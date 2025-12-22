SRFibo Pro Soportes y Resistencias Fibonacci

Dieser Metatrader5-Indikator analysiert dynamisch mehrere Zeitrahmen, um signifikante Hochs und Tiefs zu identifizieren, während sich der Preis bewegt, und prognostiziert Erholungsniveaus ( Fibonacci oder benutzerdefiniert). Er enthält ein Cache-System für maximale Leistung und nicht-intrusive Validierung der Zeitrahmen.

HAUPTMERKMALE :

1 ) Multi-Timeframe-Analyse (bis zu 3 gleichzeitige Zeitrahmen ).

2. dynamisch: Verfolgt die Preisentwicklung.

3 . intelligentes Cache-System (optimiert die CopyRates)

4 . Anpassbare Levels (erweitertes oder angepasstes Fibonacci)

5. Manuelle Bearbeitung der Hauptextreme in Echtzeit

6. Informative Validierung der Zeitrahmen (nicht blockierend)

7. Vollständig konfigurierbare visuelle Schnittstelle

HINWEIS : Dieser Indikator führt KEINE Trades aus, zeigt KEINE historischen Daten an und verwendet KEINE Indikatorpuffer.

Daten und verwendet KEINE Indikatorpuffer.

WICHTIG : Kein Repaint. Berechnet ausschließlich auf geschlossenen Daten

des analysierten Zeitrahmens.


