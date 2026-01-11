Bneu Trade Journal

BNEU Trade Journal (kostenlose Version) ist ein natives MQL5-Dienstprogramm für MetaTrader 5, das automatisch Ihren Handelsverlauf protokolliert und analysiert. Verfolgen Sie Ihre letzten 100 Trades mit grundlegenden Leistungsstatistiken, Schlüsselmetriken und exportieren Sie Ihre Daten in CSV. Dieses kostenlose Tool ist ideal für Händler, die mit der Protokollierung beginnen.

Vollständige Beschreibung

Überblick

Das BNEU Trade Journal (kostenlose Version) bietet MetaTrader 5-Händlern die Möglichkeit, Trades zu verfolgen und zu analysieren. Dieses native MQL5-Tool erfasst automatisch Ihre Handelsaktivitäten und präsentiert die wichtigsten Leistungskennzahlen in einem einfach zu bedienenden, verschiebbaren Panel direkt in Ihrem Terminal.

Hauptmerkmale

  • Automatische Handelserfassung: Protokolliert automatisch alle geschlossenen Trades aus Ihrer MT5-Kontohistorie

  • Grundlegendes Leistungs-Dashboard: Anzeige der wichtigsten Kennzahlen wie Gesamthandel, Gewinnrate, Nettogewinn und Gewinnfaktor

  • Begrenzte Handelshistorie: Speichert und zeigt Ihre letzten 100 geschlossenen Trades zur Analyse an

  • Handelsverlaufstabelle: Detaillierte Informationen zu jedem Handel, einschließlich Datum, Symbol, Typ, Lots, Gewinn/Verlust und Ergebnis

  • CSV-Export: Exportieren Sie Ihre letzten 100 Trades in das CSV-Format zur externen Analyse

  • Grundlegende Statistiken: Berechnet die wichtigsten Leistungskennzahlen, darunter die Gesamtzahl der Trades, die Anzahl der Gewinne/Verluste, den durchschnittlichen Gewinn/Verlust und den größten Gewinn/Verlust

  • Verschiebbare Schnittstelle: Vollständig bewegliches Panel, das überall auf Ihrem Chart positioniert werden kann

  • Magische Zahl-Filterung: Filtern von Trades nach der magischen Zahl des Expertenberaters (optional)

  • Manuelle Auffrischung: Aktualisieren Sie Handelsdaten bei Bedarf mit der Aktualisierungsschaltfläche

Technische Spezifikationen

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Sprache: 100% Native MQL5 (keine DLLs oder externe Abhängigkeiten)

  • Kompatibilität: Funktioniert mit jedem MT5-Broker-Konto

  • Aktualisierungen: Automatische Updates innerhalb des MQL5-Ökosystems

Wie es funktioniert

  1. Befestigen Sie das BNEU Trade Journal an ein beliebiges Diagramm in Ihrem MetaTrader 5 Terminal

  2. Das Panel erscheint automatisch und beginnt mit dem Laden Ihrer Handelshistorie

  3. Das Journal erfasst Ihre letzten 100 geschlossenen Trades aus Ihrer Kontohistorie

  4. Sehen Sie sich Ihre Performance-Metriken im Dashboard-Bereich an

  5. Blättern Sie durch Ihre Handelshistorie in der detaillierten Tabelle

  6. Verwenden Sie die Export-Schaltfläche, um Ihre letzten 100 Handelsgeschäfte als CSV-Datei zu speichern.

Eingabe-Parameter

Panel-Einstellungen

  • InpPanelX - Panel X-Position (Standard: 20)

  • InpPanelY - Panel Y-Position (Standardwert: 20)

Handelserfassung

  • InpAutoCapture - Automatische Erfassung aller Trades (Voreinstellung: true)

  • InpMagicNumber - Magische Zahl als Filter (0 = alle)

  • InpIncludePending - Schwebende Aufträge einbeziehen (Standard: false)

Display-Einstellungen

  • InpRefreshInterval - Aktualisierungsintervall in Sekunden (Standardwert: 5)

Export-Funktionalität

CSV-Export
Die kostenlose Version enthält grundlegende CSV-Exportfunktionen:

  • Exportiert Ihre letzten 100 abgeschlossenen Trades in eine CSV-Datei

  • Enthält Handelsdetails: Datum, Uhrzeit, Symbol, Typ, Lots, Eröffnungs-/Schlusskurse, Gewinn, Kommission, Swap, Nettogewinn, Pips, Dauer, Ergebnis und Kommentar

  • Dateien werden standardmäßig im Verzeichnis MQL5/Files gespeichert

  • Das Format ist mit Excel, Google Sheets und anderen Tabellenkalkulationsprogrammen kompatibel

Beschränkungen der kostenlosen Version

  • Handelsverlauf: Begrenzt auf die letzten 100 geschlossenen Trades

  • Statistik: Nur grundlegende Leistungsmetriken

  • Exportieren: Nur CSV-Format (keine HTML-Berichte)

  • Filterung: Nur einfache Filterung nach magischen Zahlen (keine Filterung nach Datumsbereich oder Symbolen)

  • Erweiterte Metriken: Keine Berechnungen von Sharpe Ratio, Sortino Ratio oder Calmar Ratio

  • Zielverfolgung: In der kostenlosen Version nicht verfügbar

  • Visualisierungen: Keine Aktienkurve oder erweiterte Diagramme

Upgrade auf PRO Vorteile

Für Händler, die mehr fortgeschrittene Funktionen benötigen, empfiehlt sich ein Upgrade aufBNEU Trade Journal PRO, das Folgendes beinhaltet:

  • Unbegrenzte Handelshistorie ( kein 100-Handel-Limit)

  • Erweiterte Analysen ( Sharpe-, Sortino-, Calmar-Kennzahlen, Erholungsfaktor)

  • Professionelle HTML-Berichte mit Druckfunktion (PDF)

  • Zielverfolgungssystem mit monatlichen Zielvorgaben

  • Erweiterte Filterung nach Datumsbereich, Symbol und Strategie

  • Vollständige Performance-Statistiken und zeitbasierte Analyse

  • Visualisierung von Aktienkurven und erweiterte Diagramme

Wichtige Hinweise

  • Dieses Produkt liefert keine Handelssignale und garantiert keine Gewinne.

  • Alle Berechnungen beruhen auf Ihren historischen Handelsdaten

  • Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

  • Das Tool ist ein passives Analyseprogramm und führt keine Trades aus.

  • Für Support nutzen Sie bitte den Kommentarbereich oder eine private Nachricht aufMQL5.com

System-Anforderungen

  • MetaTrader 5 Terminal (Build 2000 oder höher empfohlen)

  • MQL5-Konto für Updates und Support

  • Ausreichende Handelshistorie in Ihrem MT5-Konto

Unterstützung und Updates

Der Support für dieses Produkt wird über die Website MQL5.comangeboten:

  • Abschnitt Produktkommentare

  • Privates Nachrichtensystem

  • Automatische Updates über den MQL5 Market

Haftungsausschluss: Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken. Dieses Tool ist nur für analytische Zwecke gedacht und stellt keine Finanzberatung dar. Der Entwickler übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit der Berechnungen oder die Rentabilität einer Handelsstrategie. Die Benutzer sind für ihre eigenen Handelsentscheidungen verantwortlich und sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit dem Handel mit Hebelwirkung verbunden sind.


