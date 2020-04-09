Bneu News Filter

## Vollständige Produktbeschreibung

Der **Bneu News Filter** ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der zur Überwachung von Wirtschaftsereignissen und zum Schutz der Handelsaktivitäten bei wichtigen Nachrichten entwickelt wurde. Das Dienstprogramm bietet ein automatisches Positionsmanagement und eine visuelle Benutzeroberfläche zur Überwachung bevorstehender Ereignisse.

### Hauptfunktionalität

**Wirtschaftskalender-Integration:**
- Automatischer Abruf von Ereignissen des Wirtschaftskalenders aus dem in MetaTrader 5 integrierten Kalender
- Überwachung von 3 Hauptwährungen: USD, EUR, GBP
- Anzeige von bevorstehenden Ereignissen mit Zeit, Name, Währung und Auswirkungsgrad
- Kalenderpanel mit Anzeige der nächsten 3 anstehenden Ereignisse
- Automatische Filterung von Ereignissen nach Wichtigkeit (niedrig, mittel, hoch)

**Auswirkungsklassifizierung:**
- Klassifizierung der Ereignisse in Auswirkungsstufen: Keine, Niedrig, Mittel, Hoch
- Farbcodierte Auswirkungsindikatoren auf der Anzeige des Panels
- Konfigurierbare Filterung, um nur bestimmte Auswirkungsstufen zu überwachen

**Schutzmodus-Optionen:**
- Kein Schutz: Nur Überwachung ohne automatische Aktionen
- Nur Pause: Blockieren neuer Trades während der Nachrichtenperiode, ohne Positionen zu schließen
- Schließen und Pause: Schließen Sie alle Positionen und schwebenden Aufträge und blockieren Sie dann neue Abschlüsse

**Zeiteinstellungen:**
- Feste Schutzzeiten: 15 Minuten vor und 30 Minuten nach Ereignissen
- Automatische Aktivierung und Deaktivierung des Schutzes basierend auf dem Zeitpunkt des Ereignisses
- Manuelle Start- und Stopptasten für sofortige Kontrolle

**Symbol-Filterung:**
- Automatische Erkennung von Symbolen, die von den Währungen USD, EUR, GBP betroffen sind
- Der Schutz gilt für Paare, die überwachte Währungen enthalten

**Panel-Schnittstelle:**
- Verschiebbares Panel mit anpassbarer Position
- Option für transparenten Hintergrund mit einstellbarer Opazität
- Statusanzeige, die den Schutzstatus und das nächste Ereignis anzeigt
- Countdown-Timer bis zum nächsten geplanten Ereignis
- Anzeige der Aufprallstärke
- Tasten zur manuellen Steuerung: Start, Stopp, Kalender, Einstellungen, Upgrade
- Anzeige betroffener Paare

**Kalenderfeld:**
- Ansicht der nächsten 3 anstehenden Ereignisse
- Ereignisliste nach Zeit sortiert
- Spalten für Zeit, Ereignisname, Währung und Auswirkungen
- Schaltfläche "Schließen" zum Ausblenden des Panels

### Technische Spezifikationen

**Systemvoraussetzungen:**
- MetaTrader 5 Plattform
- Eingebauter Zugang zum Wirtschaftskalender aktiviert
- Kompatibel mit jedem Kontotyp
- Funktioniert auf jedem Chart und Zeitrahmen
- Benötigt keine zusätzlichen Bibliotheken oder DLL-Dateien

**Eingabeparameter:**

**Panel-Einstellungen:**
- Panel X-Position: Horizontale Position im Chart (Standard: 20)
- Y-Position des Feldes: Vertikale Position auf dem Diagramm (Standardwert: 20)
- Transparenter Hintergrund: Aktiviert den transparenten Panelmodus (Standard: false)
- Deckkraft des Hintergrunds: Transparenzgrad 0-100% (Voreinstellung: 50)

**Schutzeinstellungen:**
- Schutzmodus: Wählen Sie zwischen Keine, Nur Pause oder Schließen und Pause (Standard: Schließen und Pause)
- Auto-Start: Automatischer Schutz bei Anhängen (Standard: true)

**Aufprallfilter:**
- Geringe Auswirkung filtern: Überwachung von Ereignissen mit geringer Bedeutung (Standard: false)
- Filter mittlere Auswirkung: Überwachung von Ereignissen mittlerer Bedeutung (Standard: true)
- Filter hohe Auswirkung: Ereignisse mit hoher Bedeutung überwachen (Standardwert: true)

