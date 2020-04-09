Bneu News Filter Pro

## Vollständige Produktbeschreibung

**Bneu News Filter Pro** ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der zur Überwachung von Wirtschaftsereignissen und zur Steuerung der Handelsaktivitäten bei wichtigen Nachrichtenmeldungen entwickelt wurde. Das Dienstprogramm bietet automatischen Positionsschutz, Echtzeit-Spread-Überwachung und optionale Nachrichtenhandelsfunktionen über eine visuelle Panel-Schnittstelle.

### Hauptfunktionalität

**Wirtschaftskalender-Integration:**
- Automatischer Abruf von Wirtschaftskalenderereignissen aus dem in MetaTrader 5 integrierten Kalender
- Überwachung von 8 Hauptwährungen: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD
- Anzeige von bevorstehenden Ereignissen mit Zeit, Name, Währung und Auswirkungsgrad
- Scrollbarer Kalender mit den Ereignissen der nächsten 7 Tage
- Automatische Filterung von Ereignissen nach Wichtigkeit (niedrig, mittel, hoch)
- Erkennung von wichtigen Ereignissen wie Non-Farm Payrolls, FOMC-Entscheidungen, CPI-Veröffentlichungen, BIP-Ankündigungen und Zinsentscheidungen der Zentralbanken

**Auswirkungsanalyse-System:**
- Klassifizierung der Ereignisse in fünf Auswirkungsstufen: Keine, Gering, Mittel, Hoch, Extrem
- Automatische Erkennung von Ereignissen mit extremen Auswirkungen auf der Grundlage der Analyse von Ereignisnamen
- Farbcodierte Auswirkungsindikatoren auf dem Panel-Display
- Konfigurierbare Filterung, um nur bestimmte Auswirkungsstufen zu überwachen
- Währungsauswirkungsmatrix zur Bestimmung der betroffenen Handelssymbole

**Schutzmodus-Optionen:**
- Kein Schutz: Nur Überwachung ohne automatische Aktionen
- Nur Pause: Blockieren neuer Geschäfte während des Nachrichtenzeitraums, ohne bestehende Positionen zu schließen
- Schließen und Pause: Schließen Sie alle Positionen und schwebenden Aufträge und blockieren Sie dann neue Abschlüsse
- Hedge-Modus: Gegenläufige Positionen öffnen, um bestehende Engagements abzusichern, anstatt sie zu schließen

**Konfigurierbare Zeiteinstellungen:**
- Minuten vor Nachrichten: Konfigurieren Sie, wann der Schutz beginnt (Standard: 15 Minuten)
- Minuten nach den Nachrichten: Konfigurieren Sie, wie lange der Schutz aktiv bleibt (Standardwert: 30 Minuten)
- Automatische Aktivierung und Deaktivierung des Schutzes basierend auf dem Zeitpunkt des Ereignisses
- Manuelle Start- und Stopptasten für sofortige Schutzkontrolle

**Streuungsüberwachungssystem:**
- Baseline-Spread-Berechnung für alle Symbole in Market Watch
- Echtzeit-Spread-Vergleich während der Schutzzeiten
- Erkennung von Spread-Ausweitungen mit konfigurierbarem Multiplikator-Schwellenwert
- Visuelle Warnungen, wenn der Spread das normale Niveau überschreitet
- Symbolspezifische Spread-Überwachung für betroffene Währungspaare
- Blockierung von Geschäften, wenn der Spread akzeptable Werte überschreitet

**Symbol-Filterung:**
- Automatische Identifizierung von Symbolen, die von einer neuen Währung betroffen sind
- Matrix der Währungsauswirkungen bestimmt, welche Paare von jedem Nachrichtenereignis betroffen sind
- Option zur manuellen Festlegung der überwachten Symbole
- Schutz gilt nur für betroffene Symbole, wenn konfiguriert

**Nachrichten-Handelsfunktionalität:**
- Straddle-Order-Platzierung vor der Veröffentlichung von Nachrichten
- Konfigurierbarer Straddle-Abstand in Pips vom aktuellen Kurs
- Gleichzeitige Platzierung von Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders
- Automatische Konfiguration der Verfallszeit von Orders
- Automatische Stornierung der gegnerischen Order, nachdem eine Seite gefüllt wurde
- Risikobasierte Losgrößenberechnung für Nachrichtengeschäfte
- Konfigurierbares Platzierungs-Timing vor Nachrichtenereignis

