Prop Firm Challenges risikofrei üben





Bneu Prop Firm Simulator FREE ist ein Simulationsprogramm für MetaTrader 5, mit dem Händler Prop Firm Challenges auf Demokonten üben können, bevor sie echtes Geld für echte Challenges riskieren. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt, überwachen Sie die Einhaltung der Regeln und verstehen Sie, wie Prop Firm Regeln in Echtzeit funktionieren.





Warum einen Prop-Firmen-Simulator verwenden?





- Üben Sie die Regeln auf Demokonten, bevor Sie für echte Challenges bezahlen

- Verstehen Sie, wie die Berechnung von Tagesverlusten und Drawdowns in Echtzeit funktioniert

- Disziplin aufbauen, indem Sie innerhalb strenger Regeln handeln

- Testen Sie verschiedene Kontogrößen und Prop-Firm-Voreinstellungen

- Lernen Sie Prop-Firm-Regeln ohne finanzielles Risiko





Hauptmerkmale





Simulation von Prop-Firm-Regeln

- Gewinnzielverfolgung mit Fortschrittsanzeige

- Überwachung des maximalen Tagesverlusts mit automatischer täglicher Rückstellung

- Berechnung des maximalen Drawdowns ab dem Höchststand

- Zähler für Mindesthandelstage

- Zeitlimitverfolgung mit Anzeige der verbleibenden Tage

- Durchsetzung der Wochenend-Halte-Regel

- Unterstützung von Konsistenzregeln





Integrierte Prop Firm-Voreinstellungen

- FTMO-Herausforderungsregeln (Phase 1 und Phase 2)

- MyForexFunds (MFF)-Voreinstellung mit Wochenendbeschränkungen

- The5ers-Voreinstellung mit unbegrenzter Zeit

- FundedNext-Voreinstellung

- Benutzerdefinierte Konfiguration für beliebige Prop-Firm-Regeln





Steuerung der Simulation

- START-Taste zum Starten der Simulation

- STOP-Taste, um die Simulation manuell zu beenden

- RESET-Taste, um Daten zu löschen und neu zu beginnen

- Auto-Start-Option im EA-Anhang

- Auto-Stopp bei Erreichen des Gewinnziels oder Verletzung





Simulation der Kontogröße

- $5.000-Konto simulieren

- $10.000-Konto simulieren

- $25.000-Konto simulieren

- $50.000-Konto simulieren

- $100.000-Konto simulieren

- 200.000 $-Konto simulieren

- Option tatsächlichen Kontostand verwenden





Erkennung von Überschreitungen in Echtzeit

- Automatische Erkennung von Verletzungen des täglichen Verlustlimits

- Automatische Erkennung von Verstößen gegen den maximalen Drawdown

- Benachrichtigung bei Verletzung des Wochenendbestandes

- Benachrichtigung bei Ablauf des Zeitlimits

- Visuelle Warnungen auf dem Bedienfeld

- Akustische Warnungen für sofortige Benachrichtigung





Visuelles Progress Dashboard

- Kompaktes Panel mit Statusanzeige

- Farbcodierte Fortschrittsbalken für alle Metriken

- Anzeige des aktuellen Gewinns/Verlusts in Dollar und Prozent

- Verfolgung des Höchststandes

- Zähler für verstrichene und verbleibende Tage

- Zähler für abgeschlossene Handelstage

- Horizontal verschiebbares Panel





Eingabe-Parameter





Panel-Einstellungen

- Panel X-Position - Horizontale Position auf dem Chart (Standard: 20)

- Y-Position des Panels - Vertikale Position auf dem Chart (Standardwert: 20)

- Transparenten Hintergrundmodus aktivieren - Schaltet die Transparenz des Panels ein

- Hintergrund-Opazität % - Opazitätsgrad des Panels 0-100 (Standard: 50)





Simulation Einstellungen

- Simulierte Kontogröße - Wählen Sie die zu simulierende Kontogröße ($5K-$200K oder tatsächlicher Saldo)

- Auto-start on attach - Automatischer Start der Simulation, wenn EA angehängt wird





Prop Firma Voreinstellung

- Prop-Firmenvoreinstellung - Wählen Sie aus FTMO, MFF, The5ers, FundedNext oder Custom

- Herausforderungsphase - Regeln für Phase 1 oder Phase 2





Benutzerdefinierte Regeln (wenn Benutzerdefiniert ausgewählt)

- Gewinnziel % - Gewinnziel in Prozent (Standard: 10,0)

- Max daily loss % - Maximal zulässiger Tagesverlust (Standardwert: 5.0)

- Max Drawdown % - Maximal zulässiger Drawdown (Standardwert: 10,0)

- Min trading days - Erforderliche Mindesthandelstage (Voreinstellung: 4)

- Zeitlimit Tage - Dauer der Herausforderung, 0 = unbegrenzt (Standardwert: 30)

- No weekend holding rule - Erzwingt keine Positionen über das Wochenende

- Konsistenz % - Konsistenzregel in Prozent, 0 = deaktiviert





Anzeige-Einstellungen

- Fortschrittsbalken anzeigen - Visuelle Fortschrittsbalken anzeigen

- Verletzungswarnungen anzeigen - Popup-Warnungen bei Verstößen anzeigen

- Warntöne abspielen - Aktivieren von akustischen Benachrichtigungen

- Farbe des Fortschrittsbalkens - Farbe für Fortschrittsanzeigen (Standard: DodgerBlue)

- Erfolgsfarbe - Farbe für Erfolgszustände (Standard: Limone)

- Warnfarbe - Farbe für Schwellenwerte über 80% (Standard: Orange)

- Farbe für Gefahr - Farbe für Verstöße (Standard: Rot)





Prop Firm-Voreinstellung Details





FTMO

- Gewinnziel: 10%

- Max. täglicher Verlust: 5%

- Max Drawdown: 5%

- Konsistenz-Regel: 30%

- Min. Handelstage: 5

- Zeitlimit: 30 Tage

- Halten am Wochenende: Erlaubt





MyForexFunds (MFF)

- Gewinnziel: 8%

- Max. täglicher Verlust: 5%

- Max Drawdown: 5%

- Konsistenz-Regel: 25%

- Min. Handelstage: 5

- Zeitlimit: 30 Tage

- Halten am Wochenende: Nicht erlaubt





The5ers

- Gewinnziel: 6%

- Maximaler täglicher Verlust: 5%

- Max Drawdown: 5%

- Konsistenz-Regel: Keine

- Mindesthandelstage: 5

- Zeitlimit: Unbegrenzt

- Halten am Wochenende: Erlaubt





FundedNext

- Gewinnziel: 10%

- Max. täglicher Verlust: 5%

- Max Drawdown: 5%

- Konsistenz-Regel: Keine

- Mindesthandelstage: 5

- Zeitliche Begrenzung: 30 Tage

- Halten am Wochenende: Erlaubt





Wie zu verwenden





1. Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen Chart in MetaTrader 5

2. Wählen Sie Ihre Prop-Firm-Voreinstellung aus den Eingabeparametern

3. Wählen Sie die Größe des simulierten Kontos

4. Wählen Sie die Challenge-Phase (1 oder 2)

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche START, um die Simulation zu starten.

6. Handeln Sie normal auf Ihrem Demokonto

7. Überwachen Sie den Fortschritt über das Dashboard

8. Reagieren Sie auf Verletzungswarnungen, wenn diese ausgelöst werden

9. Automatische Beendigung der Simulation, wenn das Ziel erreicht ist oder ein Verstoß vorliegt

10. Klicken Sie auf RESET, um eine neue Simulation zu starten.





Statusanzeigen auf dem Dashboard





- NOT STARTED (Grau) - Simulation kann beginnen

- LÄUFT (Grün) - Simulation läuft

- PAUSED (Orange) - Simulation vorübergehend unterbrochen

- PASSED (Grün) - Anforderungen der Herausforderung erfüllt

- FAILED (Rot) - Regelverletzung festgestellt





Technische Spezifikationen





- Plattform: MetaTrader 5

- Sprache: MQL5 (100% eigener Code)

- Dateiformat: EX5 kompiliert

- Externe Abhängigkeiten: Keine

- DLL erforderlich: Nein





FREE vs. PRO Vergleich





FREE-Version (dieses Produkt)

- Alle Prop-Firm-Voreinstellungen enthalten

- Alle Optionen für die Kontogröße

- Erkennung von Verstößen in Echtzeit

- Visuelles Fortschritts-Dashboard

- Verfolgung einzelner Simulationen





PRO Version (Separat erhältlich)

- Alle FREE-Funktionen enthalten

- Exportieren der Ergebnisse in eine CSV-Datei

- Speicherung der Versuchshistorie (bis zu 50 Versuche)

- Ansicht der Historie vergangener Simulationen

- Automatischer Export nach Beendigung

- Export eines detaillierten Verletzungsprotokolls





Anmerkungen





- Dies ist ein SIMULATIONstool für Übungszwecke

- Die tägliche Verlustverfolgung wird zu Beginn eines jeden neuen Handelstages zurückgesetzt

- Der Drawdown wird anhand des während der Simulation erreichten Höchststandes berechnet.

- Handelstage werden nur gezählt, wenn Positionen eröffnet werden

- Die Erkennung von Verstößen erfolgt in Echtzeit und automatisch

- Das Panel ist horizontal verschiebbar (vertikale Position fixiert)

- Überprüfen Sie immer die aktuellen Regeln der Prop-Firma anhand der offiziellen Dokumentation





Unterstützung





- Kontakt über das MQL5-Marktplatz-Nachrichten-System

- Regelmäßige Updates für MetaTrader 5-Kompatibilität

- Produkt-Updates werden ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt





---



