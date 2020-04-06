NetRecoveryManagerATR

NetRecoveryMangerATRist ein Expert Advisor , der von einer Netto-Long-/Short-Position ausgeht und dann zusätzliche Positionen unter Verwendung von ATR-basierten Levels mit einem dynamischen Multiplikator eröffnet und alles schließt, wenn der Netto-PL ein Ziel überschreitet .

Die Eröffnung der ersten Position erfolgt automatisch durch den EA, wenn die Marktbedingungen, mobilen Durchschnitte und Preisaktionskriterien erfüllt sind.

Der EA kann mit einem beliebigen Währungs-Chart verbunden werden. EA weist jedem verwendeten Chart automatisch eine bestimmte MagicNumber zu.

Der Zeitrahmen für die ATR und der Zeitrahmen für das Einstiegssignal können vom Benutzer eingestellt werden, ebenso wie alle anderen Parameter, die für die Einstellung des EA und für einen profitablen Handel erforderlich sind.

Zusätzlich zu den oben genannten Parametern kann während der Live- und Testphase das Modul zur Optimierung der EMA- und Price-Action-Parameter aktiviert werden, das vom EA zur Bestimmung des Einstiegssignals verwendet wird.

Eingabeparameter

InpSymbolToManage = zu verwaltendes Symbol. Wenn " " eingestellt ist, verwendet EA das Chart-Symbol.

InpMagicNumber = wenn auf 0 gesetzt, vergibt EA automatisch eine MagicNumber für jeden Chart.

InpAutoInitialTrade = true; andernfalls muss der Benutzer den ersten Handel manuell eröffnen.

InpInitialVolume = >=0.01; Lots Volumen des ersten Handels.

----------------------grid / Geldverwaltung------------------

InpBaseLot = >=0,01; Basis-Losvolumen .

InpLotMultiplier = >=1; Lots-Multiplikator .

InpMaxPositions = 5; max. offene Trades für jedes Zeichen.

InpTargetNetProfit = PL-Ziel zum Schließen aller offenen Positionen (Swaps und Provisionen werden berücksichtigt).

--------------------------orders execution --------------------------

InpSlippagePoints = 30; Slippage-Punkte .

------------------------------dynamic ATR ----------------------------

InpATRPeriod = 14 ; ATR-Periode.

InpATRMultiplier = >=1 ; ATR-Multiplikator .

InpShowPanel = true ; wenn true, werden Informationen auf dem Bildschirm angezeigt.

InpATRTimeframe = PERIOD_M15; Zeitrahmen für ATR.

InpCoolDownMinutes = 0; Pausenminuten zwischen den Zyklen - 0 - keine Pause .

InpAutoRestartCycle = true; wenn auf true gesetzt, startet EA nach Abschluss eines Zyklus neu.

InpCommissionPerLot = Höhe der Provision pro Lot .

--------------------------------automatic signal -----------------------

InpUseAutoDirection = wahr;

InpSignalTF = PERIOD_M15; Zeitrahmen für das Signal .

InpFastEMAPeriod = 9; schneller mobiler Durchschnitt.

InpSlowEMAPeriod = 21; langsamer mobiler Durchschnitt.

InpPABars = >=3 ; Balkenanzahl max/min.

--------------------- dynamischer ATR-Multiplikator--------------------------

InpATRMultiplierBase = >=1; Basis-Multiplikator .

InpATRMultPerLot = 0.2; Inkrementwert für jedes offene Lot .

InpATRMultPerTrade = 0.1; Inkrementwert für jeden offenen Trade.

InpATRMultPer100Pips = 0,1; inkrementeller Wert für jede Kursbewegung von 100 Pips.

InpATRMultPerMarginStress= 1; Inkrementierung des Wertes, wenn die Marge unter Druck steht.

InpATRMultMin = 0,5; Mindestwert des ATR-Multiplikators .

InpATRMultMax = 6; Höchstwert des ATR-Multiplikators.

----------------------- multi-timeframe signal ------------------

InpEnableSignalTF2 = false; wenn true, wird der zweite TF aktiviert .

InpSignalTF2 = PERIOD_ .

InpEnableSignalTF3 = false; wenn wahr, wird die dritte TF aktiviert.

InpSignalTF3 = PERIOD_ .

-------------------------risck protection -----------------------------

InpMinFreeMarginPct = 50.0; Minimale freie Marge in % zur Eröffnung neuer Geschäfte .

InpMaxCycleDDPercent = >=30.0; Maximaler Drawdown % für jeden Zyklus, bevor alle Trades geschlossen werden (0 deaktiviert die Kontrolle).

InpMaxSymbolVolume = 0.0; Maximales Gesamtvolumen pro Symbol (0 = kein Limit) .

------------------------------ utility---------------------------------

InpDebugLog = false; wenn true, werden detaillierte Protokolle gedruckt, false = stumm .

InpMaxTradesPerTest = 1000; ( 0 = keine Begrenzung) .

