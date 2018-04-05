Beat Trap Potentiel risk

战胜陷阱池 (BTP) EA





化险为夷，化险为夷的EA





什么是战胜陷阱池风险？





大多数交易系统都受制于市场波动。





战胜陷阱池 (BTP) 则是猎手。





这不是网格EA。这是一个精心设计的市场陷阱，旨在其他系统失灵时获利。它会布置一个战略性的网格，等待市场过度扩张，然后捕获利润，让其他人的账户血本无归，而你的陷阱池却不断膨胀。





我们的吉祥物是一只绿色的熊，这是有原因的。在我们的世界里，即使是熊市也看好你的成功。





🎯 BTP如何为你狩猎





1. 陷阱已设好（智能网格核心）





以中立、耐心的市场策略开始。





布置一个精确的订单网格，并根据最佳间距和手数递增进行校准。





这就是我们陷阱中的诱饵。





2. ATR触发线（波动率传感器）





为什么要让自己陷入风暴？BTP使用ATR传感器来检测市场动荡。





在高波动时期自动解除触发，避免在最糟糕的时机触发。





这是让你的陷阱免受危险侵扰的伪装。





3. SOS弹簧（紧急恢复）





这正是陷阱与杰作的区别所在。





如果市场出现极端波动，BTP不会惊慌失措。它会启动SOS（拯救灵魂）系统。





系统会触发战略性救援指令，积极摊低成本，将潜在损失转化为强劲的反弹。





陷阱会重置自身，并且比之前更加强大。





4. 资金填充（资金守护与获利了结）





每日和总回撤限制是你的紧急逃生通道。





当您的盈利目标达成时，BTP 会立即平仓所有交易，将盈利存入您的账户，并重置以再次寻找盈利机会。





📊 选择您的盈利模式（业绩表现）





BTP 功能多样，您可以根据自身风险承受能力进行配置：





🟢 稳健型（保本型）





年收益约 1.5 倍 | 最大回撤约 10%





使用预设文件 | 账户余额 1 万美元 | 如果账户余额超过 1 万美元，请调整初始手数和总盈利（例如：账户余额 2 万美元，则将手数和总盈利乘以 2）





适合耐心的投资者。稳定可靠的盈利模式。





🟡 猎手型（均衡激进型）





年收益约 3 倍 | 最大回撤约 24%





使用预设文件 | 账户余额 3 千美元 |如果账户余额超过 3000 美元，请调整初始手数和总盈利（例如：余额 9000 美元，则将手数和总盈利乘以 3）。





最佳平衡点。我们推荐的配置，以实现最佳风险/回报比。





🔴 掠食者（最大收益）





年回报率约 5.5 倍 | 最大回撤约 34%





使用设置文件 | 账户余额 1000 美元 | 如果账户余额超过 1000 美元，请调整初始手数和总盈利（例如：余额 5000 美元，则将手数和总盈利乘以 5）。





专为资金雄厚、能够承受市场波动并追求卓越回报的猎手打造。





✅ 如果您符合以下条件，这款 EA 正是您的理想之选：





您厌倦了那些受市场波动影响的 EA。





您拥有至少 1000 美元的交易资金。





您明白真正的盈利需要风险管理，而非魔法。





您想成为精英群体的一员，而不仅仅是众多客户之一。





❌ 如果您符合以下情况，这款EA不适合您：





您正在寻找“一夜暴富”的捷径。





您的交易账户资金低于1000美元。





您无法接受所有交易都存在亏损。





您在开始交易前不阅读使用手册。





🎁 使用此EA交易欧元/美元货币对，1分钟时间框架





它适用于所有外汇货币对，但欧元/美元表现最佳。





除非您清楚自己在做什么，否则请勿更改输入参数。





您可以根据自己的策略和资金状况（手数、总盈利）更改输入参数，如（性能概况）中所述。





需要24/7全天候VPS服务。





您将收到：





熊市陷阱（BTP）EA（.ex5文件）





预设文件





开发者支持





⚖️ 高风险投资警告





如果您想赚钱，请遵循说明。





以下是设置：





交易品种：欧元/美元





周期：1分钟





位置：初始手数=0.01





倍数=2

触发点数=1





总盈利目标=20





每边最大订单数=8





每日回撤百分比=100





最大回撤百分比=100





启用SOS仓位=true





SOS1触发级别=2





SOS2触发级别=4





SOS1手数模式=3(x1.5)





SOS2手数模式=4(x2)





ATR周期=1





ATR时间框架=0





最大ATR倍数=0.3





启用ATR过滤器=true





杠杆：1:500





仅根据您的策略和资金余额修改“初始手数”和“总盈利目标”的值





🟢 资金保值：遵循以下公式：您的资金余额 = 'X' x 10000美元初始手数 = X x 0.01；总利润 = X x 20





例如，您的余额为 23000 美元，因此 X = 2.3，则初始手数 = 0.023；总利润 = 46





🟡 平衡激进策略：遵循此公式，您的余额 = X x 3000 美元，因此初始手数 = X x 0.01；总利润 = X x 20





例如，您的余额为 9000 美元，因此 X = 3，则初始手数 = 0.03；总利润 = 60





🔴 最大收益策略：遵循此公式，您的余额 = X x 1000 美元，因此初始手数 = X x 0.01；总利润 = X x 20





例如，您的余额为 4000 美元，因此 X = 3，则初始手数 = 0.04；总利润 = 80





你可以使用任何你想要的策略，你的资金，你的角色，但最佳策略是组合策略。





余额 = 30%🟢 + 50% 🟡 + 20%🔴





重要提示！如果你决定只工作