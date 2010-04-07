Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4

Независимо от того, как вы перемещаете график, вы можете мгновенно сфокусироваться на выбранных временных точках.

Chart Auto Flow Focus Edition Player — удобный инструмент, объединяющий воспроизведение графика и перемещение фокуса.

[Функции]

  • Воспроизведение графика (функция Chart Auto Flow)
    Автоматическое воспроизведение графика по свечам для наблюдения за рыночными тенденциями
  • Перемещение фокуса к выбранным временным точкам (функция Focus Time Line)
    Мгновенно перемещайте график к выбранным временным точкам для повышения эффективности анализа

[Характеристики]

■ Функция Chart Auto Flow (Воспроизведение графика)

  • Направление воспроизведения: вперед
  • Скорость воспроизведения: фиксированная (0,5 сек/свечу)
  • Количество свечей за перемещение: 1 свеча
  • Приостановка / возобновление воспроизведения
  • Кнопка END для выхода из программы

■ Функция Focus Time Line (Перемещение фокуса)

  • Focus Mode: SingleLine (по умолчанию)
  • Crt FocusLine: Создание линии фокуса на выбранной временной точке
  • Position: Смена позиции отображения
  • Focus: Перемещение графика к созданной линии фокуса

[Инструкция по использованию]

  • Оставьте Focus Mode на значении по умолчанию SingleLine
  • Нажмите Crt FocusLine для создания одной линии фокуса
  • Используйте кнопку Position для смены позиции отображения (справа, центр, слева)
  • Нажмите Focus для перемещения графика к созданной линии фокуса
  • Воспроизведение осуществляется автоматически с помощью элементов управления Chart Auto Flow
  • Нажмите END для выхода из программы

Мы разрабатываем только действительно необходимые и полезные продукты. Пожалуйста, ознакомьтесь.