**Panel-Schnittstelle:**
- Verschiebbares Panel mit anpassbarer Position
- Transparente Hintergrundoption mit einstellbarer Deckkraft
- Statusanzeige, die den Schutzstatus und das nächste Ereignis anzeigt
- Countdown-Timer bis zum nächsten geplanten Ereignis
- Auswirkungsgradanzeige mit Farbkodierung
- Anzeige betroffener Paare, die anzeigt, welche Symbole überwacht werden
- Tasten zur manuellen Steuerung: Start, Stop, Kalender, Einstellungen
- Schaltfläche für den Export von Ereignisprotokolldaten

**Kalenderanzeige:**
- Separate, scrollbare Kalenderansicht
- Ereignisliste nach Zeit sortiert
- Spalten für Zeit, Ereignisname, Währung und Auswirkungen
- Schaltflächen zum Scrollen für die Anzeige weiterer Ereignisse
- Schaltfläche "Schließen" zum Ausblenden des Kalenderfensters

**Ereignisprotokollierung und Export:**
- Automatische Protokollierung aller verarbeiteten Nachrichtenereignisse
- Aufzeichnung von Schutzauslösern und ergriffenen Maßnahmen
- Anzahl der geschlossenen Positionen und gelöschten Aufträge
- Streuung der Werte vor und nach dem Ereignis
- CSV-Exportfunktion mit Zeitstempeln
- Umfassende Ereignishistorie zur Analyse

### Technische Spezifikationen

**Systemvoraussetzungen:**
- MetaTrader 5 Plattform
- Eingebauter Zugang zum Wirtschaftskalender aktiviert
- Kompatibel mit jedem Kontotyp
- Funktioniert auf jedem Chart und Zeitrahmen
- Benötigt keine zusätzlichen Bibliotheken oder DLL-Dateien

**Eingabeparameter:**

**Panel-Einstellungen:**
- Panel X-Position: Horizontale Position im Chart (Standard: 20)
- Y-Position des Feldes: Vertikale Position auf dem Diagramm (Standardwert: 20)
- Transparenter Hintergrund: Aktiviert den transparenten Panelmodus (Standard: false)
- Deckkraft des Hintergrunds: Transparenzgrad 0-100% (Voreinstellung: 50)

**Schutzeinstellungen:**
- Schutzmodus: Wählen Sie zwischen Keine, Nur Pause, Schließen und Pause oder Absicherung (Standard: Schließen und Pause)
- Betriebsmodus: Schutzmodus oder Handelsmodus (Voreinstellung: Schutz)
- Auto-Start: Automatischer Schutz beim Anlegen (Standardwert: true)
- Minuten vor: Startzeit des Schutzes vor dem Ereignis (Standardwert: 15)
- Minuten danach: Schutzdauer nach dem Ereignis (Standardwert: 30)
- Multiplikator für maximale Streuung: Schwellenwert für die Streuung relativ zur Basislinie (Standard: 3,0)

**Auswirkungsfilter:**
- Geringe Auswirkung filtern: Überwacht Ereignisse mit geringer Bedeutung (Standard: false)
- Filter mittlere Auswirkung: Überwacht Ereignisse mittlerer Bedeutung (Standard: true)
- Filter hohe Auswirkung: Ereignisse mit hoher Bedeutung überwachen (Standardwert: true)
- Währungen: Kommagetrennte Liste der zu überwachenden Währungen (Standard: USD,EUR,GBP,JPY,CHF,AUD,CAD,NZD)

**Einstellungen für den Nachrichtenhandel:**
- Aktivieren Sie den Handel: Aktivieren Sie die Nachrichtenhandelsfunktionalität (Standardwert: false)
- Handelsrisiko: Risikoprozentsatz pro Handel (Standardwert: 1,0%)
- Straddle-Abstand: Abstand in Pips für schwebende Aufträge (Standardwert: 20)
- Straddle-Verfall: Ablauf der Order in Minuten (Standard: 60)
- Auto-Cancel gegenüber: Storniert nicht ausgefüllte Order nach der Ausführung (Standard: true)
- Minuten vor platzieren: Zeitpunkt der Orderplatzierung (Standard: 5 Minuten)

**Erweiterte Einstellungen:**
- Aktualisierungsintervall: Häufigkeit der Kalenderaktualisierung in Sekunden (Standard: 60)
- Pending schließen: Anhängige Aufträge während des Schutzes schließen (Standard: true)
- Ereignisse protokollieren: Ereignisse in ein Journal schreiben (Standard: true)
- Export-Pfad: Ordner für CSV-Exporte (Standardwert: NewsFilter\Logs)
- Auswirkungsanalyse verwenden: Erweiterte Ereignisklassifizierung aktivieren (Standardwert: true)
- Überwachte Symbole: Spezifische zu überwachende Symbole (Standard: leer - alle betroffen)
- Streuung überwachen: Streuungsüberwachung aktivieren (Standard: wahr)
- Intervall der Streuungsprüfung: Häufigkeit der Streuüberwachung (Standard: 5 Sekunden)

