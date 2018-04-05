Beat Trap Potentiel risk

BEAT TRAP POT risk(BTP) EA

Der EA, der Marktfallen in Ihre Gewinne verwandelt





Was ist das Risiko des Beat Trap Pot?

Die meisten Handelssysteme sind den Marktschwankungen ausgeliefert.





Der Beat Trap Pot (BTP) ist der Jäger.





Dies ist kein Grid-EA. Es ist eine ausgeklügelte Marktfalle, die darauf ausgelegt ist, Gewinne zu erzielen, wenn andere Systeme versagen. Sie legt ein strategisches Grid aus, wartet, bis der Markt überhitzt ist, und schnappt sich dann die Gewinne, um Ihren Pot zu füllen, während andere zusehen müssen, wie ihre Konten schrumpfen.





Unser Maskottchen ist nicht umsonst ein grüner Bär. In unserer Welt glauben selbst die Bären an Ihren Erfolg.





🎯 So jagt der BTP für Sie

1. DIE FALLE IST STELLT (Intelligenter Grid-Kern)





Beginnt mit einer neutralen, geduldigen Marktposition.





Legt ein präzises Order-Grid aus, kalibriert mit optimalem Abstand und Lot-Progression.





Dies ist der Köder in unserer Falle.





2. Der ATR-Sensor (Volatilitätssensor)





Warum in einen Sturm geraten? Der BTP nutzt einen ATR-Sensor, um Marktchaos zu erkennen.





Er deaktiviert sich automatisch bei hoher Volatilität und verhindert so, dass er im ungünstigsten Moment auslöst.





Diese Tarnung schützt Ihre Falle vor Gefahren.





3. Die SOS-Notfallwiederherstellung





Das ist es, was eine Falle von einem Meisterwerk unterscheidet.





Bei extremen Marktbewegungen gerät der BTP nicht in Panik. Er aktiviert sein SOS-System (Save Our Soul).





Strategische Rettungsaufträge werden ausgelöst, die aggressiv den Durchschnittspreis senken und einen potenziellen Verlust in eine starke Erholung verwandeln.





Die Falle startet neu – stärker als zuvor.





4. Die Kapitalbegrenzung (Kapitalwächter & Gewinnmitnehmer)





Fest codierte tägliche und Gesamt-Drawdown-Limits dienen als Ihr Notausstieg.





Sobald Ihr Gewinnziel erreicht ist, schließt der BTP alle Positionen, überweist die Gewinne Ihrem Konto und startet die Jagd neu.





📊 Wählen Sie Ihr Jagdgebiet (Performance-Profile)

Der BTP ist vielseitig. Konfigurieren Sie ihn passend zu Ihrer Risikobereitschaft:





🟢 Der Trapper (Kapitalerhalt)





~1,5-fache Rendite/Jahr | ~10 % maximaler Drawdown





Verwenden Sie die Einstellungsdatei | Guthaben 10.000 $ | Bei einem Guthaben über 10.000 $ passen Sie die anfängliche Positionsgröße und den Gesamtgewinn an (z. B. bei einem Guthaben von 20.000 $ multiplizieren Sie die Positionsgröße und den Gewinn mit 2).





Für den geduldigen Jäger. Stetiger, zuverlässiger Gewinnzuwachs.





🟡 Der Jäger (Ausgewogene Aggressivität)





~3-fache Rendite/Jahr | ~24 % maximaler Drawdown





Verwenden Sie die Einstellungsdatei | Guthaben 3.000 $ | Bei einem Guthaben über 3.000 $ passen Sie die anfängliche Positionsgröße und den Gesamtgewinn an (z. B. bei einem Guthaben von 9.000 $ multiplizieren Sie die Positionsgröße und den Gewinn mit 3).





Der optimale Punkt. Unsere empfohlene Konfiguration für ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis.





🔴 Der Predator (Maximaler Gewinn)





~5,5-fache Rendite/Jahr | ~34 % maximaler Drawdown





Set-Datei verwenden | Guthaben 1.000 $ | Bei einem Guthaben über 1.000 $ passen Sie die anfängliche Positionsgröße und den Gesamtgewinn an (z. B. bei einem Guthaben von 5.000 $ multiplizieren Sie die Positionsgröße und den Gewinn mit 5).





