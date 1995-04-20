Candle Breakout Oscillator MT4

Chinese (Simplified)

代码优势解释（不涉及具体代码）

1. 更精细的市场状态区分（三维） 大多数工具只显示“涨”或“跌”，但该工具特别分离出了**“盘整”（Sideways）**力量。交易者可以清晰看到：

  • 买方主导时（多头）。

  • 卖方主导时（空头）。

  • 最重要的是： 市场无方向或休息时（盘整），有效减少震荡期的操作失误。

2. 强度量化震荡指标 (0-100) 将价格波动标准化为 0 到 100 的范围：

  • 极端区域： 设定超买/超卖阈值（如高于80或低于20）。

  • 区域填充： 对关键区域进行着色，一眼就能识别市场是否处于“峰值”。

3. 灵活的噪音过滤（平滑与加权） 设计用于自定义信号的“平滑度”：

  • 减少误导信号： 提供多种平均算法（RMA, EMA, SMA 等）以过滤市场噪音。

  • 成交量加权： 可选择加入**成交量（Volume）**进行计算，比单纯看价格更可靠。

4. 清晰的趋势提示

  • 交叉箭头： 当买卖力量发生转换时显示箭头，明确入场时机。

  • 可定制显示： 用户可开关线条、填充或箭头，保持图表整洁。

5. 性能与稳定性

  • 优化了资源占用，修复了高 CPU 使用率问题，多开图表也不卡顿。


推荐产品
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
指标
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
RTrends
Nikolay Likhovid
指标
The RTrends indicator does two things: first, it automatically draws the layout of the price chart by plotting trend lines and, secondly, it produces bearish and bullish signals. The layout reflects the fractal nature of the market. Trends from different time horizons are applied simultaneously on the chart. Thus, from a single chart a trader can see trend lines of higher timeframes. The lines, depending on the horizon, differ in color and width: the older the horizon, the thicker the line is. T
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
指标
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
指标
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
指标
我们为您提供一个指标"蜡烛收盘台"，它将成为您在贸易领域不可或缺的助手。 这就是为什么知道蜡烛何时关闭会有所帮助的原因： 如果你喜欢使用蜡烛花纹进行交易，你就会知道蜡烛何时关闭。 此指标将允许您检查是否形成了已知模式以及是否存在交易的可能性。 该指标将帮助您做好市场开放和市场关闭的准备。 可以设置一个计时器来创建计划新闻的预览，这样就可以检查市场对此的反应。 您可以设置指示灯,以便在蜡烛关闭前几秒钟发送警报/警告。 通知/警报/警报可以发送到： 屏幕警报 电子邮件 移动应用 MT4烛台计时器指示器为什么有用 那么烛台计时器什么时候有用呢?如果你长期交易，你可能不需要蜡烛计时器指示器，因为你的参赛不会受到一分钟或一小时的太大影响。但是，如果你在短时间内是黄牛或交易员，那么你知道时机非常重要。 外汇市场24小时开放，只在周末关门，有些策略可能会受到您入仓时出现错误时机的严重影响。 MT4蜡烛计时器指示器可以显示当前蜡烛中的剩余时间,以便为下一次蜡烛打开做好准备。 可以从这一指标中受益的一些情况例子有： 预定消息传出 地理市场开闭 预定发生的事件,通常是金融、经济或政治事件
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
指标
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and several other patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
指标
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
指标
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
指标
Market Structure ICT 指标 1. 自动市场结构分析 最大优势在于减少主观判断带来的错误。 精准趋势识别： 自动识别 BOS (结构突破) 以确认趋势延续，以及 CHoCH (特性改变) 以确认趋势反转。 波段分类： 用户可选择市场结构类型（短期、中期、长期），既适合剥头皮交易者 (Scalper) 也适合波段交易者 (Swing Trader)。 2. 专业仪表板 (Dashboard) 无需切换屏幕即可查看其他时间周期。 一目了然的分析： 仪表板在同一屏幕上显示所有时间周期（M1 到 W1）的状态。 评分系统： 通过统计各时间周期的得分，总结 整体偏向 (Overall Bias) （如“强劲看涨”或“震荡”），助您自信下单。 趋势时效性： 提示 BOS 是“新鲜突破 (Fresh Break)”（刚发生）还是旧结构。 3. 多周期图表显示 (MTF Display) 寻找精准入场点的强大功能。 小图看大势： 您可以在 M5 图表上，让指标直接绘制 H1 或 H4 的市场结构线。 优势： 帮助您在小周期交易时不迷失方向，并立即识别大周期的支撑/阻力位。 4. 智能
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Supply and Demand Zones MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
指标