Рекомендуем также
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Утилиты
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Индикаторы
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 4. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Утилиты
Самый быстрый способ поменять период. Подходит для трейдеров, использующих несколько графиков и таймфреймов. Размер форма и цвет настраиваются. Входные параметры Corner — выберите "Right lower chart corner" ("Нижний правый угол графика") в качестве угла размещения Color — цвет фона кнопки ColorText — цвет текста кнопки ColorOn — цвет фона кнопки для текущего периода ColorOnText — цвет текста кнопки для текущего периода Font — шрифт Arial, Verdana... FontSize — размер шрифта в пикселях DistanceX
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Индикаторы
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Индикаторы
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Индикаторы
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Arrow Drawing Tool
Mikhail Ostashov
Утилиты
Индикатор "Стрелки" (Arrow Drawing Tool) Краткое описание: Удобный инструмент для рисования стрелок на графике с помощью кнопки и мыши. Позволяет визуально отмечать направления движения цены, уровни поддержки/сопротивления и важные ценовые зоны. Основные возможности: Простое управление   - кнопка "Стрелка" для активации режима рисования Автоматическая окраска   - зеленые стрелки для движения вверх, красные для движения вниз Настраиваемый дизайн   - регулируемая длина и угол наконечника стрелки Г
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме.  VERSION MT5 -  Больше полезных индикаторов Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же
FREE
Draw Vertical Lines Utility MT4
Ynal Al Khalil
Утилиты
this EA draws vertical lines on the chart, either consecutive or alternating lines, depending on the input settings. Since vertical lines often represent time events, timing is important in trading. StartTime = D'2025.03.12 23:00';  // Starting point (time and date) NumberOfLines = 10;                    // Total number of lines to draw IntervalCandles = 1;                   // Interval in candles (must be > 0) IntervalMinutes = 30;                  // Interval in minutes (0 to disable) Directi
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Утилиты
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает на графике сигналы согласно стратегии Билла Вильямса. Демо версия индикатора имеет такие же функции, как и платная, за исключением того, что может работать только на демо-счете. Сигнал "Первый мудрец" формируется, когда появляется разворотный бар с ангуляцией. Бычий разворотный бар - у которого более низкий минимум и цена закрытия в верхней его половине. Медвежий разворотный бар - более высокий максимум и цена закрытия в нижней его половине. Ангуляция образуется, когда все
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Утилиты
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
Session Shade
Shunsuke Kanaya
Индикаторы
Session Shade (MT4) – Non-Trading Hours Background Shading Overview Session Shade is a lightweight MT4 chart utility indicator that visually highlights non-trading hours by shading the chart background. It is designed to help you confirm your daily time-filter window at a glance. This is a visualization tool only. It does not generate trading signals and it does not place, modify, or close any orders. Key features Shades non-trading hours (NG) on the chart background Keeps trading hours (OK) cl
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Утилиты
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Утилиты
Бесплатный индикатор для MetaTrader 4, отображающий оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Разработан для трейдеров, которым важны точность и своевременность. Этот легкий и полностью настраиваемый инструмент улучшает ваш трейдинг. Прост в установке, совместим со всеми активами, рынками и таймфреймами, предоставляя обновления в реальном времени для принятия лучших решений.
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Индикаторы
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Индикаторы
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Эксперты
Доступна новая версия 8.00. В этой версии я постарался учесть пожелания пользователя. Каждый из вас также может принять участие в улучшении этого советника. В настройках по умолчанию советник открывает сделки при пробитии точки экстремума   стандартного индикатора   ЗигЗаг. При пробое верхней точки экстремума зигзага - открывает сделку на покупку, а при пробое нижней точки экстремума зигзага - открывает сделку на продажу. По мимо стандартного индикатора ЗигЗаг, который имеется в терминале, возм
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Эксперты
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Propfirm Equity Protector Pro
Abdulkadir Yusuf Ali
Утилиты
Smart Equity Protector (PropFirm Edition) Smart Equity Protector (PropFirm Edition) is a professional account equity protection and risk-management utility for MetaTrader 4. This Expert Advisor is designed to protect trading accounts from excessive losses by monitoring account equity in real time and automatically closing trades when predefined risk limits are reached. ️ This product does NOT open trades and does NOT generate trading signals . It works as a safety and protection system for manu
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Эксперты
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Утилиты
SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
FREE
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
Эксперты
https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. Signal  https://www.mql5.com/ru/signals/1516213 Вы можете использовать любой инструмент. Базы будут автоматически созданы при начале обучения. Если нужно начать обучение с 0 - просто удалите файлы баз.   Общие условия. Советник можно обучить для работы на ЛЮБОМ  инструменте. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ТЕСТИРОВАТЬ БЕЗ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОСЕТИ!  достаточно, чтоб график баланса после обучения был горизонтальным. Сгенерировать базу обучения предельно просто
FREE
С этим продуктом покупают
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT4 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT4 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные пот
