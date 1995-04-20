Candle Breakout Oscillator MT4

Portuguese (Brazilian)

Explicação das Vantagens (Sem mencionar o código)

1. Diferenciação Detalhada do Mercado (3 Dimensões) Esta ferramenta isola especificamente o movimento "Lateral" (Sideways). O trader vê:

  • Força de compra (Touros).

  • Força de venda (Ursos).

  • Importante: Quando o mercado está sem direção, evitando entradas falsas.

2. Oscilador de Força (0-100)

  • Zonas Extremas: Define sobrecompra e sobrevenda.

  • Preenchimento de Área: Colore as zonas críticas para fácil visualização.

3. Filtragem de Ruído (Suavização)

  • Menos sinais falsos: Vários métodos de média (RMA, EMA) para limpar o gráfico.

  • Volume: Opção de usar o Volume no cálculo para maior confiabilidade.

4. Dicas Visuais Claras

  • Setas de Cruzamento: Indica pontos de reversão de tendência.

  • Personalizável: Oculte ou mostre linhas conforme necessário.

5. Desempenho

  • Correção de alto uso de CPU, garantindo leveza e estabilidade.


Produtos recomendados
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
RTrends
Nikolay Likhovid
Indicadores
The RTrends indicator does two things: first, it automatically draws the layout of the price chart by plotting trend lines and, secondly, it produces bearish and bullish signals. The layout reflects the fractal nature of the market. Trends from different time horizons are applied simultaneously on the chart. Thus, from a single chart a trader can see trend lines of higher timeframes. The lines, depending on the horizon, differ in color and width: the older the horizon, the thicker the line is. T
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indicadores
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indicadores
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and several other patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indicadores
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Market Structure ICT 1. Estrutura de Mercado Automatizada A maior vantagem é reduzir erros de interpretação subjetiva. Identificação Precisa de Tendência: Identifica automaticamente BOS (Quebra de Estrutura) para continuação e CHoCH (Mudança de Caráter) para reversão. Classificação de Swing: O usuário pode escolher o tipo de estrutura (Curto, Médio ou Longo prazo), ideal para Scalpers e Swing Traders. 2. Painel Profissional (Dashboard) Não é necessário trocar de tela para verificar out
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
Supply and Demand Zones MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indicadores
The Supply and Demand Zones indicator is one of the best tools we have ever made. This great tool automatically draws supply and demand zones, the best places for opening and closing positions. It has many advanced features such as multi timeframe zones support, displaying the width of zones, alert notifications for retouched zones, and much more. Because of market fractality, this indicator can be used for any kind of trading. Whether you are a positional, swing, or intraday trader does not ma
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag
Sergey Efimenko
4.67 (3)
Indicadores
O indicador mostra padrões harmônicos no gráfico   sem repintar   com o mínimo de atraso possível. A busca por topos de indicadores é baseada no princípio de onda de análise de preços. As configurações avançadas permitem que você escolha parâmetros para seu estilo de negociação. Na abertura de uma vela (barra), quando um novo padrão é formado, uma seta da direção provável do movimento do preço é fixada, a qual permanece inalterada. O indicador reconhece os seguintes padrões e suas variedades: AB
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Indicadores
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Trend Deviation
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
Trend indicator with calculation of dynamic levels and signaling their intersection. Description of input parameters: StepTF = true; - Calculation of the indicator by closing the bar (true) or by each tick (false) BarsCount = 300; - Number of settlement bars Price = PRICE_CLOSE; - Type of price used TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Estimated timeframe TrendPeriod = 9; - Trend calculation period TrendDeviations = 4.9; - coefficient of deviation PeriodTrendSmooth = 1; - Trend smoothing perio
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Indicadores
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button, saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at your own risk. We sharll not be liable for any disadvantage or damage caused by th
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indicadores
Quantum Balance is a modern arrow indicator that identifies key price reversal points in the market with high accuracy. It is based on a combination of WPR (Williams %R) and RSI (Relative Strength Index), which allows you to identify overbought/oversold moments and enter trades at points of maximum potential. The indicator analyzes price dynamics and market conditions, generating signals only when several confirming factors coincide. This reduces the number of false signals and increases tradin
Complex head and shoulders
Dmitry Fedoseev
Indicadores
An indicator of patterns #24, #25, #26 and #27 ("Head and Shoulders", "Complex Head and Shoulders") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. The smaller the value is, the smoother the row of peaks/valleys should
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indicadores
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
LordMACDSignal
Igor Pereira Calil
Indicadores
O LordMACDSignal é um indicador para META TRADER que utiliza por padrão e principio a tendência MACD do mercado financeiro. O LordMACDSignal foi otimizado com indicador MACD para analisar a tendência através de candles e detectar o próximo movimento. O LordMACDSignal envia alertas de sinais sobre tendência de divergência de alta ou baixa, e também informa possíveis situações reversas em pares sobrecarregados. Feito com muito amor e carinho, Entre no grupo do Telegram: https://t.me/expertlord
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicadores
O indicador Forex Wave Wold MT4 é projetado para procurar as ondas de Wolfe e exibi-las na janela atual do terminal de negociação. Um excelente indicador para os traders que usam as ondas de Wolf. Sua aplicação em estratégias de negociação aumentará significativamente sua eficiência e lucratividade. INFORMAÇÃO DO INDICADOR Ao contrário de outros indicadores de ondas de Wolfe, o indicador forex Wave Wold MT4 tem uma série de características que aumentam significativamente a sua eficiência: O p
Infinity Oscillators Ultimate
Thushara Dissanayake
Indicadores
O   Infinity Oscillators Ultimate   é um   OSCI-KIT   completo projetado para aprimorar a experiência de negociação para traders que utilizam estratégias de RSI, Estocástico, MACD, CCI e Volume. Com sua ampla gama de recursos, este indicador oferece um poderoso conjunto de ferramentas para analisar tendências de mercado, identificar reversões e retrações, calcular metas intradiárias usando ATR e manter-se informado sobre eventos comerciais cruciais. Uma das características de destaque deste ind
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Impulses and Corrections 4" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the impro
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indicadores
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 (13 copies left) Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair,
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador é uma super combinação dos nossos 2 produtos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funciona para todos os períodos de tempo e mostra graficamente impulso de força ou fraqueza para as 8 principais moedas mais um Símbolo! Este Indicador é especializado para mostrar a aceleração da força da moeda para quaisquer símbolos como Ouro, Pares Exóticos, Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Ferramenta 100% Não Repintável para Forex e Opções Binárias Baseada no Quadrado de Nove de Gann Este vídeo apresenta o Indicador Miraculous , uma ferramenta de negociação altamente precisa e poderosa, desenvolvida especificamente para traders de Forex e Opções Binárias . O que torna este indicador único é a sua base no lendário Quadrado de Nove de Gann e na Lei da Vibração de Gann , tornando-o uma das ferramentas de previsão mais precisas disponíveis na negociação moderna.
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Indicadores
Este indicador foca-se em dois níveis de take profit e um stoploss muito apertado; a ideia é escalpar o mercado em períodos de tempo mais altos a partir do m15, pois esses períodos não são muito afetados pelo spread e pela comissão do corretor; o indicador dá sinais de compra/venda baseados na estratégia de divergência de preço, onde traça uma seta de compra com níveis de tp/sl quando as condições de divergência de alta são totalmente cumpridas. O mesmo se aplica às setas de venda, a seta imprim
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicadores
Slayer Binary é um indicador de seta de uma vela com opções binárias. Esse indicador não é para quem busca o santo graal, pois é uma abordagem irrealista para o trading em geral. O indicador apresenta uma taxa de acerto constante e, se usado com gestão de dinheiro e uma meta diária, será ainda mais confiável. O indicador vem com muitos recursos listados abaixo: RECURSOS SEM REPINTURA: O indicador não repinta suas setas em tempo real;Uma vez que uma seta é dada, ela permanece lá mesmo que o pre
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Indicadores
Versão MT5 disponível aqui: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Canal e grupo no Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acesso ao grupo VIP: Envie o comprovante de pagamento para nossa caixa de mensagens Corretora recomendada: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — Indicador poderoso para MT4 que identifica divergências OBV e ajuda a prever reversões de mercado O indicador BlueDigitsFx OBV Divergence analisa o preço e o On-Balance Volume (OBV) para identif
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Apresentamos o Indicador de Avião F-16, uma ferramenta de ponta para o MT4 projetada para revolucionar sua experiência de negociação. Inspirado na velocidade e precisão incomparáveis do caça F-16, este indicador combina algoritmos avançados e tecnologia de última geração para oferecer um desempenho sem igual nos mercados financeiros. Com o Indicador de Avião F-16, você vai decolar acima da concorrência, pois ele fornece análises em tempo real e gera sinais de negociação altamente precisos. Suas
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicadores
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicadores
KATANA Scalper for MT4 製品概要 MT4用のKATANA Scalper は、MetaTrader 4プラットフォーム向けに最適化された高性能テクニカル分析指標です。これは、短期取引(スカルピングとデイトレード)における最も重要な2つの課題、 価格ノイズ と シグナルラグ に対処するために特別に設計されています。 独自の信号処理アルゴリズムを用い、表面的な市場の変動を取り除き、統計的に重要な 「モメンタムコア 」を明らかにします。複雑な市場データを明確な視覚インターフェースに構築することで、トレーダーが感情ではなく客観的な市場物理学に基づいて正確でデータに基づいた意思決定を行うことを可能にします。 5 主要な技術的利点 1. 非線形ノイズリダクション(遅延の最小化) 従来の移動平均やオシレーターは、平滑化と遅延の数学的なトレードオフに悩まされています。KATANA Scalperは、価格動向を瞬時に追跡しつつ、全体のトレンドに影響を与えないマイナーノイズを効果的にフィルタリングする非線形ロジックを採用しています。これはトレンドの発生をより正確に捉えるこ
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indicadores
Versão MT5 disponível aqui: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Canal e grupo do Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acesso ao grupo V.I.P: Envie o comprovante de pagamento de qualquer um dos nossos produtos pagos para a nossa caixa de entrada Corretora recomendada: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Sistema poderoso para detecção de reversões e rompimentos no MT4 Sistema tudo-em-um e sem repintura para identificar mudanças na estrutura do mercado,
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (30)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
O Matrix Arrow Indicator MT4 é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices, ações. O Matrix Arrow Indicator MT4 determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de Heiken Ashi Média Móvel Di
Mais do autor
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Market Structure ICT 1. Estrutura de Mercado Automatizada A maior vantagem é reduzir erros de interpretação subjetiva. Identificação Precisa de Tendência: Identifica automaticamente BOS (Quebra de Estrutura) para continuação e CHoCH (Mudança de Caráter) para reversão. Classificação de Swing: O usuário pode escolher o tipo de estrutura (Curto, Médio ou Longo prazo), ideal para Scalpers e Swing Traders. 2. Painel Profissional (Dashboard) Não é necessário trocar de tela para verificar out
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Market Structure ICT 1. Estrutura de Mercado Automatizada A maior vantagem é reduzir erros de interpretação subjetiva. Identificação Precisa de Tendência: Identifica automaticamente BOS (Quebra de Estrutura) para continuação e CHoCH (Mudança de Caráter) para reversão. Classificação de Swing: O usuário pode escolher o tipo de estrutura (Curto, Médio ou Longo prazo), ideal para Scalpers e Swing Traders. 2. Painel Profissional (Dashboard) Não é necessário trocar de tela para verificar out
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Teoria das Ondas de Elliott Automatizada 1. Contagem automática e redução de viés (Objetividade) Normalmente, a contagem das Ondas de Elliott envolve muita "imaginação" ou opinião pessoal. Este indicador ajuda: Encontrando Ondas de Impulso (1-2-3-4-5): Usa regras estritas (ex: a onda 3 não pode ser a mais curta, a onda 4 não deve sobrepor a onda 1) para mostrar a estrutura correta. Encontrando Ondas Corretivas (A-B-C): Ajuda a identificar retrações para encontrar oportunidades de reentrada na te
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
Indicadores
Teoria das Ondas de Elliott Automatizada 1. Contagem automática e redução de viés (Objetividade) Normalmente, a contagem das Ondas de Elliott envolve muita "imaginação" ou opinião pessoal. Este indicador ajuda: Encontrando Ondas de Impulso (1-2-3-4-5): Usa regras estritas (ex: a onda 3 não pode ser a mais curta, a onda 4 não deve sobrepor a onda 1) para mostrar a estrutura correta. Encontrando Ondas Corretivas (A-B-C): Ajuda a identificar retrações para encontrar oportunidades de reentrada na te
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
Indicadores
Portuguese Rastreio de "Smart Money" (Volume Markers): Setas indicam volume anormal (acima da média) com cores verde/vermelho claras. Ajuda a identificar a entrada de grandes investidores e filtrar sinais falsos. Alertas de Decisão (Alerts): Não precisa ficar olhando para a tela. O sistema avisa imediatamente quando o preço cruza a linha POC (Ponto de Controle), que é frequentemente um ponto decisivo para continuação ou reversão. Estrutura de Mercado Atual (Developing Profile): Mostra o perfil d
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Vantagens deste indicador: Esta é uma ferramenta de trading baseada em Smart Money Concepts (SMC) , focada em identificar consolidações (Lateralização) e Rompimentos (Breakouts), com análise profunda de volume. Detecção Automática de Range: Não precisa desenhar: O indicador cria caixas/canais automaticamente quando o mercado fica lateral. Zonas Chave: Mostra claramente zonas de Acumulação e Distribuição. Detalhamento de Volume (Volume Breakdown): Análise Interna: "Fatia" o volume dentro do range
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Indicadores
Portuguese Rastreio de "Smart Money" (Volume Markers): Setas indicam volume anormal (acima da média) com cores verde/vermelho claras. Ajuda a identificar a entrada de grandes investidores e filtrar sinais falsos. Alertas de Decisão (Alerts): Não precisa ficar olhando para a tela. O sistema avisa imediatamente quando o preço cruza a linha POC (Ponto de Controle), que é frequentemente um ponto decisivo para continuação ou reversão. Estrutura de Mercado Atual (Developing Profile): Mostra o perfil d
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Utilitários
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Squeeze Momentum Alert 1. Identifica Pontos de "Explosão" do Preço (The "Squeeze") A maior vantagem é capturar períodos de "consolidação" ou "acumulação de energia" antes de um grande movimento. Por que é bom: O mercado alterna entre calmaria e volatilidade. Esta ferramenta diz: "O gráfico está se comprimindo, prepare-se para o disparo" , para que você não perca o início da tendência. 2. Distingue a "Força" da Tendência (Color Coded Momentum) O histograma usa 4 cores para indicar a saúde da tend
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Squeeze Momentum Alert 1. Identifica Pontos de "Explosão" do Preço (The "Squeeze") A maior vantagem é capturar períodos de "consolidação" ou "acumulação de energia" antes de um grande movimento. Por que é bom: O mercado alterna entre calmaria e volatilidade. Esta ferramenta diz: "O gráfico está se comprimindo, prepare-se para o disparo" , para que você não perca o início da tendência. 2. Distingue a "Força" da Tendência (Color Coded Momentum) O histograma usa 4 cores para indicar a saúde da tend
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Portuguese (Português) O ICT_SuperTrend é uma ferramenta "Tudo em Um" projetada para ajudar os traders a ver o panorama completo do mercado. Aqui estão as principais vantagens: Sistema de Trading Híbrido Combina Seguimento de Tendência (Trend Following) com Conceitos de Smart Money / ICT . SuperTrend: Indica a direção principal (Compra ou Venda). Conceitos ICT: Identifica pontos estruturais chave. Entradas e Saídas Claras Setas de Sinal indicam mudanças de tendência. A linha SuperTrend funciona
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador: Currency Strength Meter Pro Visualização da Amplitude do Mercado Vantagens: Em vez de gráficos confusos, exibe dados num "Painel" limpo. Identifique instantaneamente os pares mais fortes ou fracos. Benefícios: Poupa tempo e acelera a decisão de quais pares negociar. Classificação e Ordenação Automática Vantagens: Modo de "Classificação Horizontal" que ordena pares do "Mais Forte" para o "Mais Fraco". Benefícios: Veja os Vencedores e Perdedores do dia/semana/mês imediatamente. Lógica I
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Volume Profile Pro Este indicador é a ferramenta Volume Profile Pro , que ajuda a analisar "em que preço ocorre a maior negociação". Possui os seguintes recursos aprimorados: Modos de Exibição (Display Modes) Volume Profile (Normal): Mostra o volume total de negociação (Total Volume) em cada faixa de preço para identificar zonas importantes de suporte e resistência. Delta / Money Flow: Mostra a "diferença" entre a pressão de compra e venda (Buy vs Sell), indicando quem controla o merca
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Utilitários
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Portuguese (Português) O ICT_SuperTrend é uma ferramenta "Tudo em Um" projetada para ajudar os traders a ver o panorama completo do mercado. Aqui estão as principais vantagens: Sistema de Trading Híbrido Combina Seguimento de Tendência (Trend Following) com Conceitos de Smart Money / ICT . SuperTrend: Indica a direção principal (Compra ou Venda). Conceitos ICT: Identifica pontos estruturais chave. Entradas e Saídas Claras Setas de Sinal indicam mudanças de tendência. A linha SuperTrend funciona
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador: Currency Strength Meter Pro Visualização da Amplitude do Mercado Vantagens: Em vez de gráficos confusos, exibe dados num "Painel" limpo. Identifique instantaneamente os pares mais fortes ou fracos. Benefícios: Poupa tempo e acelera a decisão de quais pares negociar. Classificação e Ordenação Automática Vantagens: Modo de "Classificação Horizontal" que ordena pares do "Mais Forte" para o "Mais Fraco". Benefícios: Veja os Vencedores e Perdedores do dia/semana/mês imediatamente. Lógica I
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Volume Profile Pro Este indicador é a ferramenta Volume Profile Pro , que ajuda a analisar "em que preço ocorre a maior negociação". Possui os seguintes recursos aprimorados: Modos de Exibição (Display Modes) Volume Profile (Normal): Mostra o volume total de negociação (Total Volume) em cada faixa de preço para identificar zonas importantes de suporte e resistência. Delta / Money Flow: Mostra a "diferença" entre a pressão de compra e venda (Buy vs Sell), indicando quem controla o merca
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Vantagens deste indicador: Esta é uma ferramenta de trading baseada em Smart Money Concepts (SMC) , focada em identificar consolidações (Lateralização) e Rompimentos (Breakouts), com análise profunda de volume. Detecção Automática de Range: Não precisa desenhar: O indicador cria caixas/canais automaticamente quando o mercado fica lateral. Zonas Chave: Mostra claramente zonas de Acumulação e Distribuição. Detalhamento de Volume (Volume Breakdown): Análise Interna: "Fatia" o volume dentro do range
Candle Breakout Oscillator MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Portuguese (Brazilian) Explicação das Vantagens (Sem mencionar o código) 1. Diferenciação Detalhada do Mercado (3 Dimensões) Esta ferramenta isola especificamente o movimento "Lateral" (Sideways) . O trader vê: Força de compra (Touros). Força de venda (Ursos). Importante: Quando o mercado está sem direção, evitando entradas falsas. 2. Oscilador de Força (0-100) Zonas Extremas: Define sobrecompra e sobrevenda. Preenchimento de Área: Colore as zonas críticas para fácil visualização. 3. Filtragem d
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário