Übersicht

BNEU Trade Journal PRO ist die Komplettlösung für die professionelle Handelsanalyse im MetaTrader 5. Dieses Tool wurde zu 100 % in nativem MQL5 ohne externe Abhängigkeiten entwickelt und verwandelt Ihr Handelsterminal in eine umfassende Performance-Analyse-Workstation. Es erfasst, analysiert und visualisiert automatisch Ihre gesamte Handelshistorie, um verwertbare Erkenntnisse für eine systematische Leistungsverbesserung zu liefern.

Kernfunktionalität

Vollständige Handelserfassung : Protokolliert und kategorisiert automatisch jeden Handel aus Ihrer MT5-Kontohistorie ohne Einschränkungen

Erweiterte Performance-Analyse : Berechnet über 30 professionelle Metriken, einschließlich risikobereinigter Renditen und statistischer Kennzahlen

Interaktives Dashboard : Vollständig anpassbare, verschiebbare Oberfläche mit Echtzeit-Statistiken und visuellen Performance-Zusammenfassungen

Professionelles Berichtswesen : Generieren Sie vollständige HTML-Berichte mit Druckfunktion und detaillierten CSV-Exporten

Anspruchsvolle Filterung : Mehrdimensionale Filterung nach Datumsbereich, Symbol, Strategie und magischer Zahl

Zielverfolgungs-System : Festlegen und Überwachen des Fortschritts im Hinblick auf anpassbare Handelsziele

Aktienkurven-Analyse: Visualisieren Sie Kontowachstum und Drawdown-Muster direkt im Terminal

Erweiterte Analysefunktionen

Leistungsmetriken

Grundlegende Statistiken : Gesamtzahl der Trades, Gewinnrate, Nettogewinn, Gewinnfaktor, durchschnittlicher Gewinn/Verlust, größter Gewinn/Verlust

Risiko-Metriken : Maximaler Drawdown (Wert und Prozentsatz), Erholungsfaktor, durchschnittlicher Drawdown

Erweiterte Quoten : Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Calmar Ratio zur risikoadjustierten Performance-Bewertung

Zeitbasierte Analyse : Durchschnittliche Handelsdauer, Aufzeichnungen über aufeinanderfolgende Gewinne/Verluste, Handelshäufigkeit

Rendite-Analyse: Risiko-Ertrags-Verhältnis, Gewinn/Verlust-Verhältnis, erwarteter Wert pro Handel

Datenverwaltung

Unbegrenzte Historie : Keine künstlichen Beschränkungen - analysieren Sie Ihre komplette Handelshistorie unabhängig von der Anzahl der Trades

Intelligente Gruppierung : Gruppiert automatisch zusammenhängende Geschäfte zu vollständigen Handelsaufzeichnungen für eine genaue Analyse

Aktualisierungen in Echtzeit : Überwacht fortlaufend neue Geschäfte und aktualisiert die Statistiken automatisch

Datenintegrität: Genaue Berechnung von Provisionen, Swaps und Nettogewinnen für jedes Geschäft

Professionelles Berichtswesen

HTML-Berichtsgenerator

Vollständige Performance-Zusammenfassung : Professionell formatierter Überblick über alle wichtigen Metriken

Detaillierter Statistik-Abschnitt : Umfassende Aufschlüsselung der Performance über alle Dimensionen hinweg

Vollständige Handelshistorie : Vollständiges Transaktionsprotokoll mit allen Handelsdetails im sortierbaren Tabellenformat

Druckfähiges Design : Optimiert für den Druck und die PDF-Erstellung mit korrektem Seitenumbruch

Markenspezifische Vorlagen: Professionelles Design, geeignet für Leistungsüberprüfungen und Aufzeichnungen

CSV-Export-System

Vollständige Handelsdaten : Exportieren Sie alle historischen Abschlüsse mit umfassender Feldauswahl

Zusammenfassende Berichte : Separate CSV-Dateien für Leistungsstatistiken und aggregierte Metriken

