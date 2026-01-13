Bneu Prop Firm Simulator Pro

Prop Firm Challenges risikofrei üben

Bneu Prop Firm Simulator PRO ist ein spezielles Simulationsprogramm für MetaTrader 5, mit dem Händler Prop Firm Challenges auf Demokonten üben können, bevor sie echtes Geld für tatsächliche Challenges riskieren. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt, überwachen Sie die Einhaltung von Regeln und analysieren Sie Ihre Handelsleistung mit detaillierten Protokollierungen von Verstößen und Ergebnisexporten.

Warum einen Prop-Firmen-Simulator verwenden?

- Üben Sie die Challenge-Regeln auf Demokonten, bevor Sie für echte Challenges bezahlen
- Verstehen Sie, wie tägliche Verlust- und Drawdown-Berechnungen in Echtzeit funktionieren
- Bauen Sie Disziplin auf, indem Sie innerhalb strenger Regeln handeln
- Analysieren Sie Ihre Handelsmuster mit einer detaillierten Versuchshistorie
- Exportieren Sie Simulationsergebnisse zur Leistungsüberprüfung
- Testen Sie verschiedene Kontogrößen und Prop-Firm-Voreinstellungen

Hauptmerkmale

Simulation von Prop-Firm-Regeln
- Gewinnzielverfolgung mit Fortschrittsbalkenvisualisierung
- Überwachung des maximalen Tagesverlusts mit automatischer täglicher Rückstellung
- Berechnung des maximalen Drawdowns ausgehend vom Höchstsaldo
- Zähler für Mindesthandelstage
- Zeitlimitverfolgung mit Anzeige der verbleibenden Tage
- Durchsetzung der Wochenend-Halte-Regel
- Unterstützung von Konsistenzregeln

Integrierte Prop Firm-Voreinstellungen
- FTMO-Herausforderungsregeln (Phase 1 und Phase 2)
- MyForexFunds (MFF)-Voreinstellung mit Wochenendbeschränkungen
- The5ers-Voreinstellung mit unbegrenzter Zeit
- FundedNext-Voreinstellung
- Benutzerdefinierte Konfiguration für beliebige Prop-Firm-Regeln

Steuerung der Simulation
- START-Taste zum Starten der Simulation
- STOP-Taste, um die Simulation manuell zu beenden
- RESET-Taste, um Daten zu löschen und neu zu beginnen
- Auto-Start-Option im EA-Anhang
- Auto-Stopp bei Erreichen des Gewinnziels oder Verletzung

Simulation der Kontogröße
- $5.000-Konto simulieren
- $10.000-Konto simulieren
- $25.000-Konto simulieren
- $50.000-Konto simulieren
- $100.000-Konto simulieren
- 200.000 $-Konto simulieren
- Option tatsächlichen Kontostand verwenden

Erkennung von Überschreitungen in Echtzeit
- Automatische Erkennung von Verletzungen des täglichen Verlustlimits
- Automatische Erkennung von Verstößen gegen den maximalen Drawdown
- Benachrichtigung bei Verletzung des Wochenendbestandes
- Benachrichtigung bei Ablauf des Zeitlimits
- Visuelle Warnungen auf dem Bedienfeld
- Akustische Warnungen für sofortige Benachrichtigung
- Detaillierte Protokollierung von Verstößen mit Zeitstempeln

Visuelles Fortschritts-Dashboard
- Kompaktes Panel mit Statusanzeige
- Farbcodierte Fortschrittsbalken für alle Metriken
- Aktuelle Gewinn-/Verlustanzeige in Dollar und Prozent
- Verfolgung des Höchststandes
- Zähler für verstrichene und verbleibende Tage
- Zähler für abgeschlossene Handelstage
- Horizontal verschiebbares Panel

PRO-Funktionen - Export und Historie
- Exportieren der Simulationsergebnisse in eine CSV-Datei
- Automatischer Export bei Abschluss der Simulation
- Speicherung der Versuchshistorie (bis zu 50 Versuche)
- Schaltfläche "Verlauf anzeigen" für schnelle Überprüfung
- Detaillierte Pass/Fail-Aufschlüsselung pro Regel
- Verletzungsprotokoll mit Zeitstempeln und Werten

Eingabe-Parameter

Panel-Einstellungen
- X-Position des Feldes - Horizontale Position auf dem Diagramm (Standardwert: 20)
- Panel Y-Position - Vertikale Position auf dem Diagramm (Standard: 20)
- Transparenten Hintergrundmodus aktivieren - Schaltet die Transparenz des Panels ein
- Hintergrund-Opazität % - Opazitätsgrad des Panels 0-100 (Standard: 50)

Simulation Einstellungen
- Simulierte Kontogröße - Wählen Sie die zu simulierende Kontogröße ($5K-$200K oder tatsächlicher Saldo)
- Auto-start on attach - Automatischer Start der Simulation, wenn EA angehängt wird

Prop Firma Voreinstellung
- Prop-Firmenvoreinstellung - Wählen Sie aus FTMO, MFF, The5ers, FundedNext oder Custom
- Herausforderungsphase - Regeln für Phase 1 oder Phase 2

Benutzerdefinierte Regeln (wenn Benutzerdefiniert ausgewählt)
- Gewinnziel % - Gewinnziel in Prozent (Standard: 10,0)
- Max daily loss % - Maximal zulässiger Tagesverlust (Standardwert: 5.0)
- Max Drawdown % - Maximal zulässiger Drawdown (Standardwert: 10,0)
- Min trading days - Erforderliche Mindesthandelstage (Voreinstellung: 4)
- Zeitlimit Tage - Dauer der Herausforderung, 0 = unbegrenzt (Standardwert: 30)
- No weekend holding rule - Erzwingt keine Positionen über das Wochenende
- Konsistenz % - Konsistenzregel in Prozent, 0 = deaktiviert

Anzeige-Einstellungen
- Fortschrittsbalken anzeigen - Visuelle Fortschrittsbalken anzeigen
- Verletzungswarnungen anzeigen - Popup-Warnungen bei Verstößen anzeigen
- Warntöne abspielen - Aktivieren von akustischen Benachrichtigungen
- Farbe des Fortschrittsbalkens - Farbe für Fortschrittsanzeigen (Standard: DodgerBlue)
- Erfolgsfarbe - Farbe für Erfolgszustände (Standard: Limone)
- Warnfarbe - Farbe für Schwellenwerte über 80% (Standard: Orange)
- Farbe für Gefahr - Farbe für Verstöße (Standard: Rot)

Export-Einstellungen (PRO)
- Automatischer Export bei Abschluss - Automatischer Export der Ergebnisse nach Abschluss der Simulation
- Exportpfad - Benutzerdefinierter Exportordner, leer = MQL5/Dateien

Prop Firma Voreinstellung Details

FTMO
- Gewinnziel: 10%
- Maximaler täglicher Verlust: 5%
- Max Drawdown: 5%
- Konsistenz-Regel: 30%
- Min. Handelstage: 5
- Zeitlimit: 30 Tage
- Halten am Wochenende: Erlaubt

MyForexFunds (MFF)
- Gewinnziel: 8%
- Max. täglicher Verlust: 5%
- Max Drawdown: 5%
- Konsistenz-Regel: 25%
- Min. Handelstage: 5
- Zeitlimit: 30 Tage
- Halten am Wochenende: Nicht erlaubt

The5ers
- Gewinnziel: 6%
- Maximaler täglicher Verlust: 5%
- Max Drawdown: 5%
- Konsistenz-Regel: Keine
- Mindesthandelstage: 5
- Zeitlimit: Unbegrenzt
- Halten am Wochenende: Erlaubt

FundedNext
- Gewinnziel: 10%
- Max. täglicher Verlust: 5%
- Max Drawdown: 5%
- Konsistenz-Regel: Keine
- Mindesthandelstage: 5
- Zeitliche Begrenzung: 30 Tage
- Halten am Wochenende: Erlaubt

Wie zu verwenden

1. Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen Chart in MetaTrader 5
2. Wählen Sie Ihr Prop-Firm-Preset aus den Eingabeparametern
3. Wählen Sie die Größe des simulierten Kontos
4. Wählen Sie die Challenge-Phase (1 oder 2)
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche START, um die Simulation zu starten.
6. Handeln Sie normal auf Ihrem Demokonto
7. Überwachen Sie den Fortschritt über das Dashboard
8. Reagieren Sie auf Verletzungswarnungen, wenn diese ausgelöst werden
9. Automatische Beendigung der Simulation, wenn das Ziel erreicht ist oder ein Verstoß vorliegt
10. Klicken Sie auf EXPORT, um die Ergebnisse in einer CSV-Datei zu speichern.
11. Klicken Sie auf HISTORY, um vergangene Versuche zu sehen

CSV-Export Inhalt

- Simulationsdetails (Versuchsnummer, Prop-Firma, Phase, Kontogröße)
- Angewandte Challenge-Regeln
- Endergebnis (PASS oder FAIL)
- Leistungskennzahlen (erzielter Gewinn, maximaler Drawdown, Tagesverlust)
- Aufschlüsselung der Regelerfüllung (bestanden/nicht bestanden pro Regel)
- Vollständiges Verstoßprotokoll mit Zeitstempeln

Dashboard-Status-Anzeigen

- NICHT GESTARTET (Grau) - Simulation ist bereit zum Start
- LÄUFT (Grün) - Simulation läuft
- PAUSED (Orange) - Simulation vorübergehend unterbrochen
- PASSED (Grün) - Anforderungen der Herausforderung erfüllt
- FAILED (Rot) - Regelverletzung festgestellt

Technische Spezifikationen

- Plattform: MetaTrader 5
- Sprache: MQL5 (100% eigener Code)
- Dateiformat: EX5 kompiliert
- Externe Abhängigkeiten: Keine
- DLL erforderlich: Nein

Anmerkungen

- Dies ist ein SIMULATIONstool für Übungszwecke
- Die tägliche Verlustverfolgung wird zu Beginn eines jeden neuen Handelstages zurückgesetzt
- Drawdown wird anhand des während der Simulation erreichten Höchststandes berechnet
- Handelstage werden nur gezählt, wenn Positionen eröffnet werden
- Die Erkennung von Verstößen erfolgt in Echtzeit und automatisch
- Das Panel ist horizontal verschiebbar (vertikale Position fixiert)
- Die Versuchshistorie bleibt bestehen, solange der EA auf dem Chart bleibt
- Exportdateien werden standardmäßig im Ordner MQL5/Files gespeichert
- Überprüfen Sie immer die aktuellen Prop-Firm-Regeln mit der offiziellen Dokumentation

Unterstützung

- Kontakt über das MQL5-Marktplatz-Nachrichten-System
- Regelmäßige Updates für MetaTrader 5-Kompatibilität
- Produkt-Updates werden ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt

---

## Screenshots Beschreibung (zum Hochladen)

1. Haupt-Dashboard - Panel, das die laufende Simulation mit allen Metriken anzeigt
2. Fortschrittsbalken - Visueller Fortschritt für Gewinnziel, Tagesverlust, Drawdown, Handelstage
3. Verletzungsalarm - Beispiel für ein Popup-Fenster zur Erkennung einer Verletzung
4. Ergebnisse exportieren - Beispiel für den Inhalt einer CSV-Exportdatei
5. Versuchshistorie - Popup-Fenster mit der Historie der vergangenen Simulationsversuche
6. Prop Firm Presets - Eingabeparameter mit voreingestellten Optionen

---

## Tags (für MQL5-Marktplatz)
Prop Firm, Simulator, FTMO, MFF, The5ers, FundedNext, Herausforderung, Drawdown, Tagesverlust, Handelsjournal, Risikomanagement, Demohandel, Übung, Verstoßverfolgung

---

## Kategorie
Dienstprogramme

---

## Checkliste zur Einhaltung

- Keine Gewinngarantien oder -versprechen
- Keine Sprache der Superlative (beste, größte, etc.)
- Keine externen Links
- Nur sachliche Funktionsbeschreibungen
- Alle Inhalte auf Englisch
- Schwerpunkt auf Produktfähigkeiten, nicht auf Handelsergebnissen
- Keine auffälligen oder unbescheidenen Abschnittstitel
- Genaue Beschreibung der Funktionalität

---

Version: 1.00
Verkäufer: BNEU
Plattform: MetaTrader 5
Produkttyp: Dienstprogramm (Expert Advisor)

