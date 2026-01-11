Bneu Trade Copier
# MQL5 Marketplace Beschreibung - Bneu Trade Copier (FREE Version)
## Produktname
**Bneu Trade Copier**
## Kategorie
Expert Advisors → Dienstprogramme
## Preis
**FREI** ($0.00)
## Kurzbeschreibung (max. 200 Zeichen)
Kopieren Sie Trades vom Master-Konto auf 2 Slave-Konten in Echtzeit. Einfaches, zuverlässiges dateibasiertes Kopieren mit Lot-Multiplikator. Perfekt für Prop Trader mit 2 Konten.
---
## Vollständige Beschreibung
### 🎯 Übersicht
**Bneu Trade Copier** ist ein professionelles Handelskopierprogramm für MetaTrader 5, mit dem Sie automatisch und in Echtzeit Trades von einem Master-Konto auf mehrere Slave-Konten kopieren können.
Perfekt für:
- Prop-Firm-Händler, die mehrere finanzierte Konten verwalten
- Kundenbetreuer, die Trades auf Kundenkonten verteilen
- Trader, die Trades auf Backup-Konten kopieren möchten
### ✨ Hauptmerkmale
**Kopieren von Handelsaufträgen in Echtzeit**
- Sofortiges Kopieren von BUY/SELL-Aufträgen von Master- auf Slave-Konten
- Dateibasierte Kommunikation (zuverlässig und funktioniert bei verschiedenen Brokern)
- Automatische Handelserkennung und -ausführung
- Typische Kopierzeit: 1-2 Sekunden
**Einfache Konfiguration**
- Einfache Master/Slave-Einrichtung über Eingabeparameter
- Fester Losgrößenmultiplikator (0,1x bis 10x)
- Automatisches Kopieren von Stop Loss und Take Profit Levels
- Unterstützung für Magic Number Filterung
**Risiko-Management**
- Minimale und maximale Losgrößenbegrenzung
- Automatische Normalisierung der Losgröße
- Symbolüberprüfung vor der Ausführung
- Fehlerbehandlung und Protokollierung
**Überwachungs-Dashboard**
- Statusanzeige in Echtzeit im Chart
- Zeigt Master/Slave-Kontoinformationen an
- Anzeige von Handelsstatistiken (kopiert, erfolgreich, fehlgeschlagen)
- Berechnung der Erfolgsquote
### 📋 Kostenlose Version Spezifikationen
**Einschränkungen:**
- Maximal 2 Sklavenkonten
- Nur fester Lot-Multiplikator (keine erweiterten Lot-Sizing-Methoden)
- Kein Symbol-Mapping (muss auf allen Konten das gleiche Symbol verwenden)
- Kein umgekehrtes Kopieren
- Einfaches Dashboard (erweitert in der PRO-Version)
**Inbegriffene Funktionen:**
- ✅ Kopieren von Trades von 1 Master auf 2 Slaves
- ✅ Fester Lot-Multiplikator (0,1x, 0,5x, 1x, 2x, etc.)
- ✅ Kopieren von SL/TP-Levels
- ✅ Kopieren von Pending Orders (Basisunterstützung)
