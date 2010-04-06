Engulfing Bar Pattern MT5 r
- 지표
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 5.19
- 활성화: 10
Crypto_Forex 지표 ENGULFING 막대 패턴(MT5용), 재도색 및 지연 없음.
- "ENGULFING 막대" 지표는 가격 움직임 거래에 매우 강력한 지표입니다.
- 이 지표는 차트에서 Engulfing 막대 패턴을 감지합니다.
- 상승 Engulfing 막대 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조).
- 하락 Engulfing 막대 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조).
- PC 및 모바일 알림 기능 포함.
- "ENGULFING 막대 패턴" 지표는 지지/저항 레벨과 결합하기 매우 좋습니다.
............................................................................................여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요!
MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.