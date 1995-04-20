Candle Breakout Oscillator MT4

Korean

코드의 장점 설명 (코드 언급 없음)

1. 정밀한 시장 상태 구분 (3차원) 단순한 상승/하락뿐만 아니라 '횡보(Sideways)' 구간을 분리해 줍니다.

  • 매수 우위 (Bullish)

  • 매도 우위 (Bearish)

  • 핵심: 시장의 방향성이 없는 구간을 파악하여 진입 실수를 줄입니다.

2. 오실레이터 강도 측정 (0-100)

  • 과열 구간: 과매수/과매도 구간(예: 80 이상, 20 이하)을 표시합니다.

  • 영역 채우기: 피크 구간에 색상을 입혀 직관적으로 보여줍니다.

3. 노이즈 필터링의 유연성 (스무딩)

  • 거짓 신호 감소: 다양한 이동평균 방식(RMA, EMA 등)을 통해 차트의 노이즈를 제거합니다.

  • 거래량 가중치: **거래량(Volume)**을 계산에 포함시켜 신뢰도를 높일 수 있습니다.

4. 명확한 시각적 신호

  • 교차 화살표: 추세가 전환될 때 화살표로 진입 시점을 알려줍니다.

  • 화면 설정: 차트를 깔끔하게 유지하기 위해 선이나 색상을 켜고 끌 수 있습니다.

5. 성능 및 안정성

  • CPU 사용량을 최적화하여 렉 없이 쾌적하게 작동합니다.