- ✅ Filterung der magischen Zahl
- ✅ Min/Max-Losgrößenbegrenzung
- ✅ Dashboard zur Echtzeit-Überwachung
- ✅ Fehlerbehandlung und Protokollierung
- ✅ Funktioniert mit verschiedenen Brokern
### 🚀 Schnellstart
**Masterkonto einrichten:**
1. EA an Chart anhängen
2. Setzen Sie `InpIsMaster = true`
3. Slave-Kontonummern eingeben
4. Los-Multiplikatoren festlegen
5. Kopieren einschalten
**Slave-Konto einrichten:**
1. EA an Chart anhängen
2. Setzen Sie `InpIsMaster = false`
3. Master-Kontonummer eingeben
4. Los-Multiplikator einstellen
5. Bereit zum Empfang von Trades!
### 💡 Use Cases
**Prop Firm Trading**
- Kopieren von Trades vom Hauptkonto auf das Backup-Konto
- Testen von Strategien auf dem Demokonto während des Live-Handels
- Verwalten von 2 finanzierten Konten gleichzeitig
**Kontoverwaltung**
- Verteilen von Trades auf 2 Kundenkonten
- Skalieren von Trades basierend auf der Kontogröße (über Multiplikator)
- Professionelle Lösung zum Kopieren von Trades
**Persönlicher Handel**
- Automatisches Kopieren von Geschäften auf ein Backup-Konto
- Verpassen Sie nie wieder eine Handelsmöglichkeit
- Vereinfachen Sie die Verwaltung mehrerer Konten
### 📊 Technische Details
**Plattform:** MetaTrader 5 (MT5)
**Sprache:** MQL5 (100% nativ, keine DLLs erforderlich)
**Kompatibilität:** Alle MT5-Broker
**Dateigröße:** ~20 KB (kompiliert)
**Ressourcenverbrauch:** Gering (prüft alle 1 Sekunde)
**Kommunikationsmethode:**
- Datei-basierte Signalübertragung
- Signale im CSV-Format werden in einem gemeinsamen Ordner gespeichert
- Funktioniert über verschiedene Terminals und Makler hinweg
- Keine Netzwerkkonfiguration erforderlich
**Dateispeicherort:**
- Signale gespeichert in: MQL5/Dateien/BneuTradeCopier/signals_ACCOUNT.csv
- Gemeinsamer Ordnerzugang für Multi-Terminal-Setup
### 🔧 Eingabeparameter
**Konto einrichten**
- Auswahl des Master/Slave-Modus
- Master-Kontonummer
- Slave-Kontonummern (maximal 2 in der FREE-Version)
- Losmultiplikatoren pro Slave
**Kopiereinstellungen**
- SL/TP-Stände kopieren
- Kopieren schwebender Aufträge
- Kopieren von Änderungen (zukünftige Erweiterung)
- Kopieren von Abschlüssen (zukünftige Erweiterung)
**Risikomanagement**
- Minimale Losgröße
- Maximale Losgröße
- Filterung der magischen Zahl
**Anzeige**
- Überwachungs-Dashboard ein-/ausblenden
### ⚠️ Wichtige Hinweise
1. **Beide Konten müssen in Betrieb sein**: Master- und Slave-Terminal MT5 müssen aktiv sein, damit das Kopieren funktioniert.
2. **Symbolverfügbarkeit**: Das Zielsymbol muss auf dem Slave-Konto verfügbar sein
3. **Lotgrößengrenzen**: Das Slave-Konto muss die berechnete Losgröße unterstützen
4. **Dateizugriff**: Erfordert den Zugriff auf einen gemeinsamen Ordner (Standardeinstellung MT5)
5. **Testen empfohlen**: Immer zuerst auf Demokonten testen
### 📖 Dokumentation
Vollständige Dokumentation und Benutzerhandbücher enthalten:
- Vollständige README mit technischen Details
- Einsteigerhandbuch mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Anleitung zur Fehlersuche
- FAQ-Abschnitt
### 🔄 Upgrade auf PRO
Sie brauchen mehr Funktionen? Upgrade auf **Bneu Trade Copier Pro** für:
- Unbegrenzte Anzahl von Sklavenkonten (bis zu 50)
- Mehrere Lot-Sizing-Methoden (prozentual, risikobasiert, Balance/Equity Ratio)
- Symbol-Mapping (Kopieren auf verschiedene Symbole)
- Umgekehrtes Kopieren (BUY→SELL, SELL→BUY)
- Erweiterte Filter und Risikomanagement
- Erweitertes Dashboard zur Überwachung
### ✅ Anforderungen
- MetaTrader 5-Plattform
- MQL5-fähiges Konto
- Zwei oder mehr MT5-Konten (ein Master + mindestens ein Slave)
- Gemeinsamer Ordnerzugang (Standard MT5 Setup)
### 📞 Unterstützung
- Website: https: //eaanalyzer.com
- Dokumentation: Im Download enthalten
- MQL5-Marktplatz: Überprüfen Sie die Produktseite auf Updates
### 📝 Versionsinformationen
**Version:** 1.00
**Letzte Aktualisierung:** 2025-01-11
**Status:** Stabil, einsatzbereit
**Kompatibilität:** Alle MT5-Builds
---
**Kostenlose Version - Perfekt für den Einstieg in das Trade Copying!**
Testen Sie es kostenlos, upgraden Sie auf PRO, wenn Sie mehr Funktionen benötigen.