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке   -   Инструкция к приложению   -   Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характери
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Копировщик позиций/сделок/ордеров для MetaTrader 4 ( Для копирования на терминал MetaTrader 4 ). Копирует сделки, позиции, ордера с любых счетов, в том числе и счетов, открытых по инвест паролю. Один из лучших копировщиков сделок COPYLOT  МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4 для версии  COPYLOT MT4  ( или  МТ4 - МТ5  МТ5 - МТ5 для версии COPYLOT MT5)  на сегодняшний день. Версия МТ5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Утилиты
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ4 > МТ4, МТ
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (без необходимости использования токена бота или разрешений администратора, прямо на ваш MT4. Он был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество необходимых вам функций. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |   Версия MT
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки The News Filter вам больше не придется полагаться на встроенные
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (59)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Закрытие позиций в MetaTrader 4 по общей прибыли\убытку с трейлингом прибыли. Включите Режим Виртуальных стопов . Закрытие и расчет отдельно по BUY и SELL позициям . Закрытие и расчет по всем символам или только по текущему . Активируйте трейлинг-стоп прибыли. Закрытие по общей прибыли и убытку в валюте депозита, пунктах или % от баланса . Советник предназначен для использования на любом счёте в паре с любым другим советником или при ручной торговле. Версия MT5 Полное описание + DEMO + PDF Как
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Копия Кот MT4) — это не просто локальный торговый копировщик; это полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных условий торговли. От испытаний в prop-фирмах до личного управления счетами — он адаптируется к любой ситуации, сочетая надежное исполнение, защиту капитала, гибкую настройку и расширенные функции обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Master (отправитель), так и в режиме Slave (получатель), обеспечивая синхрон
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Утилиты
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Утилиты
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Утилиты
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Утилиты
Этот торговый менеджер 2 в 1 идеально подходит для торговли на прорывах свечей. Это может стоить средней сделки, размещая дополнительные лимитные ордера на откатах. Это гарантирует, что вы получите лучшую цену на все ваши позиции и более высокий RR на ваши выигрыши. Риск рассчитывается по высоте последней закрытой свечи. Кнопки торгового помощника помогают управлять всеми ордерами, размещенными вручную. Используйте его с любым методом входа; ценовое действие или индикаторы и для любого стиля т
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 4. Многоязычная поддержка. Версия MT5  |
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Утилиты
Советник дублирует позиции на Вашем счете  MetaTrader 4 , открытые Вами, другим советником или MQL. Копирует все сделки, которые открыты вручную или другим советником. Копирует сигналы и увеличивает лот с сигналов! Увеличивает лот других советников. Поддерживает функции: установить свой лот при дублировании, дублировать стоп-лосс, тейк-профит, использовать трейлинг-стоп для продублированных позиций...... Версия МТ 5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы ж
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Утилиты
Basket EA MT4 — мощный инструмент для фиксации прибыли и комплексная система защиты счёта, объединённые в простое и удобное решение. Его основная цель — обеспечить полный контроль над общей прибылью и убытками вашего торгового счёта, управляя всеми открытыми позициями как корзиной, а не по отдельности. Усовершённый набор функций включает уровни тейк-профита, стоп-лосса, безубытка и трейлинг-стоп. Эти параметры можно задавать как процент от баланса, фиксированную сумму в валюте счёта или в виде
Hedge Trade
Mothusi Malau
1 (1)
Утилиты
️ Hedge Trade — Smart Fixed-Offset Hedging EA Turn adverse moves into controlled recovery cycles. Hedge Trade is a professional-grade MetaTrader 4 Expert Advisor that protects any open trade by automatically placing and managing one intelligent hedge order. It’s built for traders who prefer to open their own base position but want an automated, disciplined hedging system to manage drawdown and capture counter-moves — safely, transparently, and without martingale. Key Features Automatic Hedg
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Утилиты
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (3)
Утилиты
This EA is fully automated , it is built based on  the method of catching the pop-up Alert event and Open Market Orders (BUY/SELL) . Download trial version here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTE:   It is recommended to remove the available filter settings, only install the filter for your indicator. Parameters of the EA: -------- <EA Settings> -------- Magic Number:   The identifying (magic) number of the currently selected order. Allow Open trade:   Enable/ Disable Open Trade
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.83 (6)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 4 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы, советники и скрипты. Работать с ними так же удобно, как и на стандартных графиках. В отличие от с
Practice Simulator w VirtualRepetitiveTraining MT4
Sajiro Yoshizaki
Утилиты
Practice Simulator — это универсальный торговый симулятор для бэктестинга, тренировки торговли и реальной торговли. Он поддерживает пользователей всех уровней, от начинающих, которым нужна практика, до опытных трейдеров, анализирующих данные. Сосредоточьтесь на Forex-трейдинге, рыночном анализе или оптимизации стратегий. Practice Simulator предлагает возможность симулированной торговли в любое время, даже в выходные дни, с простым, но функциональным интерфейсом для управления рисками и помощи в
Другие продукты этого автора
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Вы когда-нибудь усредняли позиции и теряли понимание своей реальной средней цены входа? Этот советник помогает сохранять объективность, постоянно отображаясредние цены входа Buy и Sell позиций прямо на графике. Этот EA для MT5 отображает средние цены входа Buy и Sell в виде горизонтальных линий.Линии Buy и Sell отображаются отдельно, что удобно даже при хеджировании. [Отображение по умолчанию]- Средняя цена Buy: красная пунктирная линия- Средняя цена Sell: синяя пунктирная линия Если соответству
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Случалось ли вам поддаваться сиюминутным движениям рынка, когда тренд продолжается уже долгое время? Контртрендовая торговля из чувства, что «скоро наступит разворот». Преждевременная фиксация прибыли из-за страха «потерять то, что уже заработано». Всех этих сожалений можно было бы избежать, если бы вы просто дождались закрытия свечи. Этот инструмент был создан, чтобы избавить вас от стресса ожидания перед монитором и поддержать дисциплинированную торговлю. Этот инструмент представляет собой п
FREE
MTF MA Cross Alert MT5
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Когда рынок находится выше MA 4H или 1H, рассмотрение покупки, а когда ниже — рассмотрение продажи, снижает риск крупных убытков. Это повышает вероятность выигрыша.  Система уведомляет вас в тот самый момент, когда закрытие 5-минутной свечи пересекает 20MA 1-часового (H1) или 4-часового (H4) таймфрейма. Эта утилита предназначена для трейдеров, которые ценят подтверждение на старших таймфреймах. Она отслеживает рынок в фоновом режиме, позволяя вам сосредоточиться на любом графике, не пропуская
FREE
Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Простой плеер графиков для воспроизведения исторических данных. Вы можете анализировать рынок, продвигая свечи по одной. Воспроизведение можно приостановить и возобновить в любой момент. [Особенности] Автоматическое воспроизведение от прошлого к будущему Продвижение по одной свече с фиксированным интервалом Возможность паузы во время воспроизведения [Параметры воспроизведения] Направление воспроизведения: Прошлое → Будущее Скорость воспроизведения: Фиксированная Количество баров: 1 бар за шаг
FREE
Focus Time Line Player
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Мгновенно фокусируйтесь на выбранной временной точке, независимо от перемещения графика. 【Функции】 ・Focus Mode: SingleLine (отображение по умолчанию) ・Crt FocusLine: Создать одну фокусную линию в любое выбранное время ・Position: Переключение положения отображения ・Focus: Переместить вид графика к созданной фокусной линии ・X кнопка: Завершить программу 【Инструкция】 ・Используйте Focus Mode в режиме по умолчанию SingleLine ・Нажмите Crt FocusLine, чтобы создать одну FocusTimeLine ・Используйте кно
FREE
Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Случалось ли вам поддаваться сиюминутным движениям рынка, когда тренд продолжается уже долгое время? Контртрендовая торговля из чувства, что «скоро наступит разворот». Преждевременная фиксация прибыли из-за страха «потерять то, что уже заработано». Всех этих сожалений можно было бы избежать, если бы вы просто дождались закрытия свечи. Этот инструмент был создан, чтобы избавить вас от стресса ожидания перед монитором и поддержать дисциплинированную торговлю. Этот инструмент представляет собой
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Независимо от того, как вы перемещаете график, вы можете мгновенно сфокусироваться на выбранных временных точках. Chart Auto Flow Focus Edition Player — удобный инструмент, объединяющий воспроизведение графика и перемещение фокуса. [Функции] Воспроизведение графика (функция Chart Auto Flow) Автоматическое воспроизведение графика по свечам для наблюдения за рыночными тенденциями Перемещение фокуса к выбранным временным точкам (функция Focus Time Line) Мгновенно перемещайте график к выбранным врем
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Когда рынок находится выше MA 4H или 1H, рассмотрение покупки, а когда ниже — рассмотрение продажи, снижает риск крупных убытков. Это повышает вероятность выигрыша.  Система уведомляет вас в тот самый момент, когда закрытие 5-минутной свечи пересекает 20MA 1-часового (H1) или 4-часового (H4) таймфрейма. Эта утилита предназначена для трейдеров, которые ценят подтверждение на старших таймфреймах. Она отслеживает рынок в фоновом режиме, позволяя вам сосредоточиться на любом графике, не пропуская
FREE
Chart Auto Flow Player MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Простой плеер графиков для воспроизведения исторических данных. Вы можете анализировать рынок, продвигая свечи по одной. Воспроизведение можно приостановить и возобновить в любой момент. [Особенности] Автоматическое воспроизведение от прошлого к будущему Продвижение по одной свече с фиксированным интервалом Возможность паузы во время воспроизведения [Параметры воспроизведения] Направление воспроизведения: Прошлое → Будущее Скорость воспроизведения: Фиксированная Количество баров: 1 бар за шаг П
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $ 45   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $90. Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабировани
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $40. Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временн
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $40. «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет   воспроизводить и перематывать   прошлые графики на основе   японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете вос
Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Мгновенно фокусируйтесь на выбранной временной точке, независимо от перемещения графика. 【Функции】 ・Focus Mode: SingleLine (отображение по умолчанию) ・Crt FocusLine: Создать одну фокусную линию в любое выбранное время ・Position: Переключение положения отображения ・Focus: Переместить вид графика к созданной фокусной линии ・X кнопка: Завершить программу 【Инструкция】 ・Используйте Focus Mode в режиме по умолчанию SingleLine ・Нажмите Crt FocusLine, чтобы создать одну FocusTimeLine ・Используйте кно
FREE
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $40. «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет воспроизводить и перематывать прошлые графики на основе японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизв
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $40. Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временн
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $ 45   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $90. Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабировани
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв