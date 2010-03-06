Neural Link Candle Pattern Scanner

Neural-Link Pattern Scanner: Reconocimiento avanzado de velas para MetaTrader 5

Neural-Link Pattern Scanner es una herramienta de análisis técnico de nivel profesional diseñada para la plataforma MetaTrader 5. Automatiza la detección de patrones de velas de alta probabilidad, proporcionando etiquetas visuales en tiempo real directamente en la interfaz de negociación. Al filtrar estructuras matemáticas de precios específicas, este indicador ayuda a los operadores a identificar con precisión posibles retrocesos y continuaciones de tendencia.

Funciones básicas

El escáner utiliza un sofisticado motor de detección para supervisar la acción del precio en cualquier marco temporal o activo. Se centra específicamente en identificar secuencias de varias velas en las que los cambios de sentimiento son más prominentes. Para mantener la claridad de los gráficos y un alto rendimiento, el indicador cuenta con un límite histórico definido por el usuario y una colocación dinámica de objetos.

Características principales

Reconocimiento preciso de patrones: El motor identifica un conjunto completo de patrones de grado institucional, incluyendo velas envolventes, Harami, estrellas matutinas y vespertinas, y tres cuervos negros/soldados blancos.

Filtrado lógico secuencial: A diferencia de los escáneres básicos que repiten etiquetas en cada vela, la lógica de Neural-Link garantiza que los patrones de varias velas sólo se señalen una vez al completarse, lo que evita el desorden visual durante movimientos prolongados.

Desplazamientos visuales dinámicos: El indicador utiliza cálculos de Average True Range (ATR) para colocar flechas y etiquetas de texto. Esto garantiza que los símbolos permanezcan cerca de las mechas de las velas sin superponerse a los datos de precios, independientemente de la volatilidad del activo.

Conjunto de entradas personalizable: Cada patrón puede activarse o desactivarse individualmente a través del menú de configuración, lo que permite a los operadores adaptar el escáner a su estrategia y preferencia específicas.

Optimización del rendimiento: Un límite de historial "Max Bars" integrado asegura que el escáner se mantenga rápido y sensible, evitando la carga innecesaria de la CPU al centrarse sólo en los datos recientes más relevantes.

Patrones de velas incluidos

Patrones Engulfing: Detecta secuencias envolventes cuerpo a cuerpo alcistas y bajistas.

Harami: Identifica patrones de contención de cuerpo estricto que indican un posible agotamiento.

Tres Cuervos Negros / Soldados Blancos: Señala la finalización de tres velas consecutivas ascendentes o descendentes.

Estrellas Matutinas / Vespertinas: Identifica cúmulos de inversión de tres velas con requisitos específicos de relación de cuerpos "estrella" de media vela.

Línea penetrante / Cubierta de nubes oscuras: Supervisa la penetración significativa del precio en la mediana de la vela anterior.

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5.

Visualización: OBJ_ARROW y OBJ_TEXT con tamaños de fuente y colores ajustables.

Gestión de recursos: Limpieza automática de los objetos del gráfico al eliminar el indicador o cambiar el marco temporal.

Soporte de Activos: Compatible con divisas, acciones, índices y materias primas.

Casos de uso

Neural-Link Pattern Scanner está diseñado para los operadores de precios y acciones que necesitan un enfoque disciplinado para la identificación de patrones. Sirve como herramienta esencial de validación para entradas y salidas, eliminando eficazmente las conjeturas subjetivas del análisis de velas y asegurando que los operadores sólo actúen sobre estructuras confirmadas matemáticamente.