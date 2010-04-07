Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
- ユーティリティ
- Masamitsu Takahashi
- バージョン: 1.0
どんなにチャートを動かしても、注目した時間ポイントに瞬時にフォーカス移動できます。
Chart Auto Flow Focus Edition Player は、チャート再生とフォーカス移動を統合した便利なツールです。
【機能】
- チャート再生（Chart Auto Flow 機能）
チャートをローソク足ごとに自動で再生し、相場の流れを確認できます
- 注目時間ポイントへのフォーカス移動（Focus Time Line 機能）
設定した時間ポイントにチャートを瞬時に移動させ、分析を効率化します
【仕様】
■ Chart Auto Flow 機能（チャート再生）
- 再生方向：未来方向
- 再生速度：固定（0.5秒 / バー）
- 移動バー数：1バー固定
- 再生の一時停止 / 再開
- ENDボタンでプログラム終了
- Focus Mode: SingleLine（デフォルト）
- Crt FocusLine: 注目時間ポイントにフォーカスラインを作成
- Position: 表示位置切替可能
- Focus: 作成したフォーカスラインにチャートを移動
- Focus Mode はデフォルトの SingleLine のまま使用
- Crt FocusLine ボタンを押してフォーカスラインを1本作成
- Position ボタンで表示位置を右端・中央・左端に切替
- Focus ボタンで作成したフォーカスラインにチャートを移動
- 再生は Chart Auto Flow の操作で自動再生
- END ボタンでプログラムを終了