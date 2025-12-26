GaoDong Gold Machine Gun MT5 EA

  • Eine freundliche Erinnerung: Dies ist eine goldspezifische Version.

Neujahrsangebot: Rabatt für einen Monat, ursprünglich $800 pro Monat, jetzt $199. Das Angebot endet am 30. Januar 2026. Nach Ablauf der Aktion wird der Preis wieder auf $800 pro Monat zurückgesetzt.

GaoDong Machine Gun EA (MT5)


Produkteinführung

GaoDong Machine Gun EA v1.1 ist ein automatisiertes Hochgeschwindigkeitshandelssystem, das speziell für hochvolatile Marktumgebungen entwickelt wurde und mit der MetaTrader 5 (MT5)-Plattform kompatibel ist.

Dieses System konzentriert sich auf die Effizienz der Handelsausführung, die Risikokontrolle und die Stabilität, verlässt sich nicht auf traditionelle nachlaufende Indikatoren und legt den Schwerpunkt auf Echtzeit-Marktreaktionen und automatisierte Risikomanagementmechanismen.



Kernvorteile

⚡ Hochgeschwindigkeitsreaktion

- Optimiert für schnell schwankende Marktbedingungen

- Ermöglicht die rechtzeitige Teilnahme an aktiven Marktphasen

- Reduziert Opportunitätsverluste aufgrund von Latenzzeiten



🔁 Flexibler Handelsmechanismus

- Unterstützt multidirektionaleDirektionale Handelsszenarien

- Nicht auf eine einzige Positionsrichtung beschränkt

- Bewahrt die operative Flexibilität unter verschiedenen Marktbedingungen



🛡️ Vollständiges Risikomanagement-System

- Jeder Handel ist durch Risikokontrolle geschützt

- Unterstützt dynamischen Schutz von bestehenden Gewinnen

- Begrenzt effektiv einmalige und periodische Drawdowns



⚙️ Hochgradig konfigurierbar

- Schlüsselparameter können frei eingestellt werden

- Anpassbar an unterschiedliche Kapitalgrößen

- Anpassbar an individuelle Risikopräferenzen



🖥️ Live Trading Benutzer-Benutzerfreundliches Design

- Kompatibel mit MT5 Official VPS

- Geeignet für 24/7 Betrieb

- Stabile Struktur, geringer langfristiger Betriebsdruck


Anwendbare Szenarien

✔ Hochvolatile Handelsinstrumente

✔ Automatisierte Handelsnutzer

✔ Wunsch, menschliche Eingriffe zu minimieren

✔ Priorisierung von Risikokontrolle und Ausführungsstabilität

✔ Bedarf an einem EA, der langfristig laufen kann


Nicht geeignet für:

✖ Benutzer, die "hohe Einzelhandelsgewinne" anstreben

✖ Diejenigen, die normale Drawdowns nicht akzeptieren können

✖ Diejenigen, die nicht bereit sind, Parameter zu testen und zu optimieren

✖ Diejenigen, die völlig risikofrei handeln wollen


Empfohlene Betriebsumgebung:

- Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

- Empfohlener Zeitrahmen: M1

- VPS: Empfohlener offizieller MT5 VPS oder stabiler VPS mit niedriger Latenz

- Es wird empfohlen, zunächst in einer Demo- oder Small-Capital-Umgebung zu testen.


Version Beschreibung:

v3.0

- Weiter verbesserte Stabilität

- Optimierte Ausführungseffizienz

- Verbessertes Risikokontrollmodul

- Näher an der Live-Handelsumgebung


Risikowarnung:

Automatisierter Handel birgt Marktrisiken.

Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

Bitte verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie es vollständig verstanden und getestet haben.



✅ Wichtiger Hinweis

Diese Produktbeschreibung zeigt, offenbart oder impliziert keine spezifischen Transaktionslogik- oder Algorithmusdetails.

Alle Kernmechanismen sind geschützte Technologie des Entwicklers.

