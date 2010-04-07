Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4

Peu importe comment vous déplacez le graphique, vous pouvez vous concentrer instantanément sur les points temporels sélectionnés.

Chart Auto Flow Focus Edition Player est un outil pratique qui intègre la lecture du graphique et le déplacement du focus.

[Fonctionnalités]

  • Lecture de graphique (fonction Chart Auto Flow)
    Lit automatiquement le graphique barre par barre pour observer les tendances du marché
  • Déplacement du focus vers les points temporels sélectionnés (fonction Focus Time Line)
    Déplace instantanément le graphique vers les points sélectionnés pour améliorer l'efficacité de l'analyse

[Spécifications]

■ Fonction Chart Auto Flow (Lecture de graphique)

  • Direction de lecture: Futur
  • Vitesse de lecture: Fixe (0,5 s / barre)
  • Nombre de barres par déplacement: 1 barre fixe
  • Pause / Reprendre la lecture
  • Bouton END pour quitter le programme

■ Fonction Focus Time Line (Déplacement du focus)

  • Focus Mode: SingleLine (par défaut)
  • Crt FocusLine: Crée une ligne de focus au point temporel sélectionné
  • Position: Changer la position d'affichage
  • Focus: Déplacer le graphique vers la ligne de focus créée

[Comment utiliser]

  • Laissez Focus Mode sur SingleLine par défaut
  • Appuyez sur Crt FocusLine pour créer une ligne de focus
  • Utilisez le bouton Position pour changer la position d'affichage (droite, centre, gauche)
  • Appuyez sur Focus pour déplacer le graphique vers la ligne de focus créée
  • La lecture se fait automatiquement avec les commandes Chart Auto Flow
  • Appuyez sur END pour quitter le programme