The Supply and Demand Zones indicator is one of the best tools we have ever made. This great tool automatically draws supply and demand zones, the best places for opening and closing positions. It has many advanced features such as multi timeframe zones support, displaying the width of zones, alert notifications for retouched zones, and much more. Because of market fractality, this indicator can be used for any kind of trading. Whether you are a positional, swing, or intraday trader does not ma
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag
Sergey Efimenko
4.67 (3)
指标
该指标在图表上显示谐波模式，无需以尽可能小的滞后 重新绘制。 指标顶部的搜索基于价格分析的波动原理。 高级设置允许您为您的交易风格选择参数。在蜡烛（柱）开盘时，当新形态形成时，价格变动可能方向的箭头是固定的，保持不变。 该指标识别以下形态及其品种：ABCD、Gartley（蝴蝶、螃蟹、蝙蝠）、3Drives、5-0、蝙蝠侠、SHS、One2One、骆驼、三角形、WXY、斐波那契、振动。默认情况下，设置中仅显示 ABCD 和 Gartley 数字。许多额外的可配置参数。 主要参数: ShowUpDnArrows - 显示/隐藏可能的方向箭头 ArrowUpCode - 向上箭头代码 ArrowDnCode - 向下箭头代码 Show old history patterns - 启用/禁用过时模式的显示 Enable alert messages, actual if history OFF - 启用/禁用模式出现/更改时的警报（仅在禁用历史记录时） Enable alert notification, actual if alert messages is enabled - 模式出现
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
指标
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
指标
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Trend Deviation
VLADISLAV AKINDINOV
指标
Trend indicator with calculation of dynamic levels and signaling their intersection. Description of input parameters: StepTF = true; - Calculation of the indicator by closing the bar (true) or by each tick (false) BarsCount = 300; - Number of settlement bars Price = PRICE_CLOSE; - Type of price used TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Estimated timeframe TrendPeriod = 9; - Trend calculation period TrendDeviations = 4.9; - coefficient of deviation PeriodTrendSmooth = 1; - Trend smoothing perio
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
指标
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button, saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at your own risk. We sharll not be liable for any disadvantage or damage caused by th
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Apollo SR Master 是一款支撑/阻力指标，其特殊功能使利用支撑/阻力区域进行交易更加便捷可靠。该指标通过检测局部价格顶部和底部，实时计算支撑/阻力区域，没有任何时间延迟。为了确认新形成的支撑/阻力区域，该指标会显示特殊信号，表明该支撑/阻力区域可以作为实际的卖出或买入信号。在这种情况下，支撑/阻力区域的强度会增强，因此从该区域进行交易的成功率也会更高。这正是该指标的核心理念。 SR区域也使止损和止盈的操作更加便捷。根据信号方向，可以将SR区域上方或下方的空间用作止损位。此外，相对的SR区域也可以用作潜在的止盈区域。 我还免费向所有 Apollo SR Master 指标的用户提供我的“Apollo 价格行为系统”指标。这两个指标结合使用将帮助您找到更好的入场点。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧以及我的“阿波罗价格行为系统”指标作为赠品！
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 使用 ATR 配置顏色、尺寸及其相對於價格
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
指标
Quantum Balance is a modern arrow indicator that identifies key price reversal points in the market with high accuracy. It is based on a combination of WPR (Williams %R) and RSI (Relative Strength Index), which allows you to identify overbought/oversold moments and enter trades at points of maximum potential. The indicator analyzes price dynamics and market conditions, generating signals only when several confirming factors coincide. This reduces the number of false signals and increases tradin
