Magnifier Ruler Crosshair

Der Indikator verfügt über drei Hauptwerkzeuge: Lupe (Chart vergrößern), Lineal (Zeit- und Preisskala) und Fadenkreuz. Sie können sie alle mit der Maus verschieben und verschiedene Formate für die Anzeige, Größe und Farbe jedes Elements anpassen.

Mit der Lupe (Zoom-Chart) können Sie Kerzen aus jedem Zeitrahmen und in verschiedenen Maßstäben anzeigen.
Hotkeys: 'Q' - höherer Zeitrahmen, 'A' - niedrigerer Zeitrahmen, 'W' - Kerzengröße verkleinern, 'S' - Kerzengröße vergrößern, 'Z' - Zoom-Chart anzeigen/ausblenden

Die neueste Demo finden Sie auf der Seite mit den Kommentaren. Die Demoversion funktioniert nur für das Paar USDJPY.
Die Zeitskala markiert den Chart nach runden Zeitabschnitten. Sie können eine Zeitverschiebung einstellen, so dass Sie die lokale Zeit auf der Skala sehen und nicht die Zeit des Brokers (so wird auf Ihrem Chart die lokale Zeit anstelle der MT-Zeit angezeigt). Das Zeitformat kann entweder auf 24 Stunden oder 12 Stunden eingestellt werden.
Hotkey 'T' - zeigt/versteckt die Zeitskala.

Die Preisskala markiert den Chart vertikal. Sie können das Format für die Anzeige der Zahlen und die Rundung der Preise einstellen.
Hotkey 'P' - zeigt/versteckt die Preisskala.

Das Fadenkreuz kann den Preis, die Zeit, die Anzahl der Balken, die Anzahl der Punkte, den Prozentsatz, den nach dem angegebenen Lot berechneten Gewinn (Profit by Lot) und den nach dem angegebenen Geldbetrag berechneten Lot (Lot by Risk) anzeigen. Wenn der Betrag nicht korrekt berechnet wird, versuchen Sie, den Parameter "Recalc Profit if Symbol currency differs from Account currency" zu aktivieren.
Hotkey 'C' - zeigt/versteckt das Fadenkreuz .

Die Balkeninformation ist der Tooltip, der Informationen über eine Kerze anzeigt (Kerzeninfo anzeigen). Zusätzlich zum Standard-OHLC können Sie das Zeitformat wählen, die Größe des Kerzenkörpers und des Schattens (in Punkten, Prozent und Geld) sowie die prozentuale Preisänderung sehen. Und die True Range des Balkens.
StandardmäßigHotkey 'B'.

Um die Standard-MT-Skalen zu deaktivieren/aktivieren, wird der Hotkey 'M' angegeben.


Parameter

Fadenkreuz anzeigen
Zeitskala anzeigen
Preisskala anzeigen
Zoom-Diagramm anzeigen
MT-Zeitskala ausblenden
MT-Preisskala ausblenden
MT-Fadenkreuz ausblenden
Maus immer auf den Skalen anzeigen
Zahlenformat:

  • 12345.00
  • 12345,00
  • 12 345.00
  • 12 345,00
  • 12,345.00
  • 12.345,00

Skalen manuell verschieben
Tintenfarbe (keine Standardeinstellung)
BG-Farbe (keine Standardeinstellung)
Tintenauswahl
BG-Auswahl
Transparenz (0-255)
Farbschema

-- ------- Fadenkreuz ---- -- - -
Preistext anzeigen
Balkentext anzeigen
Punktetext anzeigen
Prozenttext anzeigen
Volumentext anzeigen
Immer hh:mm text
Always show price on the Crosshair
Show 'Profit by Lot' - dieser Parameter berechnet den Gewinn entsprechend dem angegebenen Lot-Wert.
Lot zur Berechnung des 'Profit by Lot'
Dezimalstellen für die Berechnung des 'Profit by Lot'
Show 'Lot by Money' - dieser Parameter berechnet die Lotgröße, die erforderlich ist, um einen bestimmten Geldbetrag zu verdienen.
Geld zur Berechnung von 'Lot by Money'
Dezimalstellen für die Berechnung von 'Lot by Money'
Recalc Profit if Symbol currency differs from Account currency
Color
Width
Style
Font name
Font size

