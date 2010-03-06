Neural Link Candle Pattern Scanner

Neural-Link Pattern Scanner: Reconocimiento avanzado de velas para MetaTrader 5

Neural-Link Pattern Scanner es una herramienta de análisis técnico de nivel profesional diseñada para la plataforma MetaTrader 5. Automatiza la detección de patrones de velas de alta probabilidad, proporcionando etiquetas visuales en tiempo real directamente en la interfaz de negociación. Al filtrar estructuras matemáticas de precios específicas, este indicador ayuda a los operadores a identificar con precisión posibles retrocesos y continuaciones de tendencia.

Funciones básicas

El escáner utiliza un sofisticado motor de detección para supervisar la acción del precio en cualquier marco temporal o activo. Se centra específicamente en identificar secuencias de varias velas en las que los cambios de sentimiento son más prominentes. Para mantener la claridad de los gráficos y un alto rendimiento, el indicador cuenta con un límite histórico definido por el usuario y una colocación dinámica de objetos.

Características principales

  • Reconocimiento preciso de patrones: El motor identifica un conjunto completo de patrones de grado institucional, incluyendo velas envolventes, Harami, estrellas matutinas y vespertinas, y tres cuervos negros/soldados blancos.

  • Filtrado lógico secuencial: A diferencia de los escáneres básicos que repiten etiquetas en cada vela, la lógica de Neural-Link garantiza que los patrones de varias velas sólo se señalen una vez al completarse, lo que evita el desorden visual durante movimientos prolongados.

  • Desplazamientos visuales dinámicos: El indicador utiliza cálculos de Average True Range (ATR) para colocar flechas y etiquetas de texto. Esto garantiza que los símbolos permanezcan cerca de las mechas de las velas sin superponerse a los datos de precios, independientemente de la volatilidad del activo.

  • Conjunto de entradas personalizable: Cada patrón puede activarse o desactivarse individualmente a través del menú de configuración, lo que permite a los operadores adaptar el escáner a su estrategia y preferencia específicas.

  • Optimización del rendimiento: Un límite de historial "Max Bars" integrado asegura que el escáner se mantenga rápido y sensible, evitando la carga innecesaria de la CPU al centrarse sólo en los datos recientes más relevantes.

Patrones de velas incluidos

  • Patrones Engulfing: Detecta secuencias envolventes cuerpo a cuerpo alcistas y bajistas.

  • Harami: Identifica patrones de contención de cuerpo estricto que indican un posible agotamiento.

  • Tres Cuervos Negros / Soldados Blancos: Señala la finalización de tres velas consecutivas ascendentes o descendentes.

  • Estrellas Matutinas / Vespertinas: Identifica cúmulos de inversión de tres velas con requisitos específicos de relación de cuerpos "estrella" de media vela.

  • Línea penetrante / Cubierta de nubes oscuras: Supervisa la penetración significativa del precio en la mediana de la vela anterior.

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5.

  • Visualización: OBJ_ARROW y OBJ_TEXT con tamaños de fuente y colores ajustables.

  • Gestión de recursos: Limpieza automática de los objetos del gráfico al eliminar el indicador o cambiar el marco temporal.

  • Soporte de Activos: Compatible con divisas, acciones, índices y materias primas.

Casos de uso

Neural-Link Pattern Scanner está diseñado para los operadores de precios y acciones que necesitan un enfoque disciplinado para la identificación de patrones. Sirve como herramienta esencial de validación para entradas y salidas, eliminando eficazmente las conjeturas subjetivas del análisis de velas y asegurando que los operadores sólo actúen sobre estructuras confirmadas matemáticamente.


