Trading.
Dieses System interpretiert das Marktmomentum durch eine geglättete RSI-Dynamik, erkennt hochwahrscheinliche Crossovers und filtert Rauschen mit Hilfe von volatilitätsangepassten Schwellenwerten heraus.
Seine leichtgewichtige Architektur gewährleistet Echtzeit-Performance und klares visuelles Feedback für mehrere Zeitrahmen.
-
Dual-Engine-Signalfilter - Kombiniert RSI und ATR, um falsche Signale zu unterdrücken.
-
Multi-Timeframe-Confluence - Richtet Signale mit niedrigerem und höherem Zeitrahmen zur Bestätigung aus.
-
Visuelle Präzision - Dynamische Crossover-Pfeile und vertikale Marker für sofortige Klarheit.
-
Intelligente Alarme - Unterstützt native, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen für die Überwachung des Live-Handels.
-
Optimierte Leistung - Effiziente Berechnung für Echtzeit-Chartaktualisierungen.
-
Kaufsignal: RSI-Linie kreuzt oberhalb der geglätteten ATR-Spur → bullische Momentumverschiebung.
-
Verkaufssignal: RSI-Linie kreuzt unter der geglätteten ATR-Spur → bärisches Umkehrsignal.
-
Überkaufte/überverkaufte Niveaus bei 70 / 30, mit 50 als Gleichgewichtsvorgabe.
-
Scalping: Schnelle Setups auf M5-M15 mit schnellen Crossover-Warnungen.
-
Swing-Handel: Gefilterte Signale auf H1-D1 mit Trendausrichtung.
-
Konfluenz-Handel: Kombinieren Sie Bestätigungen für niedrigere und höhere Zeitrahmen für präzise Einstiege.
-
RSI MA Linie - Momentum Kern (blau).
-
ATR geglättete Linie - Volatilitätspfad (gelb, gepunktet).
-
Pfeile - Echtzeit-Crossover-Warnungen (grün/rot).
-
Vertikale Markierungen - Visualisierung kontextbezogener Signale.
-
Signallogik auf institutionellem Niveau in schlanker Form.
-
Mehrstufige Alarmierung für sofortiges Handeln.
-
Nahtlose Anpassungsfähigkeit für alle Symbole und Zeitrahmen.
-
Entwickelt für Klarheit, Geschwindigkeit und professionelle Ausführung.
RSI Momentum Anomaly Detector PRO
Ein Analysetool der nächsten Generation zur Erkennung von Momentum-Preis-Volumen-Anomalien - Momente, in denen der RSI extreme Werte erreicht, während Preis und Volumen schwach bleiben, was auf potenzielle Umkehrungen oder Fakeouts hinweist.Hauptmerkmale
1. Fortgeschrittene Anomalie-Erkennung
Identifiziert automatisch anomale Bedingungen auf der Grundlage von:
-
RSI ≥ 75 oder ≤ 25 (extremes Momentum)
-
Preisspanne ≤ 500 Punkte (schwache Bewegung)
-
Volumenverhältnis ≤ 0,7 (geringe Beteiligung)
2. Intelligentes visuelles Panel
Dynamisches Chart-Panel mit intuitiven Hervorhebungen (überkauft/überverkauft), das RSI, Spanne und Volumenmetriken in Echtzeit anzeigt.
3. Intelligentes Warn- und Empfehlungssystem
-
Sofortige Warnmeldungen mit Anti-Spam-Kontrolle (1 pro 2 Sekunden)
-
"Bearish Reversal erwarten" / "Bullish Reversal erwarten" Handelstipps
4. Mehrschichtige Analyse
-
Momentum: RSI Multi-Timeframe, Trendsensitivität, Stärkevalidierung
-
Volumen: Tick-Volumen-Verhältnis vs. 20-Perioden-Durchschnitt
-
Preisaktion: aktuelle vs. durchschnittliche Spanne, Divergenzerfassung
5. Anpassung & Präzision
Passen Sie die Schwellenwerte für RSI, Spanne und Volumen an; Echtzeit-Updates jede Sekunde für eine genaue dynamische Analyse.
Bullisches Signal
RSI überverkauft + hohes Volumen + normale Spanne
Kaufgenauigkeit > Verkaufsgenauigkeit + Aufwärtstrend
Überverkaufte Anomalie → Aufwärtsumkehr erwarten
Baissesignal
RSI überkauft + hohes Volumen + normale Spanne
Verkaufsgenauigkeit > Verkaufsgenauigkeit + Baissetrend
Überkaufte Anomalie → Erwartung einer bärischen Umkehr
Warnsignal
Hohes Volumen + kleine Spanne → Fake-Bewegung
Geringes Volumen + große Spanne → Schwaches Momentum
Anomalie erkannt → Mögliche Umkehrung
-
Scalping (M1-M5): frühzeitige Erkennung von falschen Ausbrüchen und schnellen Umkehrungen
-
Swing Trading (H1-D1): Filterung von Einstiegen, Überprüfung der Trendstärke
-
Risikomanagement: Frühwarnsystem für instabiles Marktverhalten
-
Echtzeit-Verarbeitung (1-Sekunden-Updates)
-
Algorithmus mit Null-Neubildung
-
Leichtgewichtiges & optimiertes Multi-Buffer-System
-
Klare visuelle Hierarchie mit intuitivem Panel-Design
RSI Momentum Anomaly Detector PRO definiert den klassischen RSI zu einem multidimensionalen System zur Erkennung von Anomalien neu, das Preis-, Momentum- und Volumendaten für unübertroffene Einblicke zusammenführt. Es hilft Händlern, echte Umkehrungen zu erkennen, gefälschte Signale zu vermeiden und der Volatilität einen Schritt voraus zu sein - alles in Echtzeit.
RITZ QQE verbindet klassische RSI-Analysen mit moderner ATR-basierter Intelligenz und dem RSI Momentum Anomaly Detector PRO
Er liefert saubere, hochwahrscheinliche Signale und eine robuste Visualisierung, die es Händlern ermöglicht, Momentum-Verschiebungen zu erkennen, das Timing zu steuern und die Struktur über mehrere Zeitrahmen hinweg zu bestätigen.
"Präzision in Bewegung - wo RSI auf Volatilitätsintelligenz trifft".