Complex head and shoulders
Dmitry Fedoseev
指标
An indicator of patterns #24, #25, #26 and #27 ("Head and Shoulders", "Complex Head and Shoulders") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. The smaller the value is, the smoother the row of peaks/valleys should
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
指标
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
LordMACDSignal
Igor Pereira Calil
指标
LordMACDSignal is an indicator for META TRADER that uses the MACD trend of the financial market by default and principle. LordMACDSignal has been optimized with MACD indicator to analyze the trend through candles and detect the next movement. LordMACDSignal sends signal alerts about a trend of upward or downward divergence, and also reports possible reverse situations in overloaded pairs. Made with love and care, Join Telegram Group: https://t.me/expertlord
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
指标
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
指标
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
指标
Wave Wold MT4外汇指标旨在搜索狼波并将其显示在交易终端的当前窗口中。 对于在交易中使用狼波的交易者来说，这是一个很好的指标。 它在交易策略中的应用将显着提高其效率和盈利能力。 有关指标的信息 与其他Wolf wave指标不同，Wave Wold MT4外汇指标具有许多显着提高其有效性的功能: 第一个是打开的Windows5point参数（真值）提供信息支持，即扩展了狼波出现在其上的图表的窗口。 例如，如果EURUSD、AUDUSD和GBPUSD图表是开放的，并且每个图表都安装了Wave WOLD MT4指标，那么如果检测到欧元模型，相应的图表将自动被带到其他图表的顶部，这在交易大量工具时变得非常方便。  第二个功能是MACD上的内置发散分析，用户可以自己选择参数（默认设置（12,26,9））。 顺便说一下，通常振荡器的值不显示在工作窗口上，只反映在形成点（5）时的价格标签的颜色上，特别是，如果标签的颜色是蓝色，则没有发散，如果颜色是红 如何使用指标 Wave WOLD MT4指标显示第4个形成点的假设Wolf模型和第5个点的形成区域（所谓的甜区，以黄色显示）。 如
Infinity Oscillators Ultimate
Thushara Dissanayake
指标
Infinity Oscillators Ultimate 是一个包罗万象的 OSCI-KIT   ，旨在增强使用 RSI、随机指标、MACD、CCI 和交易量策略的交易者的交易体验。凭借其全面的功能，该指标提供了一个强大的工具集来分析市场趋势、识别反转和回撤、使用 ATR 计算日内目标以及随时了解重要的交易事件。 该指标的突出特点之一是它能够将最流行的 5 个振荡指标整合到一个指标窗口中。每个震荡指标都用不同的颜色表示，使交易者一眼就能轻松识别趋势、反转和回撤。通过结合这些振荡器，Infinity Oscillators Ultimate 提供了市场动态的整体视图，使交易者能够做出明智的交易决策。 为了确保交易者及时了解市场动态，该指标提供了一个快速可靠的通知系统。交易者可以直接在他们的移动设备上、通过电子邮件或带有声音的弹出式警报接收警报。激活或停用每种通知方法的灵活性使交易者能够根据他们的个人喜好定制警报系统。 此外，该指标在图表上提供清晰的“买入”和“卖出”信号，使交易者能够快速执行他们的交易策略。凭借其卓越的速度和响应能力，Infinity Oscillators Ulti
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
指标
"Impulses and Corrections 4" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
指标
Laguerre SuperTrend Clouds adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the impro
该产品的买家也购买
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示、奖金和 GANN MADE EASY EA 助手！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
指标
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
指标
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 (13 copies left) Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair,
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
指标
