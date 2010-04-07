Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
- 유틸리티
- Masamitsu Takahashi
- 버전: 1.0
차트를 어떻게 움직이든, 선택한 시간 포인트로 즉시 포커스를 이동할 수 있습니다.
Chart Auto Flow Focus Edition Player는 차트 재생과 포커스 이동을 통합한 편리한 도구입니다.
[기능]
- 차트 재생 (Chart Auto Flow 기능)
캔들 단위로 차트를 자동 재생하여 시장 흐름을 확인할 수 있습니다
- 선택 시간 포인트로 포커스 이동 (Focus Time Line 기능)
설정한 시간 포인트로 차트를 즉시 이동시켜 분석 효율을 높입니다
[사양]
■ Chart Auto Flow 기능 (차트 재생)
- 재생 방향: 미래
- 재생 속도: 고정 (0.5초 / 캔들)
- 이동 바 수: 1 바 고정
- 재생 일시정지 / 재개
- END 버튼으로 프로그램 종료
■ Focus Time Line 기능 (포커스 이동)
- Focus Mode: SingleLine (기본)
- Crt FocusLine: 선택한 시간 포인트에 포커스 라인 생성
- Position: 표시 위치 변경 가능
- Focus: 생성한 포커스 라인으로 차트 이동
[사용 방법]
- Focus Mode는 기본 SingleLine 그대로 사용
- Crt FocusLine 버튼을 눌러 포커스 라인 1개 생성
- Position 버튼으로 표시 위치를 오른쪽, 가운데, 왼쪽으로 변경
- Focus 버튼으로 생성한 포커스 라인으로 차트 이동
- Chart Auto Flow 컨트롤로 자동 재생
- END 버튼으로 프로그램 종료
저희는 정말 필요하고 유용한 제품만 개발합니다. 꼭 확인해 주세요.