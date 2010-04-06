Session Shade
- Indikatoren
- Shunsuke Kanaya
- Version: 1.5
Session Shade (MT4) - Nicht-Handelszeiten-Hintergrundschattierung
Übersicht
Session Shade ist ein leichtgewichtiger MT4-Chart-Utility-Indikator, der die Nicht-Handelszeiten visuell hervorhebt, indem er den Chart-Hintergrund schattiert.
Er wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihr tägliches Zeitfilter-Fenster auf einen Blick zu erkennen.
Es handelt sich hierbei um ein reines Visualisierungstool. Es erzeugt keine Handelssignale und kann keine Aufträge platzieren, ändern oder schließen.
Hauptmerkmale
-
Schattiert die Nicht-Handelszeiten (NG) auf dem Chart-Hintergrund
-
Die Handelszeiten (OK) bleiben sauber und unschattiert
-
Optionale vertikale Start-/Endlinien für das Handelsfenster
-
Optionale Infotafel mit folgenden Angaben:
-
Server-Zeit
-
TRADING OK / NG Status
-
Countdown bis zum nächsten Wechsel
-
-
Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen (Serverzeit-basiert)
Wie es funktioniert
Sie definieren ein tägliches Handelsfenster:
-
Handelsbeginn (Stunde / Minute)
-
Handelsende (Stunde/Minute)
Der Indikator blendet die Zeit außerhalb dieses Fensters als Nicht-Handelszeit aus.
Haupteingaben (Zusammenfassung)
-
Aktivieren_Schatten
-
Shade_NonTrading_Hours
-
Shade_Trading_Hours (optional)
-
HandelsStart_Stunde / HandelsStart_Minute
-
TradingEnd_Hour / TradingEnd_Minute
-
DaysToDraw_Back
-
Zeichnen_StartEnd_VLines
-
Show_Panel (und Panel-Einstellungen)
-
Farben für Schattierungen und Linien
Anmerkungen
-
Die Zeitberechnungen basieren auf der Serverzeit Ihres Brokers.
-
Wenn Ihr Handelsfenster über Mitternacht hinausgeht, konfigurieren Sie Start/End entsprechend und überprüfen Sie dies im Diagramm.
-
Dieser Indikator ist nur ein visuelles Hilfstool und liefert keine Handelssignale.
Unterstützung
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar auf der Produktseite.