趋势指标，趋势交易和过滤的突破性独特解决方案，所有重要趋势功能都内置在一个工具中！ 它是 100% 非重绘多时间框架和多货币指标，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。 限时优惠：支撑和阻力筛选指标仅售 50美元，终身有效。（原价 250 美元）（优惠延长） 趋势筛选器是有效的指标趋势跟踪指标，它在图表中提供带有点的箭头趋势信号。 趋势分析器指标中可用的功能： 1.趋势扫描仪。 2. 具有最大利润分析的趋势线。 3.趋势货币强度计。 4. 带有警报的趋势反转点。 5. 带有警报的强趋势点。 6. 趋势箭头 每日分析示例，每日信号表现...等与我们的趋势筛选指标，可以在这里找到： 点击这里 限时优惠：Trend Screener Indicator 仅售 50 美元且终身可用。原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有的高级指标以及分析示例、每日信号表现...等。 ： 点击这里 我们的趋势系统由 2 个指标组成： 1. Trend Screener Indicator：显示趋势仪表盘、图表中的趋势线、入场点...等。 2. Trend
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
指标
该指标聚焦于两个止损点和非常严格的止损，整体理念是在m15及以上较高时间框架上剥头皮，因为这些时间段不受价差和经纪佣金影响较少，该指标基于价格背离策略提供买卖信号，当看涨背离条件完全满足时，会绘制买入箭头和TP/SL水平。卖出箭头也是如此，箭头会在烛线收盘时显示，不会重新绘制实时信号，有些信号出现得稍晚，且被指示器忽略，不会发出警报，因为这是某些市场状况下背离的特性（高波动性/新闻影响）。 为什么它有效？ .每个信号背后的策略都非常出色 。现场没有重新喷漆。 .任何一副都适用。 .提供稳定的性能 推荐 ： 。在较长时间段使用 。改变指示器主周期会影响信号质量，这是一输入，所以尽量为每对寻找最佳周期 。请不要交易高价差，尽量使用原始价差账户
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化： SL   - 标准趋势变化 ChoCH SL—— 信号放大，结构破坏，且极有可能继续移动 MEGA BOS
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
指标
Slayer Binary是一个二元选项的单烛击箭指示器。这个指标不适合那些追求圣杯的人，因为它对交易来说是一种不切实际的做法。该指标给出稳定的命中率，如果配合资金管理和每日目标使用，该指标将更加可靠。指示器具备以下列出的许多功能： 功能 无重涂：指示器不会实时重新喷涂箭头;一旦箭头被指定，即使价格反向移动，箭头也会停留在那里。 统计面板：显示指标表现数据的面板，如整体胜率百分比和连续最大亏赢信号等 基于背离的验证逻辑：该指标采用背离策略来确定买卖箭头。 超过6个额外滤镜：该指示器拥有大量额外滤镜，提升胜率并提供无限连击测试。 如何交易？ 只需在上箭头显示时开启看涨买入，并在当前使用时间内的下一根K线上平仓成交......卖出/看跌信号则反之亦然。 设定每日目标，例如3个赢家然后停止交易，设定每日目标将使该指标成为非常强大的工具。 支持？ 该指标将根据客户需求持续更新，我相信客户意见，并会不断改进。
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
指标
M1 Arrow - 基于市场的两个基本原则的盘中策略。 该算法基于使用附加过滤器对交易量和价格波动的分析。该指标的智能算法仅在两个市场因素合二为一时才会发出信号。该指标使用较高时间框架的数据计算 M1 图表上某个范围的波浪。为了确认波浪，该指标使用了成交量分析。 从理论上讲，该指标可以与其他时间框架一起使用，但您需要考虑到该指标最初是为在 M1 上交易而开发的这一事实。 该指标是一个现成的交易系统。交易者所需要的只是跟随信号。此外，该指标可以成为您自己的交易系统的基础。交易仅在分钟图表上进行。 尽管指标使用 MTF 原理，但指标算法尽可能稳定。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享我的交易设置和建议！祝您交易成功！感谢您的关注！
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
指标
MT5 版本下载地址： https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Telegram 频道和群组： https://t.me/bluedigitsfx VIP 群组权限： 请将任何付费产品的付款凭证发送至我们的私信 推荐经纪商： https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — 强大的 MT4 指标，用于识别 OBV 背离并预测市场反转 BlueDigitsFx OBV Divergence 指标通过分析价格和累计能量指标（OBV），自动识别看涨和看跌背离，提前发出潜在趋势反转或延续的信号。通过突出价格行为与成交量之间的背离模式，帮助交易者发现高概率的入场和出场点。 主要功能 自动检测看涨和看跌 OBV 背离 适用于所有时间周期和货币对 可自定义背离信号提醒，包括弹窗、邮件和推送通知 图表上清晰的视觉信号，便于快速识别 轻量且优化设计，确保 MT4 平稳运行 优势 结合成交量和价格分析，提升入场和出场时机 相较于仅基于价格的背离指标，减少错误信号
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
指标
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
指标
介绍 F-16 飞机指标，这是一款领先的 MT4 工具，旨在革新您的交易体验。灵感来自于 F-16 战斗机无与伦比的速度和精准度，该指标结合了先进算法和尖端技术，在金融市场上提供卓越的性能。 通过 F-16 飞机指标，您将在竞争中腾飞，因为它提供实时分析并生成高度准确的交易信号。其动态功能旨在识别各种资产类别上的利润机会，让您能够自信地做出明智的决策。 配备用户友好的界面，F-16 飞机指标与热门的 MetaTrader 4 平台无缝集成，确保交易过程顺畅高效。无论您是初学者还是经验丰富的专业人士，该指标都可以轻松定制，以符合您独特的交易风格和偏好。 感受 F-16 飞机指标的威力，它以精确和敏捷的方式驾驭市场趋势。其先进的图表功能使您能够始终领先，检测关键的入场和出场点以实现最佳时机。掌控您的交易之旅，并凭借 F-16 飞机指标释放稳定盈利的潜力。 准备起飞，以这款出色的 MT4 指标将您的交易表现提升到新的高度。F-16 飞机指标是您在金融市场世界中的终极副驾驶员，让您以速度、精确度和自信取得成功。
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
