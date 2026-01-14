Gold Champion EA
- Experten
- Kuldeep Pradeep Nikam
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
RSI-gestütztes Grid-Handelssystem mit fortschrittlichem Margin-Schutz und Netting-Sicherheit
Champion Grid EA ist ein professionell entwickeltes Grid-basiertes Handelssystem, das die RSI-Momentum-Logik mit intelligentem Positionsmanagement und mehrschichtigen Risikokontrollen kombiniert. Champion Grid wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Sicherheit, Transparenz und Broker-konforme Ausführung legen und passt sich an unterschiedliche Marktbedingungen an, wobei der Kapitalschutz im Vordergrund steht.
Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der eine strukturierte Automatisierung sucht, oder ein erfahrener Händler, der ein diversifiziertes Portfolio aufbaut, Champion Grid EA bietet eine konsistente Logik, ein konfigurierbares Verhalten und eine Ausführung in Produktionsqualität.
Strategie-Übersicht
Champion Grid EA arbeitet nach einem klaren und regelbasierten Marktkonzept:
Momentum-Ausschöpfung + strukturierte Grid-Positionierung.
Der EA versucht nicht, die Zukunft vorherzusagen. Stattdessen reagiert er auf vordefinierte Marktbedingungen mit deterministischer Logik.
Wie er funktioniert
Der EA überwacht kontinuierlich den Relative Strength Index (RSI), um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu erkennen. Wenn eine potenzielle Momentum-Umkehrzone identifiziert wird, setzt er ein strukturiertes Raster aus schwebenden Aufträgen in die erwartete Richtung ein.
Einstiegs-Philosophie
- Überkaufte Bedingung: Wenn der RSI unter den definierten Schwellenwert fällt, bereitet sich der EA auf ein bullisches Momentum vor und platziert Buy Stop-Orders über dem aktuellen Kurs
- Überkaufter Zustand: Wenn der RSI über den Schwellenwert steigt, bereitet sich der EA auf ein bärisches Momentum vor und platziert Verkaufs-Stopp-Aufträge unterhalb des aktuellen Kurses
- Multi-Level Distribution: Anstatt sich auf einen einzigen Einstieg zu verlassen, verteilt der EA die Einstiege auf mehrere Kursniveaus, um das Timing-Risiko zu reduzieren.
Ausstiegs-Philosophie
- One-Directional Trailing Stop: Bewegt sich nur in die vorteilhafte Richtung und zieht sich niemals zurück
- Grid Take Profit: Schließt gruppierte Positionen, sobald der kombinierte Gewinn das Ziel erreicht
- Drawdown Protection: Schließt Positionen automatisch, wenn vordefinierte Drawdown-Grenzen überschritten werden
Grid-Modi
Erholungsmodus
Fügt Positionen in definierten Intervallen hinzu, wenn sich der Preis gegen den ursprünglichen Einstieg bewegt, mit kontrollierter Lot-Skalierung.
Ausbruchsmodus
Platziert schwebende Orders oberhalb und unterhalb des aktuellen Kurses, um direktionale Ausdehnungen zu erfassen.
Hybrider Modus
Kombiniert RSI-Directional Bias mit strukturierter Grid-Positionierung für trendgerichtete Grid-Entrys.
Hauptmerkmale
Zentrale Handelslogik
RSI-Signale (basierend auf geschlossenen Bars)
✅ Tick-basierte Ausführung
✅ Multi-Level-Grid-Entrys
✅ Ein direktionaler Trailing-Stop
Risikomanagement-System
Champion Grid EA verfügt über eine fünfschichtige Sicherheitsarchitektur, die ein unkontrolliertes Engagement verhindern soll.
Schicht 1: Lot-Kontrolle
- Fester Lot-Modus
- Risiko-Prozent-Modus
- Automatisch symbolangepasster Modus
Schicht 2: Symbol-basierte Skalierung
Die Losgrößen werden automatisch auf der Grundlage der Margin-Anforderungen des Instruments angepasst:
- Devisenpaare: 100%
- Gold (XAUUSD): 10%
- Silber (XAGUSD): 20%
- Indizes: 30%
- Energie: 25%
- Kryptowährungen: 5%
Ebene 3: Margin-Schutz
- Pre-Trade Margin-Validierung mit OrderCalcMargin()
- Kostenloser Margin-Sicherheitspuffer
- Konfigurierbare maximale Margin-Nutzung
Schicht 4: Exposure-Limits
- Maximale Obergrenze für das Gesamtvolumen
- Pending Orders werden bei der Berechnung des Risikos berücksichtigt
Schicht 5: Drawdown-Kontrolle
- Pro-Symbol-Drawdown-Verfolgung
- Automatische Positionsschließung bei Überschreitung der Limits
Broker-Kompatibilität
✅ Netting-Konto sicher
✅ Hedging-Konto kompatibel
✅ Einhaltung von Stop-Levels
✅ Schutz vor Freeze-Levels
✅ Volumen-Normalisierung (SYMBOL_VOLUME_MIN/MAX/STEP)
✅ Fehlerbehandlung und Handelsvalidierung
Qualität der Ausführung
- Tick-genaues Ordermanagement
- Obligatorische Margin-Prüfungen vor jedem Handel
- Einhaltung von Broker-Regeln
- Saubere Ausführungsprotokolle
- Sicherheitsdiagnosen beim Start
Für wen dieser EA geeignet ist
Einsteiger Trader
- Einfache Konfiguration
- Eingebaute Sicherheit
- Verhindert katastrophale Fehler
Erfahrene Trader
- Mehrere Grid-Modi
- Flexible Risikoparameter
- Vollständige Kontrolle der Losgröße
Portfolio-Händler
- Symbolspezifische Skalierung
- Magische Zahlentrennung
- Geringe EA-Interferenz
Prop Firm Traders
- Drawdown-Schutz
- Kontrollierte Grid-Logik
- Kein Runaway-Exposure
Passive Trader
- Set-and-forget-Betrieb
- VPS-kompatibel
- Automatisierte Trailing-Logik
Empfohlene Einstellungen
Zeitrahmen
- Erholungsraster: H1, H4
- Ausbruchsraster: M15, M30, H1
- Hybrid-Raster: H1, H4
- Standard-RSI: H1, H4, D1
Empfohlene Symbole
- Forex-Majors: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD
- Cross-Paare: EURJPY, GBPJPY
- Metalle: XAUUSD (automatische Skalierung aktiviert)
Risiko-Leitfaden
|Konto-Größe
|Lot-Modus
|Empfohlenes Risiko
|$100-$500
|Festgelegt
|0.01
|$500-$2,000
|Fest / %
|1%
|$2,000-$10,000
|%
|1-2%
|$10,000+
|%
|Ermessen des Benutzers
Technische Voraussetzungen
- Plattform: MetaTrader 5
- Makler: Jeder MT5-Broker
- Kontotyp: Netting oder Hedging
- Leverage: 1:100 oder höher empfohlen
- VPS: Empfohlen
- Mindesteinlage: $100
Wichtige Risikohinweise
Der Handel mit Devisen, Metallen, Kryptowährungen und CFDs birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Dieser Expert Advisor führt Trades basierend auf einer vordefinierten Logik aus. Kein Handelssystem kann Risiken ausschließen oder Rentabilität garantieren.
Zu den Risiken gehören:
- Marktvolatilität
- Ausrutscher und Lücken
- Verzögerungen bei der Ausführung durch den Broker
- Probleme mit der Plattform oder der Verbindung
- Risiken durch das Grid
Grid-Strategien können während starker direktionaler Märkte Drawdowns anhäufen.
Sie sollten:
- Verwenden Sie nur Risikokapital
- Testen Sie vor dem Live-Einsatz
- Überwachen Sie Ihr Konto
- Verwenden Sie konservative Einstellungen
Der Entwickler ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung dieser Software resultieren.
Warum Champion Grid EA wählen?
Technische Qualität
- Produktionsgerechter MQL5-Code
- Modulare Architektur
- Vollständige Fehlerbehandlung
- Broker-sichere Ausführung
Safety-First Design
- Obligatorische Pre-Trade-Validierung
- Konservative Standardeinstellungen
- Harte Expositionsgrenzen
Transparente Logik
- Kein verstecktes Verhalten
- Alle Parameter können vom Benutzer konfiguriert werden
- Vollständige Protokollierung des Handels
Ehrlicher Ansatz
❌ Keine Gewinngarantien
❌ Keine unkontrollierten Martingale
❌ Keine versteckten Risikosysteme
✅ Benutzerkontrolliertes Engagement
✅ Drawdown-basierte Abschlüsse
Häufig gestellte Fragen
Wird es neu gemalt?
Nein. Alle Signale verwenden geschlossene Kerzendaten.
Verwendet es Martingale?
Raster-Multiplikatoren werden durch Exposure- und Drawdown-Limits kontrolliert, gedeckelt und geschützt.
Ist das Programm sicher für Prop-Firmen?
Ja, mit der richtigen Konfiguration.
Mindesteinlage?
$100 (0,01 Lots). Empfohlen: $500+.
Empfohlener Hebeleffekt?
1:100 oder höher.
VPS erforderlich?
Nicht erforderlich, aber empfohlen.
Funktioniert es mit allen Brokern?
Ja. Es passt sich automatisch an die Regeln der Broker an.
Aufruf zum Handeln
Champion Grid EA wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Struktur, Sicherheit und Transparenz legen.
Vor dem Kauf:
✔ Testen Sie auf der Demo
✔ Führen Sie den Strategy Tester
aus ✔ Überprüfen Sie die Kompatibilität
Fügen Sie Champion Grid EA noch heute zu Ihrem Trading-Toolkit hinzu.
Entwickelt für Sicherheit. Gebaut für Kontrolle. Entwickelt für seriöse Trader.