ビートトラップポットリスク(BTP) EA

市場の罠をあなたの宝物に変えるEA





ビートトラップポットリスクとは？

ほとんどの取引システムは市場の餌食です。





ビートトラップポット(BTP)こそがハンターです。





これはグリッドEAではありません。他のシステムが失敗した時に利益を上げるために設計された、洗練された市場トラップです。戦略的なグリッドを構築し、市場が過剰に拡大するのを待ち、利益を捕らえ、他の口座が赤字を垂れ流す中、あなたのポットを満たします。





私たちのマスコットが緑のクマであるのには理由があります。私たちの世界では、クマでさえあなたの成功を強気で見ています。





🎯 BTPがどのようにあなたを追いかけるか

1. 罠は仕掛けられる (インテリジェントグリッドコア)





市場において中立的で忍耐強いスタンスから始まります。





最適な間隔とロット数で調整された、正確な注文グリッドを構築します。





これが罠の餌です。





2. ATRトリップワイヤー（ボラティリティセンサー）





なぜ嵐に巻き込まれる必要があるのでしょうか？BTPはATRセンサーを使って市場の混乱を検知します。





ボラティリティが高い時には自動的に解除され、最悪のタイミングで作動するのを防ぎます。





これは、罠を危険から隠すカモフラージュです。





3. SOSスプリングロード（緊急回復）





これが、単なる罠と傑作を分けるものです。





市場が極端な動きを見せても、BTPはパニックに陥りません。SOS（Save Our Soul：魂を救え）システムを発動します。





戦略的な救済注文が発動され、積極的に平均価格が下落し、潜在的な損失を力強い回復へと転じます。





罠は以前よりも強力にリセットされます。





4. ポットフィル（キャピタルガーディアン＆プロフィットテイカー）





ハードコードされた日次および総ドローダウン制限は、緊急時の脱出口として機能します。





利益目標に達した瞬間、BTPはすべての取引を決済し、利益を口座に入金し、再びハンティングモードに戻ります。





📊 ハンティングフィールドを選択（パフォーマンスプロファイル）

BTPは多用途です。リスク許容度に合わせて設定できます。





🟢 トラッパー（キャピタルプリザベーション）





年間リターン約1.5倍｜最大ドローダウン約10%





設定ファイルを使用｜残高1万ドル｜残高が1万ドルを超える場合は、初期ロットサイズと総利益を変更（例：残高2万ドルの場合は、ロット数と利益を2倍にする）





忍耐強いハンター向け。着実かつ確実なポットフィル。





🟡 ハンター（バランスアグレッシブ）





年間リターン約3倍｜最大ドローダウン 約24%





設定ファイルを使用 | 残高3,000ドル | 残高が3,000ドルを超える場合は、初期ロットサイズと総利益を調整してください（例：残高9,000ドルの場合、ロット数と利益は3倍になります）。





スイートスポット。最適なリスク/リターンを得るための推奨設定です。





🔴 プレデター（最大利益）





年間リターン 約5.5倍 | 最大ドローダウン 約34%





設定ファイルを使用 | 残高1,000ドル | 残高が1,000ドルを超える場合は、初期ロットサイズと総利益を調整してください（例：残高5,000ドルの場合、ロット数と利益は5倍になります）。





十分な資金を持ち、ボラティリティにも対応して優れたリターンを狙えるハンター向け。





✅ このEAは、以下の方に最適です。

市場のボラティリティに翻弄されるEAにうんざりしている方。





最低1,000ドルの取引資金をお持ちの方。





真の利益を得るには魔法ではなく、リスク管理が必要だと理解している。





単なる顧客ではなく、特別なグループの一員になりたい。





❌ このEAは、以下の場合は適していません。





「一夜にして金持ちになれる」魔法のボタンを探している。





取引口座残高が1,000ドル未満である。





すべての取引にドローダウンがつきものだと受け入れることができない。





取引を始める前にマニュアルを読まない。





🎁 このEAはEUR/USDペアの1分足で使用できます。

すべてのFXペアで動作しますが、EUR/USDで最も高いパフォーマンスを発揮します。





入力パラメータは、自分が何をしているのかを理解している場合のみ変更しないでください。





パフォーマンスプロファイルに記載されているように、戦略とバランス（ロットサイズ、総利益）に基づいて入力パラメータを変更できます。





24時間365日VPSが必要です。





特典：

ベアトラップポット（BTP）EA（.ex5ファイル）





プリセットファイル





開発者サポート





⚖️ 高リスク投資に関する警告

利益を上げたい場合は、指示に従ってください。

設定内容：

シンボル：EURUSD

期間：1分足

設定： InitialLot=0.01

Multiplier=2

PipsToTrigger=1

TotalProfitTarget=20

MaxOrdersPerSide=8

DailyDrawdownPercent=100

MaxDrawdownPercent=100

EnableSOSPositions=true

SOS1TriggerLevel=2

SOS2TriggerLevel=4

SOS1LotSizeMode=3(x1.5)

SOS2LotSizeMode=4(x2)

ATR_Period=1

ATR_Timeframe=0

MaxATR_Multiplier=0.3

EnableATRFilter=true





レバレッジ: 1:500





「InitialLot」と「TotalProfitTarget」の値は、戦略と残高に基づいて変更してください。

🟢 元本保全: 残高 = 'X' x10k$ なので、intialLot='X'x 0.01; 総利益 = 'X' x 20

例：残高が23,000ドルなので、X=2.3、初期ロット = 0.023、総利益 = 46

🟡 バランスのとれたアグレッシブ戦略：次の式に従います。残高 = 'X' x 3,000ドルなので、初期ロット = 'X' x 0.01; 総利益 = 'X' x 20

例：残高が9,000ドルなので、X=3、初期ロット = 0.03、総利益 = 60

🔴 最大ゲイン戦略：次の式に従います。残高 = 'X' x 1,000ドルなので、初期ロット = 'X' x 0.01; 総利益 = 'X' x 20

例：残高が4,000ドルなので、X=3、初期ロット = 0.04総利益 = 80

お好きな戦略、資金、役割を自由に選んでいただけますが、最適な戦略は組み合わせることです。

残高 = 30%🟢 + 50%🟡 + 20%🔴