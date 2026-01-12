Multi Time Frame VWAP

MTF VWAP-Indikator - Kurzübersicht

Dieser Indikator zeigt Ihnen anhand des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP), wohin institutionelles Geld über mehrere Zeitrahmen hinweg fließt, um Handelszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Was er tatsächlich tut:

1 . verfolgt die Smart Money Levels:

- Zeigt auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis die VWAP-Linien an, auf denen große Akteure (Banken, Fonds) handeln.

- Sagt Ihnen, ob der Kurs über oder unter diesen wichtigen institutionellen Niveaus liegt

- Zeigt den Abstand zum VWAP als Prozentsatz an (sagt Ihnen, wie weit der Kurs entfernt ist)

2 . zeigt den Zusammenfluss von Zeitrahmen:

- Zeigt Ihnen an, wenn mehrere Zeitrahmen übereinstimmen (z. B. Daily UND Weekly sind beide bullisch)

- Zeigt an, wenn die Zeitrahmen nicht übereinstimmen (Warnzeichen für unruhige Märkte)

- Bewertet die Marktneigung von 0-100 basierend auf der Gesamtausrichtung

3 . bietet klare Handelsaktionen:

- Gibt spezifische AKTIONSsignale (KAUFEN, VERKAUFEN, HALTEN, WARTEN) auf der Grundlage von Regeln

- Zeigt die gedrosselte Trendrichtung mit Pfeilen an(▲▲ = starker Aufwärtstrend, = Abwärtstrend)

- Hebt neue Kreuze(✓) hervor, wenn Daily über/unter Weekly kreuzt

4 . verwaltet das Risiko visuell:

- Stop Losses sind offensichtlich (unter dem Daily VWAP für Long-Positionen, über dem VWAP für Short-Positionen)

- Ziele sind klar (nächster VWAP-Wert oberhalb/unterhalb)

- Risiko:Rendite ist sichtbar (Abstand zwischen den VWAP-Niveaus)

Für Trader bedeutet dies:

Wenn Sie über die Richtung verwirrt sind:

→ Schauen Sie sich die Spalte ACTION und Score an - sie sagt Ihnen, was zu tun ist.

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie einsteigen sollen:

→ Kaufen Sie, wenn der Kurs vom Daily VWAP abprallt und eine Hausse einsetzt.

→ Verkaufen Sie, wenn der Kurs am Daily VWAP abprallt und eine Baisse einsetzt.

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie aussteigen sollen:

→ Gewinnmitnahme beim nächsten VWAP-Level (wöchentlich für tägliche Trades)

→ Stop-Loss unter/über dem Daily VWAP

Wenn Sie sich über das Risiko unsicher sind:

→ Große Position, wenn 3/3 der Zeitrahmen übereinstimmen

→ Kleine Position, wenn nur 2/3 übereinstimmen

→ Keine Position, wenn die Zeitrahmen nicht übereinstimmen

Unterm Strich :

Dieser Indikator verwandelt komplexe Multi-Timeframe-Analysen in einfache farbkodierte Signale, die Ihnen sagen:

- WAS zu tun ist (Kaufen/Verkaufen/Halten)

- WANN Sie es tun sollten (bei Kreuzungen/Prallungen)

- WO Sie Stopps/Ziele setzen sollten (auf VWAP-Niveau)

- WIEVIEL Sie riskieren sollten (auf der Grundlage von Zusammenflüssen)

Betrachten Sie es als: Ihr persönlicher institutioneller Flow Tracker, der Ihnen zeigt, wo das kluge Geld über verschiedene Zeithorizonte positioniert ist.


