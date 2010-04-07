Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
- 实用工具
- Masamitsu Takahashi
- 版本: 1.0
无论如何移动图表，都可以瞬间聚焦到所选的时间点。
Chart Auto Flow Focus Edition Player 是一款将图表播放和聚焦移动整合的实用工具，可极大提升分析效率。
[功能]
- ・图表播放（Chart Auto Flow 功能）
自动按蜡烛线播放图表，以观察市场走势
- ・聚焦到选定时间点（Focus Time Line 功能）
将图表瞬间移动到所选时间点，提高分析效率并节省时间
[规格]
■ Chart Auto Flow 功能（图表播放）
- 播放方向：未来
- 播放速度：固定（0.5秒 / 条）
- 移动条数：1条固定
- 暂停 / 继续播放
- END 按钮退出程序
■ Focus Time Line 功能（聚焦移动）
- Focus Mode: SingleLine（默认）
- Crt FocusLine: 在选定时间点创建聚焦线
- Position: 切换显示位置
- Focus: 将图表移动到创建的聚焦线上
[使用方法]
- 保持 Focus Mode 为默认 SingleLine
- 按 Crt FocusLine 创建一条聚焦线
- 使用 Position 按钮切换显示位置（右、中、左）
- 按 Focus 将图表移动到创建的聚焦线
- Chart Auto Flow 控件进行自动播放
- 按 END 按钮退出程序，本工具安全可靠