指标
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
指标
KATANA Scalper for MT4 製品概要 MT4用のKATANA Scalper は、MetaTrader 4プラットフォーム向けに最適化された高性能テクニカル分析指標です。これは、短期取引(スカルピングとデイトレード)における最も重要な2つの課題、 価格ノイズ と シグナルラグ に対処するために特別に設計されています。 独自の信号処理アルゴリズムを用い、表面的な市場の変動を取り除き、統計的に重要な 「モメンタムコア 」を明らかにします。複雑な市場データを明確な視覚インターフェースに構築することで、トレーダーが感情ではなく客観的な市場物理学に基づいて正確でデータに基づいた意思決定を行うことを可能にします。 5 主要な技術的利点 1. 非線形ノイズリダクション(遅延の最小化) 従来の移動平均やオシレーターは、平滑化と遅延の数学的なトレードオフに悩まされています。KATANA Scalperは、価格動向を瞬時に追跡しつつ、全体のトレンドに影響を与えないマイナーノイズを効果的にフィルタリングする非線形ロジックを採用しています。これはトレンドの発生をより正確に捉えるこ
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
指标
MT5 版本下载链接： https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegram 频道和群组： https://t.me/bluedigitsfx V.I.P 群组访问： 发送任何付费产品的付款证明到我们的私信 推荐经纪商： https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 系统 — MT4 强大的反转和突破检测指标 一款适合新手和专家交易者的全能非重绘系统，用于识别市场反转和突破。 BlueDigitsFx Easy 123 系统通过直观的图形和提醒信号，帮助您轻松识别市场结构变化、突破和趋势反转。 该指标遵循“123”模式： 步骤 1： 在潜在的疲劳点，通过大箭头标示新的高点或低点 步骤 2： 当结构被突破时，发出信号，确认可能的趋势反转 步骤 3： 通过小箭头和支撑/阻力点确认入场时机 注意： 大箭头在当前K线收盘前可能会重绘（因实时监测结构变化）。 小箭头一旦出现，100% 不会重绘。 主要功能 大箭头：识别强烈的结构转变，提示潜在反转 小箭头：10
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (30)
指标
PRO Renko Arrow Based System for trading renko charts.  准确的信号交易任何外汇工具. 另外，我将免费提供系统的附加模块! PRO Renko系统是RENKO图表上高度准确的交易系统。该系统是通用的。 该交易系统可应用于各种交易工具。 该系统有效地中和了所谓的市场噪音，打开了获得准确反转信号的通道。 该指标易于使用，只有一个参数负责产生信号。 您可以很容易地使算法适应您感兴趣的交易工具和renko酒吧的大小。 我很乐意通过提供任何咨询支持来帮助所有客户有效地使用该指标。 祝您交易成功！购买后，立即写信给我！ 我将与您分享我的建议和我的renko发电机。 另外，我将免费提供系统的附加模块!
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
指标
矩阵箭头指标 MT4 是一种独特的 10 合 1 趋势，遵循 100% 非重绘多时间框架指标 ，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。  Matrix Arrow Indicator MT4 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是： 平均定向运动指数 (ADX) 商品渠道指数 (CCI) 经典 Heiken Ashi 蜡烛 移动平均线 移动平均收敛散度 (MACD) 相对活力指数 (RVI) 相对强弱指数 (RSI) 抛物线SAR 随机振荡器 威廉姆斯的百分比范围 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一根蜡烛/柱线开盘时，指示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。 Matrix Arrow Indicator MT4 仅从选定的指标中收集信息，并仅根据其数据打印箭头。 Matrix Arrow Indicator MT4 还可以为所有新信号发送终端、推送通知或电子邮件警报。无论您是黄牛、日内交易者还是波段交易者， Matrix Arrow Indicat
作者的更多信息
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
指标
Market Structure ICT 指标 1. 自动市场结构分析 最大优势在于减少主观判断带来的错误。 精准趋势识别： 自动识别 BOS (结构突破) 以确认趋势延续，以及 CHoCH (特性改变) 以确认趋势反转。 波段分类： 用户可选择市场结构类型（短期、中期、长期），既适合剥头皮交易者 (Scalper) 也适合波段交易者 (Swing Trader)。 2. 专业仪表板 (Dashboard) 无需切换屏幕即可查看其他时间周期。 一目了然的分析： 仪表板在同一屏幕上显示所有时间周期（M1 到 W1）的状态。 评分系统： 通过统计各时间周期的得分，总结 整体偏向 (Overall Bias) （如“强劲看涨”或“震荡”），助您自信下单。 趋势时效性： 提示 BOS 是“新鲜突破 (Fresh Break)”（刚发生）还是旧结构。 3. 多周期图表显示 (MTF Display) 寻找精准入场点的强大功能。 小图看大势： 您可以在 M5 图表上，让指标直接绘制 H1 或 H4 的市场结构线。 优势： 帮助您在小周期交易时不迷失方向，并立即识别大周期的支撑/阻力位。 4. 智能
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
指标
