Engulfing Bar Pattern MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Поглощающий бар" для MT5, без перерисовки и задержки.
- Индикатор "Поглощающий бар" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action.
- Индикатор распознаёт паттерны "Поглощающий бар" на графике:
- Бычий "Поглощающий бар" — сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения).
- Медвежий "Поглощающий бар" — сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения).
- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.
- Индикатор "Поглощающий бар" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.