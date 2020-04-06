NetRecoveryManagerATR

NetRecoveryMangerATRist ein Expert Advisor , der von einer Netto-Long-/Short-Position ausgeht und dann zusätzliche Positionen unter Verwendung von ATR-basierten Levels mit einem dynamischen Multiplikator eröffnet und alles schließt, wenn der Netto-PL ein Ziel überschreitet .

Die Eröffnung der ersten Position erfolgt automatisch durch den EA, wenn die Marktbedingungen, mobilen Durchschnitte und Preisaktionskriterien erfüllt sind.

Der EA kann mit einem beliebigen Währungs-Chart verbunden werden. EA weist jedem verwendeten Chart automatisch eine bestimmte MagicNumber zu.

Der Zeitrahmen für die ATR und der Zeitrahmen für das Einstiegssignal können vom Benutzer eingestellt werden, ebenso wie alle anderen Parameter, die für die Einstellung des EA und für einen profitablen Handel erforderlich sind.

Zusätzlich zu den oben genannten Parametern kann während der Live- und Testphase das Modul zur Optimierung der EMA- und Price-Action-Parameter aktiviert werden, das vom EA zur Bestimmung des Einstiegssignals verwendet wird.

Eingabeparameter



InpSymbolToManage = zu verwaltendes Symbol. Wenn " " eingestellt ist, verwendet EA das Chart-Symbol.

InpMagicNumber = wenn auf 0 gesetzt, vergibt EA automatisch eine MagicNumber für jeden Chart.

InpAutoInitialTrade = true; andernfalls muss der Benutzer den ersten Handel manuell eröffnen.

InpInitialVolume = >=0.01; Lots Volumen des ersten Handels.

----------------------grid / Geldverwaltung------------------

InpBaseLot = >=0,01; Basis-Losvolumen .

InpLotMultiplier = >=1; Lots-Multiplikator .

InpMaxPositions = 5; max. offene Trades für jedes Zeichen.

InpTargetNetProfit = PL-Ziel zum Schließen aller offenen Positionen (Swaps und Provisionen werden berücksichtigt).

--------------------------orders execution --------------------------

InpSlippagePoints = 30; Slippage-Punkte .

------------------------------dynamic ATR ----------------------------

InpATRPeriod = 14 ; ATR-Periode.

InpATRMultiplier = >=1 ; ATR-Multiplikator .

InpShowPanel = true ; wenn true, werden Informationen auf dem Bildschirm angezeigt.

InpATRTimeframe = PERIOD_M15; Zeitrahmen für ATR.

InpCoolDownMinutes = 0; Pausenminuten zwischen den Zyklen - 0 - keine Pause .

InpAutoRestartCycle = true; wenn auf true gesetzt, startet EA nach Abschluss eines Zyklus neu.

InpCommissionPerLot = Höhe der Provision pro Lot .

--------------------------------automatic signal -----------------------

InpUseAutoDirection = wahr;

InpSignalTF = PERIOD_M15; Zeitrahmen für das Signal .

InpFastEMAPeriod = 9; schneller mobiler Durchschnitt.

InpSlowEMAPeriod = 21; langsamer mobiler Durchschnitt.

InpPABars = >=3 ; Balkenanzahl max/min.

--------------------- dynamischer ATR-Multiplikator--------------------------

InpATRMultiplierBase = >=1; Basis-Multiplikator .

InpATRMultPerLot = 0.2; Inkrementwert für jedes offene Lot .

InpATRMultPerTrade = 0.1; Inkrementwert für jeden offenen Trade.

InpATRMultPer100Pips = 0,1; inkrementeller Wert für jede Kursbewegung von 100 Pips.

InpATRMultPerMarginStress= 1; Inkrementierung des Wertes, wenn die Marge unter Druck steht.

InpATRMultMin = 0,5; Mindestwert des ATR-Multiplikators .

InpATRMultMax = 6; Höchstwert des ATR-Multiplikators.

----------------------- multi-timeframe signal ------------------

InpEnableSignalTF2 = false; wenn true, wird der zweite TF aktiviert .

InpSignalTF2 = PERIOD_ .

InpEnableSignalTF3 = false; wenn wahr, wird die dritte TF aktiviert.

InpSignalTF3 = PERIOD_ .

-------------------------risck protection -----------------------------

InpMinFreeMarginPct = 50.0; Minimale freie Marge in % zur Eröffnung neuer Geschäfte .

InpMaxCycleDDPercent = >=30.0; Maximaler Drawdown % für jeden Zyklus, bevor alle Trades geschlossen werden (0 deaktiviert die Kontrolle).

InpMaxSymbolVolume = 0.0; Maximales Gesamtvolumen pro Symbol (0 = kein Limit) .

------------------------------ utility---------------------------------

InpDebugLog = false; wenn true, werden detaillierte Protokolle gedruckt, false = stumm .

InpMaxTradesPerTest = 1000; ( 0 = keine Begrenzung) .