Empfohlene Produkte
Fibonacci Theft Mt5
Marta Gonzalez
Experten
Fibonacci-Diebstahl ist ein Ultrascalping-System, das Fibonacci-Levels verwendet, um ein Scalping-System zu starten, das den Diebstahl einiger Pips vom Markt ermöglicht. Dieses System ermöglicht die Verwendung von Fibonacci-Levels, vorbestimmten Levels oder einem vom Benutzer gewählten Level. Es bietet auch die Möglichkeit, Volumen- und Impulsfilter zu verwenden oder nicht. Da es sich um ein sehr aggressives Scalping-System handelt, sollte es nur in Paaren mit einem niedrigen Spread und niedrig
NTL Pivot Lines
Northen Trading Labs
Indikatoren
Pivot Lines (PL) Benutzerhandbuch Überblick und Funktionen Der Pivot-Linien-Indikator (PL) bietet Händlern ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage bewährter Pivot-Punkt-Berechnungsmethoden. Da dieser Indikator Einblicke in mögliche Preisdrehpunkte bietet, hilft er Händlern, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen und ihre Ein- und Ausstiegsstrategien zu verfeinern. Mit anpassbaren Einstellungen für verschiede
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet Fibonacci Arc Levels auf zwei verschiedene Arten. Sie können wählen, ob Sie die Fibonacci Arc Levels auf der Grundlage Ihrer bevorzugten ZigZag-Einstellungen zeichnen möchten oder ob Sie den Indikator die Arc Levels auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von Bars oder Kerzen zeichnen lassen möchten. Sie können auch eine Benachrichtigung per Handy oder E-Mail für Ihre bevorzugten Arc Levels einstellen. Mit diesem Indikator müssen Sie sich nicht einsam fühlen, da er Sp
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, Fibonacci-Levels, Unterstützungs- und Widerstandszonen und identifiziert BOS- (Break of Structure) und CHOCH- (Change of Character) Muster auf dem Chart. Indem er einfach auf dem Diagramm platziert wird, erledigt er die wesentlichen Aufgaben der technischen Analyse für Händler und bietet ein rationalisiertes, effektives Handelswerkzeug, das jedem den Handel erleichtert.
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet Fibonacci Extension Levels auf zwei verschiedene Arten. Sie können wählen, ob die Fibonacci-Ausdehnungsniveaus auf der Grundlage Ihrer bevorzugten ZigZag-Einstellungen gezeichnet werden sollen, oder Sie können den Indikator Fibonacci-Ausdehnungsniveaus auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von Bars oder Kerzen zeichnen lassen. Sie können auch eine Benachrichtigung per Handy oder E-Mail für Ihre bevorzugten Ausdehnungsniveaus individuell einstellen. Mit diesem Indika
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Retracement-Linien-Indikator. Dieser Indikator nimmt den aktuellen Trend und zeichnet, wenn möglich, Fibonacci-Retracement-Linien vom Swing bis zum aktuellen Preis. Die verwendeten Fibonacci-Ebenen sind: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Dieser Indikator funktioniert für alle Charts und alle Zeitrahmen. Die Fibonacci-Levels werden auch in Puffern aufgezeichnet und können von anderen Trading-Bots verwendet werden. Jegliche Kommentare, Bedenken oder zusätzliche Fun
FREE
Peaks and Troughs MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator erkennt wichtige Höchst- und Tiefststände (Extrempunkte) auf dem Chart. Diese Punkte können zum Einzeichnen von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Trendlinien sowie für jede andere grafische Analyse verwendet werden. Diese Punkte können als Referenzpunkte für die Festlegung von Handelsaufträgen dienen. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet . Einstellungen : Size_History - die Größe des berechneten Verlaufs. Num_Candles_Right - Anzahl der Kerzen rechts vom Hoch- oder Tiefpu
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Indikatoren
Willkommenspreis: 35 $ Das   Kopf-und-Schulter-Muster   ist ideal für Händler, die zuverlässige Mustererkennung suchen, einschließlich sowohl bullischer als auch bärischer Kopf-und-Schulter-Formationen, mit integrierten Fibonacci-Niveaus, Nackenlinien-Durchbruchserkennung und frühen Vorhersagetechniken. Ein leistungsstarkes MT5-Tool für diejenigen, die technische Analyse und Präzision bei der Identifizierung von Chartstrukturen und Trendumkehrungen schätzen. Doppelte Erkennungsmethoden Methode 1
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
Indikatoren
