Fibonacci Prime EA
- Experten
- Xiao Hui Guan
- Version: 1.3
- Aktivierungen: 10
Fibonacci Prime: Institutioneller Standard · Dreifach Strukturiertes Hedging-System
—— Das ist kein Glücksspiel. Das ist die Kunst der Mathematik.
Die EINZIGE quantitative Engine auf dem MQL5-Markt, angetrieben durch den Dual-Core aus "Fraktaler Geometrie" und "Shadow Sentry".
👑 Warum ist Fibonacci Prime der Killer aller "Backtest-Gral-Systeme"?
Hallo Trader. Ich bin Fibonacci Prime.
Entwickelt vom [MCPrime Lab] über 5 Jahre und stressgetestet mit historischen Daten aus 15 Jahren.
Um im XAUUSD (Gold)-Markt zu bestehen, brauchen Sie keine gefälschten KI-Prognosen. Sie benötigen die absolute Kontrolle über die Marktmikrostruktur.
Der Markt ist voll von überoptimierten "Spielzeug-EAs", die im Live-Handel zerbrechen. Ich bin eine Überlebensmaschine, konzipiert für erfahrene Investoren und Fondskonten.
Mein Kernvorteil?
Mehr als ein EA, ein Ökosystem: Ich bin keine einfache Indikatorstrategie. Ich bin eine algorithmische Matrix mit 3 integrierten, unabhängigen Logiken.
Institutionelle Abstammung: Mein Code enthält die Erfahrung von 20.000+ Stunden eines Senior Quant-Teams. Ich rate nicht; ich berechne Wahrscheinlichkeiten.
Keine Blackbox: Im Gegensatz zu "KI-Betrug" basiert mein Risikomanagement auf der klassischen Fibonacci-Folge und der Volatilitäts-Gleichgewichtstheorie.
⚔️ Die Trinität: Die "Drei-Komponenten-Engine"
Ich handle nicht nur, ich webe Profite. Mein Inneres besteht aus drei unabhängig arbeitenden, perfekt verzahnten Zahnrädern:
-
ALPHA Engine (Trendjäger): Basiert auf Volatilitätsausbrüchen. Wartet geduldig wie ein Scharfschütze, ignoriert Rauschen und fängt die wahren Hauptwellen.
-
BETA Engine (Struktureller Rücklauf): Nutzt die fraktale Struktur von Gold für präzise Einstiege bei Korrekturen. Wenn andere in Panik verkaufen, akkumuliere ich gierig.
-
GAMMA Engine (Mean Reversion): Eine einzigartige Gegenstrategie zum Hedging extremer Marktschwankungen. Das ist die Geheimwaffe für eine glatte Kapitalkurve in turbulenten Zeiten.
🛡️ "Shadow Sentry" (Schattenwächter): Risikotechnologie der nächsten Generation
Das unterscheidet mich von anderen EAs.
Ein "Virtuelles Equity-Überwachungssystem" läuft im Hintergrund.
Es berechnet rund um die Uhr die Marktentropie.
Bei Erkennung struktureller Anomalien erzwingt es einen Not-Aus (Circuit Breaker), bevor reale Verluste entstehen.
Ergebnis: Extrem niedriger Drawdown. Ich kaufe nicht in Verluste nach wie ein Spieler; ich gehe in Deckung wie ein Jäger bei Gefahr.
💎 Meine Philosophie: Kalt wie eine Maschine, Elegant wie ein Meister
Sie müssen nicht auf den Bildschirm starren. Ich wurde entworfen, um "vergessen" zu werden – denn das perfekte Trading ist, wenn Ihr Kapital wächst, während Sie schlafen.
🚫 KEIN Martingale: Das Gift für jedes Konto. Echte Quants fassen das nicht an.
🚫 KEIN Grid: Ich verlasse mich nicht auf Glück. Jeder Trade hat einen mathematischen Stop-Loss.
✅ Dynamischer ATR Stop-Loss: Mein SL atmet mit der Marktvolatilität.
✅ Intelligente Cooldown-Phase: Sichert Gewinne nach Siegesserien; erzwingt Pausen nach Verlusten.
📊 Betriebsanforderungen
-
Symbol: XAUUSD (Gold).
-
Zeitrahmen: H1 (1 Stunde).
-
Broker: ECN empfohlen.
-
Kapital: Ab $500. Empfohlen $2.000 - $10.000+.
-
VPS: Zwingend erforderlich.
🚀 Ein Brief an ambitionierte Trader
Wenn Sie ein Glücksspiel-Tool suchen, um über Nacht reich zu werden, kaufen Sie bitte einen Martingale-EA.
Aber wenn Sie eine "Vermögensverwaltungslösung" für 5 oder 10 Jahre suchen, ist Fibonacci Prime Ihre einzige Wahl.
🔧 Transparenz: Parameter-Handbuch
Wir lehnen Blackboxes ab.
📂 Strategie A (Trend)
-
StopLoss: Basiert auf ATR (Volatilität).
-
InpPauseTradesAfterLossA: Zwangspause nach Verlust (Emotionskontrolle).
-
InpSentryEnableA: Aktiviert den "Wächter"-Filter.
📂 Strategie B (Struktur)
-
InpMaxBOrders: Maximale Anzahl von Positionen.
-
InpTrailingStepB: Gewinnsicherung.
📂 Strategie C (Balance)
-
InpRewardRatioC: Risiko-Ertrags-Verhältnis.
-
InpBreakevenTriggerC: Breakeven-Auslöser.