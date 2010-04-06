Engulfing Bar Pattern MT5 r
Crypto_Forex Indikator „ENGULFING Bar Pattern“ für MT5, ohne Neuzeichnung und Verzögerung.
– Der Indikator „ENGULFING Bar“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading.
– Der Indikator erkennt Engulfing Bar-Muster im Chart:
– Bullish Engulfing Bar – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Bearish Engulfing Bar – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Mit Benachrichtigungen für PC und Mobilgeräte.
– Der Indikator „ENGULFING Bar Pattern“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.