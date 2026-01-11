BNEU Trade Journal (kostenlose Version) ist ein natives MQL5-Dienstprogramm für MetaTrader 5, das automatisch Ihren Handelsverlauf protokolliert und analysiert. Verfolgen Sie Ihre letzten 100 Trades mit grundlegenden Leistungsstatistiken, Schlüsselmetriken und exportieren Sie Ihre Daten in CSV. Dieses kostenlose Tool ist ideal für Händler, die mit der Protokollierung beginnen.

Vollständige Beschreibung

Überblick

Das BNEU Trade Journal (kostenlose Version) bietet MetaTrader 5-Händlern die Möglichkeit, Trades zu verfolgen und zu analysieren. Dieses native MQL5-Tool erfasst automatisch Ihre Handelsaktivitäten und präsentiert die wichtigsten Leistungskennzahlen in einem einfach zu bedienenden, verschiebbaren Panel direkt in Ihrem Terminal.

Hauptmerkmale

Automatische Handelserfassung : Protokolliert automatisch alle geschlossenen Trades aus Ihrer MT5-Kontohistorie

Grundlegendes Leistungs-Dashboard : Anzeige der wichtigsten Kennzahlen wie Gesamthandel, Gewinnrate, Nettogewinn und Gewinnfaktor

Begrenzte Handelshistorie : Speichert und zeigt Ihre letzten 100 geschlossenen Trades zur Analyse an

Handelsverlaufstabelle : Detaillierte Informationen zu jedem Handel, einschließlich Datum, Symbol, Typ, Lots, Gewinn/Verlust und Ergebnis

CSV-Export : Exportieren Sie Ihre letzten 100 Trades in das CSV-Format zur externen Analyse

Grundlegende Statistiken : Berechnet die wichtigsten Leistungskennzahlen, darunter die Gesamtzahl der Trades, die Anzahl der Gewinne/Verluste, den durchschnittlichen Gewinn/Verlust und den größten Gewinn/Verlust

Verschiebbare Schnittstelle : Vollständig bewegliches Panel, das überall auf Ihrem Chart positioniert werden kann

Magische Zahl-Filterung : Filtern von Trades nach der magischen Zahl des Expertenberaters (optional)

Manuelle Auffrischung: Aktualisieren Sie Handelsdaten bei Bedarf mit der Aktualisierungsschaltfläche

Technische Spezifikationen

Plattform : MetaTrader 5

Sprache : 100% Native MQL5 (keine DLLs oder externe Abhängigkeiten)

Kompatibilität : Funktioniert mit jedem MT5-Broker-Konto

Aktualisierungen: Automatische Updates innerhalb des MQL5-Ökosystems

Wie es funktioniert

Befestigen Sie das BNEU Trade Journal an ein beliebiges Diagramm in Ihrem MetaTrader 5 Terminal Das Panel erscheint automatisch und beginnt mit dem Laden Ihrer Handelshistorie Das Journal erfasst Ihre letzten 100 geschlossenen Trades aus Ihrer Kontohistorie Sehen Sie sich Ihre Performance-Metriken im Dashboard-Bereich an Blättern Sie durch Ihre Handelshistorie in der detaillierten Tabelle Verwenden Sie die Export-Schaltfläche, um Ihre letzten 100 Handelsgeschäfte als CSV-Datei zu speichern.

Eingabe-Parameter

Panel-Einstellungen

InpPanelX - Panel X-Position (Standard: 20)

InpPanelY - Panel Y-Position (Standardwert: 20)

Handelserfassung

InpAutoCapture - Automatische Erfassung aller Trades (Voreinstellung: true)

InpMagicNumber - Magische Zahl als Filter (0 = alle)

InpIncludePending - Schwebende Aufträge einbeziehen (Standard: false)

Display-Einstellungen

InpRefreshInterval - Aktualisierungsintervall in Sekunden (Standardwert: 5)

Export-Funktionalität

CSV-Export

Die kostenlose Version enthält grundlegende CSV-Exportfunktionen:

Exportiert Ihre letzten 100 abgeschlossenen Trades in eine CSV-Datei

Enthält Handelsdetails: Datum, Uhrzeit, Symbol, Typ, Lots, Eröffnungs-/Schlusskurse, Gewinn, Kommission, Swap, Nettogewinn, Pips, Dauer, Ergebnis und Kommentar

Dateien werden standardmäßig im Verzeichnis MQL5/Files gespeichert

Das Format ist mit Excel, Google Sheets und anderen Tabellenkalkulationsprogrammen kompatibel

Beschränkungen der kostenlosen Version

Handelsverlauf : Begrenzt auf die letzten 100 geschlossenen Trades

Statistik : Nur grundlegende Leistungsmetriken

Exportieren : Nur CSV-Format (keine HTML-Berichte)

Filterung : Nur einfache Filterung nach magischen Zahlen (keine Filterung nach Datumsbereich oder Symbolen)

Erweiterte Metriken : Keine Berechnungen von Sharpe Ratio, Sortino Ratio oder Calmar Ratio

Zielverfolgung : In der kostenlosen Version nicht verfügbar

Visualisierungen: Keine Aktienkurve oder erweiterte Diagramme

Upgrade auf PRO Vorteile

Für Händler, die mehr fortgeschrittene Funktionen benötigen, empfiehlt sich ein Upgrade aufBNEU Trade Journal PRO, das Folgendes beinhaltet:

Unbegrenzte Handelshistorie ( kein 100-Handel-Limit)

Erweiterte Analysen ( Sharpe-, Sortino-, Calmar-Kennzahlen, Erholungsfaktor)

Professionelle HTML-Berichte mit Druckfunktion (PDF)

Zielverfolgungssystem mit monatlichen Zielvorgaben

Erweiterte Filterung nach Datumsbereich, Symbol und Strategie

Vollständige Performance-Statistiken und zeitbasierte Analyse

Visualisierung von Aktienkurven und erweiterte Diagramme

Wichtige Hinweise

Dieses Produkt liefert keine Handelssignale und garantiert keine Gewinne.

Alle Berechnungen beruhen auf Ihren historischen Handelsdaten

Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

Das Tool ist ein passives Analyseprogramm und führt keine Trades aus.

Für Support nutzen Sie bitte den Kommentarbereich oder eine private Nachricht aufMQL5.com

System-Anforderungen

MetaTrader 5 Terminal (Build 2000 oder höher empfohlen)

MQL5-Konto für Updates und Support

Ausreichende Handelshistorie in Ihrem MT5-Konto

Unterstützung und Updates

Der Support für dieses Produkt wird über die Website MQL5.comangeboten:

Abschnitt Produktkommentare

Privates Nachrichtensystem

Automatische Updates über den MQL5 Market

Haftungsausschluss: Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken. Dieses Tool ist nur für analytische Zwecke gedacht und stellt keine Finanzberatung dar. Der Entwickler übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit der Berechnungen oder die Rentabilität einer Handelsstrategie. Die Benutzer sind für ihre eigenen Handelsentscheidungen verantwortlich und sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit dem Handel mit Hebelwirkung verbunden sind.