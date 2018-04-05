Beat Trap Potentiel risk
- 专家
- Eya Charfeddine
- 版本: 1.0
- 激活: 5
战胜陷阱池 (BTP) EA
化险为夷，化险为夷的EA
什么是战胜陷阱池风险？
大多数交易系统都受制于市场波动。
战胜陷阱池 (BTP) 则是猎手。
这不是网格EA。这是一个精心设计的市场陷阱，旨在其他系统失灵时获利。它会布置一个战略性的网格，等待市场过度扩张，然后捕获利润，让其他人的账户血本无归，而你的陷阱池却不断膨胀。
我们的吉祥物是一只绿色的熊，这是有原因的。在我们的世界里，即使是熊市也看好你的成功。
🎯 BTP如何为你狩猎
1. 陷阱已设好（智能网格核心）
以中立、耐心的市场策略开始。
布置一个精确的订单网格，并根据最佳间距和手数递增进行校准。
这就是我们陷阱中的诱饵。
2. ATR触发线（波动率传感器）
为什么要让自己陷入风暴？BTP使用ATR传感器来检测市场动荡。
在高波动时期自动解除触发，避免在最糟糕的时机触发。
这是让你的陷阱免受危险侵扰的伪装。
3. SOS弹簧（紧急恢复）
这正是陷阱与杰作的区别所在。
如果市场出现极端波动，BTP不会惊慌失措。它会启动SOS（拯救灵魂）系统。
系统会触发战略性救援指令，积极摊低成本，将潜在损失转化为强劲的反弹。
陷阱会重置自身，并且比之前更加强大。
4. 资金填充（资金守护与获利了结）
每日和总回撤限制是你的紧急逃生通道。
当您的盈利目标达成时，BTP 会立即平仓所有交易，将盈利存入您的账户，并重置以再次寻找盈利机会。
📊 选择您的盈利模式（业绩表现）
BTP 功能多样，您可以根据自身风险承受能力进行配置：
🟢 稳健型（保本型）
年收益约 1.5 倍 | 最大回撤约 10%
使用预设文件 | 账户余额 1 万美元 | 如果账户余额超过 1 万美元，请调整初始手数和总盈利（例如：账户余额 2 万美元，则将手数和总盈利乘以 2）
适合耐心的投资者。稳定可靠的盈利模式。
🟡 猎手型（均衡激进型）
年收益约 3 倍 | 最大回撤约 24%
使用预设文件 | 账户余额 3 千美元 |如果账户余额超过 3000 美元，请调整初始手数和总盈利（例如：余额 9000 美元，则将手数和总盈利乘以 3）。
最佳平衡点。我们推荐的配置，以实现最佳风险/回报比。
🔴 掠食者（最大收益）
年回报率约 5.5 倍 | 最大回撤约 34%
使用设置文件 | 账户余额 1000 美元 | 如果账户余额超过 1000 美元，请调整初始手数和总盈利（例如：余额 5000 美元，则将手数和总盈利乘以 5）。
专为资金雄厚、能够承受市场波动并追求卓越回报的猎手打造。
✅ 如果您符合以下条件，这款 EA 正是您的理想之选：
您厌倦了那些受市场波动影响的 EA。
您拥有至少 1000 美元的交易资金。
您明白真正的盈利需要风险管理，而非魔法。
您想成为精英群体的一员，而不仅仅是众多客户之一。
❌ 如果您符合以下情况，这款EA不适合您：
您正在寻找“一夜暴富”的捷径。
您的交易账户资金低于1000美元。
您无法接受所有交易都存在亏损。
您在开始交易前不阅读使用手册。
🎁 使用此EA交易欧元/美元货币对，1分钟时间框架
它适用于所有外汇货币对，但欧元/美元表现最佳。
除非您清楚自己在做什么，否则请勿更改输入参数。
您可以根据自己的策略和资金状况（手数、总盈利）更改输入参数，如（性能概况）中所述。
需要24/7全天候VPS服务。
您将收到：
熊市陷阱（BTP）EA（.ex5文件）
预设文件
开发者支持
⚖️ 高风险投资警告
如果您想赚钱，请遵循说明。
以下是设置：
交易品种：欧元/美元
周期：1分钟
位置：初始手数=0.01
倍数=2
触发点数=1
总盈利目标=20
每边最大订单数=8
每日回撤百分比=100
最大回撤百分比=100
启用SOS仓位=true
SOS1触发级别=2
SOS2触发级别=4
SOS1手数模式=3(x1.5)
SOS2手数模式=4(x2)
ATR周期=1
ATR时间框架=0
最大ATR倍数=0.3
启用ATR过滤器=true
杠杆：1:500
仅根据您的策略和资金余额修改“初始手数”和“总盈利目标”的值
🟢 资金保值：遵循以下公式：您的资金余额 = 'X' x 10000美元初始手数 = X x 0.01；总利润 = X x 20
例如，您的余额为 23000 美元，因此 X = 2.3，则初始手数 = 0.023；总利润 = 46
🟡 平衡激进策略：遵循此公式，您的余额 = X x 3000 美元，因此初始手数 = X x 0.01；总利润 = X x 20
例如，您的余额为 9000 美元，因此 X = 3，则初始手数 = 0.03；总利润 = 60
🔴 最大收益策略：遵循此公式，您的余额 = X x 1000 美元，因此初始手数 = X x 0.01；总利润 = X x 20
例如，您的余额为 4000 美元，因此 X = 3，则初始手数 = 0.04；总利润 = 80
你可以使用任何你想要的策略，你的资金，你的角色，但最佳策略是组合策略。
余额 = 30%🟢 + 50% 🟡 + 20%🔴
重要提示！如果你决定只工作