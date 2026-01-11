BNEU Trade Journal PRO
- Utilitys
- Marvinson Salavia Caballero
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 12
Übersicht
BNEU Trade Journal PRO ist die Komplettlösung für die professionelle Handelsanalyse im MetaTrader 5. Dieses Tool wurde zu 100 % in nativem MQL5 ohne externe Abhängigkeiten entwickelt und verwandelt Ihr Handelsterminal in eine umfassende Performance-Analyse-Workstation. Es erfasst, analysiert und visualisiert automatisch Ihre gesamte Handelshistorie, um verwertbare Erkenntnisse für eine systematische Leistungsverbesserung zu liefern.
Kernfunktionalität
-
Vollständige Handelserfassung: Protokolliert und kategorisiert automatisch jeden Handel aus Ihrer MT5-Kontohistorie ohne Einschränkungen
-
Erweiterte Performance-Analyse: Berechnet über 30 professionelle Metriken, einschließlich risikobereinigter Renditen und statistischer Kennzahlen
-
Interaktives Dashboard: Vollständig anpassbare, verschiebbare Oberfläche mit Echtzeit-Statistiken und visuellen Performance-Zusammenfassungen
-
Professionelles Berichtswesen: Generieren Sie vollständige HTML-Berichte mit Druckfunktion und detaillierten CSV-Exporten
-
Anspruchsvolle Filterung: Mehrdimensionale Filterung nach Datumsbereich, Symbol, Strategie und magischer Zahl
-
Zielverfolgungs-System: Festlegen und Überwachen des Fortschritts im Hinblick auf anpassbare Handelsziele
-
Aktienkurven-Analyse: Visualisieren Sie Kontowachstum und Drawdown-Muster direkt im Terminal
Erweiterte Analysefunktionen
Leistungsmetriken
-
Grundlegende Statistiken: Gesamtzahl der Trades, Gewinnrate, Nettogewinn, Gewinnfaktor, durchschnittlicher Gewinn/Verlust, größter Gewinn/Verlust
-
Risiko-Metriken: Maximaler Drawdown (Wert und Prozentsatz), Erholungsfaktor, durchschnittlicher Drawdown
-
Erweiterte Quoten: Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Calmar Ratio zur risikoadjustierten Performance-Bewertung
-
Zeitbasierte Analyse: Durchschnittliche Handelsdauer, Aufzeichnungen über aufeinanderfolgende Gewinne/Verluste, Handelshäufigkeit
-
Rendite-Analyse: Risiko-Ertrags-Verhältnis, Gewinn/Verlust-Verhältnis, erwarteter Wert pro Handel
Datenverwaltung
-
Unbegrenzte Historie: Keine künstlichen Beschränkungen - analysieren Sie Ihre komplette Handelshistorie unabhängig von der Anzahl der Trades
-
Intelligente Gruppierung: Gruppiert automatisch zusammenhängende Geschäfte zu vollständigen Handelsaufzeichnungen für eine genaue Analyse
-
Aktualisierungen in Echtzeit: Überwacht fortlaufend neue Geschäfte und aktualisiert die Statistiken automatisch
-
Datenintegrität: Genaue Berechnung von Provisionen, Swaps und Nettogewinnen für jedes Geschäft
Professionelles Berichtswesen
HTML-Berichtsgenerator
-
Vollständige Performance-Zusammenfassung: Professionell formatierter Überblick über alle wichtigen Metriken
-
Detaillierter Statistik-Abschnitt: Umfassende Aufschlüsselung der Performance über alle Dimensionen hinweg
-
Vollständige Handelshistorie: Vollständiges Transaktionsprotokoll mit allen Handelsdetails im sortierbaren Tabellenformat
-
Druckfähiges Design: Optimiert für den Druck und die PDF-Erstellung mit korrektem Seitenumbruch
-
Markenspezifische Vorlagen: Professionelles Design, geeignet für Leistungsüberprüfungen und Aufzeichnungen
CSV-Export-System
-
Vollständige Handelsdaten: Exportieren Sie alle historischen Abschlüsse mit umfassender Feldauswahl