**Erweiterte Einstellungen:**
- Aktualisierungsintervall: Aktualisierungsintervall des Kalenders in Sekunden (Standard: 60)
- Pending schließen: Anhängige Aufträge während des Schutzes schließen (Standard: true)
- Ereignisse protokollieren: Ereignisse ins Journal schreiben (Standard: true)

### Beschränkungen der kostenlosen Version

Die kostenlose Version bietet die wichtigsten Funktionen zur Überwachung und zum Schutz von Nachrichten mit den folgenden Einschränkungen:

**Währungseinschränkung:**
- Die kostenlose Version überwacht nur USD, EUR, GBP
- PRO-Version überwacht alle 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)

**Einschränkung des Kalenders:**
- Die kostenlose Version zeigt 3 anstehende Ereignisse an
- PRO-Version zeigt eine unbegrenzte Anzahl von Terminen mit scrollbarer Liste an

**Einschränkung der Zeitmessung:**
- Die kostenlose Version verwendet ein festes Timing (15 min vor, 30 min nach)
- PRO Version erlaubt anpassbare Zeitparameter

**Einschränkung des Schutzmodus:**
- Die kostenlose Version umfasst die Modi Keine, Nur Pause, Schließen und Pause
- Die PRO-Version fügt den Hedge-Modus hinzu, um Positionen abzusichern, anstatt sie zu schließen.

**Funktionseinschränkungen:**
- Erkennung von Extremereignissen (NFP, FOMC, CPI) nur in der PRO-Version verfügbar
- Spread-Überwachung und Warnungen sind nur in der PRO-Version verfügbar
- Nachrichtenhandel (Straddle-Orders) nur in PRO verfügbar
- CSV-Exportfunktionalität nur in PRO verfügbar
- Spezifische Symbolüberwachung nur in PRO verfügbar

### Bedienungsanleitung

**Erstmalige Einrichtung:**
1. Verbinden Sie den Expert Advisor mit einem beliebigen Chart in MetaTrader 5
2. Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf den Wirtschaftskalender in den Plattformeinstellungen aktiviert ist.
3. Konfigurieren Sie den Schutzmodus entsprechend Ihrer Präferenz
4. Wählen Sie die zu überwachenden Auswirkungsebenen mithilfe von Filteroptionen aus.
5. Passen Sie die Position des Panels nach Bedarf an

**Täglicher Gebrauch:**
1. Panel wird automatisch auf dem Kartenaufsatz angezeigt
2. Überwachen Sie anstehende Ereignisse, die im Panel angezeigt werden (USD, EUR, GBP)
3. Anzeige des Countdown-Timers bis zum nächsten geplanten Ereignis
4. Der Schutz wird automatisch nach einem festgelegten Zeitplan aktiviert
5. Manuelle Start-/Stopptasten für sofortige Kontrolle verfügbar
6. Schaltfläche "Kalender öffnen" zur Anzeige der nächsten 3 Ereignisse
7. Schaltfläche "Einstellungen" zeigt die aktuelle Konfiguration an

### Anwendungsfälle

- Händler, die den Handel während wichtiger USD-, EUR- und GBP-Nachrichten vermeiden möchten
- Benutzer, die eine automatische Positionsabsicherung während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse wünschen
- Manuelle Händler, die eine einfache Überwachung von Nachrichtenereignissen wünschen
- Händler, die Positionen vor Ankündigungen schließen möchten
- Benutzer, die die Nachrichtenfilterfunktionalität vor dem Upgrade auf PRO testen möchten
- Händler, die an Challenges mit Anforderungen zur Vermeidung von Nachrichten teilnehmen

### Wichtige Hinweise

- Dieses Dienstprogramm überwacht wirtschaftliche Kalenderereignisse, die in MetaTrader 5 verfügbar sind.
- Die Verfügbarkeit von Kalenderdaten hängt von den Einstellungen des Brokers und der Plattform ab.
- Schutzfunktionen werden basierend auf den konfigurierten Parametern ausgeführt
- Die kostenlose Version überwacht nur die Währungen USD, EUR und GBP
- Die kostenlose Version verwendet ein festes Timing (15 Minuten vor, 30 Minuten nach)
- Das Timing der Ereignisse basiert auf den geplanten Veröffentlichungszeiten im Wirtschaftskalender
- Benutzer sollten die Genauigkeit der Wirtschaftskalenderdaten mit ihrem Broker überprüfen
- Testen auf einem Demokonto vor dem Live-Handel empfohlen
- Dieses Dienstprogramm bietet Überwachungs- und Schutzwerkzeuge
- Das Dienstprogramm generiert keine Handelssignale
- Der Benutzer bleibt für seine Handelsentscheidungen verantwortlich.