Nous développons uniquement des produits vraiment nécessaires et utiles. Veuillez les consulter.
Produits recommandés
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitaires
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicateurs
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicateurs
Si vous aimez ce projet, laissez un examen 5 étoiles. Cet indicateur tire les prix ouverts, élevés, bas et de fermeture pour les prix spécifiés période et il peut être ajusté pour un fuseau horaire spécifique. Il s ' agit là d ' un niveau important qui s ' intéresse à de nombreux domaines institutionnels et professionnels. traders et peut être utile pour vous de connaître les endroits où ils pourraient être plus active. Les périodes disponibles sont les suivantes : Jour précédent. Semaine pré
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitaires
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro est un système de trading automatisé conçu pour MetaTrader 4. Il utilise les niveaux de prix basés sur Fibonacci, combinés à une analyse des tendances et des structures, pour définir les points d'entrée et de sortie. L'EA prend en charge les positions longues et courtes et intègre des paramètres de gestion des risques. Fonctionnalités principales : • Utilise la logique de retracement et d'extension de Fibonacci pour tracer les points d'entrée, SL et TP. • Ta
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicateurs
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilitaires
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicateurs
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicateurs
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicateurs
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicateurs
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Arrow Drawing Tool
Mikhail Ostashov
Utilitaires
Индикатор "Стрелки" (Arrow Drawing Tool) Краткое описание: Удобный инструмент для рисования стрелок на графике с помощью кнопки и мыши. Позволяет визуально отмечать направления движения цены, уровни поддержки/сопротивления и важные ценовые зоны. Основные возможности: Простое управление   - кнопка "Стрелка" для активации режима рисования Автоматическая окраска   - зеленые стрелки для движения вверх, красные для движения вниз Настраиваемый дизайн   - регулируемая длина и угол наконечника стрелки Г
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicateurs
Cet indicateur d'information sera utile pour ceux qui veulent toujours être au courant de la situation actuelle du compte. L'indicateur affiche des données telles que le profit en points, en pourcentage et en devise, ainsi que le spread pour la paire actuelle et le temps jusqu'à la fermeture de la barre sur la période actuelle. VERSIONMT5 -   Des indicateurs plus utiles Il existe plusieurs options pour placer la ligne d'information sur le graphique : À droite du prix (passe derrière le prix) ;
FREE
Draw Vertical Lines Utility MT4
Ynal Al Khalil
Utilitaires
this EA draws vertical lines on the chart, either consecutive or alternating lines, depending on the input settings. Since vertical lines often represent time events, timing is important in trading. StartTime = D'2025.03.12 23:00';  // Starting point (time and date) NumberOfLines = 10;                    // Total number of lines to draw IntervalCandles = 1;                   // Interval in candles (must be > 0) IntervalMinutes = 30;                  // Interval in minutes (0 to disable) Directi
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilitaires
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicateurs
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilitaires
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
Session Shade
Shunsuke Kanaya
Indicateurs
Session Shade (MT4) – Non-Trading Hours Background Shading Overview Session Shade is a lightweight MT4 chart utility indicator that visually highlights non-trading hours by shading the chart background. It is designed to help you confirm your daily time-filter window at a glance. This is a visualization tool only. It does not generate trading signals and it does not place, modify, or close any orders. Key features Shades non-trading hours (NG) on the chart background Keeps trading hours (OK) cl
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Utilitaires
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Utilitaires
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicateurs
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicateurs
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Propfirm Equity Protector Pro
Abdulkadir Yusuf Ali
Utilitaires
Smart Equity Protector (PropFirm Edition) Smart Equity Protector (PropFirm Edition) is a professional account equity protection and risk-management utility for MetaTrader 4. This Expert Advisor is designed to protect trading accounts from excessive losses by monitoring account equity in real time and automatically closing trades when predefined risk limits are reached. ️ This product does NOT open trades and does NOT generate trading signals . It works as a safety and protection system for manu
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Experts
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicateurs
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilitaires
SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
FREE
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal  https://www.mql5.com/ru/signals/1516213 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitaires
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (   sans avoir besoin d'un jeton de bot ou de permissions d'administrateur  directement vers votre MT4. Il a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT5 | Version
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (59)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitaires
Custom Alerts : Surveillez plusieurs marchés sans jamais manquer une configuration clé Présentation Custom Alerts est une solution dynamique pour les traders qui souhaitent surveiller plusieurs instruments de manière centralisée. En intégrant les données de nos outils phares — comme FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels et IX Power — Custom Alerts vous alerte automatiquement des mouvements importants du marché sans avoir à surveiller plusieurs graphiques ou risquer de manquer des opportun
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilitaires
Clôture des positions dans MetaTrader 4 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices. Vous pouvez activer les arrêts virtuels (ordre séparé) . Calcul et clôture des positions ACHAT et VENTE séparément (ACHAT VENTE séparé) . Fermeture et calcul de tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles) . Activer le suivi pour le profit ( Trailing Profit ). Clôture sur le total des profits et pertes en devise de dépôt, en points, ou en % du so
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitaires
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitaires
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitaires
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilitaires
Ce trade manager 2 en 1 est idéal pour trader les ruptures de chandelles. Cela peut coûter en moyenne une transaction en plaçant des ordres à cours limité supplémentaires sur les pullbacks. Cela vous assure d'obtenir le meilleur prix sur toutes vos positions et un RR plus élevé sur vos gains. Le risque est calculé par la hauteur de bougie la plus récemment fermée. Les boutons de l'assistant commercial aident à gérer toutes les commandes passées manuellement. Utilisez-le avec n'importe quelle m
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitaires
L'Expert Advisor   répète les   transactions et les positions un nombre prédéfini de fois sur votre compte   MetaTrader 4   . Il copie toutes les transactions ouvertes manuellement ou par un autre Expert Advisor. Copie les signaux et augmente le lot des signaux   ! Augmente le lot des autres EA. Les fonctions suivantes sont prises en charge : lot personnalisé pour les transactions copiées, copie du Stop Loss, Take Profit, utilisation du stop suiveur. Version MT5 Description complète +DEMO +PDF
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitaires
Basket EA MT4 est un outil puissant de capture de bénéfices et un système complet de protection de compte, le tout réuni dans une solution simple et facile à utiliser. Son objectif principal est de vous donner un contrôle total sur le profit et la perte global de votre compte en gérant toutes les positions ouvertes au niveau du panier (basket), plutôt que traitement individuellement. Le EA propose une gamme complète de fonctions au niveau du panier : take profit, stop loss, break even et trailin
Hedge Trade
Mothusi Malau
1 (1)
Utilitaires
️ Hedge Trade — Smart Fixed-Offset Hedging EA Turn adverse moves into controlled recovery cycles. Hedge Trade is a professional-grade MetaTrader 4 Expert Advisor that protects any open trade by automatically placing and managing one intelligent hedge order. It’s built for traders who prefer to open their own base position but want an automated, disciplined hedging system to manage drawdown and capture counter-moves — safely, transparently, and without martingale. Key Features Automatic Hedg
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilitaires
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (3)
Utilitaires
This EA is fully automated , it is built based on  the method of catching the pop-up Alert event and Open Market Orders (BUY/SELL) . Download trial version here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTE:   It is recommended to remove the available filter settings, only install the filter for your indicator. Parameters of the EA: -------- <EA Settings> -------- Magic Number:   The identifying (magic) number of the currently selected order. Allow Open trade:   Enable/ Disable Open Trade
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.83 (6)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 4 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, expert advisor (EA) ou script. Leur utilis
Practice Simulator w VirtualRepetitiveTraining MT4
Sajiro Yoshizaki
Utilitaires
Practice Simulator est un simulateur de trading tout-en-un pour le backtesting, l'entraînement au trading et le trading en direct. Que vous soyez débutant ayant besoin de pratique ou trader expérimenté analysant les marchés, cet outil répond à tous les niveaux. Concentrez-vous sur le trading Forex, l'analyse du marché ou l'optimisation des stratégies. Practice Simulator permet de trader à tout moment, même les jours fériés, avec une interface simple mais riche en fonctionnalités pour la gestion
Plus de l'auteur
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vous est-il déjà arrivé de renforcer vos positions et de perdre la notion de votre prix moyen réel ? Cet EA vous aide à rester objectif en affichant en permanenceles prix moyens d’entrée des positions Buy et Sell directement sur le graphique. Cet EA pour MT5 affiche les prix moyens d’entrée Buy et Sellsous forme de lignes horizontales distinctes, même en cas de couverture. [Affichage par défaut]- Prix moyen Buy : ligne rouge en pointillés- Prix moyen Sell : ligne bleue en pointillés En l’absence
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vous est-il déjà arrivé d'être influencé par les mouvements immédiats du marché alors qu'une tendance dure depuis longtemps ? Trader à contre-tendance en se disant que « le retournement est proche ». Prendre ses profits trop tôt par peur de « perdre ce qui a déjà été gagné ». Tous ces regrets auraient pu être évités si vous aviez simplement attendu la clôture de la bougie. Cet outil a été créé pour éliminer le stress de l'attente devant l'écran et pour favoriser un trading discipliné. Cet outil
FREE
MTF MA Cross Alert MT5
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Lorsque le marché est au-dessus de la MA 4H ou 1H, envisager l'achat, et lorsqu'il est en dessous, envisager la vente, réduit le risque de grosses pertes. Cela augmente le taux de réussite.  Il vous alerte au moment précis où la clôture de la bougie de 5 minutes croise la 20MA de 1 heure (H1) ou de 4 heures (H4). Cet utilitaire est conçu pour les traders qui privilégient la confirmation sur les unités de temps supérieures. Il surveille le marché en arrière-plan, vous permettant de vous concentr
FREE
Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Un lecteur de graphiques simple pour rejouer les graphiques historiques. Il permet d’analyser le marché en avançant les chandeliers un par un. La lecture peut être mise en pause et reprise à tout moment. [Caractéristiques] Lecture automatique du passé vers le futur Avancement d’un chandelier à intervalle fixe Pause possible pendant la lecture [Spécifications de lecture] Sens de lecture : Passé → Futur Vitesse de lecture : Fixe Nombre de barres : 1 barre par étape Pause / Reprise de la lecture
FREE
Focus Time Line Player
