Session Shade

Session Shade (MT4) - Nicht-Handelszeiten-Hintergrundschattierung

Übersicht

Session Shade ist ein leichtgewichtiger MT4-Chart-Utility-Indikator, der die Nicht-Handelszeiten visuell hervorhebt, indem er den Chart-Hintergrund schattiert.
Er wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihr tägliches Zeitfilter-Fenster auf einen Blick zu erkennen.

Es handelt sich hierbei um ein reines Visualisierungstool. Es erzeugt keine Handelssignale und kann keine Aufträge platzieren, ändern oder schließen.

Hauptmerkmale

  • Schattiert die Nicht-Handelszeiten (NG) auf dem Chart-Hintergrund

  • Die Handelszeiten (OK) bleiben sauber und unschattiert

  • Optionale vertikale Start-/Endlinien für das Handelsfenster

  • Optionale Infotafel mit folgenden Angaben:

    • Server-Zeit

    • TRADING OK / NG Status

    • Countdown bis zum nächsten Wechsel

  • Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen (Serverzeit-basiert)

Wie es funktioniert

Sie definieren ein tägliches Handelsfenster:

  • Handelsbeginn (Stunde / Minute)

  • Handelsende (Stunde/Minute)

Der Indikator blendet die Zeit außerhalb dieses Fensters als Nicht-Handelszeit aus.

Haupteingaben (Zusammenfassung)

  • Aktivieren_Schatten

  • Shade_NonTrading_Hours

  • Shade_Trading_Hours (optional)

  • HandelsStart_Stunde / HandelsStart_Minute

  • TradingEnd_Hour / TradingEnd_Minute

  • DaysToDraw_Back

  • Zeichnen_StartEnd_VLines

  • Show_Panel (und Panel-Einstellungen)

  • Farben für Schattierungen und Linien

Anmerkungen

  • Die Zeitberechnungen basieren auf der Serverzeit Ihres Brokers.

  • Wenn Ihr Handelsfenster über Mitternacht hinausgeht, konfigurieren Sie Start/End entsprechend und überprüfen Sie dies im Diagramm.

  • Dieser Indikator ist nur ein visuelles Hilfstool und liefert keine Handelssignale.

Unterstützung

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar auf der Produktseite.