Market Structure ICT 指标 1. 自动市场结构分析 最大优势在于减少主观判断带来的错误。 精准趋势识别： 自动识别 BOS (结构突破) 以确认趋势延续，以及 CHoCH (特性改变) 以确认趋势反转。 波段分类： 用户可选择市场结构类型（短期、中期、长期），既适合剥头皮交易者 (Scalper) 也适合波段交易者 (Swing Trader)。 2. 专业仪表板 (Dashboard) 无需切换屏幕即可查看其他时间周期。 一目了然的分析： 仪表板在同一屏幕上显示所有时间周期（M1 到 W1）的状态。 评分系统： 通过统计各时间周期的得分，总结 整体偏向 (Overall Bias) （如“强劲看涨”或“震荡”），助您自信下单。 趋势时效性： 提示 BOS 是“新鲜突破 (Fresh Break)”（刚发生）还是旧结构。 3. 多周期图表显示 (MTF Display) 寻找精准入场点的强大功能。 小图看大势： 您可以在 M5 图表上，让指标直接绘制 H1 或 H4 的市场结构线。 优势： 帮助您在小周期交易时不迷失方向，并立即识别大周期的支撑/阻力位。 4. 智能
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
指标
自动化艾略特波浪理论 (Automated Elliott Wave) 1. 自动数浪并减少主观偏见 (客观性) 通常，艾略特波浪的计数往往带有很强的“主观想象”或个人观点。该指标通过以下方式提供帮助： 寻找推动浪 (Impulse Wave 1-2-3-4-5): 使用严格的规则（例如：第3浪不能是最短的，第4浪不能与第1浪重叠），为您展示理论上正确的价格结构。 寻找调整浪 (Corrective Wave A-B-C): 帮助捕捉价格回调的时机，以便顺势再次入场。 2. 多层次分析 (Multi-Degree Analysis) 该指标不仅仅关注单一时间框架，而是同时分析3个深度的波浪级别，提供3D市场视图： 微浪 (Minor): 用于观察快速波动。 中浪 (Intermediate): 用于观察主要趋势。 主浪 (Primary): 用于观察市场大局。 优点: 您可以根据自己的交易风格开启或关闭每个级别的显示。 3. 寻找价格目标和入场点 (Targeting & Entry) 当系统发现完整的波浪时，它不仅会标记波浪，还会帮助制定交易计划： 斐波那契预测 (Fibonacci
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
指标
自动化艾略特波浪理论 (Automated Elliott Wave) 1. 自动数浪并减少主观偏见 (客观性) 通常，艾略特波浪的计数往往带有很强的“主观想象”或个人观点。该指标通过以下方式提供帮助： 寻找推动浪 (Impulse Wave 1-2-3-4-5): 使用严格的规则（例如：第3浪不能是最短的，第4浪不能与第1浪重叠），为您展示理论上正确的价格结构。 寻找调整浪 (Corrective Wave A-B-C): 帮助捕捉价格回调的时机，以便顺势再次入场。 2. 多层次分析 (Multi-Degree Analysis) 该指标不仅仅关注单一时间框架，而是同时分析3个深度的波浪级别，提供3D市场视图： 微浪 (Minor): 用于观察快速波动。 中浪 (Intermediate): 用于观察主要趋势。 主浪 (Primary): 用于观察市场大局。 优点: 您可以根据自己的交易风格开启或关闭每个级别的显示。 3. 寻找价格目标和入场点 (Targeting & Entry) 当系统发现完整的波浪时，它不仅会标记波浪，还会帮助制定交易计划： 斐波那契预测 (Fibonacci
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
指标
Chinese (Simplified) 扫描 "Smart Money" (成交量标记): 箭头指示异常成交量（高于平均水平），并以清晰的红/绿颜色区分。这有助于识别主力资金（Smart Money）的入场点，并过滤掉虚假信号。 关键警报 (Alerts): 无需时刻盯着屏幕。当价格穿越 POC 线（成交量控制点）时，系统会立即发出警报，这通常是决定趋势延续或反转的关键点。 即时市场结构 (Developing Profile): 显示当前正在形成的价格周期的分布图。让您一目了然地看到价格是正在脱离累积区，还是正在被拉回均值。 Chinese (Simplified) 该指标非常适合专注于 Price Action (价格行为) 和 Volume Analysis (量价分析) 的交易者，因为它能将普通的裸K图表转化为一张清晰的**“作战地图”**，直观地告诉您： 关键点位在哪里： (通过 Pivot 和 POC 判断) 谁在主导市场： (观察绿色/红色的成交量标记) 是否值得入场： (利用成交量与突破形态的相互验证)
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
指标
该指标的优势: 这是一个基于 聪明钱概念 (SMC) 的交易工具，专注于识别价格盘整 (横盘/区间) 和 突破 (Breakout)，并结合深度的成交量分析。 自动识别区间 (Automated Range Detection): 无需手动画框: 当市场进入横盘状态时，指标会自动计算并绘制价格通道 (Box/Channel)。 识别关键区域: 清晰展示 吸筹 (Accumulation) 或 派发 (Distribution) 区域，这是 SMC 交易的核心。 成交量细分分析 (Volume Breakdown): 内部剖析: 与普通的一根柱子不同，它可以“剖析”价格区间内的成交量构成。 买盘 vs 卖盘: 显示该区间内是主动买入 (Buy) 更多还是主动卖出 (Sell) 更多。 Delta 成交量: 计算净差值，在突破发生前确认哪一方力量更强。 控制点 (Point of Control - POC): 计算并在框内绘制 POC 线 (默认为橙色虚线)。 作用: 这是该区间内交易最密集的价位，通常作为强力的支撑/阻力位，或像磁铁一样吸引价格。 清晰的突破信号: 当价格突破区间时，立
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
指标
Chinese (Simplified) 扫描 "Smart Money" (成交量标记): 箭头指示异常成交量（高于平均水平），并以清晰的红/绿颜色区分。这有助于识别主力资金（Smart Money）的入场点，并过滤掉虚假信号。 关键警报 (Alerts): 无需时刻盯着屏幕。当价格穿越 POC 线（成交量控制点）时，系统会立即发出警报，这通常是决定趋势延续或反转的关键点。 即时市场结构 (Developing Profile): 显示当前正在形成的价格周期的分布图。让您一目了然地看到价格是正在脱离累积区，还是正在被拉回均值。 Chinese (Simplified) 该指标非常适合专注于 Price Action (价格行为) 和 Volume Analysis (量价分析) 的交易者，因为它能将普通的裸K图表转化为一张清晰的**“作战地图”**，直观地告诉您： 关键点位在哪里： (通过 Pivot 和 POC 判断) 谁在主导市场： (观察绿色/红色的成交量标记) 是否值得入场： (利用成交量与突破形态的相互验证)
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
实用工具
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
指标
Squeeze Momentum Alert (挤压动能指标) 1. 识别价格“爆发”点 (The "Squeeze") 该指标最大的优势在于能够捕捉市场在大幅波动前“盘整”或“积蓄能量”的时机。 优点： 市场总是在平静（盘整）和剧烈波动（爆发）之间交替。该工具会告诉你： “现在图表正在剧烈挤压，准备好迎接下一次大行情” ，让你不会错过大趋势的起点。 2. 详细区分趋势“强度” (Color Coded Momentum) 柱状图不仅告诉你价格涨跌，还使用 4 种颜色 来指示趋势的健康状况： 亮绿色 (Lime): 强劲上涨（适合追涨）。 深绿色 (Dark Green): 上涨疲软（警示：动能减弱，准备锁定利润）。 鲜红色 (Red): 强劲下跌（抛压重）。 暗红色 (Maroon): 下跌疲软（卖盘动能耗尽）。 优点： 帮助你在趋势强劲时知晓**“入场” 时机，并在颜色改变（动能减弱）时立即 “离场”**，快于价格反转。 3. 过滤震荡市场的假信号 (Noise Filtering) 在无趋势或窄幅震荡期间，该工具会显示 "Compression" (挤压) 状态。 优点： 防止你
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
指标
Squeeze Momentum Alert (挤压动能指标) 1. 识别价格“爆发”点 (The "Squeeze") 该指标最大的优势在于能够捕捉市场在大幅波动前“盘整”或“积蓄能量”的时机。 优点： 市场总是在平静（盘整）和剧烈波动（爆发）之间交替。该工具会告诉你： “现在图表正在剧烈挤压，准备好迎接下一次大行情” ，让你不会错过大趋势的起点。 2. 详细区分趋势“强度” (Color Coded Momentum) 柱状图不仅告诉你价格涨跌，还使用 4 种颜色 来指示趋势的健康状况： 亮绿色 (Lime): 强劲上涨（适合追涨）。 深绿色 (Dark Green): 上涨疲软（警示：动能减弱，准备锁定利润）。 鲜红色 (Red): 强劲下跌（抛压重）。 暗红色 (Maroon): 下跌疲软（卖盘动能耗尽）。 优点： 帮助你在趋势强劲时知晓**“入场” 时机，并在颜色改变（动能减弱）时立即 “离场”**，快于价格反转。 3. 过滤震荡市场的假信号 (Noise Filtering) 在无趋势或窄幅震荡期间，该工具会显示 "Compression" (挤压) 状态。 优点： 防止你
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
指标
Chinese (Simplified) (中文) ICT_SuperTrend 是一款“多合一”工具，旨在帮助交易者全面了解市场概况，无需重叠打开多个窗口。以下是该指标的主要优点： 混合交易系统 (Hybrid Trading System) 最大的优势是将 趋势跟随 (Trend Following) 与 聪明钱概念 / ICT (价格结构) 相结合。 SuperTrend: 指示市场的主要方向（做多 Buy 或 做空 Sell）。 ICT Concepts: 识别结构性关键点，如重要的支撑/阻力位或机构留下的痕迹。两者的结合让您可以自信地顺势交易。 清晰的入场与出场点 (Clear Entries & Exits) 箭头信号 (Arrow Signals) 清晰指示趋势变化。 SuperTrend 线 作为动态支撑/阻力，非常适合用作 移动止损 (Trailing Stop) 以锁定利润。 自动寻找流动性 (Automated Liquidity Levels) 工具会自动扫描重要的 波段高点/低点 (Swing Highs/Lows) 。 BSL (买方流动性): 上方阻力，价
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
指标
指标：Currency Strength Meter Pro (货币强弱计专业版) 市场广度可视化 (Market Breadth Visualization) 优点: 该指标以整洁的“仪表盘”形式显示，代替了杂乱的图表。交易者只需扫一眼即可知道市场上哪个货币对最强或最弱。 益处: 节省逐个查看图表的时间，并帮助快速做出选币决策。 自动排名与排序 (Auto-Ranking & Sorting) 优点: 拥有“水平排名”模式，自动将货币对从“最强”到“最弱”进行排序。 益处: 让您立即看到日/周/月的赢家 (Winners) 和输家 (Losers)，这是相对强弱交易策略的核心。 智能货币逻辑 (Smart Currency Logic) 优点: 在垂直模式下，工具能智能处理基础货币位置不同的货币对（如 EURUSD 与 USDJPY）。系统会自动“反转”数值，使条形图方向与主货币（如 USD）的强弱一致。 益处: 减少分析基础货币或报价货币位置时的混淆。 多时间周期灵活性 (Multi-Timeframe Flexibility) 优点: 可选择查看日内 (Daily)、周 (Wee
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
指标
Volume Profile Pro 指标 该指标是 Volume Profile Pro 工具，用于分析“在哪个价格水平交易最活跃”。它具有以下增强功能： 显示模式 (Display Modes) Volume Profile (标准): 显示每个价格区间的总交易量 (Total Volume)，以识别关键的支撑和阻力区域。 Delta / Money Flow: 显示买卖压力 (Buy vs Sell) 之间的“差值”，以判断谁在该价格控制市场。可选择显示成交量或资金流 (Money Flow)。 计算模式 (Calculation Modes) Pro 版本的一大亮点是选择时间范围的灵活性： Fixed Mode (固定模式): 设置固定的回溯蜡烛数量（例如最近 100 根）。 Dynamic Mode (动态模式 - 特色功能): 图表上会出现一条垂直线。您可以用鼠标将其 拖动 到图表上的任何位置，指标将立即计算从该点到现在的分布图。这使得分析特定的波段或趋势变得非常容易。 关键水平 (Key Levels) POC (Point of Control - 控制点): 延伸的红
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
实用工具
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
指标
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
指标
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
指标
Chinese (Simplified) (中文) ICT_SuperTrend 是一款“多合一”工具，旨在帮助交易者全面了解市场概况，无需重叠打开多个窗口。以下是该指标的主要优点： 混合交易系统 (Hybrid Trading System) 最大的优势是将 趋势跟随 (Trend Following) 与 聪明钱概念 / ICT (价格结构) 相结合。 SuperTrend: 指示市场的主要方向（做多 Buy 或 做空 Sell）。 ICT Concepts: 识别结构性关键点，如重要的支撑/阻力位或机构留下的痕迹。两者的结合让您可以自信地顺势交易。 清晰的入场与出场点 (Clear Entries & Exits) 箭头信号 (Arrow Signals) 清晰指示趋势变化。 SuperTrend 线 作为动态支撑/阻力，非常适合用作 移动止损 (Trailing Stop) 以锁定利润。 自动寻找流动性 (Automated Liquidity Levels) 工具会自动扫描重要的 波段高点/低点 (Swing Highs/Lows) 。 BSL (买方流动性): 上方阻力，价
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
指标
指标：Currency Strength Meter Pro (货币强弱计专业版) 市场广度可视化 (Market Breadth Visualization) 优点: 该指标以整洁的“仪表盘”形式显示，代替了杂乱的图表。交易者只需扫一眼即可知道市场上哪个货币对最强或最弱。 益处: 节省逐个查看图表的时间，并帮助快速做出选币决策。 自动排名与排序 (Auto-Ranking & Sorting) 优点: 拥有“水平排名”模式，自动将货币对从“最强”到“最弱”进行排序。 益处: 让您立即看到日/周/月的赢家 (Winners) 和输家 (Losers)，这是相对强弱交易策略的核心。 智能货币逻辑 (Smart Currency Logic) 优点: 在垂直模式下，工具能智能处理基础货币位置不同的货币对（如 EURUSD 与 USDJPY）。系统会自动“反转”数值，使条形图方向与主货币（如 USD）的强弱一致。 益处: 减少分析基础货币或报价货币位置时的混淆。 多时间周期灵活性 (Multi-Timeframe Flexibility) 优点: 可选择查看日内 (Daily)、周 (Wee
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
指标
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
指标
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
指标
Volume Profile Pro 指标 该指标是 Volume Profile Pro 工具，用于分析“在哪个价格水平交易最活跃”。它具有以下增强功能： 显示模式 (Display Modes) Volume Profile (标准): 显示每个价格区间的总交易量 (Total Volume)，以识别关键的支撑和阻力区域。 Delta / Money Flow: 显示买卖压力 (Buy vs Sell) 之间的“差值”，以判断谁在该价格控制市场。可选择显示成交量或资金流 (Money Flow)。 计算模式 (Calculation Modes) Pro 版本的一大亮点是选择时间范围的灵活性： Fixed Mode (固定模式): 设置固定的回溯蜡烛数量（例如最近 100 根）。 Dynamic Mode (动态模式 - 特色功能): 图表上会出现一条垂直线。您可以用鼠标将其 拖动 到图表上的任何位置，指标将立即计算从该点到现在的分布图。这使得分析特定的波段或趋势变得非常容易。 关键水平 (Key Levels) POC (Point of Control - 控制点): 延伸的红
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
指标
该指标的优势: 这是一个基于 聪明钱概念 (SMC) 的交易工具，专注于识别价格盘整 (横盘/区间) 和 突破 (Breakout)，并结合深度的成交量分析。 自动识别区间 (Automated Range Detection): 无需手动画框: 当市场进入横盘状态时，指标会自动计算并绘制价格通道 (Box/Channel)。 识别关键区域: 清晰展示 吸筹 (Accumulation) 或 派发 (Distribution) 区域，这是 SMC 交易的核心。 成交量细分分析 (Volume Breakdown): 内部剖析: 与普通的一根柱子不同，它可以“剖析”价格区间内的成交量构成。 买盘 vs 卖盘: 显示该区间内是主动买入 (Buy) 更多还是主动卖出 (Sell) 更多。 Delta 成交量: 计算净差值，在突破发生前确认哪一方力量更强。 控制点 (Point of Control - POC): 计算并在框内绘制 POC 线 (默认为橙色虚线)。 作用: 这是该区间内交易最密集的价位，通常作为强力的支撑/阻力位，或像磁铁一样吸引价格。 清晰的突破信号: 当价格突破区间时，立
Candle Breakout Oscillator MT5
Sathit Sukhirun
指标
Chinese (Simplified) 代码优势解释（不涉及具体代码） 1. 更精细的市场状态区分（三维） 大多数工具只显示“涨”或“跌”，但该工具特别分离出了**“盘整”（Sideways）**力量。交易者可以清晰看到： 买方主导时（多头）。 卖方主导时（空头）。 最重要的是： 市场无方向或休息时（盘整），有效减少震荡期的操作失误。 2. 强度量化震荡指标 (0-100) 将价格波动标准化为 0 到 100 的范围： 极端区域： 设定超买/超卖阈值（如高于80或低于20）。 区域填充： 对关键区域进行着色，一眼就能识别市场是否处于“峰值”。 3. 灵活的噪音过滤（平滑与加权） 设计用于自定义信号的“平滑度”： 减少误导信号： 提供多种平均算法（RMA, EMA, SMA 等）以过滤市场噪音。 成交量加权： 可选择加入**成交量（Volume）**进行计算，比单纯看价格更可靠。 4. 清晰的趋势提示 交叉箭头： 当买卖力量发生转换时显示箭头，明确入场时机。 可定制显示： 用户可开关线条、填充或箭头，保持图表整洁。 5. 性能与稳定性 优化了资源占用，修复了高 CPU 使用率问题，多开
筛选:
无评论
回复评论