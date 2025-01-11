## Vollständige Beschreibung





### Überblick





Der **Bneu Trade Copier Pro** ist eine professionelle Lösung zum Kopieren von Trades für MetaTrader 5, die das nahtlose Kopieren von Trades in Echtzeit von einem Master-Konto auf eine unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten (bis zu 50 konfigurierbar) ermöglicht.





Entwickelt für ernsthafte Trader und Kontoverwalter, die Folgendes benötigen:

- Erweiterte Methoden zur Losgrößenbestimmung

- Symbol-Mapping-Funktionen

- Professionelles Risikomanagement

- Unbegrenzte Kontoverwaltung

- Funktionen auf Unternehmensebene





### Hauptmerkmale





**Unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten**

- Kopieren auf bis zu 50 Slave-Konten (konfigurierbar)

- Unabhängige Einstellungen pro Slave-Konto

- Skalierbar von 2 bis 50+ Konten, wenn Ihre Anforderungen wachsen

- Professionelle Verwaltung mehrerer Konten





**Erweitertes Lot Sizing (5 Methoden)**

- **Fester Multiplikator**: Einfache Skalierung (0,1x bis 10x)

- **Prozentsatz**: Übernahme des Prozentsatzes der Hauptlosgröße (z. B. 50%, 150%)

- **Risikoprozentsatz**: Risikobasierte Losberechnung

- Kontostand-Verhältnis**: Skalierung der Lose auf der Grundlage des Kontostandsverhältnisses

- Eigenkapitalquote**: Skalierung von Lots auf der Grundlage der Eigenkapitalquote des Kontos

- Perfekt für die Verwaltung von Konten unterschiedlicher Größe





**Symbol Mapping**

- Automatisches Kopieren von Geschäften auf verschiedene Symbole

- Beispiel: Kopieren Sie Gold (XAUUSD)-Handelsgeschäfte als Silber (XAGUSD)-Handelsgeschäfte

- Beispiel: Kopieren von EURUSD-Handelsgeschäften als GBPUSD-Handelsgeschäfte

- Behandelt fehlende Symbole auf elegante Weise

- Benutzerdefinierte Mapping-Tabellen-Konfiguration





**Umgekehrtes Kopieren**

- Kopieren von Geschäften in umgekehrter Richtung (BUY → SELL, SELL → BUY)

- Perfekt für Absicherungsstrategien

- Umgekehrte Handelsmöglichkeiten

- Konfigurierbar pro Konto





**Erweiterte Filterung**

- Symbolfilter (nur bestimmte Paare kopieren)

- Minimale/maximale Losgrößenbegrenzung

- Schutz vor Tagesverlusten

- Kopierstopp bei Erreichen des maximalen Verlustes

- Zukunft: Gewinnbasierte Filterung, Filterung der Handelsart





**Professionelles Risikomanagement**

- Tägliche Verlustlimitsicherung

- Automatischer Stopp bei maximalem Verlust

- Risikolimits pro Handel

- Skalierung von Kontostand/Eigenkapitalquote

- Umfassende Fehlerbehandlung





**Erweitertes Überwachungs-Dashboard**

- Echtzeit-Status für alle Konten

- Anzeige der verwendeten Lot-Sizing-Methode

- Überwachung mehrerer Slave-Konten

- Tägliche P&L-Verfolgung

- Berechnung der Erfolgsquote

- Leistungsstatistiken





### PRO Version Spezifikationen





**Alle FREE-Funktionen PLUS:**





**Erweiterte Funktionen:**

- Unbegrenzte Anzahl von Slaves (bis zu 50 konfigurierbar)

- 5 Methoden zur Losgrößenbestimmung

- Symbol Mapping (Kopieren auf verschiedene Symbole)

- Umgekehrtes Kopieren (BUY→SELL, SELL→BUY)

- Erweiterte Filter (Symbol, Gewinn, Losgröße)

- Schutz vor Tagesverlusten

- Erweitertes Überwachungs-Dashboard

- Skalierung der Balance/Equity Ratio

- Professionelles Risikomanagement





**Technische Merkmale:**

- Dateibasierte Kommunikation (funktioniert maklerübergreifend)

- Kopieren von Trades in Echtzeit (1-2 Sekunden Verzögerung)