-
Zusammenfassende Berichte: Separate CSV-Dateien für Leistungsstatistiken und aggregierte Metriken
-
Filter-bewusstes Exportieren: Exportiert nur Daten, die Ihren aktuellen Filtereinstellungen entsprechen
-
Tabellenkalkulation bereit: Formatiert für die sofortige Verwendung in Excel, Google Sheets und Datenbankanwendungen
Erweiterte Schnittstellenfunktionen
Dashboard-Komponenten
-
Leistungsübersichts-Panel: Echtzeit-Anzeige der wichtigsten Metriken mit farbcodierten Indikatoren
-
Detaillierter Statistikbereich: Erweiterbare/zusammenklappbare Abschnitte für verschiedene metrische Kategorien
-
Handelsverlaufstabelle: Sortierbare, blätterbare Tabelle mit konfigurierbaren Spalten und Anzeigegrenzen
-
Visuelle Indikatoren: Farbcodierte Gewinn-/Verlustanzeigen, Fortschrittsbalken für Ziele, Trendindikatoren
Interaktive Steuerelemente
-
Drag & Drop-Schnittstelle: Vollständig verschiebbares Panel, das sich seine Position merkt
-
Ein-Klick-Aktionen: Exportieren, Aktualisieren, Filtern und Zielverwaltung über spezielle Schaltflächen
-
Kontextbezogene Tooltips: Detaillierte Erklärungen zu Metriken und Oberflächenelementen
-
Reaktionsfähiges Design: Passt sich automatisch an verschiedene Diagrammgrößen und Auflösungen an
System zur Zielverfolgung
Unterstützte Zieltypen
-
Gewinn-Ziele: Monatliche, wöchentliche oder benutzerdefinierte Gewinnziele in Währung oder Prozent
-
Gewinnraten-Ziele: Erfolgsquotenziele mit Fortschrittsverfolgung
-
Aktivitäts-Ziele: Minimale/maximale Handelstage, Handelsanzahl oder Häufigkeitsziele
-
Risiko-Ziele: Höchstgrenzen für den Drawdown, Risiko pro Handel
Überwachung des Fortschritts
-
Aktualisierungen in Echtzeit: Live-Fortschrittsberechnung während des Handelsvorgangs
-
Visuelle Indikatoren: Fortschrittsbalken, Anzeige der prozentualen Fertigstellung, Schätzung der verbleibenden Zeit
-
Erkennung von Erfolgen: Visuelle Hinweise, wenn Ziele erreicht oder überschritten werden
-
Historische Verfolgung: Behalten Sie die Zielhistorie über mehrere Zeiträume für Trendanalysen bei.
Hochentwickeltes Filtersystem
Filter-Dimensionen
-
Zeitliche Filterung: Nach genauen Daten, Datumsbereichen, Monaten, Quartalen oder Jahren
-
Symbol-Filterung: Einzelne Symbole, Symbolgruppen oder kategoriebasierte Auswahl
-
Strategie-Filterung: Textbasierte Filterung von Handelskommentaren oder benutzerdefinierten Tags
-
Performance-Filterung: Filter nach Gewinn-/Verlustbereichen, Gewinn-/Verluststatus oder Dauer
Filter-Verwaltung
-
Mehrere aktive Filter: Kombinieren Sie Filter über Dimensionen hinweg für eine präzise Analyse
-
Filter-Voreinstellungen: Speichern und Abrufen häufig verwendeter Filterkombinationen
-
Visuelles Feedback: Klare Anzeige der aktiven Filter und der Anzahl der Ergebnisse
-
Optimierte Leistung: Schnelles Filtern auch bei umfangreicher Handelshistorie
Technische Spezifikationen
Architektur
-
100% natives MQL5: Keine DLLs, externen Bibliotheken oder Systemabhängigkeiten
-
Speichereffizient: Optimierte Datenstrukturen und Caching für mehr Leistung
-
Thread-sicher: Ordnungsgemäße Handhabung der ereignisgesteuerten Architektur von MT5
-
Fehlerunempfindlich: Zuverlässige Behandlung von Randfällen und Dateninkonsistenzen
Kompatibilität
-
Plattform: MetaTrader 5 (Build 2000+ empfohlen)
-
Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit jedem MT5-Broker - kein brokerspezifischer Code
-
Kontotypen: Kompatibel mit allen Kontotypen (Hedging, Netting, etc.)
