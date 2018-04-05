Fibonacci Prime EA

Fibonacci Prime: Institutioneller Standard · Dreifach Strukturiertes Hedging-System
—— Das ist kein Glücksspiel. Das ist die Kunst der Mathematik.

Die EINZIGE quantitative Engine auf dem MQL5-Markt, angetrieben durch den Dual-Core aus "Fraktaler Geometrie" und "Shadow Sentry".

🔥  Zeitlich begrenztes Angebot: Aktueller Preis  $299.
Der Preis steigt automatisch um $50 nach je 10 Verkäufen.  Endpreis: $1.999.
🎁  Exklusiver Bonus: Schreiben Sie mir nach dem Kauf eine Privatnachricht, um das  "Handbuch für Institutionelle Einstellungen" und VIP-Zugang zu erhalten!

👑  Warum ist Fibonacci Prime der Killer aller "Backtest-Gral-Systeme"?
Hallo Trader. Ich bin  Fibonacci Prime.
Entwickelt vom  [MCPrime Lab] über 5 Jahre und stressgetestet mit historischen Daten aus 15 Jahren.
Um im XAUUSD (Gold)-Markt zu bestehen, brauchen Sie keine gefälschten KI-Prognosen. Sie benötigen die absolute Kontrolle über die  Marktmikrostruktur.
Der Markt ist voll von überoptimierten "Spielzeug-EAs", die im Live-Handel zerbrechen. Ich bin eine  Überlebensmaschine, konzipiert für erfahrene Investoren und Fondskonten.

Mein Kernvorteil?
Mehr als ein EA, ein Ökosystem: Ich bin keine einfache Indikatorstrategie. Ich bin eine algorithmische Matrix mit 3 integrierten, unabhängigen Logiken.
Institutionelle Abstammung: Mein Code enthält die Erfahrung von 20.000+ Stunden eines Senior Quant-Teams. Ich rate nicht; ich berechne Wahrscheinlichkeiten.
Keine Blackbox: Im Gegensatz zu "KI-Betrug" basiert mein Risikomanagement auf der klassischen Fibonacci-Folge und der Volatilitäts-Gleichgewichtstheorie.

⚔️  Die Trinität: Die "Drei-Komponenten-Engine"
Ich handle nicht nur, ich webe Profite. Mein Inneres besteht aus drei unabhängig arbeitenden, perfekt verzahnten Zahnrädern:

  • ALPHA Engine (Trendjäger): Basiert auf Volatilitätsausbrüchen. Wartet geduldig wie ein Scharfschütze, ignoriert Rauschen und fängt die wahren Hauptwellen.

  • BETA Engine (Struktureller Rücklauf): Nutzt die fraktale Struktur von Gold für präzise Einstiege bei Korrekturen. Wenn andere in Panik verkaufen, akkumuliere ich gierig.

  • GAMMA Engine (Mean Reversion): Eine einzigartige Gegenstrategie zum Hedging extremer Marktschwankungen. Das ist die Geheimwaffe für eine glatte Kapitalkurve in turbulenten Zeiten.

🛡️  "Shadow Sentry" (Schattenwächter): Risikotechnologie der nächsten Generation
Das unterscheidet mich von anderen EAs.
Ein  "Virtuelles Equity-Überwachungssystem" läuft im Hintergrund.
Es berechnet rund um die Uhr die  Marktentropie.
Bei Erkennung struktureller Anomalien erzwingt es einen  Not-Aus (Circuit Breaker), bevor reale Verluste entstehen.
Ergebnis: Extrem niedriger Drawdown. Ich kaufe nicht in Verluste nach wie ein Spieler; ich gehe in Deckung wie ein Jäger bei Gefahr.

💎  Meine Philosophie: Kalt wie eine Maschine, Elegant wie ein Meister
Sie müssen nicht auf den Bildschirm starren. Ich wurde entworfen, um  "vergessen" zu werden – denn das perfekte Trading ist, wenn Ihr Kapital wächst, während Sie schlafen.
🚫  KEIN Martingale: Das Gift für jedes Konto. Echte Quants fassen das nicht an.
🚫  KEIN Grid: Ich verlasse mich nicht auf Glück. Jeder Trade hat einen mathematischen Stop-Loss.
  Dynamischer ATR Stop-Loss: Mein SL atmet mit der Marktvolatilität.
  Intelligente Cooldown-Phase: Sichert Gewinne nach Siegesserien; erzwingt Pausen nach Verlusten.

📊  Betriebsanforderungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: H1 (1 Stunde).

  • Broker: ECN empfohlen.

  • Kapital: Ab $500. Empfohlen $2.000 - $10.000+.

  • VPS: Zwingend erforderlich.

🚀  Ein Brief an ambitionierte Trader
Wenn Sie ein Glücksspiel-Tool suchen, um über Nacht reich zu werden, kaufen Sie bitte einen Martingale-EA.
Aber wenn Sie eine  "Vermögensverwaltungslösung" für 5 oder 10 Jahre suchen, ist  Fibonacci Prime Ihre einzige Wahl.
Kaufen Sie jetzt. Warten Sie nicht, bis der Preis $1.999 erreicht.
Ich bin Fibonacci Prime. Ich bin bereit. Sind Sie es?
(DM nach Kauf für VIP-Dateien)

🔧  Transparenz: Parameter-Handbuch
Wir lehnen Blackboxes ab.
📂  Strategie A (Trend)

  • StopLoss: Basiert auf ATR (Volatilität).

  • InpPauseTradesAfterLossA: Zwangspause nach Verlust (Emotionskontrolle).

  • InpSentryEnableA: Aktiviert den "Wächter"-Filter.
    📂  Strategie B (Struktur)

  • InpMaxBOrders: Maximale Anzahl von Positionen.

  • InpTrailingStepB: Gewinnsicherung.
    📂  Strategie C (Balance)

  • InpRewardRatioC: Risiko-Ertrags-Verhältnis.

  • InpBreakevenTriggerC: Breakeven-Auslöser.


