BNEU Trade Journal PRO
- Utilidades
- Marvinson Salavia Caballero
- Versión: 1.0
- Activaciones: 12
Visión general
BNEU Trade Journal PRO representa la solución completa para el análisis comercial profesional dentro de MetaTrader 5. Construido 100% en MQL5 nativo con cero dependencias externas, esta herramienta transforma su terminal de comercio en una estación de trabajo de análisis de rendimiento integral. Automáticamente captura, analiza y visualiza todo su historial de operaciones para ofrecer información procesable para la mejora sistemática del rendimiento.
Funciones básicas
-
Captura completa de operaciones: Registra y categoriza automáticamente todas las operaciones del historial de su cuenta MT5 sin limitaciones.
-
Análisis avanzado del rendimiento: Calcula más de 30 métricas profesionales, incluyendo rentabilidades ajustadas al riesgo y ratios estadísticos.
-
Cuadro de mandos interactivo: Interfaz totalmente personalizable con estadísticas en tiempo real y resúmenes visuales del rendimiento.
-
Informes profesionales: Genera informes HTML completos con capacidad de impresión a PDF y exportaciones CSV detalladas
-
Filtrado sofisticado: Filtrado multidimensional por intervalo de fechas, símbolo, estrategia y número mágico
-
Sistema de seguimiento de objetivos: Establezca y supervise el progreso hacia objetivos de negociación personalizables
-
Análisis de la curva de renta variable: Visualice los patrones de crecimiento y reducción de la cuenta directamente en el terminal.
Funciones analíticas avanzadas
Métricas de rendimiento
-
Estadísticas básicas: Total de operaciones, tasa de ganancias, beneficio neto, factor de beneficio, ganancia/pérdida media, mayor ganancia/pérdida
-
Métricas de riesgo: Reducción máxima (valor y porcentaje), factor de recuperación, reducción media
-
Ratios avanzados: Ratio de Sharpe, Ratio de Sortino, Ratio de Calmar para la evaluación del rendimiento ajustado al riesgo
-
Análisis temporal: Duración media de las operaciones, registros de victorias/pérdidas consecutivas, frecuencia de las operaciones
-
Análisis de rentabilidad: Ratios riesgo:recompensa, ratios beneficios/pérdidas, valor esperado por operación
Gestión de datos
-
Historial ilimitado: Sin límites artificiales: analice todo su historial de operaciones, independientemente del número de operaciones.
-
Agrupación inteligente: Agrupa automáticamente las operaciones relacionadas en registros comerciales completos para un análisis preciso
-
Actualizaciones en tiempo real: Supervisa continuamente las nuevas operaciones y actualiza las estadísticas automáticamente.
-
Integridad de los datos: Cálculo preciso de comisiones, swaps y beneficios netos de cada operación.
Sistema de informes profesional
Generador de informes HTML
-
Resumen completo de resultados: visión general con formato profesional de todas las métricas clave
-
Sección de estadísticas detalladas: Desglose exhaustivo del rendimiento en todas las dimensiones
-
Historial completo de operaciones: Registro completo de transacciones con todos los detalles de las operaciones en formato de tabla ordenable
-
Diseño listo para imprimir: Optimizado para impresión y generación de PDF con saltos de página adecuados
-
Plantillas de marca: Estilo profesional adecuado para revisiones de rendimiento y mantenimiento de registros
Sistema de exportación CSV
-
Datos comerciales completos: Exporte todas las operaciones históricas con una completa selección de campos
-
Informes resumidos: Archivos CSV independientes para estadísticas de rendimiento y métricas agregadas
-
Exportación con filtros: Sólo exporta los datos que coinciden con su configuración de filtro actual
-
Preparado para hoja de cálculo: Formateado para su uso inmediato en Excel, Google Sheets y aplicaciones de bases de datos
Características avanzadas de la interfaz
Componentes del panel de control
-
Panel de resumen de rendimiento: Visualización en tiempo real de las métricas clave con indicadores codificados por colores
-
Sección de estadísticas detalladas: Secciones ampliables/colapsables para diferentes categorías de métricas
-
Tabla de historial de operaciones: Tabla ordenable y desplazable con columnas y límites de visualización configurables
-
Indicadores visuales: Indicadores de ganancias/pérdidas codificados por colores, barras de progreso para objetivos, indicadores de tendencia
Controles interactivos
-
Interfaz de arrastrar y soltar: Panel totalmente móvil que recuerda su posición
-
Acciones con un solo clic: Exportar, actualizar, filtrar y gestionar objetivos desde botones específicos
-
Información contextual sobre herramientas: Explicaciones detalladas de las métricas y los elementos de la interfaz
-
Diseño adaptable: Se ajusta automáticamente a diferentes tamaños y resoluciones de gráficos
Sistema de seguimiento de objetivos
Tipos de objetivos admitidos
-
Objetivos de beneficios: Objetivos de beneficios mensuales, semanales o de periodos personalizados en divisa o porcentaje
-
Objetivos de porcentaje de ganancias: Índices de éxito con seguimiento del progreso
-
Objetivos de actividad: Mínimo/máximo de días de negociación, recuento de operaciones u objetivos de frecuencia.