- ------ Zeitskala ---- -- - -
Zeitskala-Modus:

  • normal
  • Erweitert

Stunden-Offset (Verschiebung Ihrer Zeit von der Zeit des Brokers +/-)
Minuten-Offset (Verschiebung Ihrer Zeit von der Zeit des Brokers +/-)
Maus Datumsformat:

  • Deaktivieren
  • tt Mo
  • Mo tt
  • tt Mon jjjj
  • Mon tt jjjj
  • jjjj.mm.tt
  • jjjj.tt.mm
  • jjjj

Maus Zeitformat:

  • deaktivieren
  • 12-Stunden-Uhr
  • 24-Stunden-Uhr

Skala Erstes Datumsformat
Skala Nächstes Datumsformat
Skala Zeitformat
Präzise Zeitskala
Verwenden Sie eine feste Skala, um die Höhe der Kerzen einzustellen
Schriftart. Maus
Schriftart. Skala Erstes Datum
Schriftart. Skala Nächstes Datum
Schriftart. Skalierung Zeit
Schriftart
Schriftgröße
Position im Chart
Y-Offset (pix)
Farbe ungerade (nicht-aus)
Farbe gerade (nicht-aus)

-- -- ---- Preisskala ---- -- - -
Ask anzeigen.
Angebot anzeigen.
Runde Zahlen - Rundung der Preiswerte auf der Skala, Auto oder einem bestimmten Wert.
Runde Zahlen. Name der Schriftart
Runde Zahlen. Schriftgröße
Runde Zahlen. Schriftart
Runde Zahlen. Mindestabstand zwischen den Zeilen (Höhe der Schriftgröße)
Kleine Zahlen. Name der Schriftart
Kleine Ziffern. Schriftgröße (0-off)
Kleine Ziffern. Schriftart
Kleine Ziffern. Minimaler Abstand zwischen den Zeilen (Schriftgröße Höhe)
Subwindow. Name der Schriftart
Subwindow. Schriftgröße (0-aus)
Subwindow. Schriftart
Subwindow. Mindestabstand zwischen den Zeilen (Schriftgröße Höhe)
Ask. Name der Schriftart
Ask. Schriftgröße (0-aus)
Bieten. Schriftart
Bieten. Name der Schriftart
Bieten. Schriftgröße (0-aus)
Bieten. Schriftart
Position im Chart
X-Offset (pix)

-- -- ---- Zoom Chart ---- -- - -
Kerzengröße
Breite (pix)
Höhe (pix)
Schriftgröße (0-off)
Transparenz (0-255)
Farbe Kerze oben
Farbe Kerze unten
Chartposition (relativ zur Maus)
Chart Y-Offset (relativ zur Maus +/-, pix)
Zeitrahmentrennzeichen zeichnen
Standard TF
Datumsformat
Zeitformat

---- Balkeninformationen ---- -- - --
Datumsformat
Zeitformat
OHLC
Volumen
Range
True Range
High-Close
Close-Low
Upper Shadow
Body
Lower Shadow
Bar Number
Percent Change
Lot for Profit calculation
Ink Color (None-Standard)
BG Color (Kein Standard)
Transparency (0-255)
Font name
Font size
Position (relativ zur Maus)
Y-offset (relativ zur Maus +/-, pix)

--- ---- Hotkeys ---- -- - -
Hotkeys des Indikators aktivieren.
Fadenkreuz - Standard 'C'.
Preisskala - Voreinstellung 'P'.
Zeitskala - Voreinstellung 'T'.
MT's Price Scale - Voreinstellung 'M'.
MT's Time Scale - Voreinstellung 'M'.
Zoom Chart - Voreinstellung 'Z'.
Zoom Chart. Höhere TF - Voreinstellung 'Q'.
Zoom Chart. Unterer TF - Standardeinstellung 'A'.
Zoom Chart. Verringern der Kerzengröße - Voreinstellung 'W'.
Zoom Chart. Vergrößern der Kerzengröße - Standardwert 'S'.
Bar Information - Standardwert 'B'.

katototo
1066
katototo 2023.12.31 23:23 
 

I have to agree with both the comments below as this is very well done. Thank you.

Yusuf Hamzah
871
Yusuf Hamzah 2023.12.28 15:48 
 

A self-explanatory tool. A must have. Only one word "Perfect" utility. Well done!