### Betriebsanleitung

**Erstmalige Einrichtung:**
1. Hängen Sie den Expert Advisor an einen beliebigen Chart in MetaTrader 5
2. Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf den Wirtschaftskalender in den Plattformeinstellungen aktiviert ist.
3. Konfigurieren Sie den Schutzmodus entsprechend Ihrer Präferenz
4. Legen Sie Zeitparameter für den Schutz vor und nach Ereignissen fest
5. Wählen Sie die zu überwachenden Währungen auf der Grundlage Ihrer Handelspaare aus
6. Konfigurieren Sie den Auswirkungsfilter, um festzulegen, welche Ereignisebenen überwacht werden sollen
7. Passen Sie bei Bedarf den Schwellenwert für den Spread-Multiplikator an
8. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nachrichtenhandelsfunktionalität wie gewünscht

**Tägliche Nutzung:**
1. Das Panel wird automatisch auf dem angehängten Chart angezeigt
2. Überwachung anstehender Ereignisse, die auf dem Panel angezeigt werden
3. Anzeige des Countdown-Timers bis zum nächsten geplanten Ereignis
4. Der Schutz wird automatisch auf der Grundlage des konfigurierten Zeitplans aktiviert
5. Manuelle Start-/Stopptasten für sofortige Kontrolle verfügbar
6. Schaltfläche "Kalender öffnen" zur Anzeige der erweiterten Ereignisliste
7. Schaltfläche "Exportieren" speichert das Ereignisprotokoll in einer CSV-Datei
8. Schaltfläche "Einstellungen" zeigt die aktuelle Konfiguration an

**Nachrichtenhandel Betrieb:**
1. Aktivieren Sie den Nachrichtenhandel in den Eingabeparametern
2. Konfigurieren Sie den Risikoprozentsatz und den Straddle-Abstand
3. Platzierungszeitpunkt vor Ereignissen festlegen
4. Das System platziert Kauf- und Verkaufsstopp-Aufträge automatisch
5. Aufträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der konfigurierten Zeit ausgelöst werden
6. Die gegnerische Order wird automatisch storniert, nachdem eine Seite den Auftrag erfüllt hat.

### Use Cases

- Händler, die den Handel während aufsehenerregender Nachrichtenveröffentlichungen vermeiden wollen
- Benutzer, die eine automatische Positionsabsicherung während wirtschaftlicher Ereignisse wünschen
- Händler, die in volatilen Zeiten eine Spread-Überwachung benötigen
- Nutzer, die Positionen vor wichtigen Ankündigungen schließen wollen
- Händler, die während Nachrichtenereignissen lieber absichern als schließen
- Nutzer, die am Nachrichtenhandel mit Straddle-Order-Strategien interessiert sind
- Händler, die eine umfassende Ereignisprotokollierung für die Analyse benötigen
- Nutzer, die eine visuelle Kalenderintegration in ihren Charts wünschen
- Händler, die an Prop-Firm-Challenges mit nachrichtenbezogenen Regeln teilnehmen
- Manuelle Händler, die einen automatischen Schutz wünschen, wenn sie sich nicht in den Charts befinden

### Zusammenfassung der Funktionen

**Kalenderfunktionen:**
- Überwachung von 8 Währungen
- 7-tägige Vorausschau auf Ereignisse
- Scrollbare Ereignisliste
- Klassifizierung der Auswirkungsebene
- Erkennung von Extremereignissen (NFP, FOMC, CPI, etc.)

**Schutzfunktionen:**
- Vier Schutzmodi
- Konfigurierbares Timing
- Automatische Aktivierung
- Manuelle Übersteuerungsmöglichkeiten
- Symbolspezifische Filterung

**Monitoring-Funktionen:**
- Verfolgung der Streuung in Echtzeit
- Erkennung von Spreizungserweiterungen
- Identifizierung betroffener Paare
- Anzeige des Schutzstatus
- Countdown-Timer

**Handelsfunktionen:**
- Straddle-Order-Platzierung
- Risikobasierte Losgrößenbestimmung
- Auto-Cancel-Funktionalität
- Konfigurierbares Timing
- Verwaltung des Auftragsablaufs

**Berichtsfunktionen:**
- Ereignisprotokollierung
- CSV-Export
- Positions-/Auftragszählungen
- Spread-Verfolgung
- Umfassende Historie

### Wichtige Hinweise

- Dieses Tool überwacht die in MetaTrader 5 verfügbaren Wirtschaftskalenderereignisse.
- Die Verfügbarkeit von Kalenderdaten hängt von den Broker- und Plattformeinstellungen ab.
- Schutzfunktionen werden basierend auf den konfigurierten Parametern ausgeführt
- Die Spread-Überwachung erfordert eine Basislinienberechnung unter normalen Marktbedingungen
- Die Nachrichtenhandelsfunktionalität erfordert einen entsprechenden Kontotyp und Brokerunterstützung
- Der Hedging-Modus erfordert ein Konto mit aktiviertem Hedging
- Das Timing der Ereignisse basiert auf den geplanten Veröffentlichungszeiten im Wirtschaftskalender.
- Das tatsächliche Timing der Marktreaktion kann von den geplanten Ereigniszeiten abweichen.
- Benutzer sollten die Genauigkeit der Daten des Wirtschaftskalenders mit ihrem Broker abklären.
- Alle automatisierten Funktionen müssen vor der Verwendung ordnungsgemäß konfiguriert werden.
- Testen auf einem Demokonto vor dem Live-Handel empfohlen
- Dieses Dienstprogramm bietet Überwachungs- und Schutzfunktionen
- Das Dienstprogramm generiert keine Handelssignale.
- Der Benutzer bleibt für seine Handelsentscheidungen verantwortlich.

### System-Kompatibilität

- Kompatibel mit der MetaTrader 5-Plattform
- Funktioniert mit allen Brokern, die MetaTrader 5 unterstützen
- Unterstützt alle Handelsinstrumente und Währungspaare
- Funktioniert in allen Chart-Zeitfenstern
- Erfordert die integrierte Wirtschaftskalender-Funktionalität
- Benötigt keine externen Datenquellen oder DLL-Dateien

## Übereinstimmung mit MQL5 Marktregeln

### Checkliste zur Einhaltung der Regeln

**Produktname:** Beschreibend, professionell, keine Superlative
**Keine Gewinngarantien:** Keine Behauptungen über Handelsergebnisse
**Genaue Beschreibung:** Alle Funktionen genau beschrieben
**Keine externen Links:** Die Beschreibung enthält keine externen Website-Links
**Englische Sprache:** Alle Texte in Englisch
**Faktische Informationen:** Beschreibung konzentriert sich auf die Funktionalität
**Keine Backtest-Ansprüche:** Keine Behauptungen zur Handelsleistung
**Keine Superlative:** Beschreibung verwendet sachliche Sprache
**Korrekte Kategorisierung:** Korrekt kategorisiert als Expert Advisor/Utility
**Technische Genauigkeit:** Alle Angaben korrekt

### Erforderliche Haftungsausschlüsse

- Dieses Produkt ist ein Handelsdienstprogramm zur Überwachung und Absicherung
- Das Dienstprogramm generiert keine Handelssignale
- Der Handel birgt das Risiko von Verlusten
- Die Genauigkeit der Kalenderdaten hängt von der MetaTrader 5 Plattform und dem Broker ab
- Die Schutzfunktionen helfen bei der Risikoverwaltung, beseitigen sie aber nicht.
- Benutzer sollten vor dem Live-Handel auf Demokonten testen
- Alle Funktionen müssen richtig konfiguriert und verstanden werden
- Der Benutzer bleibt für seine Handelsentscheidungen verantwortlich.

## Screenshots Empfehlungen

### Erforderliche Screenshots für Marketplace

1. Hauptfenster auf dem Chart, das den Schutzstatus und bevorstehende Ereignisse anzeigt
2. Kalender-Panel mit scrollbarer Ereignisliste
3. Panel während der aktiven Schutzperiode mit Statusanzeigen
4. Eingabeparameter-Fenster mit allen konfigurierbaren Einstellungen
5. Im Chart platzierte Straddle-Orders für den Nachrichtenhandel
6. Anzeige des Spread-Monitoring-Alarms
7. Ereignisprotokollexport als CSV-Datei Beispiel

### Screenshot-Anforderungen

- Alle Bildschirmfotos müssen englischen Text zeigen
- Anzeige der Eingabeparameter auf Englisch
- Beschriftung der Bedienoberfläche auf Englisch
- Klare Demonstration der Funktionalität
- Nur tatsächliche Produktschnittstelle

## Unterstützungsinformationen

**Dokumentation:** Benutzerdokumentation im Lieferumfang des Produkts enthalten
**Support-Kontakt:** Verfügbar über MQL5 Service Desk
**Versionsupdates:** Kostenlose Updates für Funktionsverbesserungen
**Kompatibilität:** Kompatibel mit aktuellen MetaTrader 5 Versionen