- Automatische Losgrößennormalisierung

- Symbol-Validierung

- Fehlerbehandlung und Protokollierung

- Filterung der magischen Zahl

- SL/TP-Kopieren

- Unterstützung von Pending Orders





### Schnellstart





**Hauptkonto einrichten:**

1. EA an Chart anhängen

2. Setzen Sie `InpIsMaster = true`

3. Slave-Kontonummern eingeben (bis zu 10 über Eingaben, mehr über Konfiguration)

4. Methode der Losgrößenbestimmung wählen

5. Konfigurieren Sie die Symbolzuordnung (falls erforderlich)

6. Grenzen für das Risikomanagement festlegen

7. Aktivieren des Kopierens





**Slave-Konto einrichten:**

1. EA an Chart anhängen

2. Setzen Sie `InpIsMaster = false`

3. Master-Kontonummer eingeben

4. Losgrößenmethode und Parameter wählen

5. Konfigurieren Sie die Symbolzuordnung (falls erforderlich)

6. Risikogrenzen festlegen

7. Bereit für den Empfang von Trades!





### Use Cases





**Prop Firm Trading (Primärmarkt)**

- Verwalten Sie 5-20+ finanzierte Konten gleichzeitig

- Skalierung der Lose pro Konto anhand des Saldo/Eigenkapital-Verhältnisses

- Kopieren Sie Gold-Geschäfte auf Konten, die nur Silber haben (Symbol-Mapping)

- Tägliche Verlustlimits zum Schutz jedes Kontos

- Professionelle Überwachung für alle Konten





**Konto-Management**

- Verteilen Sie Trades auf mehrere Kundenkonten

- Unabhängiges Risikomanagement pro Konto

- Automatische Skalierung des Handels auf Basis der Kontogröße

- Professionelle Unternehmenslösung





**Fortgeschrittene Handelsstrategien**

- Reverse Copy zur Absicherung

- Symbol-Mapping zur Diversifizierung

- Mehrere Methoden zur Losgrößenbestimmung für verschiedene Kontotypen

- Professionelles Risikomanagement pro Konto





### Technische Details





**Plattform:** MetaTrader 5 (MT5)

**Sprache:** MQL5 (100% nativ, keine DLLs erforderlich)

**Kompatibilität:** Alle MT5-Broker

**Dateigröße:** ~25 KB (kompiliert)

**Ressourcenverbrauch:** Gering (effizientes Polling alle 1 Sekunde)





**Kommunikationsmethode:**

- Datei-basierte Signalübertragung

- Signale im CSV-Format werden in einem gemeinsamen Ordner gespeichert

- Funktioniert über verschiedene Terminals, Makler und Computer hinweg

- Keine Netzwerkkonfiguration erforderlich

- Thread-sichere Dateioperationen





**Dateispeicherort:**

- Signale: MQL5/Dateien/BneuTradeCopier/signale_ACCOUNT.csv

- Gemeinsamer Ordnerzugang für Multi-Terminal-Setup

- Unterstützt VPS-Einsatz für 24/7-Betrieb





**Leistung:**

- Verzögerung beim Kopieren: 1-2 Sekunden (typisch)

- Unterstützt bis zu 50 gleichzeitige Slave-Konten

- Geringe CPU-/Speichernutzung

- Effiziente Datei-I/O-Operationen





### Eingabeparameter





**Konto einrichten**

- Auswahl des Master/Slave-Modus

- Master-Kontonummer

- Slave-Kontonummern (1-10 über Eingänge, erweiterbar auf 50)

- Unterstützung von Konfigurationsdateien (zukünftig)





**Losgrößenbestimmung (PRO)**

- Auswahl der Losgrößenberechnungsmethode (5 Methoden)

- Multiplikator-Einstellungen

- Prozentuale Einstellungen

- Einstellungen zum Risikoprozentsatz

- Einstellungen für das Gleichgewicht/Eigenkapitalverhältnis





**Symbolzuordnung (PRO)**

- Aktivieren/Deaktivieren der Symbolzuordnung

- Benutzerdefinierte Mapping-Tabelle (Format: "EURUSD→GBPUSD,XAUUSD→XAGUSD")

- Automatische Symbolvalidierung





**Erweiterte Filter (PRO)**

- Symbol-Filter

- Minimale/maximale Losgrößenbegrenzung

- Tägliches Verlustlimit

- Stopp bei maximalem Verlust





**Einstellungen kopieren**

- SL/TP-Niveaus kopieren

- Kopieren schwebender Aufträge

- Kopieren von Änderungen (zukünftig)

- Kopieren von Schließungen (zukünftig)

- Umgekehrte Kopie (PRO)





**Risikomanagement (PRO)**

- Maximales Risiko pro Handel

- Maximaler Tagesverlust in Prozent

- Kopierstopp bei maximalem Verlust

- Skalierung der Balance/Equity Ratio





**Anzeige**

- Erweitertes Dashboard anzeigen/ausblenden

- Einstellungen der Dashboard-Position





### Wichtige Hinweise





1. **Laufende Anforderungen**: Alle Terminals (Master + Slaves) müssen in Betrieb sein, damit das Kopieren funktioniert.

2. **Symbolverfügbarkeit**: Die Zielsymbole müssen auf den Slave-Konten verfügbar sein (oder Symbol-Mapping verwenden)

3. **Lotgrößen-Grenzen**: Die berechneten Losgrößen müssen die Broker-Limits und Kontosalden einhalten.

4. **Dateizugriff**: Erfordert den Zugriff auf einen gemeinsamen Ordner (Standardeinstellung MT5, funktioniert auf VPS)

5. **Testen**: Testen Sie immer zuerst auf Demo-Konten

6. **Abonnement**: Monatliches Abonnementmodell - aktives Abonnement erforderlich

7. **Aktualisierungen**: Kostenlose Updates während des Abonnementzeitraums





### Dokumentation





Umfassende Dokumentation enthalten:

- Vollständige README mit allen technischen Details

- Einsteigerhandbuch mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen

- Anleitung für Fortgeschrittene zur Konfiguration

- Anleitung zur Fehlerbehebung

- FAQ-Abschnitt

- Beispiele für Anwendungsfälle

- Leitfaden für bewährte Praktiken





### Preise & Abonnement



**Preis:** $39/Monat (regulärer Preis)

**Einführungsaktion:** $29/Monat (erste 100 Kunden)





**Inbegriffen:**

- Voller Zugang zur PRO-Version

- Alle erweiterten Funktionen

- Kostenlose Updates während des Abonnements

- Dokumentation und Unterstützung

- Vorrangige Updates





**Abonnement-Modell:**

- Monatlich wiederkehrendes Abonnement

- Jederzeit kündbar

- Keine langfristige Bindung

- Kostenlose Updates während des Abonnements





### Kostenlose Version verfügbar





Sie sind sich nicht sicher, ob Sie PRO benötigen? Testen Sie zuerst die **FREE Version**:

- Maximal 2 Slave-Konten

- Basis-Lot-Multiplikator

- Alle wichtigen Kopierfunktionen

- Perfekt zum Testen





Upgrade auf PRO, wenn Sie benötigen:

- Mehr als 2 Slave-Konten

- Erweiterte Losgrößenbestimmung

- Symbol-Zuordnung

- Umgekehrtes Kopieren

- Verbesserte Funktionen





### Anforderungen





- MetaTrader 5-Plattform

- MQL5-fähiges Konto

- Aktives Abonnement (für die PRO-Version)

- Mehrere MT5-Konten (ein Master- und ein Slave-Konto)

- Gemeinsamer Ordnerzugang (Standard MT5-Einrichtung)

- VPS empfohlen für 24/7 Betrieb





### Lizenz & Aktivierung





- Abonnement-basierte Lizenz

- Erfordert aktives Abonnement

- Lizenzschlüssel wird nach dem Kauf bereitgestellt

- Aktivierung über den MQL5-Marktplatz

- Automatische Verlängerungsoption

- Jederzeit kündbar





### Unterstützung





- **Dokumentation:** Im Lieferumfang des Downloads enthalten

- MQL5 Marketplace:** Produktseite für Updates und Support

- **Email Support:** Verfügbar für Abonnenten





### Warum PRO wählen?





**Im Vergleich zur FREE-Version:**

- 25x mehr Slave-Konten (2 vs. 50)

- 5x Methoden zur Losgrößenbestimmung (1 vs. 5)

- Symbol Mapping (nicht verfügbar in FREE)

- Umgekehrtes Kopieren (nicht verfügbar in FREE)

- Erweiterte Filter (grundlegend in FREE)

- Erweitertes Dashboard (grundlegend in FREE)

- Professionelles Risikomanagement





**Im Vergleich zu Wettbewerbern:**

- Moderne, zuverlässige Lösung

- Erschwingliches Monatsabonnement ($39/Monat)

- Erweiterte Funktionen inklusive

- Aktive Entwicklung und Unterstützung

- Arbeitet nahtlos mit anderen Bneu-Tools zusammen





### Versionsinformationen





**Version:** 1.00

**Letzte Aktualisierung:** 2025-01-11

**Status:** Stabil, produktionsbereit

**Kompatibilität:** Alle MT5-Builds

**Lizenz:** Abonnement (monatlich)





### Zielbenutzer





**Primärer Markt:**

- Prop Firma Händler (3-20+ finanzierte Konten)

- Professionelle Kundenbetreuer

- Trader, die mehrere Konten verwalten





**Sekundärmarkt:**

- Signalanbieter

- Handelsteams

- Fondsmanager

- Fortgeschrittene einzelne Trader





---





**Professionelle Lösung zum Kopieren von Trades - Upgrade auf PRO noch heute!**





Perfekt für seriöse Trader, die erweiterte Funktionen und unbegrenzte Skalierbarkeit benötigen.



