BNEU Trade Journal PRO

Visión general

BNEU Trade Journal PRO representa la solución completa para el análisis comercial profesional dentro de MetaTrader 5. Construido 100% en MQL5 nativo con cero dependencias externas, esta herramienta transforma su terminal de comercio en una estación de trabajo de análisis de rendimiento integral. Automáticamente captura, analiza y visualiza todo su historial de operaciones para ofrecer información procesable para la mejora sistemática del rendimiento.

Funciones básicas

  • Captura completa de operaciones: Registra y categoriza automáticamente todas las operaciones del historial de su cuenta MT5 sin limitaciones.

  • Análisis avanzado del rendimiento: Calcula más de 30 métricas profesionales, incluyendo rentabilidades ajustadas al riesgo y ratios estadísticos.

  • Cuadro de mandos interactivo: Interfaz totalmente personalizable con estadísticas en tiempo real y resúmenes visuales del rendimiento.

  • Informes profesionales: Genera informes HTML completos con capacidad de impresión a PDF y exportaciones CSV detalladas

  • Filtrado sofisticado: Filtrado multidimensional por intervalo de fechas, símbolo, estrategia y número mágico

  • Sistema de seguimiento de objetivos: Establezca y supervise el progreso hacia objetivos de negociación personalizables

  • Análisis de la curva de renta variable: Visualice los patrones de crecimiento y reducción de la cuenta directamente en el terminal.

Funciones analíticas avanzadas

Métricas de rendimiento

  • Estadísticas básicas: Total de operaciones, tasa de ganancias, beneficio neto, factor de beneficio, ganancia/pérdida media, mayor ganancia/pérdida

  • Métricas de riesgo: Reducción máxima (valor y porcentaje), factor de recuperación, reducción media

  • Ratios avanzados: Ratio de Sharpe, Ratio de Sortino, Ratio de Calmar para la evaluación del rendimiento ajustado al riesgo

  • Análisis temporal: Duración media de las operaciones, registros de victorias/pérdidas consecutivas, frecuencia de las operaciones

  • Análisis de rentabilidad: Ratios riesgo:recompensa, ratios beneficios/pérdidas, valor esperado por operación

Gestión de datos

  • Historial ilimitado: Sin límites artificiales: analice todo su historial de operaciones, independientemente del número de operaciones.

  • Agrupación inteligente: Agrupa automáticamente las operaciones relacionadas en registros comerciales completos para un análisis preciso

  • Actualizaciones en tiempo real: Supervisa continuamente las nuevas operaciones y actualiza las estadísticas automáticamente.

  • Integridad de los datos: Cálculo preciso de comisiones, swaps y beneficios netos de cada operación.

Sistema de informes profesional

Generador de informes HTML

  • Resumen completo de resultados: visión general con formato profesional de todas las métricas clave

  • Sección de estadísticas detalladas: Desglose exhaustivo del rendimiento en todas las dimensiones

  • Historial completo de operaciones: Registro completo de transacciones con todos los detalles de las operaciones en formato de tabla ordenable

  • Diseño listo para imprimir: Optimizado para impresión y generación de PDF con saltos de página adecuados

  • Plantillas de marca: Estilo profesional adecuado para revisiones de rendimiento y mantenimiento de registros

Sistema de exportación CSV

  • Datos comerciales completos: Exporte todas las operaciones históricas con una completa selección de campos

  • Informes resumidos: Archivos CSV independientes para estadísticas de rendimiento y métricas agregadas

  • Exportación con filtros: Sólo exporta los datos que coinciden con su configuración de filtro actual

  • Preparado para hoja de cálculo: Formateado para su uso inmediato en Excel, Google Sheets y aplicaciones de bases de datos

Características avanzadas de la interfaz

Componentes del panel de control

  • Panel de resumen de rendimiento: Visualización en tiempo real de las métricas clave con indicadores codificados por colores

  • Sección de estadísticas detalladas: Secciones ampliables/colapsables para diferentes categorías de métricas

  • Tabla de historial de operaciones: Tabla ordenable y desplazable con columnas y límites de visualización configurables

  • Indicadores visuales: Indicadores de ganancias/pérdidas codificados por colores, barras de progreso para objetivos, indicadores de tendencia