Für den kapitalstarken Trader, der Volatilität für überdurchschnittliche Renditen nutzen kann.





✅ Dieser Expert Advisor (EA) ist für Sie geeignet, wenn:

Sie genug von EAs haben, die der Marktvolatilität ausgeliefert sind.





Sie über mindestens 1.000 $ Handelskapital verfügen.





Sie verstehen, dass echte Gewinne ein kontrolliertes Risiko erfordern, keine Zauberei.





Sie Teil einer exklusiven Gruppe sein möchten, nicht nur ein weiterer Kunde.





❌ Dieser Expert Advisor (EA) ist NICHT für Sie geeignet, wenn:

Sie nach einem Wundermittel suchen, um über Nacht reich zu werden.





Ihr Handelskonto weniger als 1.000 $ beträgt.





Sie nicht akzeptieren können, dass jeder Handel mit Verlusten verbunden ist.





Sie die Bedienungsanleitung nicht lesen, bevor Sie mit dem Trading beginnen.





🎁 Nutzen Sie diesen Expert Advisor (EA) für das Währungspaar EUR/USD im 1-Minuten-Zeitrahmen.

Er funktioniert mit allen Forex-Paaren, erzielt aber die beste Performance mit EUR/USD.





Ändern Sie die Eingaben nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun.





Sie können die Eingaben basierend auf Ihrer Strategie und Ihrem Kontostand (Lotgröße, Gesamtgewinn) anpassen, wie in den Performance-Profilen beschrieben.





Ein VPS mit 24/7-Verfügbarkeit ist erforderlich.





Sie erhalten:

Bear Trap Pot (BTP) Expert Advisor (.ex5-Datei)





Voreingestellte Dateien





Entwicklersupport





⚖️ Warnung vor hohem Anlagerisiko





Befolgen Sie die Anweisungen, wenn Sie Geld verdienen möchten.

Dies ist das Set:

Symbol: EUR/USD

Zeitrahmen: M1

Platzierung: InitialLot=0,01

Multiplikator=2

PipsToTrigger=1

Gesamtgewinnziel=20

Maximale Orders pro Seite=8

Täglicher Drawdown-Prozentsatz=100

Maximaler Drawdown-Prozentsatz=100

SOS-Positionen aktivieren=true

SOS1-Triggerstufe=2

SOS2-Triggerstufe=4

SOS1-Lotgröße=3 (x1,5)

SOS2-Lotgröße=4 (x2)

ATR-Periode=1

ATR-Zeitrahmen=0

Maximaler ATR-Multiplikator=0,3

ATR-Filter aktivieren=true





Levier: 1:500





Passen Sie die Werte für „InitialLot“ und „Gesamtgewinnziel“ nur an Ihre Strategie und Ihr Guthaben an.

🟢 Kapitalerhalt: Befolgen Sie diese Formel: Ihr Guthaben = „X“ x 10.000 $, also InitialLot = „X“ x 0,01; Gesamtgewinn = 'X' x 20

Beispiel: Ihr Guthaben beträgt 23.000 $, also ist X = 2,3, dann ist der Anfangseinsatz = 0,023; Gesamtgewinn = 46

🟡 Ausgewogene Aggression: Folgen Sie dieser Formel: Ihr Guthaben = 'X' x 3.000 $, also ist der Anfangseinsatz = 'X' x 0,01; Gesamtgewinn = 'X' x 20

Beispiel: Ihr Guthaben beträgt 9.000 $, also ist X = 3, dann ist der Anfangseinsatz = 0,03; Gesamtgewinn = 60

🔴 Maximaler Gewinn: Folgen Sie dieser Formel: Ihr Guthaben = 'X' x 1.000 $, also ist der Anfangseinsatz = 'X' x 0,01; Gesamtgewinn = 'X' x 20

Beispiel: Ihr Guthaben beträgt 4.000 $, also ist X = 3, dann ist der Anfangseinsatz = 0,04; Gesamtgewinn = 80

Sie können die Strategie Ihrer Wahl anwenden, Ihr Geld, Ihre Rollen – die beste Strategie ist jedoch eine Kombination.

Balance = 30 % 🟢 + 50 % 🟡 + 20 % 🔴