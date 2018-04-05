Beat Trap Potentiel risk

EA Beat Trap Pot Risk (BTP)

O EA que transforma as armadilhas de mercado no seu tesouro





O que é o Beat Trap Pot Risk?





A maioria dos sistemas de negociação são presas do mercado.





O Beat Trap Pot (BTP) é o caçador.





Este não é um EA de grelha. É uma armadilha de mercado sofisticada, concebida para lucrar quando outros sistemas falham. Cria uma grelha estratégica, espera que o mercado se estenda demasiado e, depois, captura os lucros, enchendo o seu pote enquanto outros veem as suas contas sangrar.





A nossa mascote é um urso verde por um motivo. No nosso mundo, até os ursos estão otimistas com o seu sucesso.





🎯 Como o BTP caça para si

1. A ARMADILHA ESTÁ ARMADA (Núcleo de Grelha Inteligente)





Começa por uma postura neutra e paciente no mercado.





Cria uma grelha precisa de ordens, calibrada com um espaçamento e progressão de lotes ideais.





Esta é a isca na nossa armadilha.





2. O SENSOR DE ATR (Sensor de Volatilidade)





Porquê ser apanhado em uma tempestade? O BTP utiliza um sensor de ATR para detetar o caos do mercado.





Desarma-se automaticamente durante períodos de elevada volatilidade, evitando que seja acionado no pior momento.





Esta é a camuflagem que mantém a sua armadilha escondida do perigo.





3. A MOLA DE SOS (Recuperação de Emergência)





É isso que diferencia uma armadilha de uma obra-prima.





Se o mercado fizer um movimento extremo, o BTP não entra em pânico. Aciona o seu sistema SOS (Salve a Nossa Alma).





As ordens de resgate estratégicas são acionadas, reduzindo agressivamente o preço médio e transformando uma perda potencial numa recuperação poderosa.





A armadilha reinicia-se, mais forte do que antes.





4. O POTE ENCHE (Guardião do Capital e Realizador de Lucros)





Os limites de drawdown diários e os totais predefinidos funcionam como a sua válvula de escape de emergência.





Assim que o seu objetivo de lucro for atingido, o BTP fecha todas as negociações, transfere os lucros para a sua conta e reinicia para procurar novos mercados.





📊 Escolha o seu Campo de Caça (Perfis de Desempenho)

O BTP é versátil. Configure-o para se adequar ao seu apetite pelo risco:





🟢 O Caçador (Preservação de Capital)





Retorno de aproximadamente 1,5x por ano | Drawdown máximo de aproximadamente 10%





Utilize o ficheiro de configuração | saldo de US$ 10.000 | se o saldo for superior a 10.000 dólares, modifique o tamanho do lote inicial e o lucro total (exemplo: saldo de 20.000 dólares, multiplique o lote e o lucro por 2)





Para o caçador paciente. Lucro constante e fiável.





🟡 O Caçador (Agressão Equilibrada)





Retorno de aproximadamente 3x por ano | Drawdown máximo de aproximadamente 24%





Utilize o ficheiro de configuração | saldo de US$ 3.000 | Se o saldo for superior a 3 mil, modifique o tamanho do lote inicial e o lucro total (exemplo: saldo de 9 mil, multiplique o lote e o lucro por 3).





O ponto ideal. A nossa configuração recomendada para risco/retorno otimizado.





🔴 O Predador (Ganho Máximo)





Retorno de aproximadamente 5,5x/ano | Drawdown máximo de aproximadamente 34%





Utilize o ficheiro de configuração | saldo de 1 mil | se o saldo for superior a 1 mil, modifique o tamanho do lote inicial e o lucro total (exemplo: saldo de 5 mil, multiplique o lote e o lucro por 5).





Para o investidor com capital robusto que consegue lidar com a volatilidade para obter retornos superiores.





✅ Este EA é para si se:

Está cansado de EAs que são "presas" da volatilidade do mercado.





Tem um capital de negociação de no mínimo 1.000 dólares.





Compreende que os lucros reais exigem risco gerido, não magia.





Quer fazer parte de um grupo exclusivo, não ser apenas mais um cliente.





❌ Este EA NÃO é para si se:

Está à procura de um botão mágico para "enriquecer da noite para o dia".





A sua conta de negociação tem menos de 1.000 dólares.





Não aceita que toda a negociação envolva perdas.





Não lê o manual antes de começar a operar.





🎁 Utilize este EA no par EUR/USD no timeframe de 1 minuto.

Funciona em todos os pares Forex, mas o melhor desempenho é com EUR/USD.





Não altere as entradas a menos que saiba o que está a fazer.





Pode alterar as entradas com base na sua estratégia e saldo (tamanho do lote, lucro total), conforme mencionado em (Perfis de Desempenho).





É necessário um VPS 24/7.





O que receberá:





O EA Bear Trap Pot (BTP) (ficheiro . ex5)





Arquivos de Predefinição





Suporte do desenvolvedor





⚖️ Aviso de Investimento de Alto Risco





Siga as instruções se quiser ganhar dinheiro.





Esta é a configuração:

Símbolo: EURUSD

Período: M1

Posicionamento: Lote Inicial = 0,01

Multiplicador = 2

Pips para Acionar = 1

Alvo de Lucro Total = 20

Máximo de Ordens por Lado = 8

Percentagem de Drawdown Diário = 100%

Percentagem Máxima de Drawdown = 100%

Activar Posições SOS = verdadeiro

Nível de Acionamento SOS1 = 2

Nível de Acionamento SOS2 = 4

Modo de Tamanho do Lote SOS1 = 3 (x1,5)

Modo de Tamanho do Lote SOS2 = 4 (x2)

Período ATR = 1

Intervalo de Tempo ATR = 0

Multiplicador ATR Máximo = 0,3

Activar Filtro ATR = verdadeiro





Levier: 1:500





Modifique apenas os valores de 'Lote Inicial' e 'Alvo de Lucro Total' com base na sua estratégia e saldo.





🟢 Preservação de Capital: siga esta fórmula: o seu saldo = ‘X’ x 10.000 dólares. Lote inicial = 'X' x 0,01; Lucro total = 'X' x 20

Exemplo: o seu saldo é de 23 mil dólares, logo X = 2,3 e, portanto, lote inicial = 0,023; Lucro total = 46

🟡 Agressão equilibrada: siga esta fórmula: o seu saldo = 'X' x 3 mil dólares, logo lote inicial = 'X' x 0,01; Lucro total = 'X' x 20

Exemplo: o seu saldo é de 9 mil dólares, logo X = 3 e, portanto, lote inicial = 0,03; Lucro total = 60

🔴 Ganho máximo: siga esta fórmula: o seu saldo = 'X' x 1 mil dólares, logo lote inicial = 'X' x 0,01; Lucro total = 'X' x 20

Exemplo: o seu saldo é de 4 mil dólares, logo X = 3 e, portanto, lote inicial = 0,04; Lucro total = 80

Pode usar a estratégia que quiser, o seu dinheiro, as suas funções, mas a melhor estratégia é uma combinação.

Saldo = 30% 🟢 + 50% 🟡 + 20% 🔴





IMPORTANTE! Se decidir trabalhar apenas