### Upgrade auf PRO

Die PRO-Version enthält zusätzliche Funktionen:
- Überwachung von 8 Währungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)
- Unbegrenzte Kalenderereignisse mit Scrolling
- Anpassbare Timing-Parameter
- Hedge-Schutz-Modus
- Erkennung von Extremereignissen (NFP, FOMC, CPI)
- Spread-Überwachung in Echtzeit
- Nachrichtenhandel mit Straddle-Orders
- CSV-Exportfunktionalität
- Spezifische Symbolüberwachung

### System-Kompatibilität

- Kompatibel mit der MetaTrader 5-Plattform
- Funktioniert mit allen Brokern, die MetaTrader 5 unterstützen
- Unterstützt alle Handelsinstrumente und Währungspaare
- Funktioniert in allen Chart-Zeitfenstern
- Erfordert die integrierte Wirtschaftskalender-Funktionalität
- Benötigt keine externen Datenquellen oder DLL-Dateien

---

## Übereinstimmung mit MQL5 Marktregeln

### Checkliste zur Einhaltung der Regeln

**Produktname:** Beschreibend, professionell, keine Superlative
**Keine Gewinngarantien:** Keine Behauptungen über Handelsergebnisse
**Genaue Beschreibung:** Alle Funktionen genau beschrieben
**Keine externen Links:** Die Beschreibung enthält keine externen Website-Links
**Englische Sprache:** Alle Texte in Englisch
**Faktische Informationen:** Beschreibung konzentriert sich auf die Funktionalität
**Keine Backtest-Ansprüche:** Keine Behauptungen zur Handelsleistung
**Keine Superlative:** Beschreibung verwendet sachliche Sprache
**Korrekte Kategorisierung:** Korrekt kategorisiert als Expert Advisor/Utility
**Klare Beschränkungen:** Beschränkungen der kostenlosen Version klar angegeben
**Technische Genauigkeit:** Alle Angaben korrekt

### Erforderliche Haftungsausschlüsse

- Dieses Produkt ist ein Dienstprogramm zur Überwachung und Absicherung des Handels.
- Das Dienstprogramm generiert keine Handelssignale
- Der Handel birgt das Risiko von Verlusten
- Die Genauigkeit der Kalenderdaten hängt von der MetaTrader 5 Plattform und dem Broker ab
- Die Schutzfunktionen helfen bei der Risikoverwaltung, beseitigen sie aber nicht.
- Benutzer sollten vor dem Live-Handel auf Demokonten testen
- Alle Funktionen müssen richtig konfiguriert und verstanden werden
- Der Benutzer bleibt für seine Handelsentscheidungen verantwortlich.

---

## Screenshots Empfehlungen

### Erforderliche Screenshots für Marketplace

1. Hauptfenster auf dem Chart, das den Schutzstatus und bevorstehende Ereignisse anzeigt
2. Kalender-Panel mit 3 bevorstehenden Ereignissen
3. Panel während der aktiven Schutzperiode
4. Eingabeparameter-Fenster mit allen konfigurierbaren Einstellungen
5. Vergleich mit den Funktionen der PRO-Version

### Anforderungen für Screenshots

- Alle Bildschirmfotos müssen englischen Text zeigen
- Anzeige der Eingabeparameter auf Englisch
- Beschriftung der Bedienoberfläche auf Englisch
- Klare Demonstration der Funktionalität
- Nur tatsächliche Produktschnittstelle

---

## Unterstützungsinformationen

**Dokumentation:** Benutzerdokumentation im Lieferumfang des Produkts enthalten
**Support-Kontakt:** Verfügbar über MQL5 Service Desk
**Versionsupdates:** Kostenlose Updates für Funktionsverbesserungen
**Kompatibilität:** Kompatibel mit aktuellen MetaTrader 5 Versionen

