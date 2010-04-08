Propfirm Equity Protector Pro

Smart Equity Protector (PropFirm Edition)

Smart Equity Protector (PropFirm Edition) ist ein professionelles Dienstprogramm zum Schutz des Aktienkapitals und zum Risikomanagement für den MetaTrader 4.

Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Handelskonten vor übermäßigen Verlusten zu schützen, indem er den Kontostand in Echtzeit überwacht und Geschäfte automatisch schließt, wenn vordefinierte Risikogrenzen erreicht werden.

⚠️ Dieses Produkt eröffnet KEINE Trades und erzeugt KEINE Handelssignale.

Es arbeitet als Sicherheits- und Schutzsystem für den manuellen und automatisierten Handel.

Warum Smart Equity Protector verwenden?

Beim manuellen Handel oder bei der Verwendung automatisierter Strategien können unerwartete Situationen auftreten:

Hohe Marktvolatilität

Nachrichtenspitzen

Fehlfunktion einer Strategie oder eines EA

Handel außerhalb des Bildschirms

Dieser EA dient als Notfallschutz, um zu verhindern, dass Konten gegen die Risikoregeln verstoßen, insbesondere bei Konten von Prop-Firmen.

Hauptmerkmale

🟢 AKTIVIEREN

Schaltet den Schutz EIN

🟡 DEAKTIVIEREN

Schaltet den SchutzAUS



Hält den Schutz vorübergehend an

(nur verwenden, wenn Sie wissen, was Sie tun)

🔴 KILL-Schalter (Notfalltaste)

Sofort:

Schließt alle offenen Trades

Stoppt den weiteren Handel

Sperrt das Konto zur Sicherheit





Funktioniert mit jeder Strategie

Kompatibel mit jedem EA oder manuellem Handel

Ideal für Konten mit mehreren Robotern

Geeignet für VPS und unbeaufsichtigten Handel

✔ Übersichtliches und leicht zu lesendes Dashboard

Großes Dashboard-Panel

Zeigt an: Verwendeter Tagesverlust Verbleibendes Tagesgeld Gesamtinanspruchnahme Kontoguthaben Aktueller Status (AKTIV / GESPERRT)

Größe und Farben des Dashboards sind vollständig anpassbar

Wie es funktioniert

Sie legen Ihre täglichen und allgemeinen Risikolimits fest Der EA überwacht kontinuierlich den Kontostand Wenn die Verluste Ihr Limit erreichen: Trades werden automatisch geschlossen

Der Handel wird zum Schutz des Kontos gesperrt

Es ist kein manuelles Eingreifen erforderlich.

Wichtige Hinweise

✅ Nur für die Risikokontrolle konzipiert

✅ Geeignet für Demo- und Live-Konten

✅ Ideal für Prop-Firm-Händler

Haftungsausschluss & Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Dieser Expert Advisor wird ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt und ist ausschließlich als Instrument für das Risikomanagement gedacht.

Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Handelsverluste, Ausführungsverzögerungen, Plattformprobleme, Brokerprobleme oder falsche Verwendung.

Keine Software kann Gewinne garantieren oder Handelsrisiken ausschließen.

Testen Sie die Software immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie auf einem Live-Konto einsetzen.