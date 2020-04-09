## Vollständige Produktbeschreibung





Der **Bneu News Filter** ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der zur Überwachung von Wirtschaftsereignissen und zum Schutz der Handelsaktivitäten bei wichtigen Nachrichten entwickelt wurde. Das Dienstprogramm bietet ein automatisches Positionsmanagement und eine visuelle Benutzeroberfläche zur Überwachung bevorstehender Ereignisse.





### Hauptfunktionalität





**Wirtschaftskalender-Integration:**

- Automatischer Abruf von Ereignissen des Wirtschaftskalenders aus dem in MetaTrader 5 integrierten Kalender

- Überwachung von 3 Hauptwährungen: USD, EUR, GBP

- Anzeige von bevorstehenden Ereignissen mit Zeit, Name, Währung und Auswirkungsgrad

- Kalenderpanel mit Anzeige der nächsten 3 anstehenden Ereignisse

- Automatische Filterung von Ereignissen nach Wichtigkeit (niedrig, mittel, hoch)





**Auswirkungsklassifizierung:**

- Klassifizierung der Ereignisse in Auswirkungsstufen: Keine, Niedrig, Mittel, Hoch

- Farbcodierte Auswirkungsindikatoren auf der Anzeige des Panels

- Konfigurierbare Filterung, um nur bestimmte Auswirkungsstufen zu überwachen





**Schutzmodus-Optionen:**

- Kein Schutz: Nur Überwachung ohne automatische Aktionen

- Nur Pause: Blockieren neuer Trades während der Nachrichtenperiode, ohne Positionen zu schließen

- Schließen und Pause: Schließen Sie alle Positionen und schwebenden Aufträge und blockieren Sie dann neue Abschlüsse





**Zeiteinstellungen:**

- Feste Schutzzeiten: 15 Minuten vor und 30 Minuten nach Ereignissen

- Automatische Aktivierung und Deaktivierung des Schutzes basierend auf dem Zeitpunkt des Ereignisses

- Manuelle Start- und Stopptasten für sofortige Kontrolle





**Symbol-Filterung:**

- Automatische Erkennung von Symbolen, die von den Währungen USD, EUR, GBP betroffen sind

- Der Schutz gilt für Paare, die überwachte Währungen enthalten





**Panel-Schnittstelle:**

- Verschiebbares Panel mit anpassbarer Position

- Option für transparenten Hintergrund mit einstellbarer Opazität

- Statusanzeige, die den Schutzstatus und das nächste Ereignis anzeigt

- Countdown-Timer bis zum nächsten geplanten Ereignis

- Anzeige der Aufprallstärke

- Tasten zur manuellen Steuerung: Start, Stopp, Kalender, Einstellungen, Upgrade

- Anzeige betroffener Paare





**Kalenderfeld:**

- Ansicht der nächsten 3 anstehenden Ereignisse

- Ereignisliste nach Zeit sortiert

- Spalten für Zeit, Ereignisname, Währung und Auswirkungen

- Schaltfläche "Schließen" zum Ausblenden des Panels





### Technische Spezifikationen





**Systemvoraussetzungen:**

- MetaTrader 5 Plattform

- Eingebauter Zugang zum Wirtschaftskalender aktiviert

- Kompatibel mit jedem Kontotyp

- Funktioniert auf jedem Chart und Zeitrahmen

- Benötigt keine zusätzlichen Bibliotheken oder DLL-Dateien





**Eingabeparameter:**





**Panel-Einstellungen:**

- Panel X-Position: Horizontale Position im Chart (Standard: 20)

- Y-Position des Feldes: Vertikale Position auf dem Diagramm (Standardwert: 20)

- Transparenter Hintergrund: Aktiviert den transparenten Panelmodus (Standard: false)

- Deckkraft des Hintergrunds: Transparenzgrad 0-100% (Voreinstellung: 50)





**Schutzeinstellungen:**

- Schutzmodus: Wählen Sie zwischen Keine, Nur Pause oder Schließen und Pause (Standard: Schließen und Pause)

- Auto-Start: Automatischer Schutz bei Anhängen (Standard: true)





**Aufprallfilter:**

- Geringe Auswirkung filtern: Überwachung von Ereignissen mit geringer Bedeutung (Standard: false)

- Filter mittlere Auswirkung: Überwachung von Ereignissen mittlerer Bedeutung (Standard: true)

- Filter hohe Auswirkung: Ereignisse mit hoher Bedeutung überwachen (Standardwert: true)





**Erweiterte Einstellungen:**

- Aktualisierungsintervall: Aktualisierungsintervall des Kalenders in Sekunden (Standard: 60)

- Pending schließen: Anhängige Aufträge während des Schutzes schließen (Standard: true)

- Ereignisse protokollieren: Ereignisse ins Journal schreiben (Standard: true)





### Beschränkungen der kostenlosen Version





Die kostenlose Version bietet die wichtigsten Funktionen zur Überwachung und zum Schutz von Nachrichten mit den folgenden Einschränkungen:





**Währungseinschränkung:**

- Die kostenlose Version überwacht nur USD, EUR, GBP

- PRO-Version überwacht alle 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)





**Einschränkung des Kalenders:**

- Die kostenlose Version zeigt 3 anstehende Ereignisse an

- PRO-Version zeigt eine unbegrenzte Anzahl von Terminen mit scrollbarer Liste an





**Einschränkung der Zeitmessung:**

- Die kostenlose Version verwendet ein festes Timing (15 min vor, 30 min nach)

- PRO Version erlaubt anpassbare Zeitparameter





**Einschränkung des Schutzmodus:**

- Die kostenlose Version umfasst die Modi Keine, Nur Pause, Schließen und Pause

- Die PRO-Version fügt den Hedge-Modus hinzu, um Positionen abzusichern, anstatt sie zu schließen.





**Funktionseinschränkungen:**

- Erkennung von Extremereignissen (NFP, FOMC, CPI) nur in der PRO-Version verfügbar

- Spread-Überwachung und Warnungen sind nur in der PRO-Version verfügbar

- Nachrichtenhandel (Straddle-Orders) nur in PRO verfügbar

- CSV-Exportfunktionalität nur in PRO verfügbar

- Spezifische Symbolüberwachung nur in PRO verfügbar





### Bedienungsanleitung





**Erstmalige Einrichtung:**

1. Verbinden Sie den Expert Advisor mit einem beliebigen Chart in MetaTrader 5

2. Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf den Wirtschaftskalender in den Plattformeinstellungen aktiviert ist.

3. Konfigurieren Sie den Schutzmodus entsprechend Ihrer Präferenz

4. Wählen Sie die zu überwachenden Auswirkungsebenen mithilfe von Filteroptionen aus.

5. Passen Sie die Position des Panels nach Bedarf an





**Täglicher Gebrauch:**

1. Panel wird automatisch auf dem Kartenaufsatz angezeigt

2. Überwachen Sie anstehende Ereignisse, die im Panel angezeigt werden (USD, EUR, GBP)

3. Anzeige des Countdown-Timers bis zum nächsten geplanten Ereignis

4. Der Schutz wird automatisch nach einem festgelegten Zeitplan aktiviert

5. Manuelle Start-/Stopptasten für sofortige Kontrolle verfügbar

6. Schaltfläche "Kalender öffnen" zur Anzeige der nächsten 3 Ereignisse

7. Schaltfläche "Einstellungen" zeigt die aktuelle Konfiguration an





### Anwendungsfälle





- Händler, die den Handel während wichtiger USD-, EUR- und GBP-Nachrichten vermeiden möchten

- Benutzer, die eine automatische Positionsabsicherung während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse wünschen

- Manuelle Händler, die eine einfache Überwachung von Nachrichtenereignissen wünschen

- Händler, die Positionen vor Ankündigungen schließen möchten

- Benutzer, die die Nachrichtenfilterfunktionalität vor dem Upgrade auf PRO testen möchten

- Händler, die an Challenges mit Anforderungen zur Vermeidung von Nachrichten teilnehmen





### Wichtige Hinweise





- Dieses Dienstprogramm überwacht wirtschaftliche Kalenderereignisse, die in MetaTrader 5 verfügbar sind.

- Die Verfügbarkeit von Kalenderdaten hängt von den Einstellungen des Brokers und der Plattform ab.

- Schutzfunktionen werden basierend auf den konfigurierten Parametern ausgeführt

- Die kostenlose Version überwacht nur die Währungen USD, EUR und GBP

- Die kostenlose Version verwendet ein festes Timing (15 Minuten vor, 30 Minuten nach)

- Das Timing der Ereignisse basiert auf den geplanten Veröffentlichungszeiten im Wirtschaftskalender

- Benutzer sollten die Genauigkeit der Wirtschaftskalenderdaten mit ihrem Broker überprüfen

- Testen auf einem Demokonto vor dem Live-Handel empfohlen

- Dieses Dienstprogramm bietet Überwachungs- und Schutzwerkzeuge

- Das Dienstprogramm generiert keine Handelssignale

- Der Benutzer bleibt für seine Handelsentscheidungen verantwortlich.





### Upgrade auf PRO





Die PRO-Version enthält zusätzliche Funktionen:

- Überwachung von 8 Währungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)

- Unbegrenzte Kalenderereignisse mit Scrolling

- Anpassbare Timing-Parameter

- Hedge-Schutz-Modus

- Erkennung von Extremereignissen (NFP, FOMC, CPI)

- Spread-Überwachung in Echtzeit

- Nachrichtenhandel mit Straddle-Orders

- CSV-Exportfunktionalität

- Spezifische Symbolüberwachung





### System-Kompatibilität





- Kompatibel mit der MetaTrader 5-Plattform

- Funktioniert mit allen Brokern, die MetaTrader 5 unterstützen

- Unterstützt alle Handelsinstrumente und Währungspaare

- Funktioniert in allen Chart-Zeitfenstern

- Erfordert die integrierte Wirtschaftskalender-Funktionalität

- Benötigt keine externen Datenquellen oder DLL-Dateien





---





## Übereinstimmung mit MQL5 Marktregeln





### Checkliste zur Einhaltung der Regeln





**Produktname:** Beschreibend, professionell, keine Superlative

**Keine Gewinngarantien:** Keine Behauptungen über Handelsergebnisse

**Genaue Beschreibung:** Alle Funktionen genau beschrieben

**Keine externen Links:** Die Beschreibung enthält keine externen Website-Links

**Englische Sprache:** Alle Texte in Englisch

**Faktische Informationen:** Beschreibung konzentriert sich auf die Funktionalität

**Keine Backtest-Ansprüche:** Keine Behauptungen zur Handelsleistung

**Keine Superlative:** Beschreibung verwendet sachliche Sprache

**Korrekte Kategorisierung:** Korrekt kategorisiert als Expert Advisor/Utility

**Klare Beschränkungen:** Beschränkungen der kostenlosen Version klar angegeben

**Technische Genauigkeit:** Alle Angaben korrekt





### Erforderliche Haftungsausschlüsse





- Dieses Produkt ist ein Dienstprogramm zur Überwachung und Absicherung des Handels.

- Das Dienstprogramm generiert keine Handelssignale

- Der Handel birgt das Risiko von Verlusten

- Die Genauigkeit der Kalenderdaten hängt von der MetaTrader 5 Plattform und dem Broker ab

- Die Schutzfunktionen helfen bei der Risikoverwaltung, beseitigen sie aber nicht.

- Benutzer sollten vor dem Live-Handel auf Demokonten testen

- Alle Funktionen müssen richtig konfiguriert und verstanden werden

- Der Benutzer bleibt für seine Handelsentscheidungen verantwortlich.





---





## Screenshots Empfehlungen





### Erforderliche Screenshots für Marketplace





1. Hauptfenster auf dem Chart, das den Schutzstatus und bevorstehende Ereignisse anzeigt

2. Kalender-Panel mit 3 bevorstehenden Ereignissen

3. Panel während der aktiven Schutzperiode

4. Eingabeparameter-Fenster mit allen konfigurierbaren Einstellungen

5. Vergleich mit den Funktionen der PRO-Version





### Anforderungen für Screenshots





- Alle Bildschirmfotos müssen englischen Text zeigen

- Anzeige der Eingabeparameter auf Englisch

- Beschriftung der Bedienoberfläche auf Englisch

- Klare Demonstration der Funktionalität

- Nur tatsächliche Produktschnittstelle





---





## Unterstützungsinformationen





**Dokumentation:** Benutzerdokumentation im Lieferumfang des Produkts enthalten

**Support-Kontakt:** Verfügbar über MQL5 Service Desk

**Versionsupdates:** Kostenlose Updates für Funktionsverbesserungen

**Kompatibilität:** Kompatibel mit aktuellen MetaTrader 5 Versionen





---