Beat Trap Potentiel risk

Riesgo de BEAT TRAP POT (BTP) EA

El EA que convierte las trampas del mercado en tu tesoro





¿Qué es el riesgo de Beat Trap Pot?

La mayoría de los sistemas de trading son presa del mercado.





Beat Trap Pot (BTP) es el cazador.





Este no es un EA de cuadrícula. Es una sofisticada trampa de mercado diseñada para obtener ganancias cuando otros sistemas fallan. Crea una cuadrícula estratégica, espera a que el mercado se extienda demasiado y luego atrapa las ganancias, llenando tu bote mientras otros ven cómo sus cuentas se desangran.





Nuestra mascota es un oso verde por una razón. En nuestro mundo, incluso los osos confían en tu éxito.





🎯 Cómo te caza el BTP

1. LA TRAMPA ESTÁ COLOCADA (Núcleo de Cuadrícula Inteligente)





Comienza con una postura neutral y paciente en el mercado.





Crea una cuadrícula precisa de órdenes, calibrada con un espaciamiento óptimo y progresión de lotes.





Este es el cebo de nuestra trampa.





2. EL SENSOR DE VOLATILIDAD (Sensor de Volatilidad)





¿Por qué dejarse llevar por una tormenta? El BTP utiliza un sensor ATR para detectar el caos del mercado.





Se desactiva automáticamente durante la alta volatilidad, evitando que se active en el peor momento.





Este es el camuflaje que mantiene tu trampa oculta del peligro.





3. EL RESORTE SOS (Recuperación de Emergencia)





Esto es lo que distingue una trampa de una obra maestra.





Si el mercado experimenta un movimiento extremo, el BTP no entra en pánico. Despliega su sistema SOS (Salva Nuestra Alma).





Se activan órdenes de rescate estratégicas, promediando agresivamente a la baja y convirtiendo una pérdida potencial en una poderosa recuperación.





La trampa se reinicia, más fuerte que antes.





4. EL LLENADO DEL POTE (Guardián del Capital y Tomador de Ganancias)





Los límites de caída diarios y totales, codificados, actúan como tu vía de escape de emergencia.





En cuanto se alcanza el objetivo de ganancias, el BTP cierra todas las operaciones, transfiere las ganancias a la cuenta y se reinicia para buscar de nuevo.





📊 Elige tu zona de caza (Perfiles de rendimiento)

El BTP es versátil. Configúralo para que se ajuste a tu tolerancia al riesgo:





🟢 El Trampero (Preservación de capital)





~1,5X de rentabilidad anual | ~10% de reducción máxima





Usa el archivo de configuración | saldo de 10.000 $ | Si el saldo supera los 10.000 $, modifica el tamaño del lote inicial y la ganancia total (p. ej., saldo de 20.000 $, multiplica el lote y la ganancia x2).





Para el cazador paciente. Llenado del bote constante y fiable.





🟡 El Cazador (Agresión equilibrada)





~3X de rentabilidad anual | ~24% de reducción máxima





Usa el archivo de configuración | saldo de 3.000 $ | Si el saldo supera los 3k, modifique el tamaño del lote inicial y la ganancia total (ej.: saldo de 9k$, luego multiplique el lote y la ganancia x3).





El punto óptimo. Nuestra configuración recomendada para una óptima relación riesgo-recompensa.





🔴 El Depredador (Ganancia Máxima)





~5.5X Rentabilidad/Año | ~34% de Caída Máxima





Use el archivo de configuración | saldo de 1k$ | Si el saldo supera los 1k, modifique el tamaño del lote inicial y la ganancia total (ej.: saldo de 5k$, luego multiplique el lote y la ganancia x5).





Para el inversor con un buen capital que puede gestionar la volatilidad para obtener una rentabilidad superior.





✅ Este EA es para usted si:

Está cansado de los EA que son presa de la volatilidad del mercado.





Tiene un mínimo de $1,000 en capital de trading.





Entiende que las ganancias reales requieren riesgo gestionado, no magia.





Quiere formar parte de un grupo exclusivo, no ser un cliente más.





❌ Este EA NO es para ti si:

Buscas un botón mágico para "hacerte rico de la noche a la mañana".





Tu cuenta de trading es inferior a $1,000.





No puedes aceptar que todo trading implique pérdidas.





No lees el manual antes de salir a cazar.





🎁 Usa este EA en pares EUR/USD con un intervalo de tiempo de 1 minuto. Funciona en todos los pares de Forex, pero el mejor rendimiento se obtiene con EUR/USD.





No modifiques las entradas, solo si sabes lo que haces.





Puedes modificar las entradas según tu estrategia y balance (tamaño del lote, beneficio total), como se menciona en los Perfiles de Rendimiento.





Se requiere VPS 24/7.





Lo que recibirás:

El EA The Bear Trap Pot (BTP) (archivo .ex5)





Archivos preestablecidos





Soporte para desarrolladores





⚖️ Advertencia sobre inversión de alto riesgo

Sigue las instrucciones si quieres ganar dinero.

Este es el conjunto:

Símbolo: EURUSD

Periodo: M1

Colocación: LoteInicial=0.01

Multiplicador=2

PipsParaActivar=1

ObjetivoDeBeneficioTotal=20

Máx.ÓrdenesPorLado=8

PorcentajeDeReducciónDiaria=100

PorcentajeDeReducciónMáx.=100

HabilitarPosicionesSOSP=verdadero

NivelDeActivaciónSOS1=2

NivelDeActivaciónSOS2=4

ModoDeTamañoDeLoteSOS1=3(x1.5)

ModoDeTamañoDeLoteSOS2=4(x2)

PeríodoDeATR=1

PeríodoDeATR=0

MultiplicadorMáx.DeATR=0.3

HabilitarFiltroATR=verdadero





Impuesto: 1:500





Modifique únicamente los valores de "LoteInicial" y "ObjetivoDeBeneficioTotal" según su estrategia y saldo.

🟢 Preservación de Capital: siga esta fórmula: su saldo = 'X' x10k$, por lo que "LoteInicial"='X'x 0.01; BeneficioTotal = 'X' x 20

Por ejemplo, su saldo es de 23k$, por lo que X = 2.3, entonces el loteinicial = 0.023; BeneficioTotal = 46

🟡 Agresión Balanceada: siga esta fórmula, su saldo = 'X' x 3k$, entonces el loteinicial = 'X' x 0.01; BeneficioTotal = 'X' x 20

Por ejemplo, su saldo es de 9k$, entonces X = 3, entonces el loteinicial = 0.03; BeneficioTotal = 60

🔴 Ganancia Máxima: siga esta fórmula, su saldo = 'X' x 1k$, entonces el loteinicial = 'X' x 0.01; BeneficioTotal = 'X' x 20

Por ejemplo, su saldo es de 4k$, entonces X = 3, entonces el loteinicial = 0.04; Beneficio total = 80

Puedes usar la estrategia que quieras, tu dinero y tus roles, pero la mejor estrategia es una combinación.

Saldo = 30%🟢 + 50% 🟡 + 20%🔴





¡IMPORTANTE! Si decides trabajar solo...