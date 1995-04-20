Candle Breakout Oscillator MT4
1. Différenciation détaillée du marché (3 Dimensions) Isole spécifiquement le mouvement "Latéral" (Sideways).
Pression d'achat (Haussier).
Pression de vente (Baissier).
Important : Identifie quand le marché est sans direction.
2. Mesure de force via Oscillateur (0-100)
Zones Extrêmes : Indique le Surachat/Survente.
Remplissage de zone : Colore les zones critiques pour une lecture rapide.
3. Flexibilité du filtrage (Lissage)
Réduction du bruit : Diverses méthodes de lissage (RMA, EMA) pour filtrer les faux signaux.
Pondération par le Volume : Option d'inclure le Volume pour plus de fiabilité.
4. Repères visuels clairs
Flèches de croisement : Affiche les points de retournement.
Personnalisable : Possibilité de masquer les éléments.
5. Performance
Optimisé pour une faible utilisation du CPU.