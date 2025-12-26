GaoDong Gold Machine Gun MT5 EA

Eine freundliche Erinnerung: Dies ist eine goldspezifische Version.

Neujahrsangebot: Rabatt für einen Monat, ursprünglich $800 pro Monat, jetzt $199. Das Angebot endet am 30. Januar 2026. Nach Ablauf der Aktion wird der Preis wieder auf $800 pro Monat zurückgesetzt.

GaoDong Machine Gun EA (MT5)



⸻

Produkteinführung



GaoDong Machine Gun EA v1.1 ist ein automatisiertes Hochgeschwindigkeitshandelssystem, das speziell für hochvolatile Marktumgebungen entwickelt wurde und mit der MetaTrader 5 (MT5)-Plattform kompatibel ist.



Dieses System konzentriert sich auf die Effizienz der Handelsausführung, die Risikokontrolle und die Stabilität, verlässt sich nicht auf traditionelle nachlaufende Indikatoren und legt den Schwerpunkt auf Echtzeit-Marktreaktionen und automatisierte Risikomanagementmechanismen.



⸻



Kernvorteile



⚡ Hochgeschwindigkeitsreaktion



- Optimiert für schnell schwankende Marktbedingungen



- Ermöglicht die rechtzeitige Teilnahme an aktiven Marktphasen



- Reduziert Opportunitätsverluste aufgrund von Latenzzeiten



⸻



🔁 Flexibler Handelsmechanismus



- Unterstützt multidirektionaleDirektionale Handelsszenarien



- Nicht auf eine einzige Positionsrichtung beschränkt



- Bewahrt die operative Flexibilität unter verschiedenen Marktbedingungen



⸻



🛡️ Vollständiges Risikomanagement-System



- Jeder Handel ist durch Risikokontrolle geschützt



- Unterstützt dynamischen Schutz von bestehenden Gewinnen



- Begrenzt effektiv einmalige und periodische Drawdowns



⸻



⚙️ Hochgradig konfigurierbar



- Schlüsselparameter können frei eingestellt werden



- Anpassbar an unterschiedliche Kapitalgrößen



- Anpassbar an individuelle Risikopräferenzen



⸻



🖥️ Live Trading Benutzer-Benutzerfreundliches Design



- Kompatibel mit MT5 Official VPS



- Geeignet für 24/7 Betrieb



- Stabile Struktur, geringer langfristiger Betriebsdruck



⸻

Anwendbare Szenarien



✔ Hochvolatile Handelsinstrumente



✔ Automatisierte Handelsnutzer



✔ Wunsch, menschliche Eingriffe zu minimieren



✔ Priorisierung von Risikokontrolle und Ausführungsstabilität



✔ Bedarf an einem EA, der langfristig laufen kann



⸻

Nicht geeignet für:



✖ Benutzer, die "hohe Einzelhandelsgewinne" anstreben



✖ Diejenigen, die normale Drawdowns nicht akzeptieren können



✖ Diejenigen, die nicht bereit sind, Parameter zu testen und zu optimieren



✖ Diejenigen, die völlig risikofrei handeln wollen



⸻

Empfohlene Betriebsumgebung:



- Plattform: MetaTrader 5 (MT5)



- Empfohlener Zeitrahmen: M1



- VPS: Empfohlener offizieller MT5 VPS oder stabiler VPS mit niedriger Latenz



- Es wird empfohlen, zunächst in einer Demo- oder Small-Capital-Umgebung zu testen.



⸻

Version Beschreibung:



v3.0



- Weiter verbesserte Stabilität



- Optimierte Ausführungseffizienz



- Verbessertes Risikokontrollmodul



- Näher an der Live-Handelsumgebung



⸻

Risikowarnung:



Automatisierter Handel birgt Marktrisiken.



Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.



Bitte verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie es vollständig verstanden und getestet haben.



⸻



✅ Wichtiger Hinweis



Diese Produktbeschreibung zeigt, offenbart oder impliziert keine spezifischen Transaktionslogik- oder Algorithmusdetails.



Alle Kernmechanismen sind geschützte Technologie des Entwicklers.