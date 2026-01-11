Visión general

BNEU Trade Journal PRO representa la solución completa para el análisis comercial profesional dentro de MetaTrader 5. Construido 100% en MQL5 nativo con cero dependencias externas, esta herramienta transforma su terminal de comercio en una estación de trabajo de análisis de rendimiento integral. Automáticamente captura, analiza y visualiza todo su historial de operaciones para ofrecer información procesable para la mejora sistemática del rendimiento.

Funciones básicas

Captura completa de operaciones : Registra y categoriza automáticamente todas las operaciones del historial de su cuenta MT5 sin limitaciones.

Análisis avanzado del rendimiento : Calcula más de 30 métricas profesionales, incluyendo rentabilidades ajustadas al riesgo y ratios estadísticos.

Cuadro de mandos interactivo : Interfaz totalmente personalizable con estadísticas en tiempo real y resúmenes visuales del rendimiento.

Informes profesionales : Genera informes HTML completos con capacidad de impresión a PDF y exportaciones CSV detalladas

Filtrado sofisticado : Filtrado multidimensional por intervalo de fechas, símbolo, estrategia y número mágico

Sistema de seguimiento de objetivos : Establezca y supervise el progreso hacia objetivos de negociación personalizables

Análisis de la curva de renta variable: Visualice los patrones de crecimiento y reducción de la cuenta directamente en el terminal.

Funciones analíticas avanzadas

Métricas de rendimiento

Estadísticas básicas : Total de operaciones, tasa de ganancias, beneficio neto, factor de beneficio, ganancia/pérdida media, mayor ganancia/pérdida

Métricas de riesgo : Reducción máxima (valor y porcentaje), factor de recuperación, reducción media

Ratios avanzados : Ratio de Sharpe, Ratio de Sortino, Ratio de Calmar para la evaluación del rendimiento ajustado al riesgo

Análisis temporal : Duración media de las operaciones, registros de victorias/pérdidas consecutivas, frecuencia de las operaciones

Análisis de rentabilidad: Ratios riesgo:recompensa, ratios beneficios/pérdidas, valor esperado por operación

Gestión de datos

Historial ilimitado : Sin límites artificiales: analice todo su historial de operaciones, independientemente del número de operaciones.

Agrupación inteligente : Agrupa automáticamente las operaciones relacionadas en registros comerciales completos para un análisis preciso

Actualizaciones en tiempo real : Supervisa continuamente las nuevas operaciones y actualiza las estadísticas automáticamente.

Integridad de los datos: Cálculo preciso de comisiones, swaps y beneficios netos de cada operación.

Sistema de informes profesional

Generador de informes HTML

Resumen completo de resultados : visión general con formato profesional de todas las métricas clave

Sección de estadísticas detalladas : Desglose exhaustivo del rendimiento en todas las dimensiones

Historial completo de operaciones : Registro completo de transacciones con todos los detalles de las operaciones en formato de tabla ordenable

Diseño listo para imprimir : Optimizado para impresión y generación de PDF con saltos de página adecuados

Plantillas de marca: Estilo profesional adecuado para revisiones de rendimiento y mantenimiento de registros

Sistema de exportación CSV

Datos comerciales completos : Exporte todas las operaciones históricas con una completa selección de campos

Informes resumidos : Archivos CSV independientes para estadísticas de rendimiento y métricas agregadas

Exportación con filtros : Sólo exporta los datos que coinciden con su configuración de filtro actual

Preparado para hoja de cálculo: Formateado para su uso inmediato en Excel, Google Sheets y aplicaciones de bases de datos

Características avanzadas de la interfaz

Componentes del panel de control

Panel de resumen de rendimiento : Visualización en tiempo real de las métricas clave con indicadores codificados por colores

Sección de estadísticas detalladas : Secciones ampliables/colapsables para diferentes categorías de métricas

Tabla de historial de operaciones : Tabla ordenable y desplazable con columnas y límites de visualización configurables

Indicadores visuales: Indicadores de ganancias/pérdidas codificados por colores, barras de progreso para objetivos, indicadores de tendencia

Controles interactivos

Interfaz de arrastrar y soltar : Panel totalmente móvil que recuerda su posición

Acciones con un solo clic : Exportar, actualizar, filtrar y gestionar objetivos desde botones específicos

Información contextual sobre herramientas : Explicaciones detalladas de las métricas y los elementos de la interfaz

Diseño adaptable: Se ajusta automáticamente a diferentes tamaños y resoluciones de gráficos

Sistema de seguimiento de objetivos

Tipos de objetivos admitidos

Objetivos de beneficios : Objetivos de beneficios mensuales, semanales o de periodos personalizados en divisa o porcentaje

Objetivos de porcentaje de ganancias : Índices de éxito con seguimiento del progreso

Objetivos de actividad : Mínimo/máximo de días de negociación, recuento de operaciones u objetivos de frecuencia.

Objetivos de riesgo: Límites máximos de reducción, objetivos de riesgo por operación

Seguimiento del progreso

Actualizaciones en tiempo real : Cálculo del progreso en tiempo real a medida que se producen las operaciones

Indicadores visuales : Barras de progreso, indicadores de porcentaje completado, estimaciones de tiempo restante

Reconocimiento de logros : Indicaciones visuales cuando se alcanzan o superan los objetivos

Seguimiento histórico: Mantener el historial de objetivos a través de períodos para el análisis de tendencias

Sistema de filtrado sofisticado

Dimensiones del filtro

Filtrado temporal : Por fechas exactas, intervalos de fechas, meses, trimestres o años

Filtrado por símbolos : Símbolos individuales, grupos de símbolos o selección basada en categorías

Filtrado por estrategia : Filtrado basado en texto de comentarios de operaciones o etiquetas personalizadas

Filtrado de resultados: Filtro por rangos de ganancias/pérdidas, estado de ganancias/pérdidas o duración

Gestión de filtros

Múltiples filtros activos : Combine filtros de distintas dimensiones para realizar análisis precisos

Filtros preestablecidos : Guarde y recupere combinaciones de filtros utilizadas con frecuencia

Información visual : Indicación clara de los filtros activos y del recuento de resultados

Rendimiento optimizado: Filtrado rápido incluso con historiales comerciales extensos

Especificaciones técnicas

Arquitectura

100% MQL5 nativo : Sin DLLs, librerías externas o dependencias del sistema

Memoria eficiente : Estructuras de datos optimizadas y almacenamiento en caché para mejorar el rendimiento

A prueba de hilos : Maneja adecuadamente la arquitectura basada en eventos de MT5

Resistente a errores: Gestión adecuada de casos extremos e inconsistencias de datos

Compatibilidad

Plataforma : MetaTrader 5 (se recomienda Build 2000+)

Compatibilidad con brokers : Funciona con cualquier broker de MT5, sin código específico de broker.

Tipos de cuenta : Compatible con todos los tipos de cuenta (cobertura, compensación, etc.)

Requisitos de historial: Funciona con cualquier profundidad de historial de cuenta soportada por MT5

Instalación y configuración

Inicio Rápido

Comprar y descargar a través de MQL5 Market Adjuntar a cualquier gráfico en MetaTrader 5 El panel aparece automáticamente con la configuración predeterminada La carga inicial del historial comercial comienza automáticamente Configurar las preferencias a través de parámetros de entrada

Opciones de configuración

mql5 // Ajustes del panel entrada int InpPanelX = 20; // Posición X del panel entrada int InpPanelY = 20; // Posición Y del panel // Captura de operaciones entrada bool InpAutoCapture = true; // Captura automática de todas las operaciones entrada ulong InpMagicNumber = 0; // Filtro de números mágicos (0 = todas) entrada string InpSymbolFilter = ""; // Filtro de símbolos (vacío = todas) // Ajustes de visualización entrada int InpMaxTradesDisplay = 1000; // Número máximo de operaciones en la tabla de historial bool InpShowEquityCurve = true; // Mostrar gráfico de curva de acciones int InpRefreshInterval = 5; // Intervalo de actualización (segundos) // Configuración de exportación string InpExportPath = ""; // Ruta de exportación (vacío = MQL5/Files) // Seguimiento de objetivos bool InpEnableGoals = false; // Activar seguimiento de objetivos double InpMonthlyGoal = 1000. 0; // Objetivo de beneficio mensual ($)0; // Objetivo de beneficio mensual ($) input double InpWinRateGoal = 60.0; // Objetivo de porcentaje de ganancias (%) input int InpTradingDaysGoal = 20; // Objetivo de días de negociación // Ajustes de filtro input datetime InpDateFrom = 0; // Filtrar desde la fecha (0 = todas) input datetime InpDateTo = 0; // Filtrar hasta la fecha (0 = todas) input string InpFilterSymbol = ""; // Filtrar por símbolo input string InpFilterStrategy = ""; // Filtrar por estrategia (desde el comentario)

Aplicaciones Profesionales

Para operadores individuales

Revisión del rendimiento : Análisis sistemático de los puntos fuertes y débiles del trading

Validación de estrategias : Comprobación de las hipótesis de negociación con datos históricos

Gestión del riesgo : Supervisión de los patrones de exposición y reducción

Seguimiento del progreso: Mida la mejora a lo largo del tiempo con métricas concretas

Para gestores de fondos

Informes de clientes : Genere informes profesionales para la comunicación con los inversores

Documentación de cumplimiento : Mantenga registros detallados de las operaciones para cumplir los requisitos normativos

Análisis multicuenta : Comparar el rendimiento de diferentes cuentas o estrategias

Comparación de resultados: Comparación de resultados con índices u objetivos de rendimiento

Para educadores de trading

Evaluación del alumno : Evaluar objetivamente el rendimiento de las operaciones

Material de estudio de casos : Datos anónimos para ejemplos educativos

Medición del progreso : Seguimiento de la mejora de los estudiantes con métricas cuantificables

Desarrollo del plan de estudios: Enfoque de la metodología de enseñanza basado en datos

Comparación con la versión gratuita

Características Versión PRO Versión gratuita Historial de operaciones Ilimitado Sólo últimas 100 operaciones Análisis Más de 30 métricas avanzadas Sólo estadísticas básicas Formatos de exportación HTML Y CSV Sólo CSV Filtrado Multidimensional Sólo número mágico Seguimiento de objetivos Sistema completo No disponible Informes HTML profesional Exportación de datos básicos Soporte Prioridad incluida Estándar

Actualizaciones y mantenimiento

Política de actualizaciones

Actualizaciones gratuitas : Todas las mejoras funcionales y correcciones de errores sin coste adicional

Compatibilidad con MT5 : Actualizaciones para mantener la compatibilidad con las nuevas versiones de MT5

Adición de funciones : Incorporación periódica de nuevas funciones de análisis e informes

Método de actualización: Automática a través del sistema de actualización MQL5 Market

Historial de versiones

Versión 1.00 : Versión inicial con análisis e informes básicos

Plan de trabajo futuro: Compatibilidad móvil, sincronización en la nube, acceso API, creador de métricas personalizadas

Soporte y documentación

Canales de soporte

Comentarios MQL5 : Preguntas y respuestas públicas en la página del producto

Mensajería privada : Soporte directo a través del sistema de mensajería MQL5

Documentación : Completo manual de usuario y vídeos tutoriales

Foro de la comunidad: Comunidad de usuarios para consejos y mejores prácticas

Recursos de documentación

Manual del usuario : Guía completa de todas las funciones y ajustes

Tutoriales en vídeo : Guías visuales paso a paso de las funciones clave

Sección de preguntas frecuentes : Respuestas a preguntas frecuentes y solución de problemas

Informes de ejemplo: Ejemplos de resultados que demuestran las capacidades de generación de informes

Licencia y activación

Condiciones de licencia

Licencia por usuario : Compra única para uso en todos sus dispositivos

Activaciones : 12 activaciones incluidas (cubre múltiples dispositivos y reinstalaciones)

Política de transferencia : No transferible entre diferentes cuentas MQL5

Derechos de uso: Uso personal en todas sus cuentas de trading

Requisitos técnicos

Sistema operativo : Windows 10/11, macOS (a través de la capa de compatibilidad de Windows), Linux (a través de Wine)

Versión MT5 : MetaTrader 5 build 2000 o superior recomendado

Recursos del sistema : Requisitos mínimos - apto para todos los sistemas modernos

Internet: Necesario sólo para la activación y las actualizaciones (no para la funcionalidad básica)

Descargo de responsabilidad y advertencia de riesgo

Importante: Operar con instrumentos financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas, ya sean reales o simuladas, no son indicativas de resultados futuros.

Este producto es sólo una herramienta analítica y no proporciona señales de negociación ni asesoramiento.

Todos los cálculos se basan en datos históricos y modelos teóricos.

El desarrollador no garantiza la exactitud de los cálculos ni la rentabilidad.

Los usuarios son los únicos responsables de sus decisiones comerciales y de la gestión del riesgo.

Los productos apalancados pueden dar lugar a pérdidas superiores a su depósito inicial

Busque asesoramiento financiero independiente si tiene dudas sobre sus actividades de negociación

Declaración de conformidad

La descripción de este producto cumple con todas las normas del Mercado MQL5:

No ofrece garantías ni promesas de rentabilidad

Utiliza un lenguaje objetivo sin superlativos

No contiene enlaces o referencias externas

Proporciona una representación exacta de la funcionalidad

Mantiene los estándares profesionales

BNEU Trade Journal PRO - La solución completa para el análisis profesional del rendimiento de las operaciones. Transforme sus datos comerciales en información práctica con análisis de nivel institucional directamente en MetaTrader 5.