Productos recomendados
Norion Candle Range Levels
Fernando Baratieri
Indicadores
Norion Candle Range Levels es un indicador profesional diseñado para resaltar el rango de precios máximo y mínimo de un número de velas definido por el usuario. Al seleccionar un recuento de velas específico, el indicador calcula y traza automáticamente el máximo más alto y el mínimo más bajo de ese rango, proporcionando una referencia visual clara de la estructura reciente del mercado, las zonas de consolidación y las áreas potenciales de ruptura. Esta herramienta es especialmente útil para los
FREE
BarX
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
BarX — Indicador de Máximos y Mínimos de Candle Específico BarX es un indicador técnico que resalta automáticamente el máximo y el mínimo de un candle específico del día , determinado por el usuario (por ejemplo, candle 0 representa el primer candle después de la apertura del mercado ). Esta herramienta es especialmente útil para traders que emplean niveles de precio fijos como soporte, resistencia, rupturas o reversión . Al marcar visualmente esos puntos en el gráfico, BarX facilita el análisis
FREE
XbigCandleFibo
Alex Sandro Aparecido
Indicadores
Este indicador marca la marca del 50% de cada vela. Le ayudará a realizar operaciones de scalping rentables. Si la siguiente vela abre por encima de la marca del 50% de la vela anterior, debe abrir una posición de COMPRA, y si la siguiente vela abre por debajo de la marca del 50% de la vela anterior, debe abrir una posición de VENTA. Esta estrategia es muy rentable. Para aprovecharla al máximo, no pierda de vista los contextos de las velas de la izquierda. Le deseamos buena suerte.
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTA: Activar Pattern Scan Este indicador identifica Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), patrones de contracción y expansión que se trazan en los gráficos. También viene con alertas y notificaciones móviles para que no se pierda ninguna operación. Se puede utilizar en todos los instrumentos de negociación y en todos los plazos. La característica de no repintar lo hace particularmente útil en backtesting y en el desarrollo de modelos de trading rentables. La prof
FREE
MultiTimeFrameTrend Bias Indicator MT5 HiddenEdge
Aitor Masa Trigo
5 (1)
Indicadores
AllTF Trend Bias Indicator es una herramienta profesional para visualizar el sesgo del mercado, diseñada principalmente para gráficos de 1 minuto. Los colores no son señales de trading por sí mismos, sino una brújula visual para guiar su toma de decisiones: Modelo de lanzamiento de HiddenEdge Todas las herramientas de HiddenEdge siguen el mismo plan de lanzamiento estructurado. Cada indicador se lanza inicialmente de forma gratuita para recoger comentarios. Tras alcanzar una base de usuarios e
FREE
DhruvTheStar
Arvind Shah
Indicadores
Esta es una Proyección de Precio para la Vela Actual del Marco de Tiempo M15 a Semanal, Muestra las Tendencias del Mercado Teji (Alcista) o Mandi (Bayas). Muestra Teji High & Low para el mercado alcista y Mandi High & Low para el mercado de bayas. Podemos planear nuestro comercio con suficiente antelación para nuestro comercio abierto actual. Genera nuevos datos para cada nueva vela. Se le pide que por favor probarlo con demo Ac antes de su uso en el comercio real. Por favor, guárdelo en su carp
FREE
Price Action Free
Bogdan Kupinsky
Indicadores
Este indicador busca 3 patrones bastante fuertes: Peonza Martillo o Hombre Colgado Martillo invertido o Estrella fugaz Estos patrones pueden indicar una continuación de la tendencia o su inversión, dependiendo de la ubicación de los patrones. Parámetros de entrada Distancia - distancia entre la señal y la señal formada Nota: cuanto mayor sea el marco temporal, mayor deberá ser el valor utilizado en Distancia para mostrar la señal correctamente Características del indicador Adecuado para cualqu
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
Buscador de Patrones ABCD con RSI: Estrategia Técnica 1. Cómo Funciona el Indicador Combina el RSI clásico con detección automática de patrones armónicos ABCD . Componentes Clave RSI estándar (período ajustable) Marcadores de picos y valles (flechas) Patrones ABCD (líneas verdes/rojas) Filtros de sobrecompra (70) y sobreventa (30) 2. Configuración en MT5 period = 14 ; // Período del RSI size = 4 ; // Tamaño máximo del patrón OverBought = 70 ; // Nivel de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nivel de s
FREE
Ultimate Double Top Bottom Indicator MT5 FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicadores
Este indicador está diseñado para detectar patrones de inversión de alta probabilidad: Dobles Tops/Bottoms con rupturas falsas . Esta es la versión GRATUITA del indicador: https://www.mql5.com/en/market/product/29957 La versión gratuita sólo funciona con EURUSD y GBPUSD. Los patrones de doble techo y fondo son patrones gráficos que se producen cuando el instrumento de negociación se mueve en un patrón similar a la letra "W" (doble fondo) o "M" (doble techo). Estos patrones suelen producirse al f
FREE
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indicadores
Previsión de la duración de la tendencia Utiliza una Media Móvil de Hull (HMA) para detectar la dirección de la tendencia y pronostica estadísticamente la duración probable del movimiento actual basándose en el comportamiento histórico del mercado. Principales características Detección de Tendencia Suave: Utiliza la Media Móvil Hull (HMA) para filtrar el ruido mientras minimiza el retraso, proporcionando señales alcistas/bajistas limpias. Contador de Duración en Tiempo Real: Muestra una etiqueta
FREE
Moving Average Cross Engulfing Alert Mt5
Paul Conrad Carlson
5 (1)
Indicadores
Este Indicador Mt5 Señala cuando hay dos barras de dirección opuesta engullidas por la barra actual. tiene un cruce de medias móviles exponenciales reciente y la barra anterior estaba sobrevendida/comprada Expert Advisor Disponible en Comentarios Versión Gratuita Aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/110114?source=Site&nbsp; Alertas completas para mt5 terminal , teléfono , correo electrónico, imprimir en archivo, imprimir en diario Señal de compra ( línea azul ) Cruce ema pasado ( fijad
FREE
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicadores
Este indicador encuentra patrones Three Drives. El patrón Three Drives es un patrón de inversión de 6 puntos caracterizado por una serie de máximos más altos o mínimos más bajos que se completan en una extensión de Fibonacci del 127% o del 161,8%. Señala que el mercado está agotado y que puede producirse una inversión. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Tamaños de patrones personalizables Colores y tamaños personalizables Periodos
FREE
Phoenix Candlestick Pattern Monitor
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Monitor de patrones de velas Phoenix (MT5) Herramienta de detección y monitoreo de patrones de velas en tiempo real para MetaTrader 5. Identifica automáticamente patrones de velas clásicos en múltiples símbolos y muestra estadísticas completas de los patrones a través de un panel visual. Descripción general Phoenix Candlestick Pattern Monitor detecta y rastrea los patrones Doji, Martillo, Estrella fugaz, Engullimiento alcista, Engullimiento bajista, Estrella matutina, Estrella vespertina, Tre
FREE
Previous High Low Daily Weekly
Marc Guy Verzotti
5 (4)
Indicadores
Comprender los niveles del día o de la semana anterior es una información muy importante para sus operaciones. Este indicador permite extraer Máximo/Mínimo del día anterior Máximo/Mínimo de la semana anterior Congifuración Máximo y mínimo para: Día anterior, semana Estilo de línea, color Posición de la etiqueta, tamaño, color Cualquier pregunta o comentario, envíeme un mensaje directo aquí https://www.mql5.com/en/users/mvonline
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicadores
Totalmente vinculado al resultado de un movimiento y a la duración que tuvo. Su altura registra cuántos ticks recorrió el activo durante un determinado movimiento, su anchura nos muestra la duración que movimiento tuvo. Su configuración debe estar en línea con la configuración del Indicador de Onda Weis para observar la fuerza del movimiento y puede indicar una posible acumulación o distribución del movimiento;
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.88 (26)
Indicadores
Este algoritmo predice cambios a corto plazo en el precio con una precisión del 86%*. Cuando hay un movimiento grande determinado por el ATR, durante una condición de sobrecompra o sobreventa, el indicador lo alertará. Predice si el precio será más alto o más bajo que la vela de señal. Perfecto para el comercio de reversión de media, opciones binarias o contratos de futuros en marcos de tiempo más grandes. El indicador se probó en 5 años de datos y tiene una precisión del 90% para predecir reve
FREE
Japan CandleStick Patterns
Nguyen Duc Quy
3.67 (3)
Indicadores
El análisis de velas japonesas existe desde hace cientos de años y es una forma válida de análisis técnico. Los gráficos de velas tienen sus raíces en la cultura militarista que prevalecía en Japón en el siglo XVIII. Hay muchos términos en la literatura japonesa sobre este tema que hacen referencia a analogías militares, como el patrón de los Tres Soldados Blancos. A diferencia de los métodos de gráficos más convencionales, los gráficos de velas ofrecen una visión más profunda de la mentalidad d
FREE
Order Block Indicator for MetaTrader 5
Joao Luiz Savioli Filho
Indicadores
El "Indicador de Bloqueo de Órdenes para MetaTrader 5" es una herramienta avanzada de negociación diseñada para ayudar a los operadores a identificar las zonas clave de bloqueo de órdenes en los mercados financieros. Los bloques de órdenes son zonas de compra y venta institucional, que a menudo marcan niveles de precios significativos en los que es probable que se produzcan retrocesos o continuaciones del mercado. Este indicador ofrece una representación visual de estas zonas directamente en el
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
The 3 Bar Break
Stephen Reynolds
Indicadores
Three Bar Break se basa en uno de los métodos de negociación de Linda Bradford Raschke que he notado que es bueno para detectar la volatilidad potencial de los precios en el futuro. Busca cuando el Máximo de la 1ª barra es menor que el Máximo de la 3ª barra, así como cuando el Mínimo de la 1ª barra es mayor que el Mínimo de la 3ª barra. Esto predice que el mercado podría romper a nuevos niveles en 2-3 de las próximas barras. Se debe utilizar principalmente en el gráfico diario para ayudar a det
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicadores
Descripción : Rainbow MT5 es un indicador técnico basado en la Media Móvil con período 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, entonces esta es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, entonces esta es una señal de venta. El Asesor Experto ( Rainbow EA MT5 ) basado en el indicador Rainbow MT5 ya está disponible aquí . MT4 versión está disponible aquí .
FREE
ThreeM Quantum Tunneling
Nguyen Duc Quy
3.6 (10)
Indicadores
Existe una ciencia, denominada Finanzas Cuantitativas, que permite estudiar los modelos de fijación de precios de los derivados financieros utilizando los métodos de la física teórica y matemática. Últimamente me encontré con un artículo que describe un nuevo indicador para el análisis técnico que combina ideas de la física cuántica y las lleva a las finanzas. Me interesé por ello y decidí que enseñaría cómo implementar indicadores basados en un artículo científico en MQL5. El documento original
FREE
Higher Highs and Lower Lows
Flavio Javier Jarabeck
4.86 (7)
Indicadores
"Detectar las tendencias emergentes, definir los periodos de corrección y anticiparse a los retrocesos puede beneficiar a sus operaciones de muchas maneras..." Que así sea: Indicador Higher Highs & Lower Lows . Se trata de un indicador creado por Vitali Apirine y presentado al público a través del artículo "Time To Buy. Time to Sell - It's a Stochastic, Higher Highs & Lower Lows " en la revista Stocks & Commodities . Se trata de un indicador de Momentum que ayuda a determinar la dirección de una
FREE
WaPreviousCandleLevelsMT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicadores
!!!Esta Versión Gratuita sólo funciona con EURUSD!!! Wa Previous Candle Levels MT5 muestra los niveles de velas anteriores, muestra los niveles de velas anteriores Open High Low Close (Niveles OHLC) en diferentes marcos de tiempo. Está diseñado para ayudar al operador a analizar el mercado y prestar atención a los niveles de velas anteriores en diferentes marcos de tiempo. Todos sabemos que los niveles OHLC en mensual, semanal y diario son muy fuertes y la mayoría de las veces, el precio reacci
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Indicadores
OmniSignal Navigator – Scalping inteligente en niveles clave Opere como un profesional con este indicador diario/semanal de Máximo-Mínimo-Cierre, diseñado para scalping y trading de rupturas de precisión. Por qué funciona Perfecto para scalping: Se enfoca en zonas clave (PDH/PDL/PDC y PWH/PWL/PWC) en marcos temporales M2, M3, M5 y M15. (Marcos temporales más bajos = más señales, marcos temporales más altos = menos señales) No necesita análisis de gráficos: Simplemente espere las noti
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicadores
Cybertrade Canales Keltner - MT5 Creado por Chester Keltner, es un indicador de volatilidad utilizado por el análisis técnico. Permite seguir la tendencia de los precios de los activos financieros y generar patrones de soporte y resistencia. Además, las envolventes son una forma de seguir la volatilidad para identificar oportunidades de compra y venta de estos activos. Funciona en periodos más largos que el periodo visible en el gráfico. Todos los valores están disponibles en forma de buffers
FREE
Forex Time
Yuriy Ponyatov
5 (1)
Indicadores
Un indicador para visualizar los rangos temporales de las principales sesiones bursátiles: Asiática, Europea y Americana. El indicador dispone de funciones para establecer las horas de inicio y fin de cada sesión de negociación, así como una zona horaria ajustable del servidor de negociación. Las principales ventajas del indicador incluyen la capacidad de funcionar con una carga de CPU y un uso de memoria mínimos. Además, ofrece la opción de especificar el número de días históricos mostrados, pr
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Otros productos de este autor
BTC Apex Equity Accelerator
Vishnu Bajpai
3 (2)
Asesores Expertos
BTC APEX EQUITY ACCELERATOR: La evolución del Scalping HFT ¿ESTÁ LISTO PARA UNA OPORTUNIDAD ÚNICA? Deje de ver cómo su capital se desangra con indicadores lentos. El BTC Apex es un motor cinético de alta frecuencia diseñado para escalar cuentas pequeñas utilizando la volatilidad pura del Bitcoin. La Estrategia: Impulso Cinético mediante una Matriz Temporal que detecta vacíos de liquidez en milisegundos. Funciones Élite: Filtro de flujo tóxico (evita fakes), multiplicador de impulso adaptativo y
Fakeout Matrix Pro
Vishnu Bajpai
Indicadores
Detector de barridos de liquidez institucional y caza de stops El FAKEOUT MATRIX PRO es una herramienta analítica de nivel profesional diseñada para identificar los momentos exactos en los que los operadores institucionales "atrapan" a los operadores minoristas. Mediante el seguimiento de los extremos de la sesión y la detección de barridos de liquidez de alta probabilidad, este indicador proporciona la ventaja técnica necesaria para negociar retrocesos con precisión. La lógica institucional Las
FREE
Zenith Session Flux
Vishnu Bajpai
Indicadores
Zenith Session Flux es un indicador técnico de nivel profesional para MetaTrader 5 diseñado para identificar y visualizar las ventanas de negociación institucionales conocidas como ICT Killzones. El indicador automatiza el proceso de alineación temporal sincronizando la hora del servidor de su broker con la hora local de Nueva York, garantizando que los cuadros de sesión y los pivotes de precios aparezcan en los momentos institucionales precisos, independientemente de la zona horaria de su broke
FREE
Adaptive Session Trend Pro
Vishnu Bajpai
Indicadores
Tendencia de sesión adaptable Pro Fácil Plug-and-Play Auto-Optimizado Indicador de Tendencia de Sesión para MT5 Adaptive Session Trend Pro es un indicador de tendencia totalmente automático y consciente de la sesión para MetaTrader 5 que se adapta de forma inteligente al símbolo, tipo de instrumento y sesión de negociación del corredor , sin necesidad de configuración manual . Simplemente conecte el indicador a cualquier gráfico y al instante: Detecta el instrumento negociado (XAUUSD, US30, EUR
FREE
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indicadores
Indicador de Apertura de Rango Pro Indicador profesional ORB de sesión para MT5 Opening Range Breakout Pro es un indicador ORB (Opening Range Breakout) altamente visual y totalmente personalizable para MetaTrader 5, diseñado para operadores intradía, de sesión y de prop-firm . El indicador traza automáticamente el máximo y el mínimo del rango de apertura , junto con varios niveles objetivo por encima y por debajo del rango , lo que permite a los operadores visualizar claramente las zonas de rupt
AI Trend and Targets
Vishnu Bajpai
Indicadores
AI Trend Targets - Entradas de precisión, objetivos y riesgo en un solo overlay AI Trend Targets es un superpositor inteligente premium que convierte la acción del precio en bruto en planes de negociación claros y basados en reglas: entrada, guardia dinámica (SL) y tres objetivos proyectados (TP1-TP3). Está diseñado para XAUUSD, los principales pares de divisas y CFD sobre índices, y funciona tanto en intradía como en plazos superiores. Qué hace Entre bastidores, AI Trend Targets combina: Una "A
FREE
No Wick Candle Identifier
Vishnu Bajpai
Indicadores
Identificador de velas sin mecha Mejor para Oro (XAUUSD) y pares de divisas | Funciona en cualquier marco temporal No Wick Candle Identifier es un indicador de la acción del precio diseñado para resaltar las velas de alta intención donde el precio se abre exactamente en el extremo (alto o bajo). Estas velas reflejan una fuerte participación institucional y a menudo actúan como puntos de decisión, desencadenantes de continuación o niveles de reacción de alta probabilidad cuando el precio las vue
FREE
Echo Pulse Neural Link
Vishnu Bajpai
Indicadores
Neural-Link Engine: Proyección de patrones de alto rendimiento para MetaTrader 5 Neural-Link Engine es un indicador técnico avanzado diseñado para la plataforma MetaTrader 5 que utiliza el reconocimiento de patrones históricos para proyectar la acción futura de los precios. A diferencia de los indicadores de retardo tradicionales, este sistema emplea un enfoque inspirado en el método K-Nearest Neighbors (k-NN) para identificar similitudes matemáticas en la estructura del mercado y visualizar un
FREE
Multi Time Period Charts
Vishnu Bajpai
Indicadores
Gráficos Multi-Tiempo: Visualización Profesional Multi-Timeframe para MT5 El indicador Multi-Time Period Charts (MTPC) es una sofisticada herramienta de visualización de la estructura del mercado para MetaTrader 5. Permite a los operadores superponer la acción del precio en un marco temporal superior directamente sobre su gráfico de ejecución actual en un marco temporal inferior utilizando cuadros semitransparentes renderizados con precisión. Esto elimina la necesidad de cambiar constantemente d
FREE
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilidades
Trailing SL Bot - Gestor de Riesgos Inteligente y Automatizado Trailing SL Bot es un potente Asesor Experto de MetaTrader 5 diseñado para maximizar la eficiencia de sus operaciones mediante la automatización de tareas esenciales de gestión de riesgos con precisión. Características principales: Gestión automática de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP): El bot establece de forma inteligente los niveles de SL y TP en cualquier posición recién ocupada, asegurando que sus operaciones estén protegidas
Gold Grid Quantum
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
Visión general Gold Grid Quantum es un sistema de negociación inteligente y totalmente automatizado construido exclusivamente para XAUUSD. Combina un motor grid estructurado con escalado adaptativo y conocimiento del mercado en tiempo real, lo que permite una ejecución disciplinada y manos libres en todas las condiciones de mercado. El EA opera sin indicadores tradicionales o entradas sensibles a la optimización, confiando en cambio en una lógica interna dinámica desarrollada para soportar tant
Wick Assassin Gold and Forex
Vishnu Bajpai
Indicadores
Wick Assassin - Indicador de precisión de la acción del precio Wick Assassin es un indicador de negociación basado en la acción del precio, diseñado para identificar retrocesos de alta probabilidad en niveles de decisión clave utilizando únicamente la estructura bruta del mercado. Está diseñado para operadores que entienden que el precio no se mueve al azar, sino que reacciona a la liquidez, a la continuación fallida y al rechazo institucional. Este indicador se centra en un comportamiento del m
HFT Propfirm Auto
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
HFT PropFirm Pro EA para el desafío de Prop Firm de alta frecuencia en EURUSD (MT5) HFT PropFirm Pro es un Asesor Experto de momentum de alta frecuencia totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado exclusivamente para EURUSD y optimizado para desafíos de prop-firm y cuentas de crecimiento de acciones agresivas. Este es un verdadero HFT EA plug-and-play - sin indicadores, sin sobre-ajuste, sin martingala, sin rejilla. Sólo velocidad, precisión y ejecución disciplinada del EURUSD. Visión g
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
XAU Precision Trader (M1) 310 copies already sold, next price increase after 150 copies, buy now to avail discounted price EA profesional de scalping de oro creado para condiciones de mercado reales XAU Precision Trad er es un Asesor Experto de scalping de oro (XAUUSD ) de nivel profesional, diseñado para operadores que priorizan el rendimiento realista, la gestión disciplinada del riesgo y la consistencia a largo plazo por encima de curvas de renta variable artificialmente suaves o sobreoptimi
GBPUSD velocity pro
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
GPBUSD Velocity Pro 200 copies already sold, next price increase after 400 copies buy now to avail discounted price !! Asesor Experto de Scalping de Alta Frecuencia para GBPUSD (Optimizado para M5) GPBUSD Velocity Pro es un Asesor Experto de negociación de alta frecuencia (HFT ) diseñado profesionalmente y construido exclusivamente para GBPUSD (Cable) . Está diseñado para explotar la volatilidad intradía con una ejecución precisa, un estricto control del riesgo y una total adaptabilidad al brok
USDJPY gopher blitz
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
USDJPY Gopher Blitz 200 copies already sold already, next price increase after 200 copies buy now to avail discounted price !! Asesor experto de scalping de alta frecuencia para USDJPY (optimizado para M5) USDJPY Gopher Blitz es un Asesor Experto de alta frecuencia (HFT ) diseñado específicamente para la volatilidad única y las características de ejecución de USDJPY . Diseñado para la velocidad, la eficiencia y la estabilidad, este EA se centra en la captura de ráfagas rápidas de precios intrad
EURUSD propflow scalper
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
PropFlow Scalper EURUSD 350 copies already sold, next price increase after 200 copies, buy now to avail discounted price !! PropFlow Scalper es un Asesor Experto de scalping centrado en los retos de las empresas de propulsión, diseñado para un Drawdown bajo y una gran consistencia. EURUSD PropFlow Scalper es un Asesor Experto especializado en scalping centrado en las empresas de propulsión , diseñado para ayudar a los operadores a superar evaluaciones y retos , no a perseguir un crecimiento tem
Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: EL DOMINADOR DEFINITIVO DEL MERCADO El "Big Daddy" de todos los EAs para NASDAQ ha llegado. Diseñado para el entorno de alta velocidad del índice US Tech 100, Turbo Pulse representa la cúspide del scalping algorítmico basado en el impulso. Este sistema no depende de indicadores tardíos; en su lugar, utiliza datos de ticks en tiempo real y análisis de impulsos de precios para capturar cambios rápidos en el mercado antes de что se reflejen en los gráficos estándar.
ETH Aether Kinetic Disruptor
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
ETH Aether Kinetic Disruptor Sistema automático de trading en Ethereum basado en liquidez y estructura Por qué elegir un bot de Ethereum en lugar de oro o Bitcoin El oro presenta movimientos lentos y largos periodos de consolidación. Bitcoin tiende cada vez más a comportarse como un activo macroeconómico, con fases direccionales prolongadas. Ethereum ofrece mayor rotación de precios, volatilidad intradía constante y oportunidades estructurales más frecuentes, lo que lo hace ideal para sistemas
Vantage US500 Pulse
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
Español Vantage US500 Pulse: Ejecución institucional de alta velocidad para US500 Por fin, una solución de negociación sistemática diseñada específicamente para el perfil de liquidez único del S&P 500. Vantage S&P Pulse es un motor de impulso de alta frecuencia diseñado para capturar rápidas expansiones de precios durante las horas punta del mercado, manteniendo al mismo tiempo rigurosos protocolos de preservación del capital. Análisis de rendimiento Basada en datos de backtesting verificados, l
Quantum Multi Currency Exponential Growth
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
¡La Cúspide del Trading Multidivisa ya está aquí! Quantum Multi Currency Exponential Growth es una solución de trading algorítmico de alto rendimiento diseñada para el scalping de élite basado en la velocidad de los ticks de alta frecuencia, entregando un crecimiento de capital de 10X en solo 3 años. Este Asesor Experto (EA) utiliza una arquitectura propietaria de escaneo sincronizado para monitorear y operar simultáneamente cuatro pares de divisas principales — EURUSD, GBPUSD, USDJPY y USDCAD —
Eth Btc Dual Liquidity Sentinel
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
Eth Btc Dual Liquidity Sentinel  — no existe ningún otro EA como este en el mercado!! Motor institucional de trading cripto dual para MetaTrader 5 Ether Bit Dual Growth Sentinel no es un EA MT5 convencional. Es un sistema de ejecución de doble activo diseñado para operar Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) de forma simultánea, independiente y continua dentro de un solo EA. Diseñado desde cero para manejar dos criptomonedas de alta volatilidad en paralelo, algo que muy pocos EA de MT5 pueden lograr. R
