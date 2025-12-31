Inekk Gold

Inekk Gold ist ein spezialisiertes Handelssystem, das ausschließlich für den Goldhandel ( XAUUSD ) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf einer klassischen Trend-Scalping-Strategie, die an die hohe Volatilität des Edelmetalls angepasst ist.
Wichtigste Merkmale:
  • Strategie-Typ: Trend-Impuls-Scalping.
  • Arbeits-Zeitrahmen: H1 (1 Stunde).
  • Empfohlener Vermögenswert: XAUUSD (Gold).
  • Risikobegrenzung: Nur ein Auftrag auf dem Markt zur gleichen Zeit.
  • Sicherheit: Der Berater verwendet keine gefährlichen Money-Management-Methoden wie Martingale, Grid-Trading oder Averaging. Jeder Handel ist durch einen festen Stop-Loss und Take-Profit geschützt.
Einstiegsalgorithmus:
Der Berater konzentriert sich auf qualitative und nicht auf quantitative Einstiege. Er "spart" nicht mit der Eröffnung von Positionen und wartet auf ideale Bedingungen:
  1. Trend-Bestimmung: Mithilfe eingebauter Filter bestimmt der Roboter die Richtung des globalen Trends auf höheren Zeitskalen.
  2. Impuls-Einstieg: Der Einstieg in den Markt erfolgt im Moment eines starken Anstiegs der Volatilität (Impuls) in Richtung des Haupttrends nach einer kurzfristigen Konsolidierung.
  3. Rauschfilterung: Da das System auf einem Stundenchart (H1) arbeitet, wird das für Minutenintervalle typische Marktrauschen herausgefiltert, was die Genauigkeit der Signale erhöht.
Vorteile:
  • Geringe Depotbelastung: Das Fehlen von Rasterungen und Positionsakkumulationen macht Drawdowns überschaubar und vorhersehbar.
  • FIFO-konform: Geeignet für die Verwendung mit allen Brokern, einschließlich der in den USA regulierten Broker.
  • Einfach einzurichten: Optimierte Parameter sind bereits in den Code integriert; wählen Sie einfach die Losgröße oder das prozentuale Risiko pro Handel.
Technische Voraussetzungen:
  • Mindestguthaben: 100 $ (oder Gegenwert in Cents).
  • Kontotyp: ECN oder Raw Spread mit minimalem Spread für Gold.
  • Wir empfehlen die Verwendung von VPS für einen 24/5 ununterbrochenen Betrieb.
Inekk Gold ist eine zuverlässige Lösung für Händler, die einen konservativen Ansatz und eine klare Ausführungslogik ohne unnötiges Marktgetue bevorzugen.
Warnung: Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Bevor Sie den Expert Advisor auf einem Live-Konto verwenden, sollten Sie ihn auf einem Demokonto testen.

