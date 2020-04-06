RetraceX Scalper MT5

Übersicht

RetraceX Scalper ist ein fortschrittlicher Pullback-Scalping-Bot, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzt, um hochwahrscheinliche Retracement-Einstiege zu identifizieren. Er gewährleistet eine präzise Handelsausführung mit minimalem Risiko und maximaler Belohnung, was ihn zu einem idealen Werkzeug für Händler macht, die sich auf schnelle Pullback-Gelegenheiten konzentrieren.





Hauptmerkmale

Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Identifiziert starke Marktzonen für präzise Handels-Setups.

Pullback-Einstiegs-Optimierung: Sucht nach Retracement-Einstiegen mit hoher Wahrscheinlichkeit, um die Rentabilität zu maximieren.

Multi-Paar-Kompatibilität: Funktioniert effizient mit jedem Währungspaar und XAU/USD (Gold).

Optimiert für mehrere Timeframes: Am besten geeignet für M5 & M15, aber anpassbar an andere Zeitrahmen.

Automatisierte Handelsausführung & Warnungen: Sorgt mit intelligenter Automatisierung für präzisen Handel in Echtzeit.

Ideal für Scalper: Entwickelt für Händler, die kurzfristige Rücksetzer ausnutzen.

Warum RetraceX Scalper wählen?

RetraceX Scalper wurde für Händler entwickelt, die hochpräzise Einstiege mit minimalem Risiko suchen. Durch die Nutzung der auf Unterstützung und Widerstand basierenden Pullback-Erkennung verschafft er Scalpern einen strategischen Vorteil in volatilen Marktbedingungen.