Controles interactivos

  • Interfaz de arrastrar y soltar: Panel totalmente móvil que recuerda su posición

  • Acciones con un solo clic: Exportar, actualizar, filtrar y gestionar objetivos desde botones específicos

  • Información contextual sobre herramientas: Explicaciones detalladas de las métricas y los elementos de la interfaz

  • Diseño adaptable: Se ajusta automáticamente a diferentes tamaños y resoluciones de gráficos

Sistema de seguimiento de objetivos

Tipos de objetivos admitidos

  • Objetivos de beneficios: Objetivos de beneficios mensuales, semanales o de periodos personalizados en divisa o porcentaje

  • Objetivos de porcentaje de ganancias: Índices de éxito con seguimiento del progreso

  • Objetivos de actividad: Mínimo/máximo de días de negociación, recuento de operaciones u objetivos de frecuencia.

  • Objetivos de riesgo: Límites máximos de reducción, objetivos de riesgo por operación

Seguimiento del progreso

  • Actualizaciones en tiempo real: Cálculo del progreso en tiempo real a medida que se producen las operaciones

  • Indicadores visuales: Barras de progreso, indicadores de porcentaje completado, estimaciones de tiempo restante

  • Reconocimiento de logros: Indicaciones visuales cuando se alcanzan o superan los objetivos

  • Seguimiento histórico: Mantener el historial de objetivos a través de períodos para el análisis de tendencias

Sistema de filtrado sofisticado

Dimensiones del filtro

  • Filtrado temporal: Por fechas exactas, intervalos de fechas, meses, trimestres o años

  • Filtrado por símbolos: Símbolos individuales, grupos de símbolos o selección basada en categorías

  • Filtrado por estrategia: Filtrado basado en texto de comentarios de operaciones o etiquetas personalizadas

  • Filtrado de resultados: Filtro por rangos de ganancias/pérdidas, estado de ganancias/pérdidas o duración

Gestión de filtros

  • Múltiples filtros activos: Combine filtros de distintas dimensiones para realizar análisis precisos

  • Filtros preestablecidos: Guarde y recupere combinaciones de filtros utilizadas con frecuencia

  • Información visual: Indicación clara de los filtros activos y del recuento de resultados

  • Rendimiento optimizado: Filtrado rápido incluso con historiales comerciales extensos

Especificaciones técnicas

Arquitectura

  • 100% MQL5 nativo: Sin DLLs, librerías externas o dependencias del sistema

  • Memoria eficiente: Estructuras de datos optimizadas y almacenamiento en caché para mejorar el rendimiento

  • A prueba de hilos: Maneja adecuadamente la arquitectura basada en eventos de MT5

  • Resistente a errores: Gestión adecuada de casos extremos e inconsistencias de datos

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 5 (se recomienda Build 2000+)

  • Compatibilidad con brokers: Funciona con cualquier broker de MT5, sin código específico de broker.

  • Tipos de cuenta: Compatible con todos los tipos de cuenta (cobertura, compensación, etc.)

  • Requisitos de historial: Funciona con cualquier profundidad de historial de cuenta soportada por MT5

Instalación y configuración

Inicio Rápido

  1. Comprar y descargar a través de MQL5 Market

  2. Adjuntar a cualquier gráfico en MetaTrader 5

  3. El panel aparece automáticamente con la configuración predeterminada

  4. La carga inicial del historial comercial comienza automáticamente

  5. Configurar las preferencias a través de parámetros de entrada

Opciones de configuración

mql5

// Ajustes del panel entrada int InpPanelX = 20; // Posición X del panel entrada int InpPanelY = 20; // Posición Y del panel // Captura de operaciones entrada bool InpAutoCapture = true; // Captura automática de todas las operaciones entrada ulong InpMagicNumber = 0; // Filtro de números mágicos (0 = todas) entrada string InpSymbolFilter = ""; // Filtro de símbolos (vacío = todas) // Ajustes de visualización entrada int InpMaxTradesDisplay = 1000; // Número máximo de operaciones en la tabla de historial bool InpShowEquityCurve = true; // Mostrar gráfico de curva de acciones int InpRefreshInterval = 5; // Intervalo de actualización (segundos) // Configuración de exportación string InpExportPath = ""; // Ruta de exportación (vacío = MQL5/Files) // Seguimiento de objetivos bool InpEnableGoals = false; // Activar seguimiento de objetivos double InpMonthlyGoal = 1000. 0; // Objetivo de beneficio mensual ($)0; // Objetivo de beneficio mensual ($) input double InpWinRateGoal = 60.0; // Objetivo de porcentaje de ganancias (%) input int InpTradingDaysGoal = 20; // Objetivo de días de negociación // Ajustes de filtro input datetime InpDateFrom = 0; // Filtrar desde la fecha (0 = todas) input datetime InpDateTo = 0; // Filtrar hasta la fecha (0 = todas) input string InpFilterSymbol = ""; // Filtrar por símbolo input string InpFilterStrategy = ""; // Filtrar por estrategia (desde el comentario)

Aplicaciones Profesionales

Para operadores individuales

  • Revisión del rendimiento: Análisis sistemático de los puntos fuertes y débiles del trading

  • Validación de estrategias: Comprobación de las hipótesis de negociación con datos históricos

  • Gestión del riesgo: Supervisión de los patrones de exposición y reducción

  • Seguimiento del progreso: Mida la mejora a lo largo del tiempo con métricas concretas

Para gestores de fondos

  • Informes de clientes: Genere informes profesionales para la comunicación con los inversores

  • Documentación de cumplimiento: Mantenga registros detallados de las operaciones para cumplir los requisitos normativos

  • Análisis multicuenta: Comparar el rendimiento de diferentes cuentas o estrategias

  • Comparación de resultados: Comparación de resultados con índices u objetivos de rendimiento

Para educadores de trading

  • Evaluación del alumno: Evaluar objetivamente el rendimiento de las operaciones

  • Material de estudio de casos: Datos anónimos para ejemplos educativos

  • Medición del progreso: Seguimiento de la mejora de los estudiantes con métricas cuantificables

  • Desarrollo del plan de estudios: Enfoque de la metodología de enseñanza basado en datos

Comparación con la versión gratuita

Características Versión PRO Versión gratuita
Historial de operaciones Ilimitado Sólo últimas 100 operaciones
Análisis Más de 30 métricas avanzadas Sólo estadísticas básicas
Formatos de exportación HTML Y CSV Sólo CSV
Filtrado Multidimensional Sólo número mágico
Seguimiento de objetivos Sistema completo No disponible
Informes HTML profesional Exportación de datos básicos
Soporte Prioridad incluida Estándar

Actualizaciones y mantenimiento

Política de actualizaciones

  • Actualizaciones gratuitas: Todas las mejoras funcionales y correcciones de errores sin coste adicional

  • Compatibilidad con MT5: Actualizaciones para mantener la compatibilidad con las nuevas versiones de MT5

  • Adición de funciones: Incorporación periódica de nuevas funciones de análisis e informes

  • Método de actualización: Automática a través del sistema de actualización MQL5 Market

Historial de versiones

  • Versión 1.00: Versión inicial con análisis e informes básicos

  • Plan de trabajo futuro: Compatibilidad móvil, sincronización en la nube, acceso API, creador de métricas personalizadas

Soporte y documentación

Canales de soporte

  • Comentarios MQL5: Preguntas y respuestas públicas en la página del producto

  • Mensajería privada: Soporte directo a través del sistema de mensajería MQL5

  • Documentación: Completo manual de usuario y vídeos tutoriales

  • Foro de la comunidad: Comunidad de usuarios para consejos y mejores prácticas

Recursos de documentación

  • Manual del usuario: Guía completa de todas las funciones y ajustes

  • Tutoriales en vídeo: Guías visuales paso a paso de las funciones clave

  • Sección de preguntas frecuentes: Respuestas a preguntas frecuentes y solución de problemas

  • Informes de ejemplo: Ejemplos de resultados que demuestran las capacidades de generación de informes

Licencia y activación

Condiciones de licencia

  • Licencia por usuario: Compra única para uso en todos sus dispositivos

  • Activaciones: 12 activaciones incluidas (cubre múltiples dispositivos y reinstalaciones)