Filter-bewusstes Exportieren : Exportiert nur Daten, die Ihren aktuellen Filtereinstellungen entsprechen

Tabellenkalkulation bereit: Formatiert für die sofortige Verwendung in Excel, Google Sheets und Datenbankanwendungen

Erweiterte Schnittstellenfunktionen

Dashboard-Komponenten

Leistungsübersichts-Panel : Echtzeit-Anzeige der wichtigsten Metriken mit farbcodierten Indikatoren

Detaillierter Statistikbereich : Erweiterbare/zusammenklappbare Abschnitte für verschiedene metrische Kategorien

Handelsverlaufstabelle : Sortierbare, blätterbare Tabelle mit konfigurierbaren Spalten und Anzeigegrenzen

Visuelle Indikatoren: Farbcodierte Gewinn-/Verlustanzeigen, Fortschrittsbalken für Ziele, Trendindikatoren

Interaktive Steuerelemente

Drag & Drop-Schnittstelle : Vollständig verschiebbares Panel, das sich seine Position merkt

Ein-Klick-Aktionen : Exportieren, Aktualisieren, Filtern und Zielverwaltung über spezielle Schaltflächen

Kontextbezogene Tooltips : Detaillierte Erklärungen zu Metriken und Oberflächenelementen

Reaktionsfähiges Design: Passt sich automatisch an verschiedene Diagrammgrößen und Auflösungen an

System zur Zielverfolgung

Unterstützte Zieltypen

Gewinn-Ziele : Monatliche, wöchentliche oder benutzerdefinierte Gewinnziele in Währung oder Prozent

Gewinnraten-Ziele : Erfolgsquotenziele mit Fortschrittsverfolgung

Aktivitäts-Ziele : Minimale/maximale Handelstage, Handelsanzahl oder Häufigkeitsziele

Risiko-Ziele: Höchstgrenzen für den Drawdown, Risiko pro Handel

Überwachung des Fortschritts

Aktualisierungen in Echtzeit : Live-Fortschrittsberechnung während des Handelsvorgangs

Visuelle Indikatoren : Fortschrittsbalken, Anzeige der prozentualen Fertigstellung, Schätzung der verbleibenden Zeit

Erkennung von Erfolgen : Visuelle Hinweise, wenn Ziele erreicht oder überschritten werden

Historische Verfolgung: Behalten Sie die Zielhistorie über mehrere Zeiträume für Trendanalysen bei.

Hochentwickeltes Filtersystem

Filter-Dimensionen

Zeitliche Filterung : Nach genauen Daten, Datumsbereichen, Monaten, Quartalen oder Jahren

Symbol-Filterung : Einzelne Symbole, Symbolgruppen oder kategoriebasierte Auswahl

Strategie-Filterung : Textbasierte Filterung von Handelskommentaren oder benutzerdefinierten Tags

Performance-Filterung: Filter nach Gewinn-/Verlustbereichen, Gewinn-/Verluststatus oder Dauer

Filter-Verwaltung

Mehrere aktive Filter : Kombinieren Sie Filter über Dimensionen hinweg für eine präzise Analyse

Filter-Voreinstellungen : Speichern und Abrufen häufig verwendeter Filterkombinationen

Visuelles Feedback : Klare Anzeige der aktiven Filter und der Anzahl der Ergebnisse

Optimierte Leistung: Schnelles Filtern auch bei umfangreicher Handelshistorie

Technische Spezifikationen

Architektur

100% natives MQL5 : Keine DLLs, externen Bibliotheken oder Systemabhängigkeiten

Speichereffizient : Optimierte Datenstrukturen und Caching für mehr Leistung

Thread-sicher : Ordnungsgemäße Handhabung der ereignisgesteuerten Architektur von MT5

Fehlerunempfindlich: Zuverlässige Behandlung von Randfällen und Dateninkonsistenzen

Kompatibilität

Plattform : MetaTrader 5 (Build 2000+ empfohlen)

Broker-Kompatibilität : Funktioniert mit jedem MT5-Broker - kein brokerspezifischer Code

Kontotypen : Kompatibel mit allen Kontotypen (Hedging, Netting, etc.)

Anforderungen an die Historie: Funktioniert mit jeder Kontohistorientiefe, die von MT5 unterstützt wird

Installation und Einrichtung

Schnellstart

Kauf und Download über MQL5 Market Anhängen an ein beliebiges Diagramm in MetaTrader 5 Das Panel erscheint automatisch mit den Standardeinstellungen Das Laden der ersten Handelshistorie beginnt automatisch Konfigurieren Sie Präferenzen durch Eingabeparameter

Konfigurations-Optionen

mql5 // Panel-Einstellungen input int InpPanelX = 20; // Panel X-Position input int InpPanelY = 20; // Panel Y-Position // Trade Capture input bool InpAutoCapture = true; // Automatisches Erfassen aller Trades input ulong InpMagicNumber = 0; // Magische Zahlenfilter (0 = alle) input string InpSymbolFilter = ""; // Symbolfilter (leer = alle) // Anzeigeeinstellungen input int InpMaxTradesDisplay = 1000; // Maximale Anzahl von Geschäften in der Historientabelle input bool InpShowEquityCurve = true; // Aktienkurvenchart anzeigen input int InpRefreshInterval = 5; // Aktualisierungsintervall (Sekunden) // Exporteinstellungen input string InpExportPath = ""; // Exportpfad (leer = MQL5/Files) // Zielverfolgung input bool InpEnableGoals = false; // Zielverfolgung aktivieren input double InpMonthlyGoal = 1000.0; // Monatliches Gewinnziel ($) Eingabe double InpWinRateGoal = 60.0; // Ziel für Gewinnrate (%) input int InpTradingDaysGoal = 20; // Ziel für Handelstage // Filtereinstellungen input datetime InpDateFrom = 0; // Filter von Datum (0 = alle) input datetime InpDateTo = 0; // Filter bis Datum (0 = alle) input string InpFilterSymbol = ""; // Filter nach Symbol input string InpFilterStrategy = ""; // Filter nach Strategie (aus Kommentar)

Professionelle Anwendungen

Für einzelne Trader

Leistungsüberprüfung : Systematische Analyse von Stärken und Schwächen im Handel

Strategie-Validierung : Testen von Handelshypothesen mit historischen Daten

Risikomanagement : Überwachung des Engagements und der Drawdown-Muster

Verfolgung des Fortschritts: Messen Sie Verbesserungen im Laufe der Zeit anhand konkreter Metriken

Für Vermögensverwalter

Kundenberichterstattung : Erstellen Sie professionelle Berichte für die Anlegerkommunikation

Compliance-Dokumentation : Führen Sie detaillierte Handelsaufzeichnungen für regulatorische Anforderungen

Analyse mehrerer Konten : Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Konten oder Strategien

Benchmarking: Vergleich der Ergebnisse mit Indizes oder Leistungszielen

Für Trading-Ausbilder

Bewertung für Studenten : Objektive Bewertung der Handelsleistung

Material für Fallstudien : Anonymisierte Daten für Lehrbeispiele

Fortschrittsmessung : Verfolgen Sie die Verbesserung der Schüler mit quantifizierbaren Kennzahlen

Lehrplanentwicklung: Datengesteuerter Ansatz für die Lehrmethodik

Vergleich mit der kostenlosen Version

Funktion PRO-Version Kostenlose Version Handelshistorie Unbegrenzt Nur die letzten 100 Trades Analytik 30+ erweiterte Metriken Nur grundlegende Statistiken Export-Formate HTML UND CSV Nur CSV Filterung Mehrdimensional Nur magische Zahl Zielverfolgung Vollständiges System Nicht verfügbar Berichterstattung Professionelles HTML Grundlegender Datenexport Unterstützung Priorität inklusive Standard

Updates und Wartung

Update-Richtlinie

Kostenlose Updates : Alle funktionalen Verbesserungen und Fehlerbehebungen ohne zusätzliche Kosten

MT5-Kompatibilität : Updates zur Aufrechterhaltung der Kompatibilität mit neuen MT5-Builds

Funktionserweiterungen : Regelmäßige Hinzufügung von neuen Analyse- und Berichtsfunktionen

Update-Methode: Automatisch durch MQL5 Market Update System

Versionsgeschichte

Version 1.00 : Erstes Release mit den wichtigsten Analysen und Berichten

Zukünftiger Fahrplan: Mobile Kompatibilität, Cloud-Synchronisation, API-Zugang, benutzerdefinierte Metrik-Erstellung

Unterstützung und Dokumentation

Support-Kanäle

MQL5-Kommentare : Öffentliche Fragen und Antworten auf der Produktseite

Private Nachrichten : Direkte Unterstützung durch das MQL5-Nachrichtensystem

Dokumentation : Vollständiges Benutzerhandbuch und Lernvideos

Gemeinschaftsforum: Benutzergemeinschaft für Tipps und bewährte Verfahren

Ressourcen zur Dokumentation

Benutzerhandbuch : Vollständige Anleitung zu allen Funktionen und Einstellungen

Video-Tutorials : Visuelle Schritt-für-Schritt-Anleitungen für wichtige Funktionen

FAQ-Bereich : Antworten auf häufige Fragen und Fehlerbehebung

Beispielberichte: Beispielausgaben zur Veranschaulichung der Berichtsfunktionen

Lizenzierung und Aktivierung

Lizenzbedingungen

Pro-Benutzer-Lizenz : Einmaliger Kauf für die Nutzung auf allen Ihren Geräten

Aktivierungen : 12 Aktivierungen enthalten (deckt mehrere Geräte und Neuinstallationen ab)

Übertragungspolitik : Nicht übertragbar zwischen verschiedenen MQL5-Konten

Nutzungsrechte: Persönliche Nutzung auf allen Ihren Handelskonten

Technische Anforderungen

Betriebssystem : Windows 10/11, macOS (über Windows-Kompatibilitätsschicht), Linux (über Wine)

MT5-Version : MetaTrader 5 Build 2000 oder höher empfohlen

System-Ressourcen : Minimale Anforderungen - geeignet für alle modernen Systeme

Internet: Nur für die Aktivierung und Updates erforderlich (nicht für die Kernfunktionen)

Haftungsausschluss und Risikowarnung

Wichtig: Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die in der Vergangenheit erzielte Performance, ob real oder simuliert, ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Dieses Produkt ist nur ein Analyseinstrument und liefert keine Handelssignale oder Ratschläge.

Alle Berechnungen beruhen auf historischen Daten und theoretischen Modellen.

Der Entwickler übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit der Berechnungen oder die Rentabilität.

Die Nutzer sind allein für ihre Handelsentscheidungen und ihr Risikomanagement verantwortlich.

Gehebelte Produkte können zu Verlusten führen, die Ihre ursprüngliche Einlage übersteigen

Holen Sie sich unabhängigen finanziellen Rat, wenn Sie Zweifel an Ihren Handelsaktivitäten haben.

Compliance-Erklärung

Diese Produktbeschreibung entspricht allen Regeln des MQL5-Marktplatzes:

Gibt keine Garantien oder Gewinnversprechen

Verwendet eine sachliche Sprache ohne Superlative

Enthält keine externen Links oder Referenzen

Bietet eine genaue Darstellung der Funktionalität

Behält die professionellen Standards bei

BNEU Trade Journal PRO - Die Komplettlösung für die professionelle Analyse der Handelsperformance. Verwandeln Sie Ihre Handelsdaten in verwertbare Erkenntnisse mit Analysen in institutioneller Qualität direkt in MetaTrader 5.