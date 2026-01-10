Pivot Scalper X
- Experten
- Kuldeep Pradeep Nikam
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Produktübersicht
PIVOT SCALPER X ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine Pivot-basierte Scalping-Methode implementiert.
Das System analysiert das Kursverhalten um die täglichen Pivot-Levels und führt kurzfristige Trades auf Basis der Mean-Reversion-Logik aus.
Der EA ist für den Betrieb mit:
-
Eine offene Position zur gleichen Zeit
-
Vordefinierte Stop-Loss und Take-Profit Levels
-
Keine Martingale-, Grid- oder Averaging-Down-Techniken
Alle Trades werden nach strengen regelbasierten Bedingungen ausgeführt.
Strategie-Logik
Das Handelssystem basiert auf klassischen Konzepten der technischen Analyse.
Pivot Point Framework
Der EA berechnet die täglichen Pivot Levels (PP, R1, R2, R3, S1, S2, S3) mit Hilfe von Standardformeln, die von den Höchst-, Tiefst- und Schlusskursen des Vortages abgeleitet werden.
Preisreaktionszonen
Trades werden in Betracht gezogen, wenn der Preis die Pivot-Levels erreicht oder sich ihnen nähert und Anzeichen für eine kurzfristige Erschöpfung oder Umkehr auf der Grundlage der Preisbewegung zeigt.
Mean-Reversion-Modell
Die Strategie geht davon aus, dass der Kurs nach dem Erreichen von Pivot-Grenzen häufig zum Gleichgewicht zurückkehrt, und zielt darauf ab, diese Korrekturbewegungen zu erfassen.
Bestätigungsfilter
Ein momentumbasierter Oszillator (BH Ergodic Filter) wird verwendet, um den Zeitpunkt einer möglichen Umkehr zu bestätigen.
Ausführungsregeln
-
Es kann immer nur ein Trade aktiv sein
-
Jeder Handel wird mit einem vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit platziert
Risiko-Management
Der EA enthält mehrere Schutzmechanismen:
-
Fester Stop-Loss für jeden Handel
-
Take-Profit ausgerichtet an Pivot-basierten Zielen
-
Nur eine offene Position zur gleichen Zeit
-
Tägliches Handelslimit
-
Spread-Filter zur Vermeidung ungünstiger Marktbedingungen
-
Keine Lot-Multiplikation oder progressive Positionsgrößenbestimmung
-
Überprüfung der Margin vor Auftragserteilung
Alle Risikoparameter sind vom Benutzer konfigurierbar.
Zusammenfassung des Backtests
Die folgenden Ergebnisse wurden im MetaTrader 5 Strategy Tester mit 100% historischer Datenqualität generiert.
Test-Konfiguration
-
Symbol: EURUSD
-
Testzeitraum: Dezember 2025 - Januar 2026
-
Anfängliche Einlage: 100 USD
Leistungsstatistik
-
Gesamtnettogewinn: 45,22 USD
-
Bruttogewinn: 90.67 USD
-
Bruttoverlust: -45.45 USD
-
Gewinn-Faktor: 1.99
-
Erholungsfaktor: 4.57
-
Sharpe-Verhältnis: 10,39
-
Erwartete Auszahlung: 0.48
-
Trades insgesamt: 95
-
Gewonnene Trades: 75.79%
-
Verlorene Trades: 24,21%
-
Maximum Equity Drawdown: 9.50%
-
Maximaler Saldoabzug: 5.33%
-
Qualität der Historie: 100%
Die Aktienkurve während des Testzeitraums zeigt kontrollierte Dradowns und eine stabile Handelsverteilung.
Für wen dieser EA geeignet ist
Dieser Expert Advisor ist für Trader gedacht, die:
-
systematischen, regelbasierten Handel bevorzugen
-
Pivot-basierte technische Strategien verwenden
-
risikoreiche Positionsmanagement-Methoden vermeiden möchten
-
die Grenzen des historischen Testens verstehen
-
mit dem automatisierten Handel und einer angemessenen Risikokontrolle vertraut sind
Plattform-Anforderungen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Getestetes Symbol: EURUSD
-
Zeitrahmen: Funktioniert auf M5
-
Konto-Typ: Hedging unterstützt
-
Mindest-Einzahlung: Abhängig von der gewählten Losgröße und der Maklermarge
-
VPS: Empfohlen für kontinuierlichen Betrieb
-
Broker-Konditionen: Niedriger Spread und schnelle Ausführung empfohlen
Wichtiger Risikohinweis
Der Handel mit Devisen und CFDs birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit, sei es durch Backtesting oder Demohandel, ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Die Backtesting-Ergebnisse basieren auf historischen Daten unter bestimmten Marktbedingungen. Die Performance beim Live-Handel kann aufgrund von Spreads, Slippage, Ausführungsqualität und verändertem Marktverhalten abweichen.
Bevor Sie diesen Expert Advisor auf einem Live-Konto einsetzen, empfehlen wir Ihnen, ihn auf einem Demokonto zu testen. Handeln Sie nur mit Mitteln, die Sie sich leisten können, zu verlieren. Diese Software ist ein technisches Handelsinstrument und stellt keine Finanzberatung dar.