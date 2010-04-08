Propfirm Equity Protector Pro
- Utilitys
- Abdulkadir Yusuf Ali
- Version: 1.43
Smart Equity Protector (PropFirm Edition) ist ein professionelles Dienstprogramm zum Schutz des Aktienkapitals und zum Risikomanagement für den MetaTrader 4.
Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Handelskonten vor übermäßigen Verlusten zu schützen, indem er den Kontostand in Echtzeit überwacht und Geschäfte automatisch schließt, wenn vordefinierte Risikogrenzen erreicht werden.
⚠️ Dieses Produkt eröffnet KEINE Trades und erzeugt KEINE Handelssignale.
Es arbeitet als Sicherheits- und Schutzsystem für den manuellen und automatisierten Handel.
Warum Smart Equity Protector verwenden?
Beim manuellen Handel oder bei der Verwendung automatisierter Strategien können unerwartete Situationen auftreten:
-
Hohe Marktvolatilität
-
Nachrichtenspitzen
-
Fehlfunktion einer Strategie oder eines EA
-
Handel außerhalb des Bildschirms
Dieser EA dient als Notfallschutz, um zu verhindern, dass Konten gegen die Risikoregeln verstoßen, insbesondere bei Konten von Prop-Firmen.
Hauptmerkmale
🟢 AKTIVIEREN
Schaltet den Schutz EIN
🟡 DEAKTIVIEREN
Schaltet den SchutzAUS
Hält den Schutz vorübergehend an
(nur verwenden, wenn Sie wissen, was Sie tun)
🔴 KILL-Schalter (Notfalltaste)
Sofort:
-
Schließt alle offenen Trades
-
Stoppt den weiteren Handel
-
Sperrt das Konto zur Sicherheit
-
-
Kompatibel mit jedem EA oder manuellem Handel
-
Ideal für Konten mit mehreren Robotern
-
Geeignet für VPS und unbeaufsichtigten Handel
✔ Übersichtliches und leicht zu lesendes Dashboard
-
Großes Dashboard-Panel
-
Zeigt an:
-
Verwendeter Tagesverlust
-
Verbleibendes Tagesgeld
-
Gesamtinanspruchnahme
-
Kontoguthaben
-
Aktueller Status (AKTIV / GESPERRT)
-
-
Größe und Farben des Dashboards sind vollständig anpassbar
Wie es funktioniert
-
Sie legen Ihre täglichen und allgemeinen Risikolimits fest
-
Der EA überwacht kontinuierlich den Kontostand
-
Wenn die Verluste Ihr Limit erreichen:
-
Trades werden automatisch geschlossen
-
Der Handel wird zum Schutz des Kontos gesperrt
-
Es ist kein manuelles Eingreifen erforderlich.
Wichtige Hinweise
-
✅ Nur für die Risikokontrolle konzipiert
-
✅ Geeignet für Demo- und Live-Konten
-
✅ Ideal für Prop-Firm-Händler
Haftungsausschluss & Risikohinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Dieser Expert Advisor wird ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt und ist ausschließlich als Instrument für das Risikomanagement gedacht.
Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Handelsverluste, Ausführungsverzögerungen, Plattformprobleme, Brokerprobleme oder falsche Verwendung.
Keine Software kann Gewinne garantieren oder Handelsrisiken ausschließen.
Testen Sie die Software immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie auf einem Live-Konto einsetzen.