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vous pouvez vous concentrer instantanément sur le point de temps sélectionné, quel que soit le mouvement du graphique. 【Fonctionnalités】 ・Focus Mode: SingleLine (affichage par défaut) ・Crt FocusLine: Créer une ligne de focus à n'importe quel moment ・Position: Changer la position d'affichage ・Focus: Déplacer l'affichage du graphique vers la ligne de focus créée ・Bouton X: Quitter le programme 【Instructions】 ・Utilisez Focus Mode en SingleLine par défaut ・Appuyez sur Crt FocusLine pour créer une
FREE
Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vous est-il déjà arrivé d'être influencé par les mouvements immédiats du marché alors qu'une tendance dure depuis longtemps ? Trader à contre-tendance en se disant que « le retournement est proche ». Prendre ses profits trop tôt par peur de « perdre ce qui a déjà été gagné ». Tous ces regrets auraient pu être évités si vous aviez simplement attendu la clôture de la bougie. Cet outil a été créé pour éliminer le stress de l'attente devant l'écran et pour favoriser un trading discipliné. Cet outil
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Peu importe comment vous déplacez le graphique, vous pouvez vous concentrer instantanément sur les points temporels sélectionnés. Chart Auto Flow Focus Edition Player est un outil pratique qui intègre la lecture du graphique et le déplacement du focus. [Fonctionnalités] Lecture de graphique (fonction Chart Auto Flow) Lit automatiquement le graphique barre par barre pour observer les tendances du marché Déplacement du focus vers les points temporels sélectionnés (fonction Focus Time Line) Déplace
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Lorsque le marché est au-dessus de la MA 4H ou 1H, envisager l'achat, et lorsqu'il est en dessous, envisager la vente, réduit le risque de grosses pertes. Cela augmente le taux de réussite.  Il vous alerte au moment précis où la clôture de la bougie de 5 minutes croise la 20MA de 1 heure (H1) ou de 4 heures (H4). Cet utilitaire est conçu pour les traders qui privilégient la confirmation sur les unités de temps supérieures. Il surveille le marché en arrière-plan, vous permettant de vous concen
FREE
Chart Auto Flow Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Un lecteur de graphiques simple pour rejouer les graphiques historiques. Il permet d’analyser le marché en avançant les chandeliers un par un. La lecture peut être mise en pause et reprise à tout moment. [Caractéristiques] Lecture automatique du passé vers le futur Avancement d’un chandelier à intervalle fixe Pause possible pendant la lecture [Spécifications de lecture] Sens de lecture : Passé → Futur Vitesse de lecture : Fixe Nombre de barres : 1 barre par étape Pause / Reprise de la lecture
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vente de lancement : 10 premiers exemplaires seulement. Prix spécial : $ 45   (Normal : $90). Reste : 10 Pour augmenter la visibilité, j'offre cette remise aux 10 premiers acheteurs. Ensuite, le prix repassera à $90. Passez-vous trop de temps à rechercher des graphiques passés et des configurations chartistes ? Vous faites défiler le graphique encore et encore pour trouver une configuration spécifique. Lorsque vous pensez enfin l’avoir trouvée, vous ne savez plus où elle se situe sur une unité
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vente de lancement : 10 premiers exemplaires seulement. Prix spécial : $30 (Normal : $40). Reste : 10 Pour augmenter la visibilité, j'offre cette remise aux 10 premiers acheteurs. Ensuite, le prix repassera à $40. Capturez facilement "l'instant choisi" en un clin d'œil. La synchronisation ultime pour l'analyse multi-timeframe. Où se trouve exactement sur l'unité de temps inférieure ce point que vous avez repéré sur l'unité supérieure ? Plus besoin de perdre du temps à faire défiler le graphiqu
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vente de lancement : 10 premiers exemplaires seulement. Prix spécial : $30 (Normal : $40). Reste : 10 Pour augmenter la visibilité, j'offre cette remise aux 10 premiers acheteurs. Ensuite, le prix repassera à $40. « Reproduisez les graphiques passés avec un mouvement en temps réel » Chart Auto Flow est un outil d'aide à la vérification qui permet de   lire et de revenir en arrière   sur les graphiques passés,   par bougie , avec une   vitesse variable . Au lieu de simplement regarder des graph
Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vous pouvez vous concentrer instantanément sur le point de temps sélectionné, quel que soit le mouvement du graphique. 【Fonctionnalités】 ・Focus Mode: SingleLine (affichage par défaut) ・Crt FocusLine: Créer une ligne de focus à n'importe quel moment ・Position: Changer la position d'affichage ・Focus: Déplacer l'affichage du graphique vers la ligne de focus créée ・Bouton X: Quitter le programme 【Instructions】 ・Utilisez Focus Mode en SingleLine par défaut ・Appuyez sur Crt FocusLine pour créer une
FREE
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vente de lancement : 10 premiers exemplaires seulement. Prix spécial : $30 (Normal : $40). Reste : 10 Pour augmenter la visibilité, j'offre cette remise aux 10 premiers acheteurs. Ensuite, le prix repassera à $40. « Reproduisez les graphiques passés avec un mouvement en temps réel » Chart Auto Flow est un outil d'aide à la vérification qui permet de lire et de revenir en arrière sur les graphiques passés, par bougie , avec une vitesse variable . Au lieu de simplement regarder des graphiques st
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vente de lancement : 10 premiers exemplaires seulement. Prix spécial : $30 (Normal : $40). Reste : 10 Pour augmenter la visibilité, j'offre cette remise aux 10 premiers acheteurs. Ensuite, le prix repassera à $40. Capturez facilement "l'instant choisi" en un clin d'œil. La synchronisation ultime pour l'analyse multi-timeframe. Où se trouve exactement sur l'unité de temps inférieure ce point que vous avez repéré sur l'unité supérieure ? Plus besoin de perdre du temps à faire défiler le graphiqu
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Vente de lancement : 10 premiers exemplaires seulement. Prix spécial : $ 45   (Normal : $90). Reste : 10 Pour augmenter la visibilité, j'offre cette remise aux 10 premiers acheteurs. Ensuite, le prix repassera à $90. Passez-vous trop de temps à rechercher des graphiques passés et des configurations chartistes ? Vous faites défiler le graphique encore et encore pour trouver une configuration spécifique. Lorsque vous pensez enfin l’avoir trouvée, vous ne savez plus où elle se situe sur une unité
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis