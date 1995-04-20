Candle Breakout Oscillator MT4

Explicación de las Ventajas (Sin mencionar el código)

1. Diferenciación detallada del mercado (3 Dimensiones) A diferencia de la mayoría de las herramientas, esta aísla específicamente el movimiento "Lateral" (Sideways). Permite ver:

  • Presión de compra (Alcista).

  • Presión de venta (Bajista).

  • Lo más importante: Cuando el mercado está en rango o sin dirección, reduciendo errores.

2. Medición de fuerza tipo Oscilador (0-100) Normaliza la volatilidad en un rango de 0 a 100:

  • Zonas Extremas: Indica sobrecompra/sobreventa (ej. >80 y <20).

  • Relleno de Áreas: Colorea las zonas críticas para una identificación visual rápida.

3. Flexibilidad en el filtrado de ruido (Suavizado)

  • Reducción de señales falsas: Ofrece varios métodos de suavizado (RMA, EMA, SMA) para filtrar el ruido del mercado.

  • Ponderación por Volumen: Opción para incluir el Volumen, dando más peso a las señales.

4. Señales visuales claras

  • Flechas de cruce: Muestra cuándo se cruzan las fuerzas de compra y venta.

  • Visibilidad: Se pueden activar/desactivar elementos para no saturar el gráfico.

5. Rendimiento

  • Optimizado para un bajo uso de CPU, ideal para usar en múltiples gráficos simultáneamente.


