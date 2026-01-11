# MQL5 Marketplace Beschreibung - Bneu Trade Copier (FREE Version)





## Produktname

**Bneu Trade Copier**





## Kategorie

Expert Advisors → Dienstprogramme





## Preis

**FREI** ($0.00)





## Kurzbeschreibung (max. 200 Zeichen)

Kopieren Sie Trades vom Master-Konto auf 2 Slave-Konten in Echtzeit. Einfaches, zuverlässiges dateibasiertes Kopieren mit Lot-Multiplikator. Perfekt für Prop Trader mit 2 Konten.





## Vollständige Beschreibung





### 🎯 Übersicht





**Bneu Trade Copier** ist ein professionelles Handelskopierprogramm für MetaTrader 5, mit dem Sie automatisch und in Echtzeit Trades von einem Master-Konto auf mehrere Slave-Konten kopieren können.





Perfekt für:

- Prop-Firm-Händler, die mehrere finanzierte Konten verwalten

- Kundenbetreuer, die Trades auf Kundenkonten verteilen

- Trader, die Trades auf Backup-Konten kopieren möchten





### ✨ Hauptmerkmale





**Kopieren von Handelsaufträgen in Echtzeit**

- Sofortiges Kopieren von BUY/SELL-Aufträgen von Master- auf Slave-Konten

- Dateibasierte Kommunikation (zuverlässig und funktioniert bei verschiedenen Brokern)

- Automatische Handelserkennung und -ausführung

- Typische Kopierzeit: 1-2 Sekunden





**Einfache Konfiguration**

- Einfache Master/Slave-Einrichtung über Eingabeparameter

- Fester Losgrößenmultiplikator (0,1x bis 10x)

- Automatisches Kopieren von Stop Loss und Take Profit Levels

- Unterstützung für Magic Number Filterung





**Risiko-Management**

- Minimale und maximale Losgrößenbegrenzung

- Automatische Normalisierung der Losgröße

- Symbolüberprüfung vor der Ausführung

- Fehlerbehandlung und Protokollierung





**Überwachungs-Dashboard**

- Statusanzeige in Echtzeit im Chart

- Zeigt Master/Slave-Kontoinformationen an

- Anzeige von Handelsstatistiken (kopiert, erfolgreich, fehlgeschlagen)

- Berechnung der Erfolgsquote





### 📋 Kostenlose Version Spezifikationen





**Einschränkungen:**

- Maximal 2 Sklavenkonten

- Nur fester Lot-Multiplikator (keine erweiterten Lot-Sizing-Methoden)

- Kein Symbol-Mapping (muss auf allen Konten das gleiche Symbol verwenden)

- Kein umgekehrtes Kopieren

- Einfaches Dashboard (erweitert in der PRO-Version)





**Inbegriffene Funktionen:**

- ✅ Kopieren von Trades von 1 Master auf 2 Slaves

- ✅ Fester Lot-Multiplikator (0,1x, 0,5x, 1x, 2x, etc.)

- ✅ Kopieren von SL/TP-Levels

- ✅ Kopieren von Pending Orders (Basisunterstützung)

- ✅ Filterung der magischen Zahl

- ✅ Min/Max-Losgrößenbegrenzung

- ✅ Dashboard zur Echtzeit-Überwachung

- ✅ Fehlerbehandlung und Protokollierung

- ✅ Funktioniert mit verschiedenen Brokern





### 🚀 Schnellstart





**Masterkonto einrichten:**

1. EA an Chart anhängen

2. Setzen Sie `InpIsMaster = true`

3. Slave-Kontonummern eingeben

4. Los-Multiplikatoren festlegen

5. Kopieren einschalten





**Slave-Konto einrichten:**

1. EA an Chart anhängen

2. Setzen Sie `InpIsMaster = false`

3. Master-Kontonummer eingeben

4. Los-Multiplikator einstellen

5. Bereit zum Empfang von Trades!





### 💡 Use Cases





**Prop Firm Trading**

- Kopieren von Trades vom Hauptkonto auf das Backup-Konto

- Testen von Strategien auf dem Demokonto während des Live-Handels

- Verwalten von 2 finanzierten Konten gleichzeitig





**Kontoverwaltung**

- Verteilen von Trades auf 2 Kundenkonten

- Skalieren von Trades basierend auf der Kontogröße (über Multiplikator)

- Professionelle Lösung zum Kopieren von Trades





**Persönlicher Handel**

- Automatisches Kopieren von Geschäften auf ein Backup-Konto

- Verpassen Sie nie wieder eine Handelsmöglichkeit

- Vereinfachen Sie die Verwaltung mehrerer Konten





### 📊 Technische Details





**Plattform:** MetaTrader 5 (MT5)

**Sprache:** MQL5 (100% nativ, keine DLLs erforderlich)

**Kompatibilität:** Alle MT5-Broker

**Dateigröße:** ~20 KB (kompiliert)

**Ressourcenverbrauch:** Gering (prüft alle 1 Sekunde)





**Kommunikationsmethode:**

- Datei-basierte Signalübertragung

- Signale im CSV-Format werden in einem gemeinsamen Ordner gespeichert

- Funktioniert über verschiedene Terminals und Makler hinweg

- Keine Netzwerkkonfiguration erforderlich





**Dateispeicherort:**

- Signale gespeichert in: MQL5/Dateien/BneuTradeCopier/signals_ACCOUNT.csv

- Gemeinsamer Ordnerzugang für Multi-Terminal-Setup





### 🔧 Eingabeparameter





**Konto einrichten**

- Auswahl des Master/Slave-Modus

- Master-Kontonummer

- Slave-Kontonummern (maximal 2 in der FREE-Version)

- Losmultiplikatoren pro Slave





**Kopiereinstellungen**

- SL/TP-Stände kopieren

- Kopieren schwebender Aufträge

- Kopieren von Änderungen (zukünftige Erweiterung)

- Kopieren von Abschlüssen (zukünftige Erweiterung)





**Risikomanagement**

- Minimale Losgröße

- Maximale Losgröße

- Filterung der magischen Zahl





**Anzeige**

- Überwachungs-Dashboard ein-/ausblenden





### ⚠️ Wichtige Hinweise





1. **Beide Konten müssen in Betrieb sein**: Master- und Slave-Terminal MT5 müssen aktiv sein, damit das Kopieren funktioniert.

2. **Symbolverfügbarkeit**: Das Zielsymbol muss auf dem Slave-Konto verfügbar sein

3. **Lotgrößengrenzen**: Das Slave-Konto muss die berechnete Losgröße unterstützen

4. **Dateizugriff**: Erfordert den Zugriff auf einen gemeinsamen Ordner (Standardeinstellung MT5)

5. **Testen empfohlen**: Immer zuerst auf Demokonten testen





### 📖 Dokumentation





Vollständige Dokumentation und Benutzerhandbücher enthalten:

- Vollständige README mit technischen Details

- Einsteigerhandbuch mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen

- Anleitung zur Fehlersuche

- FAQ-Abschnitt





### 🔄 Upgrade auf PRO





Sie brauchen mehr Funktionen? Upgrade auf **Bneu Trade Copier Pro** für:

- Unbegrenzte Anzahl von Sklavenkonten (bis zu 50)

- Mehrere Lot-Sizing-Methoden (prozentual, risikobasiert, Balance/Equity Ratio)

- Symbol-Mapping (Kopieren auf verschiedene Symbole)

- Umgekehrtes Kopieren (BUY→SELL, SELL→BUY)

- Erweiterte Filter und Risikomanagement

- Erweitertes Dashboard zur Überwachung





### ✅ Anforderungen





- MetaTrader 5-Plattform

- MQL5-fähiges Konto

- Zwei oder mehr MT5-Konten (ein Master + mindestens ein Slave)

- Gemeinsamer Ordnerzugang (Standard MT5 Setup)





### 📞 Unterstützung





- Dokumentation: Im Download enthalten

- MQL5-Marktplatz: Überprüfen Sie die Produktseite auf Updates





### 📝 Versionsinformationen





**Version:** 1.00

**Letzte Aktualisierung:** 2025-01-11

**Status:** Stabil, einsatzbereit

**Kompatibilität:** Alle MT5-Builds





**Kostenlose Version - Perfekt für den Einstieg in das Trade Copying!**





Testen Sie es kostenlos, upgraden Sie auf PRO, wenn Sie mehr Funktionen benötigen.