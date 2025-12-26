GaoDong Gold Machine Gun MT5 EA
- Experten
- Zhengdong Gao
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 26 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
- Eine freundliche Erinnerung: Dies ist eine goldspezifische Version.
Neujahrsangebot: Rabatt für einen Monat, ursprünglich $800 pro Monat, jetzt $199. Das Angebot endet am 30. Januar 2026. Nach Ablauf der Aktion wird der Preis wieder auf $800 pro Monat zurückgesetzt.
GaoDong Machine Gun EA (MT5)
Produkteinführung
GaoDong Machine Gun EA v1.1 ist ein automatisiertes Hochgeschwindigkeitshandelssystem, das speziell für hochvolatile Marktumgebungen entwickelt wurde und mit der MetaTrader 5 (MT5)-Plattform kompatibel ist.
Dieses System konzentriert sich auf die Effizienz der Handelsausführung, die Risikokontrolle und die Stabilität, verlässt sich nicht auf traditionelle nachlaufende Indikatoren und legt den Schwerpunkt auf Echtzeit-Marktreaktionen und automatisierte Risikomanagementmechanismen.
Kernvorteile
⚡ Hochgeschwindigkeitsreaktion
- Optimiert für schnell schwankende Marktbedingungen
- Ermöglicht die rechtzeitige Teilnahme an aktiven Marktphasen
- Reduziert Opportunitätsverluste aufgrund von Latenzzeiten
🔁 Flexibler Handelsmechanismus
- Unterstützt multidirektionaleDirektionale Handelsszenarien
- Nicht auf eine einzige Positionsrichtung beschränkt
- Bewahrt die operative Flexibilität unter verschiedenen Marktbedingungen
🛡️ Vollständiges Risikomanagement-System
- Jeder Handel ist durch Risikokontrolle geschützt
- Unterstützt dynamischen Schutz von bestehenden Gewinnen
- Begrenzt effektiv einmalige und periodische Drawdowns
⚙️ Hochgradig konfigurierbar
- Schlüsselparameter können frei eingestellt werden
- Anpassbar an unterschiedliche Kapitalgrößen
- Anpassbar an individuelle Risikopräferenzen
🖥️ Live Trading Benutzer-Benutzerfreundliches Design
- Kompatibel mit MT5 Official VPS
- Geeignet für 24/7 Betrieb
- Stabile Struktur, geringer langfristiger Betriebsdruck
Anwendbare Szenarien
✔ Hochvolatile Handelsinstrumente
✔ Automatisierte Handelsnutzer
✔ Wunsch, menschliche Eingriffe zu minimieren
✔ Priorisierung von Risikokontrolle und Ausführungsstabilität
✔ Bedarf an einem EA, der langfristig laufen kann
Nicht geeignet für:
✖ Benutzer, die "hohe Einzelhandelsgewinne" anstreben
✖ Diejenigen, die normale Drawdowns nicht akzeptieren können
✖ Diejenigen, die nicht bereit sind, Parameter zu testen und zu optimieren
✖ Diejenigen, die völlig risikofrei handeln wollen
Empfohlene Betriebsumgebung:
- Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
- Empfohlener Zeitrahmen: M1
- VPS: Empfohlener offizieller MT5 VPS oder stabiler VPS mit niedriger Latenz
- Es wird empfohlen, zunächst in einer Demo- oder Small-Capital-Umgebung zu testen.
Version Beschreibung:
v3.0
- Weiter verbesserte Stabilität
- Optimierte Ausführungseffizienz
- Verbessertes Risikokontrollmodul
- Näher an der Live-Handelsumgebung
Risikowarnung:
Automatisierter Handel birgt Marktrisiken.
Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
Bitte verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie es vollständig verstanden und getestet haben.
✅ Wichtiger Hinweis
Diese Produktbeschreibung zeigt, offenbart oder impliziert keine spezifischen Transaktionslogik- oder Algorithmusdetails.
Alle Kernmechanismen sind geschützte Technologie des Entwicklers.