---
Empfohlene Produkte
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Utilitys
Axilgo Pip Piper CoPilot Verbessern Sie Ihr Trading-Spiel mit dem Axilgo Pip Piper CoPilot, dem ersten Produkt unserer revolutionären Pip Piper Serie. Dieses umfassende Toolset wurde sorgfältig für ernsthafte Trader entwickelt und konzentriert sich auf Schlüsselbereiche wie Risikomanagement, Handelsmanagement, Einhaltung der Prop Firm Rule und fortgeschrittenes Account Management . Mit CoPilot investieren Sie nicht nur in ein Tool, sondern gewinnen einen strategischen Partner in der kompliziert
FREE
RenkoChartsDemo
Stanislav Korotky
Utilitys
Dies ist eine Demoversion eines Nicht-Handelsexperten , der die so genannte Custom-Symbols-Funktion (auch in MQL verfügbar ) nutzt, um Renko-Charts auf der Grundlage historischer Kurse des ausgewählten Standardsymbols zu erstellen und Renko in Echtzeit entsprechend neuer Ticks zu aktualisieren. Außerdem werden reale Ticks in die Renko-Charts übersetzt, so dass andere EAs und Indikatoren mit Renko handeln und diese analysieren können. Platzieren Sie den EA auf einem Chart eines Arbeitsinstruments
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Utilitys
Dieser Roboter sendet Telegramm-Benachrichtigungen, die auf den Färbungsregeln des PLATINUM-Kerzenindikators basieren. Beispielnachricht für den Verkauf von Assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Beispielnachricht für den Kauf von Vermögenswerten : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Um Telegram-Benachrichtigungen zu aktivieren , müssen Sie einen Telegram-Bot erstellen, den Bot-API-Schlüssel erhalten und auch Ihre persönliche Telegram-Chat-ID erhalten. Es ist nicht möglich, Nachrichten
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
Utilitys
Globale Marktsitzungen - Visueller Analyzer für MT5 Ein leichtgewichtiger MT5-Indikator, der die Sitzungen in Tokio, London und New York visuell abbildet, die Zeitzone des Brokers und die Sommerzeit automatisch erkennt und die besten Liquiditätsfenster für einen intelligenteren Handel hervorhebt. Sehen Sie den Rhythmus des Marktes auf einen Blick. Handeln Sie mit Klarheit, Präzision und Vertrauen. Übersicht Global Market Sessions ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender MT5-
FREE
Market book player
Aliaksandr Hryshyn
Utilitys
Wiedergabe von zuvor gespeicherten Daten aus dem Auftragsbuch. Hauptmerkmale : Navigation durch historische Daten Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit mit den Schaltflächen "---" und "+++" sowie mit der Maus, indem Sie das Rad über den Bereich dieser Schaltflächen und zwischen ihnen bewegen Ein- und Ausschalten der Preiszentrierung Zeitanzeige auf Tausendstelsekunden genau Achtung ! Dieses Produkt benötigt auch ein Dienstprogramm zum Speichern von Daten: https://www.mql5.com/en/market/prod
FREE
Forex17 Clock
Robinson Alves Lemos
Utilitys
Forex17 Clock ist ein leichtgewichtiges und minimalistisches Hilfsprogramm für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Serverzeit des Brokers und/oder eine vom Benutzer angepasste Zeit direkt im Chart anzuzeigen. Ziel des Produkts ist es, klare und präzise Zeitinformationen bereitzustellen, ohne die Chartanalyse zu beeinträchtigen, und den Chart übersichtlich und funktional zu halten. Die Uhr wird direkt im Chart ausschließlich als Text dargestellt, ohne Panels, Hintergründe, Rahmen oder stör
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indikatoren
Haven Volume Profile ist ein multifunktionaler Indikator für die Analyse des Volumenprofils, der dabei hilft, wichtige Preisniveaus basierend auf der Verteilung des Handelsvolumens zu identifizieren. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die den Markt besser verstehen und wichtige Einstiegspunkte sowie Ausstiegspunkte für ihre Trades erkennen möchten. Andere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Berechnung des Point of Control (POC) - des Niveaus mit der höchsten Handelsaktivität, um die l
FREE
TradeVantage MT5 Script
Mathew Louis Sau Kinminja
Utilitys
TradeVantage MT5 Script ist ein benutzerfreundliches, effizientes Tool, das für MetaTrader 5-Händler entwickelt wurde, um offene Positionen mit Leichtigkeit zu verwalten. Dieses Skript bietet vier leistungsstarke Handelsverwaltungsoptionen über ein einfaches Dialogfeld, das eine schnelle Ausführung auf dem Symbol des aktuellen Charts ermöglicht. Ganz gleich, ob Sie alle Positionen schließen, Gewinne sichern, Verluste minimieren oder Positionen auf Break-even setzen möchten, TradeVantage vereinfa
