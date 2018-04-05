Beat Trap Potentiel risk

Советник Beat Trap Pot Risk (BTP)
Советник, превращающий рыночные ловушки в ваше сокровище

Что такое Beat Trap Pot Risk?
Большинство торговых систем являются жертвами рынка.

Beat Trap Pot (BTP) — это охотник.

Это не сеточный советник. Это сложная рыночная ловушка, разработанная для получения прибыли, когда другие системы терпят неудачу. Она выстраивает стратегическую сетку, ждет, пока рынок перерастет себя, а затем ловит прибыль, наполняя ваш горшок, в то время как другие наблюдают, как их счета теряют деньги.

Наш талисман — зеленый медведь, и это неспроста. В нашем мире даже медведи оптимистично настроены на ваш успех.

🎯 Как BTP охотится за вами
1. ЛОВУШКА УСТАНОВЛЕНА (Интеллектуальное ядро ​​сетки)

Начинается с нейтральной, терпеливой позиции на рынке.

Выстраивает точную сетку ордеров, откалиброванную с оптимальным расстоянием между ними и прогрессией лотов.

Это приманка в нашей ловушке.

2. Датчик волатильности ATR

Зачем попадать в шторм? BTP использует датчик ATR для обнаружения рыночного хаоса.

Автоматически отключается при высокой волатильности, предотвращая срабатывание в самый неподходящий момент.

Это камуфляж, который скрывает вашу ловушку от опасности.

3. Система экстренного восстановления SOS

Это то, что отличает ловушку от шедевра.

Если рынок совершает экстремальное движение, BTP не паникует. Он активирует свою систему SOS (Спаси нашу душу).

Срабатывают стратегические спасательные приказы, агрессивно усредняя потери и превращая потенциальный убыток в мощное восстановление.

Ловушка перезагружается, становясь сильнее, чем прежде.

4. Защита капитала и фиксация прибыли

Жестко заданные дневные и общие лимиты просадки служат вашим аварийным выходом. В момент достижения целевой прибыли BTP закрывает все сделки, переводит прибыль на ваш счет и перезапускается для новой охоты.

📊 Выберите свою охотничью зону (профили эффективности)
BTP универсален. Настройте его в соответствии с вашим уровнем риска:

🟢 Ловушка (Сохранение капитала)

~1,5-кратная доходность в год | ~10% максимальная просадка

используйте файл настроек | баланс 10 000$ | если баланс больше 10 000, измените начальный размер лота и общую прибыль (например, если баланс 20 000$, умножьте лот и прибыль на 2)

Для терпеливого охотника. Стабильное и надежное пополнение банка.

🟡 Охотник (Сбалансированная агрессия)

~3-кратная доходность в год | ~24% максимальная просадка

используйте файл настроек | баланс 3000$ | Если баланс превышает 3000 долларов, измените начальный размер лота и общую прибыль (например, если баланс 9000 долларов, умножьте лот и прибыль на 3).

Оптимальная конфигурация. Рекомендуемая нами конфигурация для оптимального соотношения риска и прибыли.

🔴 Хищник (максимальная прибыль)

~5,5-кратная доходность в год | ~34% максимальная просадка

Используйте файл настроек | баланс 1000 долларов | если баланс превышает 1000 долларов, измените начальный размер лота и общую прибыль (например, если баланс 5000 долларов, умножьте лот и прибыль на 5).

Для опытного трейдера, способного справляться с волатильностью для получения высокой доходности.

✅ Этот советник для вас, если:
Вы устали от советников, которые «охотятся» на рыночную волатильность.

У вас есть минимум 1000 долларов торгового капитала.

Вы понимаете, что для получения реальной прибыли требуется управляемый риск, а не магия.

Вы хотите быть частью эксклюзивной группы, а не просто очередным клиентом.

❌ Этот советник НЕ для вас, если:
Вы ищете волшебную кнопку, которая «за одну ночь разбогатеет».

Ваш торговый счет меньше 1000 долларов.

Вы не можете смириться с тем, что любая торговля сопряжена с просадками.

Вы не читаете руководство перед тем, как отправиться на поиски.

🎁 Используйте этот советник на валютной паре EUR/USD на таймфрейме 1 минута.
Он работает на всех валютных парах, но наилучшие результаты показывает EUR/USD.

Не меняйте параметры, если вы знаете, что делаете.

Вы можете менять параметры в зависимости от вашей стратегии и баланса (размер лота, общая прибыль), как указано в разделе (Профили производительности).

Требуется VPS 24/7.

Что вы получите:
Советник Bear Trap Pot (BTP) (.ex5 файл)

Файлы пресетов

Поддержка разработчика

⚖️ Предупреждение о высоком риске инвестиций

Следуйте инструкциям, если хотите заработать деньги.
Этот набор:
Символ: EURUSD
Период: M1
Размещение: InitialLot=0.01
Multiplier=2
PipsToTrigger=1
TotalProfitTarget=20
MaxOrdersPerSide=8
DailyDrawdownPercent=100
MaxDrawdownPercent=100
EnableSOSPositions=true
SOS1TriggerLevel=2
SOS2TriggerLevel=4
SOS1LotSizeMode=3(x1.5)
SOS2LotSizeMode=4(x2)
ATR_Period=1
ATR_Timeframe=0
MaxATR_Multiplier=0.3
EnableATRFilter=true

Levier: 1:500

Изменяйте значения 'InitialLot' и 'TotalProfitTarget' только в зависимости от вашей стратегии и баланса.
🟢 Сохранение капитала: следуйте этой формуле для вашего баланса. = 'X' x 10 тыс.$, следовательно, начальный лимит = 'X' x 0.01; Общая прибыль = 'X' x 20
Пример: ваш баланс составляет 23 тыс.$, поэтому X = 2.3, тогда начальный лимит = 0.023; Общая прибыль = 46
🟡 Сбалансированная агрессия: следуйте этой формуле: ваш баланс = 'X' x 3 тыс.$, следовательно, начальный лимит = 'X' x 0.01; Общая прибыль = 'X' x 20
Пример: ваш баланс составляет 9 тыс.$, поэтому X = 3, тогда начальный лимит = 0.03; Общая прибыль = 60
🔴 Максимальная прибыль: следуйте этой формуле: ваш баланс = 'X' x 1000$, следовательно, начальный лот = 'X' x 0,01; Общая прибыль = 'X' x 20
Пример: ваш баланс 4000$, тогда X = 3, начальный лот = 0,04; Общая прибыль = 80
Вы можете использовать любую стратегию, ваши деньги, ваши роли, но лучшая стратегия — это комбинация
Баланс = 30%🟢 + 50%🟡 + 20%🔴

ВАЖНО! Если вы решите работать только
