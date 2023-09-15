Magnifier Ruler Crosshair

Der Indikator verfügt über drei Hauptwerkzeuge: Lupe (Chart vergrößern), Lineal ( Zeit- und Preisskala ) und Fadenkreuz. Sie können sie alle mit der Maus verschieben und verschiedene Formate für die Anzeige , Größe und Farbe jedes Elements anpassen.





Mit der Lupe (Zoom-Chart) können Sie Kerzen aus jedem Zeitrahmen und in verschiedenen Maßstäben anzeigen.

Hotkeys: 'Q' - höherer Zeitrahmen, 'A' - niedrigerer Zeitrahmen, 'W' - Kerzengröße verkleinern, 'S' - Kerzengröße vergrößern, 'Z' - Zoom-Chart anzeigen/ausblenden

Die neueste Demo finden Sie auf der Seite mit den Kommentaren. → Die Demoversion funktioniert nur für das Paar USDJPY.

Die Zeitskala markiert den Chart nach runden Zeitabschnitten. Sie können eine Zeitverschiebung einstellen, so dass Sie die lokale Zeit auf der Skala sehen und nicht die Zeit des Brokers (so wird auf Ihrem Chart die lokale Zeit anstelle der MT-Zeit angezeigt ) . Das Zeitformat kann entweder auf 24 Stunden oder 12 Stunden eingestellt werden.

Hotkey 'T' - zeigt/versteckt die Zeitskala.





Die Preisskala markiert den Chart vertikal. Sie können das Format für die Anzeige der Zahlen und die Rundung der Preise einstellen.

Hotkey 'P' - zeigt/versteckt die Preisskala.





Das Fadenkreuz kann den Preis, die Zeit, die Anzahl der Balken, die Anzahl der Punkte, den Prozentsatz, den nach dem angegebenen Lot berechneten Gewinn (Profit by Lot) und den nach dem angegebenen Geldbetrag berechneten Lot (Lot by Risk) anzeigen. Wenn der Betrag nicht korrekt berechnet wird, versuchen Sie, den Parameter "Recalc Profit if Symbol currency differs from Account currency" zu aktivieren.

Hotkey 'C' - zeigt/versteckt das Fadenkreuz .



Die Balkeninformation ist der Tooltip, der Informationen über eine Kerze anzeigt (Kerzeninfo anzeigen). Zusätzlich zum Standard-OHLC können Sie das Zeitformat wählen, die Größe des Kerzenkörpers und des Schattens (in Punkten, Prozent und Geld) sowie die prozentuale Preisänderung sehen. Und die True Range des Balkens.

Standardmäßig Hotkey 'B'.



