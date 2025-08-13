HedgeGrid EA

Nutzen Sie die Vorteile von intelligentem Hedging und präzisen Pending Orders mit HedgeGrid Pro!

Dieser Expert Advisor wurde für Trader entwickelt, die eine flexible Risikokontrolle und einen adaptiven Markteintritt wünschen, ohne an den Bildschirm gebunden zu sein.

⚙ Hauptmerkmale:

🔄 True Hedging Support - Handeln Sie in beide Richtungen, um Risiken auszugleichen und Gewinnchancen zu nutzen.

⏳ Erweiterte Pending Orders - Setzen Sie Buy Stop-, Sell Stop-, Buy Limit- und Sell Limit-Orders mit vollständig anpassbaren Parametern.

🛡 Dynamisches Risikomanagement - Einstellbare Losgröße, Stop Loss und Take Profit für jeden Auftragstyp.

🎯 Smart Grid Placement - Platziert automatisch eine Folge von Pending Orders in berechneten Preisintervallen.

📈 Trend & Range Friendly - Arbeitet effektiv in trendigen Märkten oder Seitwärtsbedingungen.

🕒 Zeitbasierte Orderaktivierung - Planen Sie Ihre schwebenden Orders für wichtige Marktsitzungen oder Nachrichtenereignisse.

🔔 Echtzeit-Benachrichtigungen - Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über Orderplatzierungen, -änderungen und -ausführungen.

🚀 Warum HedgeGrid Pro wählen?

Dieser EA kombiniert die Stabilität des Hedgings mit der Präzision von schwebenden Aufträgen und stellt sicher, dass Sie nie ein profitables Setup verpassen, während Sie Ihr Risiko unter Kontrolle halten. Egal, ob Sie mit Devisen, Rohstoffen oder Indizes handeln, HedgeGrid Pro passt sich Ihrer Strategie an.



