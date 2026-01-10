Produktübersicht

PIVOT SCALPER X ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine Pivot-basierte Scalping-Methode implementiert.

Das System analysiert das Kursverhalten um die täglichen Pivot-Levels und führt kurzfristige Trades auf Basis der Mean-Reversion-Logik aus.

Der EA ist für den Betrieb mit:

Eine offene Position zur gleichen Zeit

Vordefinierte Stop-Loss und Take-Profit Levels

Keine Martingale-, Grid- oder Averaging-Down-Techniken

Alle Trades werden nach strengen regelbasierten Bedingungen ausgeführt.

Strategie-Logik

Das Handelssystem basiert auf klassischen Konzepten der technischen Analyse.

Pivot Point Framework

Der EA berechnet die täglichen Pivot Levels (PP, R1, R2, R3, S1, S2, S3) mit Hilfe von Standardformeln, die von den Höchst-, Tiefst- und Schlusskursen des Vortages abgeleitet werden.

Preisreaktionszonen

Trades werden in Betracht gezogen, wenn der Preis die Pivot-Levels erreicht oder sich ihnen nähert und Anzeichen für eine kurzfristige Erschöpfung oder Umkehr auf der Grundlage der Preisbewegung zeigt.

Mean-Reversion-Modell

Die Strategie geht davon aus, dass der Kurs nach dem Erreichen von Pivot-Grenzen häufig zum Gleichgewicht zurückkehrt, und zielt darauf ab, diese Korrekturbewegungen zu erfassen.

Bestätigungsfilter

Ein momentumbasierter Oszillator (BH Ergodic Filter) wird verwendet, um den Zeitpunkt einer möglichen Umkehr zu bestätigen.

Ausführungsregeln

Es kann immer nur ein Trade aktiv sein

Jeder Handel wird mit einem vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit platziert

Risiko-Management

Der EA enthält mehrere Schutzmechanismen:

Fester Stop-Loss für jeden Handel

Take-Profit ausgerichtet an Pivot-basierten Zielen

Nur eine offene Position zur gleichen Zeit

Tägliches Handelslimit

Spread-Filter zur Vermeidung ungünstiger Marktbedingungen

Keine Lot-Multiplikation oder progressive Positionsgrößenbestimmung

Überprüfung der Margin vor Auftragserteilung

Alle Risikoparameter sind vom Benutzer konfigurierbar.

Zusammenfassung des Backtests

Die folgenden Ergebnisse wurden im MetaTrader 5 Strategy Tester mit 100% historischer Datenqualität generiert.

Test-Konfiguration

Symbol: EURUSD

Testzeitraum: Dezember 2025 - Januar 2026

Anfängliche Einlage: 100 USD

Leistungsstatistik

Gesamtnettogewinn: 45,22 USD

Bruttogewinn: 90.67 USD

Bruttoverlust: -45.45 USD

Gewinn-Faktor: 1.99

Erholungsfaktor: 4.57

Sharpe-Verhältnis: 10,39

Erwartete Auszahlung: 0.48

Trades insgesamt: 95

Gewonnene Trades: 75.79%

Verlorene Trades: 24,21%

Maximum Equity Drawdown: 9.50%

Maximaler Saldoabzug: 5.33%

Qualität der Historie: 100%

Die Aktienkurve während des Testzeitraums zeigt kontrollierte Dradowns und eine stabile Handelsverteilung.

Für wen dieser EA geeignet ist

Dieser Expert Advisor ist für Trader gedacht, die:

systematischen, regelbasierten Handel bevorzugen

Pivot-basierte technische Strategien verwenden

risikoreiche Positionsmanagement-Methoden vermeiden möchten

die Grenzen des historischen Testens verstehen

mit dem automatisierten Handel und einer angemessenen Risikokontrolle vertraut sind

Plattform-Anforderungen

Plattform: MetaTrader 5

Getestetes Symbol: EURUSD

Zeitrahmen: Funktioniert auf M5

Konto-Typ: Hedging unterstützt

Mindest-Einzahlung: Abhängig von der gewählten Losgröße und der Maklermarge

VPS: Empfohlen für kontinuierlichen Betrieb

Broker-Konditionen: Niedriger Spread und schnelle Ausführung empfohlen

Wichtiger Risikohinweis

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit, sei es durch Backtesting oder Demohandel, ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die Backtesting-Ergebnisse basieren auf historischen Daten unter bestimmten Marktbedingungen. Die Performance beim Live-Handel kann aufgrund von Spreads, Slippage, Ausführungsqualität und verändertem Marktverhalten abweichen.

Bevor Sie diesen Expert Advisor auf einem Live-Konto einsetzen, empfehlen wir Ihnen, ihn auf einem Demokonto zu testen. Handeln Sie nur mit Mitteln, die Sie sich leisten können, zu verlieren. Diese Software ist ein technisches Handelsinstrument und stellt keine Finanzberatung dar.



