SRFibo Pro Soportes y Resistencias Fibonacci

Dieser Metatrader5-Indikator analysiert dynamisch mehrere Zeitrahmen, um signifikante Hochs und Tiefs zu identifizieren, während sich der Preis bewegt, und prognostiziert Erholungsniveaus ( Fibonacci oder benutzerdefiniert). Er enthält ein Cache-System für maximale Leistung und nicht-intrusive Validierung der Zeitrahmen.

HAUPTMERKMALE :

1 ) Multi-Timeframe-Analyse (bis zu 3 gleichzeitige Zeitrahmen ).

2. dynamisch: Verfolgt die Preisentwicklung.

3 . intelligentes Cache-System (optimiert die CopyRates)

4 . Anpassbare Levels (erweitertes oder angepasstes Fibonacci)

5. Manuelle Bearbeitung der Hauptextreme in Echtzeit

6. Informative Validierung der Zeitrahmen (nicht blockierend)

7. Vollständig konfigurierbare visuelle Schnittstelle

HINWEIS : Dieser Indikator führt KEINE Trades aus, zeigt KEINE historischen Daten an und verwendet KEINE Indikatorpuffer.

WICHTIG : Kein Repaint. Berechnet ausschließlich auf geschlossenen Daten

des analysierten Zeitrahmens.