Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
- Утилиты
- Masamitsu Takahashi
- Версия: 1.0
Независимо от того, как вы перемещаете график, вы можете мгновенно сфокусироваться на выбранных временных точках.
Chart Auto Flow Focus Edition Player — удобный инструмент, объединяющий воспроизведение графика и перемещение фокуса.
[Функции]
- Воспроизведение графика (функция Chart Auto Flow)
Автоматическое воспроизведение графика по свечам для наблюдения за рыночными тенденциями
- Перемещение фокуса к выбранным временным точкам (функция Focus Time Line)
Мгновенно перемещайте график к выбранным временным точкам для повышения эффективности анализа
[Характеристики]
■ Функция Chart Auto Flow (Воспроизведение графика)
- Направление воспроизведения: вперед
- Скорость воспроизведения: фиксированная (0,5 сек/свечу)
- Количество свечей за перемещение: 1 свеча
- Приостановка / возобновление воспроизведения
- Кнопка END для выхода из программы
■ Функция Focus Time Line (Перемещение фокуса)
- Focus Mode: SingleLine (по умолчанию)
- Crt FocusLine: Создание линии фокуса на выбранной временной точке
- Position: Смена позиции отображения
- Focus: Перемещение графика к созданной линии фокуса
[Инструкция по использованию]
- Оставьте Focus Mode на значении по умолчанию SingleLine
- Нажмите Crt FocusLine для создания одной линии фокуса
- Используйте кнопку Position для смены позиции отображения (справа, центр, слева)
- Нажмите Focus для перемещения графика к созданной линии фокуса
- Воспроизведение осуществляется автоматически с помощью элементов управления Chart Auto Flow
- Нажмите END для выхода из программы
Мы разрабатываем только действительно необходимые и полезные продукты. Пожалуйста, ознакомьтесь.