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitys
Das Position Selective Close ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Skript, das dazu dient, verschiedene Positionen gleichzeitig zu schließen. Allgemeine Beschreibung Das Position Selective Close verfügt über drei Betriebsmodi (Intersection, Union und All), die die Art und Weise steuern, wie die vier Positionsmerkmale (Symbol, magische Zahl, Typ und Gewinn) verwendet werden. Die Modi, die über den Eingabeparameter Auswahlmodus verfügbar sind, beziehen sich auf die Merkmale, die über die Eingabep
FREE
Heiken Ashi Smoothed Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Indikatoren
Heiken Ashi Smoothed Indikator für MT5 Fortgeschrittener Heiken Ashi mit Glättungsfilter. Reduziert Rauschen, falsche Signale und erkennt Trends früh. Ideal für Forex, Indizes und Krypto (H1-D1). Funktionsweise und Glättung Der traditionelle Heiken Ashi berechnet Kerzen durch Mittelung von Open, Close, High und Low aus vorherigen Perioden, was bereits den Einfluss kleiner Schwankungen reduziert. Der Heiken Ashi Smoothed geht jedoch weiter und wendet einen zusätzlichen Glättungsfilter auf die "ra
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Indikatoren
Trading Sessions von Mahefa R ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die vier wichtigsten Handelssitzungen visuell identifiziert: New York, London, Tokio und Sydney . Der Indikator wurde entwickelt, um eine saubere, intuitive und professionelle Marktansicht zu bieten. Er hebt die aktivsten Perioden des Forex-Marktes hervor, indem er eine intelligente Visualisierung der Sitzungsbereiche , sitzungsspezifische Kerzenfarben und tägliche Trennlinien verwendet. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
CloseAll MT5
Mr Sorachai Pitakjarukul
4.5 (2)
Utilitys
ขอบคุณ แรงบันดาลใจ จากโค้ชแพม ที่ทำให้เริ่มทำ Alle schließen ตัวนี้ และขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความรู็มาโดยตลอด ไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อม ขอบคุณทุกคนที่ให้ความรู้เพื่อนร่วมเทรด ทั้งนี้เพื่อให้นักเทรดทุกคนได้มีเครื่องมือในการควบคุมการปิดการซื้อขาย จึงขอพัฒนาโปรแกรม alle schließen Version 5 ได้ใช้ทุกคน Schließen Sie alle und aktualisieren Sie den Gewinn Version 1.00 (MT5) Vollversion Geben Sie kostenlos Für MT4 Klicken Sie https://www.mql5.com/en/market/product/79252 Fix TPSL berechnen Programmfunktion
FREE
LT Volume Weighted Average Price
Thiago Duarte
5 (7)
Utilitys
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein Indikator, der verschiedene Durchschnittspreise im Diagramm anzeigt. Dies ist sehr nützlich, um starke Verhandlungspreisbereiche zu finden und um Trends zu verfolgen. Konfigurationen : Tag, Woche und Monat - Zeigt verschiedene VWAPs je nach Periode. Sie können jeden Linienstil auf der Registerkarte "Farben" ändern. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Viel Spaß! Dies ist ein kostenloser Indikator, aber es ha
FREE
Auto TradePanel Basic Demo
Viktor Weidenthal
5 (1)
Utilitys
Dieses TradePanel ist ein Dienstprogramm für Trader, die ein einfaches MoneyManagement zur Berechnung von Lotsize nutzen möchten . Ich habe die Basisversion nur erstellt, um einen Überblick über die eingeschränkte Funktionalität zu geben, der volle Funktionsumfang ist mit Auto TradePanel Pro verfügbar . (Nur weil es nicht im Strategietester getestet werden kann). Eine vollständige Beschreibung finden Sie unter "Auto TradePanel Pro". In dieser Version funktioniert die Grundfunktionalität (Berech
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
HINWEIS: Pattern Scan EINschalten Dieser Indikator identifiziert Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Kontraktions- und Expansionsmuster, die auf den Charts eingezeichnet werden. Der Indikator verfügt außerdem über Alarme und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keinen Handel verpassen. Es kann für alle Handelsinstrumente und alle Zeitrahmen verwendet werden. Die Eigenschaft, dass die Charts nicht neu gezeichnet werden, macht sie besonders nützlich für das Backte
FREE
VConnect Ticks Data Validator
Omphile Vuyo Molahloe
Utilitys