  • Política de transferencia: No transferible entre diferentes cuentas MQL5

  • Derechos de uso: Uso personal en todas sus cuentas de trading

Requisitos técnicos

  • Sistema operativo: Windows 10/11, macOS (a través de la capa de compatibilidad de Windows), Linux (a través de Wine)

  • Versión MT5: MetaTrader 5 build 2000 o superior recomendado

  • Recursos del sistema: Requisitos mínimos - apto para todos los sistemas modernos

  • Internet: Necesario sólo para la activación y las actualizaciones (no para la funcionalidad básica)

Descargo de responsabilidad y advertencia de riesgo

Importante: Operar con instrumentos financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas, ya sean reales o simuladas, no son indicativas de resultados futuros.

  • Este producto essólo una herramienta analítica y no proporciona señales de negociación ni asesoramiento.

  • Todos los cálculos se basan en datos históricos y modelos teóricos.

  • El desarrollador no garantiza la exactitud de los cálculos ni la rentabilidad.

  • Los usuarios son los únicos responsables de sus decisiones comerciales y de la gestión del riesgo.

  • Los productos apalancados pueden dar lugar a pérdidas superiores a su depósito inicial

  • Busque asesoramiento financiero independiente si tiene dudas sobre sus actividades de negociación

Declaración de conformidad

La descripción de este producto cumple con todas las normas del Mercado MQL5:

  • No ofrece garantías ni promesas de rentabilidad

  • Utiliza un lenguaje objetivo sin superlativos

  • No contiene enlaces o referencias externas

  • Proporciona una representación exacta de la funcionalidad

  • Mantiene los estándares profesionales

BNEU Trade Journal PRO - La solución completa para el análisis profesional del rendimiento de las operaciones. Transforme sus datos comerciales en información práctica con análisis de nivel institucional directamente en MetaTrader 5.

Productos recomendados
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilidades
TradePad es una herramienta para el trading tanto manual como algorítmico. Le presentamos una solución sencilla para operaciones comerciales rápidas y control de posiciones en varios instrumentos comerciales. ¡Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias! Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo y una descripción de todas las herramientas La interfaz de la aplicación está adaptada para monitores de alta resolución, es sencilla e intuitiva. Para un trabajo cómo
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indicadores
Indicador de riesgo de manipulación de precios Herramienta avanzada de evaluación del riesgo de mercado y detección de manipulaciones Price Manipulation Risk Indic ator es una herramienta profesional diseñada para medir el nivel de riesgo actual en el mercado. Evalúa el comportamiento de los precios, la actividad del mercado y la dinámica de las velas para detectar entornos inestables o potencialmente manipulados. Este indicador ayuda a los operadores a evitar trampas , filtrar señales fal
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Indicador Fibo Daily Channel Este indicador es una potente herramienta para los operadores, ya que proporciona niveles diarios precisos de soporte y resistencia basados en cálculos de extensión y retroceso de Fibonacci. Este indicador traza automáticamente puntos pivote clave (PP, R1, R2, S1, S2), así como niveles de extensión adicionales (R3, R4, S3, S4), lo que ayuda a los operadores a identificar posibles zonas de reversión y ruptura con facilidad. Incluye alertas personalizables y notificaci
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de una lí
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Capacidad de predecir la probabilidad de un cambio de tendenc
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicadores
El indicador genera señales tempranas basándose en los datos de lectura del ADX combinados con elementos de patrones de precios. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales. El indicador no redibuja sus señales. Usted ve las mismas cosas en la historia y en tiempo real. Para una mejor percepción visual las señales se muestran como flechas (para no sobrecargar el gráfico). Características Los mejores resultados se obtienen cuando el indicador trabaja en dos marcos temporales. Por ejemplo:
PinBar Pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex PINBAR Pattern para MT5, sin repintado ni retraso. - El indicador PINBAR Pattern es muy potente para operar con Price Action. - Detecta PINBARs en el gráfico: - PINBAR alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - PINBAR bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC y móviles . - El indicador PINBAR Pattern es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia. ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores come
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indicadores
Magic Finger puede ayudarle a identificar tendencias y oportunidades de negociación con claridad. El dedo señala la señal de posición abierta, y la línea de decoloración está confirmada por la tendencia. Si usted es un day trader, puede elegir operar durante un periodo de negociación activa, refiriéndose a la línea de decoloración como base para la siguiente orden, la señal del dedo como filtro. Si usted es un operador de tendencia, puede elegir un período por encima de H1, esperar la aparición
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicadores
¿Le gusta, como a mí, operar con la tendencia? Entonces este indicador le ayudará. Rainbow Trend es un indicador de tendencia, que utiliza varias Medias Móviles en el gráfico. Mide diferentes zonas de fuerza de tendencia para diferentes periodos: muy largo plazo, largo plazo, medio plazo, corto plazo y muy corto plazo. Cada zona tiene su color, y es posible tener alerta sonora cuando los precios salen de una zona y entran en otra. Su configuración es muy sencilla. Si encuentras algún bug o tiene
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 5 Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 5 es una solución de precisión diseñada para mejorar la disciplina, el control del riesgo y la precisión de la ejecución. Equipado con herramientas de adaptación, tales como trailing stops dinámicos, automatización del punto de equilibrio, y el manejo de múltiples símbolos, ayuda a los operadores a gestionar sus estrategias de forma inteligente, mientras se alinea con los estrictos requi
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (558)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilidades
Crypto.com a MT5 Live Candlestick Stream a Metatrader 5 desde Crypto.com websocket Es un OHCLV (Open High Low Close Real Volume) Datos de tarifas en vivo  comerciantes, si en un gráfico de minutos, los datos de OHLC no son correctos, entonces puede dar un análisis incorrecto en el estudio del gráfico técnico. Este producto asegura que proporciona datos precisos en tiempo real que pueden ayudar en el análisis manual puede consultar mi otro producto criptográfico en mi perfil https://www.mql5
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Indicadores
Candle Fusion Pro — Reconocimiento de Patrones + Filtro de Tendencia + Filtro de Momentum (Sin Repaint) Detecta formaciones de velas poderosas y confirma su fuerza con análisis en vivo de tendencia y momentum. Candle Fusion Pro es la herramienta visual definitiva para traders que dependen de la precisión del price action , estructura de tendencia y confirmaciones múltiples . Características Principales Entradas Basadas en Patrones : Detecta más de 10 patrones japoneses avanzados , incluyendo:
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica de trading profesional para MT5 *****esta es la versión HTML local de Ultimate Extractor. Echa un vistazo a Ultimate Extractor Cloud en mql5 para la versión Cloud****** Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información procesable con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 en todos los Asesores Expertos y genera i
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBAR y ver mi video sobre el mismo. El precio del ManHedger aumentará a 250$ después de 20 copias vendidas. ¡Contacta conmigo para soporte al usuario o informes de errores o si quieres la versión MT4! Versión MT4 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Dynamic Fibonacci Grid
Tsvetan Tsvetanov
Utilidades
Presentamos la última versión del Dynamic Fibonacci Grid Dashboard para MT5. Ahora equipado con muchas nuevas funciones, este nuevo panel transforma tu experiencia de trading y te permite ver el mercado y la acción del precio desde una perspectiva completamente diferente. Descubre nuevas posibilidades con el análisis simultáneo de múltiples marcos temporales y múltiples símbolos. Interfaz fácil de usar para el trading manual y la gestión de posiciones, junto con una capacidad ampliada para apli
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilidades
Completo panel de operaciones en el gráfico con la capacidad única de poder controlarse también desde el móvil. Además, cuenta con una biblioteca de configuración descargable, por ejemplo, reglas de salida, botones de panel adicionales, configuración de órdenes pendientes y mucho más. Vea nuestro vídeo del producto. Funciona con todos los símbolos no sólo pares de divisas. Características Panel gráfico plus controlable desde aplicación gratuita para Windows, iPhone y Android Motor de scripts int
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Escáner Profesional de Patrones Descripción General CRT Pro Trading EA Ultimate v10 es un Expert Advisor multisímbolo avanzado desarrollado por Helios Technologies que se especializa en detectar y operar patrones CRT (Consolidación-Manipulación-Distribución) con alineación inteligente de tendencia. Este EA combina conceptos de trading institucional con gestión inteligente de señales para proporcionar oportunidades de trading de alta probabilidad en múltiples m
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilidades
El MT5 to Discord Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable diseñada para enviar señales de trading directamente a Discord. Esta herramienta transforma tu cuenta de trading en un proveedor de señales eficiente. ¡Personaliza los formatos de los mensajes para adaptarlos a tu estilo! Para facilitar su uso, selecciona entre plantillas pre-diseñadas y elige qué elementos del mensaje incluir o excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Telegram ]  New:
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
LT Trade Copy MT5
Thiago Duarte
Utilidades
Trade Copy es una herramienta en forma de EA que replica las operaciones realizadas en un Meta Trader 5 a todos los Meta Traders 5 abiertos en el mismo ordenador. Es útil si quiere operar con más de una cuenta suya o si quiere trabajar con la gestión de cuentas de terceros. Versión demo: https: //www.mql5.com/pt/market/product/40906 Versión MT4: https: //www.mql5.com/pt/market/product/40902/ Configuraciones: OPCIONES PRINCIPALES Idioma - cambiar a Inglés o Portugués. Copiar operaciones de - esp
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Notify To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.67 (3)
Utilidades
Notificar a Telegram MT5 Expert Advisor enviará notificaciones a través de Telegram cuando se abran/modifiquen/cierren órdenes en su cuenta de MetaTrader 5. Enviar mensaje a una persona, canal o chat de grupo. Fácil de personalizar el mensaje. Soporta mensajes personalizados para todos los idiomas. Soporta Emoji completo. Parámetros Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. ID del chat de Telegram - introduce tu ID de usuario de Telegram , ID de grupo / canal , usa una coma
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Otros productos de este autor
Bneu Trade Manager
Marvinson Salavia Caballero
Utilidades
Panel profesional de gestión de operaciones para MetaTrader 5 Bneu Trade Manager es un completo panel de operaciones diseñado para agilizar la gestión de operaciones y mejorar su flujo de trabajo. Esta herramienta complementaria ofrece una funcionalidad de nivel profesional diseñada para optimizar la gestión de riesgos, la eficiencia en la ejecución de operaciones y la visualización de la configuración de las operaciones. Principales ventajas Gestión visual de SL/TP - Utilice líneas horizontales
FREE
Bneu Prop Firm Manager
Marvinson Salavia Caballero
Utilidades
Bneu Prop Firm Challenge Manager es una solución de negociación especializada diseñada exclusivamente para los participantes en el desafío de empresas de negociación por cuenta propia. Esta herramienta profesional proporciona un seguimiento exhaustivo de los desafíos, supervisión del cumplimiento de las reglas en tiempo real y funcionalidades de negociación esenciales para maximizar sus posibilidades de aprobar las evaluaciones de prop firm. Principales propuestas de valor Seguimiento exhaustivo
FREE
Bneu Trade Manager Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilidades
Descripción completa Bneu Trade Manager Pro representa la solución definitiva de gestión comercial profesional para MetaTrader 5. Esta iteración premium abarca todas las características fundacionales junto con sofisticados protocolos de automatización, sistemas integrales de mitigación de riesgos, herramientas de cumplimiento de la firma comercial propietaria e informes analíticos detallados. Ventajas competitivas Suite de automatización completa : las funciones automatizadas de punto muerto, tr
Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilidades
# Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro - Professional Marketplace Description ## Product Title **Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro** - Sistema avanzado de evaluación de empresas de prop firm con protección automatizada ## Short Description (For Marketplace Summary) Sistema de gestión de retos de nivel empresarial con protección automatizada, evaluación visual de riesgos y supervisión exhaustiva del cumplimiento. Incluye pausa automática, prevención de infracciones, visualización de ganancias/
Bneu Trade Journal
Marvinson Salavia Caballero
Utilidades
BNEU Trade Journal (Versión Gratuita) es una utilidad nativa MQL5 para MetaTrader 5 que registra y analiza automáticamente su historial de operaciones. Realice un seguimiento de sus últimas 100 operaciones con estadísticas básicas de rendimiento, métricas clave y exporte sus datos a CSV. Esta herramienta gratuita es perfecta para los traders que se inician en el diario de operaciones. Descripción completa Visión general El Diario de Operaciones de BNEU (Versión Gratuita) proporciona un seguimien
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario