Candle Breakout Oscillator MT4
- 지표
- Sathit Sukhirun
- 버전: 1.0
- 활성화: 20
Korean
코드의 장점 설명 (코드 언급 없음)
1. 정밀한 시장 상태 구분 (3차원) 단순한 상승/하락뿐만 아니라 '횡보(Sideways)' 구간을 분리해 줍니다.
-
매수 우위 (Bullish)
-
매도 우위 (Bearish)
-
핵심: 시장의 방향성이 없는 구간을 파악하여 진입 실수를 줄입니다.
2. 오실레이터 강도 측정 (0-100)
-
과열 구간: 과매수/과매도 구간(예: 80 이상, 20 이하)을 표시합니다.
-
영역 채우기: 피크 구간에 색상을 입혀 직관적으로 보여줍니다.
3. 노이즈 필터링의 유연성 (스무딩)
-
거짓 신호 감소: 다양한 이동평균 방식(RMA, EMA 등)을 통해 차트의 노이즈를 제거합니다.
-
거래량 가중치: **거래량(Volume)**을 계산에 포함시켜 신뢰도를 높일 수 있습니다.
4. 명확한 시각적 신호
-
교차 화살표: 추세가 전환될 때 화살표로 진입 시점을 알려줍니다.
-
화면 설정: 차트를 깔끔하게 유지하기 위해 선이나 색상을 켜고 끌 수 있습니다.
5. 성능 및 안정성
-
CPU 사용량을 최적화하여 렉 없이 쾌적하게 작동합니다.