Historische Pivot-Zonen - Fibonacci-Indikator MT5 Zeichnet automatisch Fibonacci-Retracement- und Projektionszonen auf der Grundlage historischer Preis-Pivots. Dieser MT5-Indikator wählt auf intelligente Weise Pivot-Punkte aus verschiedenen Zeitrahmen (wöchentliche, monatliche oder 6-monatige Bereiche) aus und erstellt visuelle Fibonacci-Zonen um die Schlüsselniveaus. Die Funktionen umfassen: Intelligente Modusauswahl - Automatische Anpassung basierend auf Ihrem Chart-Zeitrahmen Saubere visu
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indikatoren
Deutsch (Allemand) – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Wichtige Wochenlevels ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Indikator für MetaTrader 5, das automatisch die vier wichtigsten Handelslevels jeder Woche anzeigt: Wochenhoch (Weekly High) → natürlicher Widerstand Wochentief (Weekly Low) → natürliche Unterstützung Wocheneröffnung (Weekly Open) → Trend-Referenzpunkt Wochenschluss (Weekly Close) → Indikator für bullische oder bärische Stärke Hauptmerkmale: Automatische Aktualisierun
Advanced ZigZag with Fibo TL and Swing info
Petr Nosek
3 (1)
Indikatoren
Beschreibung Die Grundlage dieses Indikators ist ein ZigZag-Algorithmus, der auf ATR und Fibo-Retracement basiert. Der ZigZag kann wie ein klassischer ZigZag oder wie Pfeile gezeichnet werden oder muss überhaupt nicht gezeichnet werden. Dieser Indikator wird nicht neu gezeichnet in dem Sinne, dass die letzte Schulter des ZigZag direkt nach dem Auftreten der entsprechenden Bedingungen auf dem Markt gebildet wird. Die Schulter ändert ihre Richtung danach nicht mehr (sie kann sich nur fortsetzen).
B4S Institutional Round Number Prices
Henry Waribu Macharia
Indikatoren
Kurzbeschreibung: Der Indikator B4S_Institutional_Round_Number_Prices identifiziert und markiert wichtige Preisniveaus, die als Round Number Prices oder institutionelle Preisniveaus bezeichnet werden und für ihre psychologische Bedeutung bekannt sind. Diese Niveaus beeinflussen häufig die institutionelle Aktivität, ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und lösen bedeutende Marktbewegungen aus. Merkmale: Identifizierung von Rundkursen: Der Indikator zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, runde Kur
GoldMaster Signal Trader
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
GOLD MASTER TRADER 3.0 Professionelles Goldhandelssystem für Institutionen --- ERSCHLIESSEN SIE SICH DEN VORSPRUNG DER PROFIS IM GOLDHANDEL Was wäre, wenn Sie den Goldmarkt mit den Augen der institutionellen Händler sehen könnten? Was wäre, wenn Sie ein System hätten, das Ihnen nicht nur zeigt, wo der Preis steht, sondern auch, wohin sich das große Geld wahrscheinlich als nächstes bewegen wird? Gold Master Trader 3.0 ist kein weiterer nachlaufender Indikator, der Ihnen zeigt, was bereits ge
Fibonacci Waves MT5
Leonid Basis
Indikatoren
Die Fibonacci-Reihe: Diese Zahlenfolge wird gebildet, indem jede nachfolgende Zahl eine Summe der beiden vorhergehenden ist. Es stellt sich heraus, dass sie sich auf ihre Nachbarn im Verhältnis 0,618 und 1,618 bezieht . Die am häufigsten verwendete Methode zur Messung und Vorhersage der Länge der Kursbewegung verläuft entlang der letzten Welle, die in der entgegengesetzten Richtung endete Der Fibonacci-Wellen-Indikator kann von Händlern verwendet werden, um Bereiche zu bestimmen, in denen sie
PZ Head and Shoulders MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Ein Kopf-Schulter-Muster ist eine Diagrammformation, die einer Grundlinie mit drei Spitzen ähnelt, wobei die beiden äußeren in der Höhe nahe beieinander liegen und die mittlere am höchsten ist. Es prognostiziert eine zinsbullische Trendumkehr und gilt als eines der zuverlässigsten Trendumkehrmuster. Es ist eines von mehreren Topmustern, die mit unterschiedlicher Genauigkeit signalisieren, dass ein Trend sich seinem Ende nähert. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indikatoren
Elite Harmony Signals Pro Übersicht Elite Harmony Signals ist ein hochentwickelter Indikator für die technische Analyse, der dynamische Rechtecke anzeigt, die klare Handelszonen und bestätigende Signale für bessere Entscheidungen liefern. Hauptmerkmale Dynamische Rechteck-Zonen Echtzeit-Erweiterung : Die Rechtecke werden automatisch an die aktuelle Kursentwicklung angepasst Intelligente Schließung : Rechtecke schließen sich nur, wenn entgegengesetzte Signale auftreten Visuelle Bestätigung : Klar
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indikatoren
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-Levels für 4H-, Tages-, Wochen- und Monatssitzungen zeichnet. AUTOMATISCHE FIBONACCI-RETRACEMENTS (7 KLASSISCHE NIVEAUS): - 0,0% (Tief der vorherigen Sitzung - Unterstützungsniveau) - 23,6% (Goldener Fibonacci-Ratio - frühes Einstiegsniveau) - 38,2% (Starkes Retracement-Niveau) - 50,0% (in GELB hervorgehobenes Schlüssel-Niveau - Marktgleichgewicht) - 61,8% (Goldener Hauptquotient - kritisches Entscheidungsn
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indikatoren
Entwicklung der vorherigen Version des Indikators ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modifizierter Standard-ZigZag-Indikator mit zusätzlichen Informationen über die Wellenlänge in Punkten, Ebenen und verschiedenen Warnungslogiken Allgemeine Verbesserungen: Code-Anpassung für MetaTrader 5 Optimierte Arbeit mit grafischen Objekten Neuigkeiten: Horizontale Ebenen an Extremwerten Auswahl des Ebenentyps: horizontal/Strahlen/Segmente Filter für liquide Ebenen (nicht vom Preis durchbrochen) Puffer
FREE
AutoSR Automatic Support and Resistance Indicator
Yibeltal Beyabel Eneyew
Indikatoren
Dieser automatische Unterstützungs-/Widerstandsindikator berechnet verschiedene Höchst- und Tiefststände des Kursgeschehens, identifiziert relevante Niveaus und zeichnet Unterstützung und Widerstand automatisch ein. Er verwendet den in Metatrader eingebauten "ZigZag"-Indikator als Datenquelle und ist daher ein sehr genauer Indikator. Die Unterstützungs- und Widerstandslinien werden laufend aktualisiert, wenn sich neue Niveaus bilden. Der Indikator hat nur 5 Parameter, die eingestellt werden müss
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Willkommen beim ultimativen Indikator zur Erkennung harmonischer Muster, der auf die Erkennung fortgeschrittener Muster ausgerichtet ist. Das Gartley-Muster, das Fledermaus-Muster und das Cypher-Muster sind beliebte technische Analysewerkzeuge, die von Händlern verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt zu identifizieren. Unser Ultimate Harmonic Patterns Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das fortschrittliche Algorithmen verwendet, um die Märkte zu scannen und diese Muste
One Glance Cloud Map
Shi Yuan Wang
Indikatoren
Beschreibung des Indikators: 5 EMA mit Ichimoku-ähnlicher Farbfüllung ist ein Indikator für die technische Analyse für MetaTrader 5, der fünf Exponential Moving Averages (EMAs) mit visuellen Füllbereichen ähnlich dem Ichimoku-Wolkenkonzept kombiniert. Hauptmerkmale: Fünf EMA-Linien : EMA1 (13-Perioden): Schnellster gleitender Durchschnitt EMA2 (21-Periode): Mittelschneller gleitender Durchschnitt EMA3 (34-Periode): Gleitender Basis-/Referenz-Durchschnitt EMA4 (55er-Periode): Mittel-langsamer gle
Aroon Trend
Adrian Lara Carrasco
Indikatoren
Aroon Indikator - Vollständige Erklärung Aroon Indikator — Was er ist und wie er funktioniert Der Aroon -Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um die Stärke eines Trends, dessen Beginn und dessen mögliches Auslaufen zu identifizieren. Er besteht aus zwei Linien: Aroon Up und Aroon Down . Diese Linien berechnen, wie viel Zeit seit dem letzten Hoch oder Tief vergangen ist, um die Trendintensität präzise zu bestimmen. Befindet sich Aroon Up nahe 100 und Aroon Down ble
FREE
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Indikatoren
Zeichnen von Pivot-Punkten Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla für jeden Zeitrahmen Unterstützt alle Arten von Pivots Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla Unterstützt jeden Zeitrahmen (M1...H1...D1...MN1...Yearly) Unterstützt Server Sommerzeit Unterstützt den Forex-Tagesabschnitt von Sydney Open bis US Close Unterstützt den Krypto-Handel Fill The gap between pivot and the trend, sehr hilfreich Pivot-Punkte zeigen die Richtung des Trends an und bi
FREE
Two Fibonacci lines with Buy and Sell arrows MT5
Leonid Basis
Indikatoren
Die Fibonacci-Folge ist durch eine ganzzahlige Folge definiert: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... Per Definition beginnt sie bei 0 und 1, die nächste Zahl wird als Summe der beiden vorherigen Zahlen berechnet. Anstelle des standardmäßigen gleitenden Durchschnitts verwendet der Indikator die folgende Berechnung des Durchschnittspreises: Bar0 + Bar1 + Bar2 + Bar3 + Bar5 + Bar8 + Bar13 + Bar21 + ... Dieser Indikator zeigt 2 gleitende Fibonacci-Linien und Pfeile an, wenn 2 dieser Lin
BR Watermark
Gustavo Franthesco Kerntopf
Indikatoren
Wasserzeichen - Wasserzeichen für MetaTrader 5 Watermark ist ein eleganter und funktioneller visueller Indikator, der ein Wasserzeichen im Zentrum des MetaTrader 5-Charts anzeigt und dieses automatisch anzeigt: Aktuelles Symbol (z.B. EURUSD) Aktiver Zeitrahmen (z.B. H1) Vollständiger Name des Vermögenswerts (optional) Ideal für Händler, die ihre Charts mit wichtigen Informationen visuell personalisieren und gleichzeitig den Handelsbereich übersichtlich und informativ halten möchten. Wichtigste M
Fibonacci Manager by Investio
Investio sp. z o.o.
4 (1)
Indikatoren
Wozu wurde IFM entwickelt? Unser Ziel bei der Entwicklung von IFM war es, ein Tool zur Verwaltung Ihrer Fibonacci Retrecements und anderer Fibo-Tools in MetaTrader 5 bereitzustellen. Dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, alle Einstellungen zu bearbeiten, ohne mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug zuzugreifen. Das ist der schnellste und einfachste Weg, Objekte in Ihrem Chart zu verwalten. Eingaben Schriftgröße - Ändern Sie die Schriftgröße der Texte im IFM-Panel. Dies ist notwendig, da eini
Boleta RTrader
Rubens Pergentino Da Silva
Utilitys
RTrader Ticket - Das umfassendste Ticket für MetaTrader 5 Das ultimative Tool für Trader, die Präzision, Flexibilität und totale Kontrolle über ihre MetaTrader 5-Trades suchen. **WICHTIG: Es ist ratsam, die Handelshistorie auf dem MT5-Chart nur dann zu deaktivieren, wenn Sie Teilausstiege verwenden und die Teilorder verschieben müssen, um Verzögerungen zu vermeiden. --- HAUPTFUNKTIONEN: ORDERAUSFÜHRUNG **Sofortiger Kauf und Verkauf**: Führen Sie Marktaufträge mit einem einzigen Klick aus **A
FiboPlus MT5
Sergey Malysh
Indikatoren
Automatische Auflegung und Begleitung von Fibonacci-Retracements für Verkauf und Kauf für jedes Instrument (Symbol) und auf jedem Abschnitt des Graphs. FiboPlus demonstriert: Fibonacci-Retracements von möglichen Bewegungen des Preises hinauf oder hinab; Eintrittspunkte sind mit Symbolen "Zeiger nach oben", "Zeiger nach unten" gezeigt, die Information ist mit Drucktasten dubliert SELL, BUY; rechteckiger Bereich, der durch Ebenen von 0 bis 100 begrenzt ist; Handel von einer Ebene zur anderen (kein
Scalper hunting pro
Yoo Seoku
Indikatoren
=== Was ist Scalper Hunting? === Scalper Hunting ist ein MT5-Indikator, der automatisch Handelssignale generiert, indem er die allgemeine Marktsituation mit mehreren technischen Indikatoren kombiniert. Durch das Übereinanderlegen mehrerer Indikatoren und das Anwenden verschiedener Filter konzentriert er sich nur auf Setups mit hohem Potenzial und hilft dir, mit mehr Klarheit und weniger Marktrauschen zu handeln. Er ist nicht dafür gedacht, nur „den einen Glückstrade“ zu finden, sondern soll eine
Fibo World MT5
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator erstellt eine grafische Analyse, die auf der Fibonacci-Theorie basiert. Der Fibo-Fächer wird für die Analyse der Impulse und Korrekturen der Bewegung verwendet. Umkehrlinien (2 Linien an der Basis des Fibonacci-Fächers) werden verwendet, um die Richtung der Bewegungen zu analysieren. Der Indikator zeigt die 4 Ziellinien in jeder Richtung an. Der Indikator berücksichtigt die Marktvolatilität. Wenn der Kurs über den Umkehrlinien liegt, ist es sinnvoll, einen Kauf in Betracht zu zieh
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
LineaResultadoyEjecucion
Juan Luis De Frutos Blanco
Utilitys
Ergebnis- und Ausführungszeile, die die globale Nettoposition, den erwarteten Gewinn bei einem bestimmten Preisniveau und dessen prozentualen Anteil am Kontoguthaben anzeigt. Wenn die Zeile nicht ausgewählt ist, werden außerdem Aktionen zur Positions- und/oder Auftragsschließung ausgeführt. Sie können die Linie von einem Preis zu einem anderen verschieben, indem Sie sie auswählen, um Informationen über das Schließungsergebnis von Positionen auf verschiedenen Preisniveaus zu erhalten. Wenn Sie
FREE
Play Trading
Juan Luis De Frutos Blanco
Utilitys
Spielend handeln: Steigen Sie spielerisch in den Handel ein und lernen Sie, wie Limit- (Rebound) und Stop-Orders (Continuation) funktionieren. In einem mobilen und transparenten Panel (durch Klicken auf die Kopfzeile) können Sie Marktentwicklungen vorhersehen und Limit- und/oder Stop-Orders platzieren. Legen Sie den anfänglichen Abstand fest, um das Raster mit der gewünschten Anzahl von Aufträgen (für jeden Auftragstyp) zu erstellen. Legen Sie die Take-Profit-Punkte und die Losgröße nach Ihre
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension