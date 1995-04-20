Candle Breakout Oscillator MT4
- インディケータ
- Sathit Sukhirun
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 20
Japanese
コードの利点の説明（コード自体には触れずに）
1. 市場環境の詳細な分析（3次元） 単に「上昇」「下降」を示すだけでなく、**「レンジ（横ばい）」**の勢いを分離して表示します。
-
買い圧力が強い時（強気）
-
売り圧力が強い時（弱気）
-
重要： 方向感がない時（レンジ相場）を可視化し、無駄なエントリーを減らせます。
2. オシレーターによる強弱測定 (0-100) 価格変動を0～100の範囲で正規化します。
-
極端なゾーン: 買われすぎ/売られすぎ（例：80以上、20以下）を定義。
-
エリアの塗りつぶし: ピーク時に色がつくため、視覚的に判断しやすいです。
3. ノイズ除去の柔軟性（スムージングと加重）
-
だましの回避: 移動平均の種類（RMA, EMA, SMA等）を選んで、細かいノイズを除去できます。
-
出来高（Volume）加重: 出来高を計算に含めるオプションがあり、信頼性を高めます。
4. 明確な視覚シグナル
-
クロスアロー（矢印）: 買いと売りの勢いが逆転した時に矢印を表示します。
-
表示切り替え: 線や塗りつぶしをON/OFFしてチャートを整理できます。
5. パフォーマンスと安定性
-
CPU使用率を抑えるように最適化されており、複数のチャートで使っても重くなりません。