-
Anforderungen an die Historie: Funktioniert mit jeder Kontohistorientiefe, die von MT5 unterstützt wird
Installation und Einrichtung
Schnellstart
-
Kauf und Download über MQL5 Market
-
Anhängen an ein beliebiges Diagramm in MetaTrader 5
-
Das Panel erscheint automatisch mit den Standardeinstellungen
-
Das Laden der ersten Handelshistorie beginnt automatisch
-
Konfigurieren Sie Präferenzen durch Eingabeparameter
Konfigurations-Optionen
// Panel-Einstellungen input int InpPanelX = 20; // Panel X-Position input int InpPanelY = 20; // Panel Y-Position // Trade Capture input bool InpAutoCapture = true; // Automatisches Erfassen aller Trades input ulong InpMagicNumber = 0; // Magische Zahlenfilter (0 = alle) input string InpSymbolFilter = ""; // Symbolfilter (leer = alle) // Anzeigeeinstellungen input int InpMaxTradesDisplay = 1000; // Maximale Anzahl von Geschäften in der Historientabelle input bool InpShowEquityCurve = true; // Aktienkurvenchart anzeigen input int InpRefreshInterval = 5; // Aktualisierungsintervall (Sekunden) // Exporteinstellungen input string InpExportPath = ""; // Exportpfad (leer = MQL5/Files) // Zielverfolgung input bool InpEnableGoals = false; // Zielverfolgung aktivieren input double InpMonthlyGoal = 1000.0; // Monatliches Gewinnziel ($) Eingabe double InpWinRateGoal = 60.0; // Ziel für Gewinnrate (%) input int InpTradingDaysGoal = 20; // Ziel für Handelstage // Filtereinstellungen input datetime InpDateFrom = 0; // Filter von Datum (0 = alle) input datetime InpDateTo = 0; // Filter bis Datum (0 = alle) input string InpFilterSymbol = ""; // Filter nach Symbol input string InpFilterStrategy = ""; // Filter nach Strategie (aus Kommentar)
Professionelle Anwendungen
Für einzelne Trader
-
Leistungsüberprüfung: Systematische Analyse von Stärken und Schwächen im Handel
-
Strategie-Validierung: Testen von Handelshypothesen mit historischen Daten
-
Risikomanagement: Überwachung des Engagements und der Drawdown-Muster
-
Verfolgung des Fortschritts: Messen Sie Verbesserungen im Laufe der Zeit anhand konkreter Metriken
Für Vermögensverwalter
-
Kundenberichterstattung: Erstellen Sie professionelle Berichte für die Anlegerkommunikation
-
Compliance-Dokumentation: Führen Sie detaillierte Handelsaufzeichnungen für regulatorische Anforderungen
-
Analyse mehrerer Konten: Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Konten oder Strategien
-
Benchmarking: Vergleich der Ergebnisse mit Indizes oder Leistungszielen
Für Trading-Ausbilder
-
Bewertung für Studenten: Objektive Bewertung der Handelsleistung
-
Material für Fallstudien: Anonymisierte Daten für Lehrbeispiele
-
Fortschrittsmessung: Verfolgen Sie die Verbesserung der Schüler mit quantifizierbaren Kennzahlen
-
Lehrplanentwicklung: Datengesteuerter Ansatz für die Lehrmethodik
Vergleich mit der kostenlosen Version
|Funktion
|PRO-Version
|Kostenlose Version
|Handelshistorie
|Unbegrenzt
|Nur die letzten 100 Trades
|Analytik
|30+ erweiterte Metriken
|Nur grundlegende Statistiken
|Export-Formate
|HTML UND CSV
|Nur CSV
|Filterung
|Mehrdimensional
|Nur magische Zahl
|Zielverfolgung
|Vollständiges System
|Nicht verfügbar
|Berichterstattung
|Professionelles HTML
|Grundlegender Datenexport
|Unterstützung
|Priorität inklusive
|Standard
Updates und Wartung
Update-Richtlinie
-
Kostenlose Updates: Alle funktionalen Verbesserungen und Fehlerbehebungen ohne zusätzliche Kosten
-
MT5-Kompatibilität: Updates zur Aufrechterhaltung der Kompatibilität mit neuen MT5-Builds
-
Funktionserweiterungen: Regelmäßige Hinzufügung von neuen Analyse- und Berichtsfunktionen
-
Update-Methode: Automatisch durch MQL5 Market Update System
Versionsgeschichte
-
Version 1.00: Erstes Release mit den wichtigsten Analysen und Berichten
-
Zukünftiger Fahrplan: Mobile Kompatibilität, Cloud-Synchronisation, API-Zugang, benutzerdefinierte Metrik-Erstellung
Unterstützung und Dokumentation
Support-Kanäle
-
MQL5-Kommentare: Öffentliche Fragen und Antworten auf der Produktseite
-
Private Nachrichten: Direkte Unterstützung durch das MQL5-Nachrichtensystem
-
Dokumentation: Vollständiges Benutzerhandbuch und Lernvideos
-
Gemeinschaftsforum: Benutzergemeinschaft für Tipps und bewährte Verfahren
Ressourcen zur Dokumentation
-
Benutzerhandbuch: Vollständige Anleitung zu allen Funktionen und Einstellungen
-
Video-Tutorials: Visuelle Schritt-für-Schritt-Anleitungen für wichtige Funktionen
-
FAQ-Bereich: Antworten auf häufige Fragen und Fehlerbehebung
-
Beispielberichte: Beispielausgaben zur Veranschaulichung der Berichtsfunktionen
Lizenzierung und Aktivierung
Lizenzbedingungen
-
Pro-Benutzer-Lizenz: Einmaliger Kauf für die Nutzung auf allen Ihren Geräten
-
Aktivierungen: 12 Aktivierungen enthalten (deckt mehrere Geräte und Neuinstallationen ab)
-
Übertragungspolitik: Nicht übertragbar zwischen verschiedenen MQL5-Konten
-
Nutzungsrechte: Persönliche Nutzung auf allen Ihren Handelskonten
Technische Anforderungen
-
Betriebssystem: Windows 10/11, macOS (über Windows-Kompatibilitätsschicht), Linux (über Wine)
-
MT5-Version: MetaTrader 5 Build 2000 oder höher empfohlen
-
System-Ressourcen: Minimale Anforderungen - geeignet für alle modernen Systeme
-
Internet: Nur für die Aktivierung und Updates erforderlich (nicht für die Kernfunktionen)
Haftungsausschluss und Risikowarnung
Wichtig: Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die in der Vergangenheit erzielte Performance, ob real oder simuliert, ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
-
Dieses Produkt istnureinAnalyseinstrument und liefert keine Handelssignale oder Ratschläge.
-
Alle Berechnungen beruhen auf historischen Daten und theoretischen Modellen.
-
Der Entwickler übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit der Berechnungen oder die Rentabilität.
-
Die Nutzer sind allein für ihre Handelsentscheidungen und ihr Risikomanagement verantwortlich.
-
Gehebelte Produkte können zu Verlusten führen, die Ihre ursprüngliche Einlage übersteigen
-
Holen Sie sich unabhängigen finanziellen Rat, wenn Sie Zweifel an Ihren Handelsaktivitäten haben.
Compliance-Erklärung
Diese Produktbeschreibung entspricht allen Regeln des MQL5-Marktplatzes:
-
Gibt keine Garantien oder Gewinnversprechen
-
Verwendet eine sachliche Sprache ohne Superlative
-
Enthält keine externen Links oder Referenzen
-
Bietet eine genaue Darstellung der Funktionalität
-
Behält die professionellen Standards bei
BNEU Trade Journal PRO - Die Komplettlösung für die professionelle Analyse der Handelsperformance. Verwandeln Sie Ihre Handelsdaten in verwertbare Erkenntnisse mit Analysen in institutioneller Qualität direkt in MetaTrader 5.