-
Objetivos de riesgo: Límites máximos de reducción, objetivos de riesgo por operación
Seguimiento del progreso
-
Actualizaciones en tiempo real: Cálculo del progreso en tiempo real a medida que se producen las operaciones
-
Indicadores visuales: Barras de progreso, indicadores de porcentaje completado, estimaciones de tiempo restante
-
Reconocimiento de logros: Indicaciones visuales cuando se alcanzan o superan los objetivos
-
Seguimiento histórico: Mantener el historial de objetivos a través de períodos para el análisis de tendencias
Sistema de filtrado sofisticado
Dimensiones del filtro
-
Filtrado temporal: Por fechas exactas, intervalos de fechas, meses, trimestres o años
-
Filtrado por símbolos: Símbolos individuales, grupos de símbolos o selección basada en categorías
-
Filtrado por estrategia: Filtrado basado en texto de comentarios de operaciones o etiquetas personalizadas
-
Filtrado de resultados: Filtro por rangos de ganancias/pérdidas, estado de ganancias/pérdidas o duración
Gestión de filtros
-
Múltiples filtros activos: Combine filtros de distintas dimensiones para realizar análisis precisos
-
Filtros preestablecidos: Guarde y recupere combinaciones de filtros utilizadas con frecuencia
-
Información visual: Indicación clara de los filtros activos y del recuento de resultados
-
Rendimiento optimizado: Filtrado rápido incluso con historiales comerciales extensos
Especificaciones técnicas
Arquitectura
-
100% MQL5 nativo: Sin DLLs, librerías externas o dependencias del sistema
-
Memoria eficiente: Estructuras de datos optimizadas y almacenamiento en caché para mejorar el rendimiento
-
A prueba de hilos: Maneja adecuadamente la arquitectura basada en eventos de MT5
-
Resistente a errores: Gestión adecuada de casos extremos e inconsistencias de datos
Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 5 (se recomienda Build 2000+)
-
Compatibilidad con brokers: Funciona con cualquier broker de MT5, sin código específico de broker.
-
Tipos de cuenta: Compatible con todos los tipos de cuenta (cobertura, compensación, etc.)
-
Requisitos de historial: Funciona con cualquier profundidad de historial de cuenta soportada por MT5
Instalación y configuración
Inicio Rápido
-
Comprar y descargar a través de MQL5 Market
-
Adjuntar a cualquier gráfico en MetaTrader 5
-
El panel aparece automáticamente con la configuración predeterminada
-
La carga inicial del historial comercial comienza automáticamente
-
Configurar las preferencias a través de parámetros de entrada
Opciones de configuración
// Ajustes del panel entrada int InpPanelX = 20; // Posición X del panel entrada int InpPanelY = 20; // Posición Y del panel // Captura de operaciones entrada bool InpAutoCapture = true; // Captura automática de todas las operaciones entrada ulong InpMagicNumber = 0; // Filtro de números mágicos (0 = todas) entrada string InpSymbolFilter = ""; // Filtro de símbolos (vacío = todas) // Ajustes de visualización entrada int InpMaxTradesDisplay = 1000; // Número máximo de operaciones en la tabla de historial bool InpShowEquityCurve = true; // Mostrar gráfico de curva de acciones int InpRefreshInterval = 5; // Intervalo de actualización (segundos) // Configuración de exportación string InpExportPath = ""; // Ruta de exportación (vacío = MQL5/Files) // Seguimiento de objetivos bool InpEnableGoals = false; // Activar seguimiento de objetivos double InpMonthlyGoal = 1000. 0; // Objetivo de beneficio mensual ($)0; // Objetivo de beneficio mensual ($) input double InpWinRateGoal = 60.0; // Objetivo de porcentaje de ganancias (%) input int InpTradingDaysGoal = 20; // Objetivo de días de negociación // Ajustes de filtro input datetime InpDateFrom = 0; // Filtrar desde la fecha (0 = todas) input datetime InpDateTo = 0; // Filtrar hasta la fecha (0 = todas) input string InpFilterSymbol = ""; // Filtrar por símbolo input string InpFilterStrategy = ""; // Filtrar por estrategia (desde el comentario)
Aplicaciones Profesionales
Para operadores individuales
-
Revisión del rendimiento: Análisis sistemático de los puntos fuertes y débiles del trading
-
Validación de estrategias: Comprobación de las hipótesis de negociación con datos históricos
-
Gestión del riesgo: Supervisión de los patrones de exposición y reducción
-
Seguimiento del progreso: Mida la mejora a lo largo del tiempo con métricas concretas
Para gestores de fondos
-
Informes de clientes: Genere informes profesionales para la comunicación con los inversores
-
Documentación de cumplimiento: Mantenga registros detallados de las operaciones para cumplir los requisitos normativos
-
Análisis multicuenta: Comparar el rendimiento de diferentes cuentas o estrategias
-
Comparación de resultados: Comparación de resultados con índices u objetivos de rendimiento
Para educadores de trading
-
Evaluación del alumno: Evaluar objetivamente el rendimiento de las operaciones
-
Material de estudio de casos: Datos anónimos para ejemplos educativos
-
Medición del progreso: Seguimiento de la mejora de los estudiantes con métricas cuantificables
-
Desarrollo del plan de estudios: Enfoque de la metodología de enseñanza basado en datos
Comparación con la versión gratuita
|Características
|Versión PRO
|Versión gratuita
|Historial de operaciones
|Ilimitado
|Sólo últimas 100 operaciones
|Análisis
|Más de 30 métricas avanzadas
|Sólo estadísticas básicas
|Formatos de exportación
|HTML Y CSV
|Sólo CSV
|Filtrado
|Multidimensional
|Sólo número mágico
|Seguimiento de objetivos
|Sistema completo
|No disponible
|Informes
|HTML profesional
|Exportación de datos básicos
|Soporte
|Prioridad incluida
|Estándar
Actualizaciones y mantenimiento
Política de actualizaciones
-
Actualizaciones gratuitas: Todas las mejoras funcionales y correcciones de errores sin coste adicional
-
Compatibilidad con MT5: Actualizaciones para mantener la compatibilidad con las nuevas versiones de MT5
-
Adición de funciones: Incorporación periódica de nuevas funciones de análisis e informes
-
Método de actualización: Automática a través del sistema de actualización MQL5 Market
Historial de versiones
-
Versión 1.00: Versión inicial con análisis e informes básicos
-
Plan de trabajo futuro: Compatibilidad móvil, sincronización en la nube, acceso API, creador de métricas personalizadas
Soporte y documentación
Canales de soporte
-
Comentarios MQL5: Preguntas y respuestas públicas en la página del producto
-
Mensajería privada: Soporte directo a través del sistema de mensajería MQL5
-
Documentación: Completo manual de usuario y vídeos tutoriales
-
Foro de la comunidad: Comunidad de usuarios para consejos y mejores prácticas
Recursos de documentación
-
Manual del usuario: Guía completa de todas las funciones y ajustes
-
Tutoriales en vídeo: Guías visuales paso a paso de las funciones clave
-
Sección de preguntas frecuentes: Respuestas a preguntas frecuentes y solución de problemas
-
Informes de ejemplo: Ejemplos de resultados que demuestran las capacidades de generación de informes
Licencia y activación
Condiciones de licencia
-
Licencia por usuario: Compra única para uso en todos sus dispositivos
-
Activaciones: 12 activaciones incluidas (cubre múltiples dispositivos y reinstalaciones)
-
Política de transferencia: No transferible entre diferentes cuentas MQL5
-
Derechos de uso: Uso personal en todas sus cuentas de trading
Requisitos técnicos
-
Sistema operativo: Windows 10/11, macOS (a través de la capa de compatibilidad de Windows), Linux (a través de Wine)
-
Versión MT5: MetaTrader 5 build 2000 o superior recomendado
-
Recursos del sistema: Requisitos mínimos - apto para todos los sistemas modernos
-
Internet: Necesario sólo para la activación y las actualizaciones (no para la funcionalidad básica)
Descargo de responsabilidad y advertencia de riesgo
Importante: Operar con instrumentos financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas, ya sean reales o simuladas, no son indicativas de resultados futuros.
-
Este producto essólo una herramienta analítica y no proporciona señales de negociación ni asesoramiento.
-
Todos los cálculos se basan en datos históricos y modelos teóricos.
-
El desarrollador no garantiza la exactitud de los cálculos ni la rentabilidad.
-
Los usuarios son los únicos responsables de sus decisiones comerciales y de la gestión del riesgo.
-
Los productos apalancados pueden dar lugar a pérdidas superiores a su depósito inicial
-
Busque asesoramiento financiero independiente si tiene dudas sobre sus actividades de negociación
Declaración de conformidad
La descripción de este producto cumple con todas las normas del Mercado MQL5:
-
No ofrece garantías ni promesas de rentabilidad
-
Utiliza un lenguaje objetivo sin superlativos
-
No contiene enlaces o referencias externas
-
Proporciona una representación exacta de la funcionalidad
-
Mantiene los estándares profesionales
BNEU Trade Journal PRO - La solución completa para el análisis profesional del rendimiento de las operaciones. Transforme sus datos comerciales en información práctica con análisis de nivel institucional directamente en MetaTrader 5.