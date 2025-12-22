SRFibo Pro Soportes y Resistencias Fibonacci
- Indikatoren
- Juan Luis De Frutos Blanco
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Dieser Metatrader5-Indikator analysiert dynamisch mehrere Zeitrahmen, um signifikante Hochs und Tiefs zu identifizieren, während sich der Preis bewegt, und prognostiziert Erholungsniveaus ( Fibonacci oder benutzerdefiniert). Er enthält ein Cache-System für maximale Leistung und nicht-intrusive Validierung der Zeitrahmen.
HAUPTMERKMALE :
1 ) Multi-Timeframe-Analyse (bis zu 3 gleichzeitige Zeitrahmen ).
2. dynamisch: Verfolgt die Preisentwicklung.
3 . intelligentes Cache-System (optimiert die CopyRates)
4 . Anpassbare Levels (erweitertes oder angepasstes Fibonacci)
5. Manuelle Bearbeitung der Hauptextreme in Echtzeit
6. Informative Validierung der Zeitrahmen (nicht blockierend)
7. Vollständig konfigurierbare visuelle Schnittstelle
HINWEIS : Dieser Indikator führt KEINE Trades aus, zeigt KEINE historischen Daten an und verwendet KEINE Indikatorpuffer.
WICHTIG : Kein Repaint. Berechnet ausschließlich auf geschlossenen Daten
des analysierten Zeitrahmens.