Empfohlene Produkte
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP BTC Bullish Retest (MT5) Ausschließlicher BTC-Long-EA. Wartet auf einen entscheidenden Schlusskurs über dem Widerstand , bestätigt die Trend-/Volumenqualität und setzt dann ein BUY LIMIT auf den Pullback zum durchbrochenen Level. Jeweils ein Setup. Kein Raster, kein Martingal. Keine DLL/WebRequest. Was es ist Eine Breakout-and-Retest-Maschine für BTC. Es bildet aussagekräftige Widerstandshandles (body-high clusters) auf einem höheren TF, erfordert einen sauberen Abschluss durch diesen Handle
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
Experten
SmartSMC EA - Liquiditätsschwemmen Seit über 10 Jahren beobachte ich auf dem Goldmarkt, wie der Preis vor der eigentlichen Bewegung nach Liquidität jagt. SmartSMC EA ist meine destillierte Version dieses Vorteils: eine einfache, disziplinierte SMC-Liquiditätssweep-Engine, die den XAUUSD mit sauberem Risiko und professioneller Ausführung handelt. Warum SmartSMC wählen? Weil er Smart Money-Konzepte mit felsenfester Automatisierung verbindet. Sie müssen sich nicht mit dem Chart auseinandersetzen
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experten
Sonderangebot zum Jahresende! In den nächsten zwei Monaten sind alle meine Expert Advisors (EAs) für nur $99 USD erhältlich. Verpassen Sie nicht diese zeitlich begrenzte Gelegenheit, Ihr Trading mit erstklassigen automatisierten Strategien zu einem unschlagbaren Preis zu verbessern Aurum Rex: Ihr Goldstandard für automatisiertes Trading Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Aurum Rex , einem hochmodernen Expert Advisor, der für Stabilität, Sicherheit und beständiges Wachstum entwickelt wurde.
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Experten
HINWEIS: FÜR EINSTELLUNGEN UND TECHNISCHEN SUPPORT FINDEN SIE HIER UNSEREN SMART MONEY TELEGRAM LINK: https://t.me/+g51Apb2W5Ck0ZGFk WAS IST SMART MONEY EA? Smart Money EA ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter. Es ist ein hochpräziser Trendfolge-EA, der das Smart Money-Konzept, die Preisbewegung und das Marktmomentum nutzt, um Trades mit außergewöhnlicher Genauigkeit einzugehen." Es ist Ihre All-in-One-Lösung für den Handel mit EURUSD, Rohöl, Nasdaq 100, Deutschland 40 und sogar Volatilität
Golden Crucible
Wilna Barnard
Experten
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Begrenzte Aktion für Golden Crucible - Advanced Gold Scalping EA! Golden Crucible - Advanced Gold Scalping EA Golden Crucible ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, den schnellen und volatilen Goldmarkt zu navigieren. Mit präzise entwickelten Algorithmen und intelligentem Risikomanagement zielt dieser EA darauf ab, kurzfristige Preisbe
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei e
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Experten
Multi-Currency Grid Expert Advisor, in den meisten Fällen erhält er recht genaue Eingaben. Wenn ein Einstieg nicht genau genug ist, werden die Positionen mit einer ausgeklügelten Martingale-Strategie verwaltet. Arbeit auf dem realen Konto: http: //tiny.cc/nkaqmz Der Einstieg erfolgt anhand der Signale der RSI- und Stochastik-Indikatoren in den überkauften/überverkauften Bereichen sowie anhand zusätzlicher Einstiegsbedingungen, die auf einem proprietären Algorithmus basieren. Empfohlener Zeitrahm
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Experten
Überblick Smart Gold Digger ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor für XAUUSD, der mit einem fortschrittlichen Algorithmus aus einer Kombination von überverkauften/überkauften RSI-Niveaus und leistungsstarken Pin-Bar-Kerzenleuchter-Formationen hochwahrscheinliche Umkehr-Setups nutzt. Er wurde für moderne Trader entwickelt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit, was ihn ideal für Scalping, kurze Schwankungen und die Einhaltung der Pro
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experten
ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Katlego Moloto EA
Tumisho Katlego Leonard Moloto
Experten
Der Katlego Moloto EA ist ein einfach zu bedienender EA. Er handelt 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Der EA ist neu, aber es erzeugt Kapital wie Weltklasse-Bot. Der EA hat 6 Modi, die Sie je nach Ihrem Kontostand verwenden können. Wenn Sie ein Problem mit dem EA haben, rufen Sie mich an +27655977156 oder WhatsApp +27736400844. Wenn der EA 300 Verkäufe vor Dezember erreicht, werde ich einen kostenlosen EA für jeden, der ihn gekauft hat, codieren.
Argo Gold Edition MT5
Encho Enev
Experten