V-Connect Tick Data Validator ist ein Dienstprogramm für MetaTrader 5. Es prüft jeden Tick und weist ungültige Daten zurück. Merkmale - Prüft Geld- und Briefkurse - Prüft Spread und Zeit - Verwendet nur MQL5-Funktionen - Protokolliert die Ergebnisse in der Registerkarte Experten - Filterung in Echtzeit: - Negative oder Null-Spreads - Veraltete Zeitstempel (>60 Sekunden) - Umgekehrtes Bid/Ask - **<1ms Overhead** - läuft auf Low-Spec VPS - **Journal Audit Trail** - "TICK PASSED" / "TICK REJECTED"
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Indikatoren
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
Shape Pack MT5
John Louis Fernando Diamante
Indikatoren
Dieser Indikator bietet gängige Formen als Zeichenobjektoptionen. Die Formen sind drehbar, größenveränderbar und verschiebbar und behalten ihre Proportionen (entsprechend ihrer Griff-Trendlinie) über verschiedene Diagrammmaßstäbe hinweg bei. Es werden mehrere Zeichnungen unterstützt. Formen : Quadrat Rhombus Dreieck (viereckig & gleichschenklig) Kreis (Gitter, überlappendes Gitter, Flexi-Gitter, drehbares Gitter, konzentrische Kreise) Eigenschaften: Strahlen (alle Objektkanten werden als Strahle
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Indikatoren
THE MAGICIAN - Professioneller Angebots- und Nachfragezonen-Indikator Verwandeln Sie Marktchaos in Kristallklare Trading-Gelegenheiten auf Gold 15-Minuten-Charts Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Gold-Trading? Müde davon zu raten, wo Sie bei XAU/USD Trades eingehen sollen? Verwirrt darüber, ob Sie KAUFEN, VERKAUFEN oder ABWARTEN sollten? Verpassen Sie hochwahrscheinliche Setups auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen? "THE MAGICIAN" enthüllt die unsichtbaren Kräfte von Angebot und Nachfrage, die Märkte be
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator arbeitet auf den Zeitrahmen von M3 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M3 bis H1, M5 - für Zeiträume von H2 bis H12, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der VAL-, VAH- und POC-Labels
FREE
Clean Chart Nice View Erase All Objects
Gerald Birkner
Utilitys
EINFACHES UND SCHNELLES "CHART-AUFRÄUMSKRIPT" - KOSTENLOS FÜR ALLE - EINFACH AUF DEN CHART ZIEHEN UND ABLEGEN - EIN MUSS IN MEINEN AUGEN Jeder zeichnet gerne am Chart herum... Aber aufräumen dauert schon länger. Meist ist es viel schneller alles zu löschen und neu einzuzeichen. Wiederholung macht gut! Denke IMMER daran. LASSE ES WACHSEN ;-) Wünsche euch einen guten Tag, Traders! Wenn Du etwas benötigen solltest, senden Sie mir eine Nachricht. Alles Gute von Wien aus!
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Swiss VWAPsimple
Terence Gronowski
4.8 (5)
Indikatoren
Swiss VWAPsimple Motivation Ich fand keinen zuverlässigen gratis VWAP Indikator für MT5. VWAP ist ein sehr wichtiger Indikator. Aber Vorsicht, er ist unpräzise, insbesondere am Abend, falls die Summen schon sehr gross sind. Um den Computer zu schonen und Abstürze zu vermeiden wird der VWAP nur immer von Mitternacht aus gezeichnet. Bei geschlossenen Märkten wird nichts angezeigt, ausser man deaktiviert useBarsSinceMidnight. Was ist VWAP, wie wird er angewandt?  VWAP steht für Volume Weighed Aver
FREE
Menora Indicator
Arnold Kurapa
4.5 (2)
Indikatoren
Menora (All In One) Indikator. Dies ist der erweiterte und Premium-Indikator für den Magic Trend, ein kostenloser Indikator. Er hat 3 Ausgangssignale, die von verschiedenen Marktbedingungen abhängen. Dieser Indikator hat eine Doppelfunktion als Indikator und Dienstprogramm zur gleichen Zeit. Spezifikationen 1] 3 Ausgangssignale a) Langsamer gleitender Durchschnitt mit Farbwechsel - Der MA hat einen nicht-repainting Farbwechsel, was ihn perfekt für Einstiegssignale macht. b) Schneller gleiten
FREE
Spread highlighter
Jonathan Daniel Marion
Indikatoren
Dieser Spread-Indikator zeigt den tatsächlichen Spread für jede Kerze an. Er hebt den maximalen Spread und den minimalen Spread des gewählten Symbols hervor. Dieser Indikator ist sehr hilfreich, um die Entwicklung des Spreads in Echtzeit zu sehen und zu vermeiden, dass Sie einen Handel eingehen, wenn der Spread zu hoch ist. Eingaben: Wert in Punkten drucken: wenn true, wird der Spread als ganze Zahl angezeigt Anzeige des minimalen und maximalen Spreads der letzten N Tage: Wählen Sie die Anza
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Utilitys
Second Level Candles And Alligator Indicators generiert alle 12 Sekunden eine K-Linie und verfügt über einen Alligator-Indikator, der für ultrakurzfristige Trader sehr hilfreich ist. Der Grund, warum das Programm beim Start möglicherweise nicht erfolgreich ist, liegt darin, dass die MT5 MqlTick-Daten in einer kleinen Menge geladen werden. Dies kann vermieden werden, indem man den Parameter display data ändert, z.B. display=100, und dann den Parameter display=300 erhöht, nachdem das Programm ord
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indikatoren
Der Smart FVG Statistics Indicator ist ein leistungsstarkes MetaTrader 5-Tool zur automatischen Identifizierung, Verfolgung und Analyse von Fair Value Gaps (FVGs) in Ihren Charts. Lieben Sie es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) Testen Sie "The AUDCAD Trader" : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Hauptmerkmale Erweiterte Fair Value Gap-Erkennung Automatische Erkennung : Sucht automatisch nach
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 *****Dies ist die lokale HTML-Version von Ultimate Extractor. Besuchen Sie Ultimate Extractor Cloud auf mql5 für die Cloud-Version****** Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit i
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Werkzeug für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders durch Levelauswahl im Chart! Vollständige Beschreibung Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Zählung - Automatische Spread- und Provisionsabrechnung . Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen Levels - Beliebige A
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitys
Cerberus the Equity Watcher ist ein Risikomanagement-Tool, das Ihren Kontowert ständig überwacht und größere Drawdowns verhindert, unabhängig davon, ob sie durch fehlerhafte EAs oder Emotionen verursacht werden, wenn Sie ein diskretionärer Trader sind. Es ist äußerst nützlich für systematische Händler, die sich auf EAs verlassen, die Fehler enthalten oder unter unerwarteten Marktbedingungen möglicherweise nicht gut abschneiden. Cerberus ermöglicht es Ihnen, einen Mindestwert Ihres Kontos und (
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
Weitere Produkte dieses Autors
Bneu Trade Manager
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
Der **Bneu Trade Manager** ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der Händler bei der Verwaltung ihrer Handelsgeschäfte über eine visuelle Benutzeroberfläche unterstützt. Diese kostenlose Version bietet essentielle Handelsmanagement-Tools, die für manuelle Händler geeignet sind, die ihre Trades effizient über eine grafische Oberfläche verwalten möchten. **Hauptfunktionalität** **Visuelles Handelsmanagement:** Das Dienstprogramm bietet horizontale Linien, die per Drag-and-Drop auf dem Diagra
FREE
Bneu Prop Firm Manager
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
Der **Bneu Prop Firm Challenge Manager** ist ein Handelsdienstprogramm für MetaTrader 5, das Händler unterstützt, die an Herausforderungen zur Bewertung von Eigenhandelsfirmen teilnehmen. Diese kostenlose Version überwacht Kontometriken, verfolgt den Fortschritt der Herausforderung und zeigt den Status der Regelkonformität mit vorkonfigurierten Prop-Firmen-Voreinstellungen an. **Funktionen der kostenlosen Version** **Voreinstellungen für Handelsunternehmen** - Vorkonfigurierte Regelsätze für
FREE
Bneu Trade Journal
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
**Bneu Trade Journal** ist ein Dienstprogramm für MetaTrader 5, das den Handel analysiert und protokolliert. Das Dienstprogramm erfasst automatisch den Handelsverlauf, berechnet Statistiken und zeigt Leistungsmetriken an. Diese kostenlose Version bietet grundlegende Analysen für die letzten 100 Trades mit CSV-Exportfunktion. **Funktionen der kostenlosen Version** **Automatische Handelserfassung** - Erfasst automatisch geschlossene Trades aus der Kontohistorie - Filter nach magischer Zahl, um b
FREE
Bneu Trade Copier
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
### Überblick Der **Bneu Trade Copier** ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren von Trades für MetaTrader 5, mit dem Sie automatisch und in Echtzeit Trades von einem Master-Konto auf mehrere Slave-Konten kopieren können. Perfekt für: - Prop-Firm-Händler, die mehrere finanzierte Konten verwalten - Kundenbetreuer, die Trades auf Kundenkonten verteilen - Trader, die Trades auf Backup-Konten kopieren möchten ### Hauptmerkmale **Kopieren von Handelsaufträgen in Echtzeit** - Sofortige
FREE
Bneu Prop Firm Simulator
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
Prop Firm Challenges risikofrei üben Bneu Prop Firm Simulator FREE ist ein Simulationsprogramm für MetaTrader 5, mit dem Händler Prop Firm Challenges auf Demokonten üben können, bevor sie echtes Geld für echte Challenges riskieren. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt, überwachen Sie die Einhaltung der Regeln und verstehen Sie, wie Prop Firm Regeln in Echtzeit funktionieren. Warum einen Prop-Firmen-Simulator verwenden? - Üben Sie die Regeln auf Demokonten, bevor Sie für echte Challenges bezahlen
FREE
Bneu Trade Manager Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
Der **Bneu Trade Manager Pro** ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der die Funktionalität der kostenlosen Version um automatisierte Handelsmanagementfunktionen, Risikoschutzsysteme und Compliance-Tools für die Herausforderungen des Eigenhandels erweitert. **Alle Funktionen der kostenlosen Version enthalten** Alle Funktionen der kostenlosen Version sind auch in der PRO-Version enthalten. Dazu gehören visuelles Handelsmanagement mit Drag-and-Drop-Linien, risikobasierte Po
Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
Der **Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro** ist ein Handelsdienstprogramm für MetaTrader 5, das Händler unterstützt, die an Herausforderungen zur Bewertung von Eigenhandelsfirmen teilnehmen. Das Dienstprogramm überwacht Kontometriken, verfolgt den Fortschritt der Herausforderung und bietet Schutzfunktionen, um die Einhaltung der Herausforderungsregeln zu gewährleisten. **Hauptmerkmale** **Voreinstellungen für Eigenhandelsunternehmen** - Vorkonfigurierte Regelsätze für gängige Eigenhandelsfir
BNEU Trade Journal PRO
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
**Neu Trade Journal Pro ist ein Dienstprogramm für MetaTrader 5 zur Analyse und Protokollierung des Handels. Das Dienstprogramm erfasst automatisch den Handelsverlauf, berechnet umfassende Statistiken, zeigt Leistungsmetriken an und exportiert Berichte im CSV-Format. Alle Funktionen sind nativ in MQL5 implementiert, ohne externe Abhängigkeiten. **Hauptmerkmale** **Automatische Handelserfassung** - Erfasst automatisch alle geschlossenen Trades aus der Kontohistorie - Filter nach magischer Zahl
Bneu Trade Copier Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
**Bneu Trade Copier Pro** ist ein Dienstprogramm zum Kopieren von Trades für MetaTrader 5, das das Kopieren von Trades von einem Master-Konto auf mehrere Slave-Konten ermöglicht. Das Dienstprogramm unterstützt verschiedene Lot-Sizing-Methoden, Symbol-Mapping, Handelsfilterung und bietet ein Monitoring-Dashboard. **Hauptmerkmale** **Master/Slave-Architektur** - Konfigurieren Sie es als Master-Konto, um Handelssignale zu senden - Als Slave-Konto konfigurieren, um Handelssignale zu empfangen und
Bneu Prop Firm Simulator Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
Prop Firm Challenges risikofrei üben Bneu Prop Firm Simulator PRO ist ein spezielles Simulationsprogramm für MetaTrader 5, mit dem Händler Prop Firm Challenges auf Demokonten üben können, bevor sie echtes Geld für tatsächliche Challenges riskieren. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt, überwachen Sie die Einhaltung von Regeln und analysieren Sie Ihre Handelsleistung mit detaillierten Protokollierungen von Verstößen und Ergebnisexporten. Warum einen Prop-Firmen-Simulator verwenden? - Üben Sie die
Bneu News Filter Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
## Vollständige Produktbeschreibung **Bneu News Filter Pro** ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der zur Überwachung von Wirtschaftsereignissen und zur Steuerung der Handelsaktivitäten bei wichtigen Nachrichtenmeldungen entwickelt wurde. Das Dienstprogramm bietet automatischen Positionsschutz, Echtzeit-Spread-Überwachung und optionale Nachrichtenhandelsfunktionen über eine visuelle Panel-Schnittstelle. ### Hauptfunktionalität **Wirtschaftskalender-Integration:** - Automatischer Abruf vo
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension