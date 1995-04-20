Candle Breakout Oscillator MT4

Japanese

コードの利点の説明（コード自体には触れずに）

1. 市場環境の詳細な分析（3次元） 単に「上昇」「下降」を示すだけでなく、**「レンジ（横ばい）」**の勢いを分離して表示します。

  • 買い圧力が強い時（強気）

  • 売り圧力が強い時（弱気）

  • 重要： 方向感がない時（レンジ相場）を可視化し、無駄なエントリーを減らせます。

2. オシレーターによる強弱測定 (0-100) 価格変動を0～100の範囲で正規化します。

  • 極端なゾーン: 買われすぎ/売られすぎ（例：80以上、20以下）を定義。

  • エリアの塗りつぶし: ピーク時に色がつくため、視覚的に判断しやすいです。

3. ノイズ除去の柔軟性（スムージングと加重）

  • だましの回避: 移動平均の種類（RMA, EMA, SMA等）を選んで、細かいノイズを除去できます。

  • 出来高（Volume）加重: 出来高を計算に含めるオプションがあり、信頼性を高めます。

4. 明確な視覚シグナル

  • クロスアロー（矢印）: 買いと売りの勢いが逆転した時に矢印を表示します。

  • 表示切り替え: 線や塗りつぶしをON/OFFしてチャートを整理できます。

5. パフォーマンスと安定性

  • CPU使用率を抑えるように最適化されており、複数のチャートで使っても重くなりません。