Hallo Trader! Ich stelle Ihnen Argo Gold Edition MT5 vor - einen Experten für den Goldhandel, der auf die Besonderheiten der Goldbewegungen auf den internationalen Märkten zugeschnitten ist. Die Grundlage seiner Logik ist, dass er profitablen Mustern folgt, die aus vergangenen Perioden stammen. Die mathematischen Algorithmen basieren auf der Korrelation zwischen den Werten der verwendeten Indikatoren und der entsprechenden Bewegung des Goldpreises. Der Experte ist auf der Grundlage der ARGO-Seri
GoldStorm
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
GoldStorm - Fortgeschrittener Algorithmus für den Goldhandel (XAU/USD) Nach intensiver Forschung, Programmierung und Tests wurde GoldStorm geschaffen - ein innovativer Expert Advisor (EA), der in MQL5 entwickelt wurde. Dieser fortschrittliche Handelsalgorithmus wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt und nutzt die Marktdynamik und Preisvolatilität vollständig aus. Wie funktioniert GoldStorm? GoldStorm verwendet eine Strategie, die auf präzisen schwebenden Aufträgen basiert. N
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experten
Goldmost - Präzisionshandel für XAUUSD Dieser EA implementiert eine Multi-Timeframe-Breakout-Strategie für XAUUSD, die kritische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus identifiziert, um Trades mit dynamischen SL/TP-Anpassungen und intelligenten Exit-Protokollen für ein optimiertes Risikomanagement durchzuführen. Die Parameter werden regelmäßig aktualisiert , um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Modell kontinuierlich an Stimmungssch
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experten
Machen Sie den Grid-Handel wieder sicher | Gebaut von einem Grid-Trader >> für Grid-Trader. Walkthrough Video <== Grid Rescue in 5 Minuten zum Laufen bringen   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue MT5 ist ein Risikomanagement-Hilfsprogramm MT5 EA (verwendet zusammen mit anderen Grid-Trading-Experten), die Ihnen helfen können, aggressive Grid / Averaging / Martingale Systeme mit überschaubar
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
The Market Beast MT5
Beatrice Bernard Mgaya
Experten
Expert Advisor (EA) Beschreibung: Multi-Währungshandel mit Nachrichtenfilter 1. Überblick: Der EA ist für den effizienten Handel mit mehreren Währungspaaren konzipiert. Er enthält einen robusten Nachrichtenfilter, um den Handel während einflussreicher Nachrichtenereignisse zu vermeiden. Er wurde gründlich mit FTMO-Daten getestet und ist für Prop-Firmen geeignet. 2. Hauptmerkmale: a. Handel mit mehreren Währungen: Der EA unterstützt den gleichzeitigen Handel mit verschiedenen Währungspaaren. Er
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
FRTScalping
Gianfranco Tanzi
1 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor ist unser neuestes Handelssystem und wurde für EURUSD und GBPUSD entwickelt. Dieser EA produziert gute Ergebnisse mit mittleren Spreads. Er eröffnet eine Markt-Order, die dem Markttrend folgt, und dann öffnet er Markt-Order mit verschiedenen Mengen an Lots, um alle Aufträge oder einzelne Aufträge mit kleinen Beträgen im Gewinn zu schließen. Zum Schließen von Geschäften verwendet er eine kumulierte Schließungsfunktion oder eine Schließungsfunktion für jedes eröffnete Geschäf
FREE
FRT PriceAction Lite
Gianfranco Tanzi
Experten
Dieser EA eröffnet Trades, wenn eine Trendumkehr auftritt. Die Trades werden normalerweise einzeln geschlossen. Wenn ein offener Handel wiederhergestellt werden muss, eröffnet der EA umgekehrte Handelsgeschäfte nach denselben Kriterien wie Standardaufträge. Dies ist die kostenlose und eingeschränkte Version von FRT PriceAction Pro. Ich schlage vor, diesen EA zunächst mit EURUSD auf M1 oder D1 auf einem ECN-Konto mit einem guten Leverage und niedrigem Spread + Kommissionen (nicht über 7 USD pro
FREE
NearTheMarket
Gianfranco Tanzi
Experten
NearTheMarket ist ein vollautomatischer Handels-EA mit ausgezeichneten Vorhersagekriterien für den Einstieg in den Markt. Zunächst eröffnet er Marktaufträge, Kauf oder Verkauf, mit einem vordefinierten Take Profit. Wenn nach einer bestimmten Zeit der Handel immer noch offen ist, löscht der Roboter den Take Profit und öffnet eine limitierte Order mit einer Menge, die einem Vielfachen der Lots der Marktorder entspricht. Die Aufgabe des Roboters besteht darin, den PayOffPrice (Durchschnittspreis de
FREE
MultiCurrencyCT
Gianfranco Tanzi
Experten
Nachfolgend finden Sie die Erklärung der vollständigen Version von MultiCurrencyCTX, die noch nicht veröffentlicht wurde. MultiCurrencyCTX Erläuterung der Strategie bis Version 1.331 MultiCurrencyCTX ist ein auf dem ADX-Indikator und dem DXY-Index des US-Dollars basierender Expert Advisor, der es ermöglicht, die Stärke des US-Dollars zu erkennen und daher Kauf- oder Verkaufsoperationen für die mit ihm korrelierenden Währungen durchzuführen. Der EA verwendet die folgenden Währungen für seine Han
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension