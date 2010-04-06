Session Shade (MT4) - Nicht-Handelszeiten-Hintergrundschattierung

Übersicht

Session Shade ist ein leichtgewichtiger MT4-Chart-Utility-Indikator, der die Nicht-Handelszeiten visuell hervorhebt, indem er den Chart-Hintergrund schattiert.

Er wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihr tägliches Zeitfilter-Fenster auf einen Blick zu erkennen.

Es handelt sich hierbei um ein reines Visualisierungstool. Es erzeugt keine Handelssignale und kann keine Aufträge platzieren, ändern oder schließen.

Hauptmerkmale

Schattiert die Nicht-Handelszeiten (NG) auf dem Chart-Hintergrund

Die Handelszeiten (OK) bleiben sauber und unschattiert

Optionale vertikale Start-/Endlinien für das Handelsfenster

Optionale Infotafel mit folgenden Angaben: Server-Zeit TRADING OK / NG Status Countdown bis zum nächsten Wechsel

Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen (Serverzeit-basiert)

Wie es funktioniert

Sie definieren ein tägliches Handelsfenster:

Handelsbeginn (Stunde / Minute)

Handelsende (Stunde/Minute)

Der Indikator blendet die Zeit außerhalb dieses Fensters als Nicht-Handelszeit aus.

Haupteingaben (Zusammenfassung)

Aktivieren_Schatten

Shade_NonTrading_Hours

Shade_Trading_Hours (optional)

HandelsStart_Stunde / HandelsStart_Minute

TradingEnd_Hour / TradingEnd_Minute

DaysToDraw_Back

Zeichnen_StartEnd_VLines

Show_Panel (und Panel-Einstellungen)

Farben für Schattierungen und Linien

Anmerkungen

Die Zeitberechnungen basieren auf der Serverzeit Ihres Brokers.

Wenn Ihr Handelsfenster über Mitternacht hinausgeht, konfigurieren Sie Start/End entsprechend und überprüfen Sie dies im Diagramm.

Dieser Indikator ist nur ein visuelles Hilfstool und liefert keine Handelssignale.

Unterstützung

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar auf der Produktseite.